25 Jahre Restaurant Jolesch in Berlin

In dem 1975 veröffentlichten Buch „Die Tante Jolesch oder Der Untergang des Abendlandes“ erzählt der österreichische Schriftsteller Friedrich Torberg Anekdoten aus dem jüdischen Leben vor dem Zweiten Weltkrieg. Viele davon spielen in einem Kaffeehaus, denn Torberg legte großen Wert auf gutes Essen. So auch besagte Tante Jolesch, die für ihre Krautfleckerl bekannt war und nach der das österreichische Restaurant in Berlin-Kreuzberg benannt ist. Am 07. Oktober 2019 feiert das Jolesch nun sein 25-jähriges Bestehen mit einer großen Geburtstagsparty und trotzt damit dem Berliner Phänomen der schier unendlichen Restaurant Neueröffnungen und ebenso schneller Schließungen. Vielmehr ist das Jolesch inzwischen eine kleine gastronomische Institution mit Kult-Charakter, die mit Authentizität, Kontinuität und Qualität punktet.

Zur großen Geburtstagsparty haben die beiden Gastgeber Renate Dengg und Max Setrak auch einige Kollegen aus der Alpenrepublik eingeladen, um noch mehr Österreich-Feeling nach Kreuzberg zu bringen. Erwartet werden unter anderem der österreichische Koch Siegfried Danler (Café Einstein Unter den Linden), der gemeinsam mit Küchenchef Tobias Janzen ein Flying Dinner zum Besten geben werden, sowie der gefeierte Wiener Barkeeper Christoph Stocker. Befreundete Winzer und Brauer aus Österreich werden ebenfalls mit von der Partie sein.

Tickets für die Geburtstagsparty können zu einem Preis von 79 Euro pro Person über mail@jolesch.de oder telefonisch unter +49 30 612 35 81 erworben werden.

Wie die Namensgeberin in Torbergs Werk auch, führen die beiden Jolesch-Eigentümer und gebürtigen Österreicher Renate Dengg und Max Setrak das Restaurant mit viel Charme und selbstbewusster Hand. In der Küche werden sie seit acht Jahren von Tobias Janzen begleitet. Ein starkes Trio, das eine gekonnte Brücke zwischen zeitlosen Klassikern und modernen Trends schlägt und damit großen Erfolg in der anspruchsvollen Gastro-Landschaft der Hauptstadt verbuchen kann. Politiker, Künstler und Literaten fühlen sich im Jolesch ebenso wohl wie die Nachbarn aus Kreuzberg und Touristen aus aller Welt. Kein Wunder, wie ein Blick auf die Speisekarte zeigt. Denn im Jolesch wird wirklich jeder Gast glücklich gemacht. Mit dem hauchdünnen und butterzarten Wiener Schnitzel, das übrigens auch glutenfrei angeboten wird, einem traditionellen Tafelspitz in zwei Gängen, den vegetarischen Tiroler Schlutzkrapfen mit Kürbis, Frühlingslauch und Zitronenbutter, hausgemachter Sachertorte, dampfendem Kaiserschmarrn oder den köstlichen Wachauer Marillenknödeln. Saisonal wechselnde Gerichte und die rund 350 Positionen umfassende Wein- sowie eine umfangreiche Gin- und Edelbrandkarte runden das Angebot ab.

Das Café Restaurant Jolesch befindet sich in der Muskauer Straße 1 in 10997 Berlin und ist von montags bis freitags sowie sonntags in der Zeit von 11:30 bis 24 Uhr geöffnet, am Samstag von 17 bis 24 Uhr. Reservierungen werden unter der Telefonnummer +49 30 612 35 81 entgegengenommen.

