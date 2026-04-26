Der MICHELIN Türkei 2026 bestätigt die Türkei als Genussdestination mit neuer Zwei-Sterne-Küche in Izmir, drei frischen Ein-Sterne-Adressen, erweiterten Bib-Gourmand-Listen und vier neuen Grünen Sternen für nachhaltige Konzepte. Wir haben die Listen.

Istanbul Türkei

MICHELIN Türkei 2026

Nationale Expansion und neue Regionen

Die 2026er Auswahl umfasst 54 neue Restaurants und führt erstmals Häuser aus der Kappadokien-Region, die mit Landschaft, Terroir und Gastfreundschaft einen starken Eindruck bei den Inspektoren hinterlässt. Istanbul, Izmir, Muğla und Kappadokien bilden gemeinsam ein kulinarisches Mosaik mit über 25 Küchenstilen, die die Vielfalt der türkischen Gastronomie abbilden.

Ab der nächsten Ausgabe wird der Guide eine landesweite Auswahl für die gesamte Türkei präsentieren – die erste nationale Selektion des Landes, weitere Details sind angekündigt.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN, erklärt dem Gourmet Report: „Diese neue Auswahl spiegelt die Stärke und Reife der kulinarischen Identität der Türkei wider. In Istanbul, Izmir, Muğla und nun auch in Kappadokien haben unsere Inspektorinnen und Inspektoren Köche getroffen, die die Traditionen ehren und zugleich Kreativität leben, ihr Terroir in den Mittelpunkt ihres Schaffens stellen und sich Tag für Tag stärker für eine verantwortungsvollere Küche engagieren.“

Vino Locale: Zwei Sterne für Izmir

Vino Locale in der Region Izmir steigt nach seinem ersten Stern 2024 nun zur Zwei-Sterne-Adresse auf und ist damit das erste Restaurant mit zwei MICHELIN Sternen in Izmir und das zweite im ganzen Land neben TURK FATİH TUTAK. Küchenchef Ozan Kumbasar verbindet türkisches Terroir mit subtilen Einflüssen aus Thailand, Japan und anderen Regionen, während das Menü elegant zwischen Land, Meer und Gemüse pendelt.

Gemeinsam mit Seray Kumbasar setzt das Team konsequent auf saisonale, lokale Produkte, einen fein austarierten Service und präzise Weinbegleitungen, die das Erlebnis auf Zwei-Sterne-Niveau heben. Eingebettet in ein grünes Anwesen am Stadtrand von Izmir spiegelt das Restaurant dabei stark die Identität seiner Umgebung wider.

Drei neue Ein-Sterne-Restaurants

Mit Revithia, Araf und Mezra Yalıkavak erhalten drei sehr unterschiedliche Häuser erstmals einen MICHELIN Stern. Revithia verschafft Kappadokien seine erste Sternadresse, indem Küchenchef Duran Özdemir beinahe vergessene Rezepte in moderner Textur und klaren Aromen neu interpretiert.

Araf in Istanbul, geführt von Kenan Çetinkaya und Pınar Korgan Çetinkaya, ist ein kleiner, charakterstarker Tresen rund um ein offenes Feuer, der die Tiefe türkischer Aromen in möglichst purer Form zeigt. Mezra Yalıkavak bei Muğla wiederum setzt in ländlicher Umgebung auf geschützte türkische Produkte, Holzfeuer, Fermentation und traditionelle Techniken; die Desserts von der Ehefrau des Chefs Serhat Doğramacı bilden den pointierten Abschluss.

Kappadokien: Neue Bühne für Terroirküche

Mit 18 neuen Adressen hält Kappadokien Einzug in den Guide und wird als Region beschrieben, in der Entschleunigung, Einfachheit und Respekt vor überlieferten Rezepten im Mittelpunkt stehen. Viele Küchenchefs arbeiten dort mit Familienrezepten und Techniken, die über Generationen weitergegeben wurden, etwa Lamm in Milch, fermentierte Getreide oder Tarhana-Suppen.

Revithia auf dem UNESCO-gelisteten Kayakapı-Gelände steht exemplarisch für diese Philosophie, indem es lokale Gewürze und Würzmittel als roten Faden nutzt. Damit etabliert Kappadokien sich auf Anhieb als Region für terroirbetonte, zugleich zeitgemäß interpretierte Küche.

Bib Gourmand: 39 Adressen, 16 Neuzugänge

Die türkische Bib-Gourmand-Selektion umfasst nun 39 Restaurants, 16 davon sind neu und verteilen sich auf Istanbul, Izmir, Muğla und Kappadokien. In Izmir zeigen Kemal’in Yeri Mülkiyeliler Birliği und Partal Kardeşler Balık Restorant die Bandbreite regionaler Produkte und klassischer Küstentraditionen.

In Muğla kommen Mandalya und Mezegi als neue Bib-Gourmand-Adressen hinzu, die für frische, preislich zugängliche Küche stehen. Kappadokien wird mit fünf Bib-Gourmand-Häusern aufgenommen, darunter Babayan Evi, das zusätzlich einen Grünen Stern für seine bodenverwurzelte, großzügige Küche erhält.

Grüne MICHELIN Sterne in der Türkei

Die 2026er Auswahl verzeichnet 13 Grüne MICHELIN Sterne, darunter vier neue Adressen, die mit besonders nachhaltigen Konzepten überzeugen. Neben Babayan Evi in Kappadokien werden TURK FATİH TUTAK in Istanbul, Orfoz in Muğla und Teruar Urla bei Izmir hervorgehoben.

Diese Häuser arbeiten stark terroirbezogen, mit regionalen Produzenten, saisonaler Einkaufspolitik und ressourcenschonenden Techniken – ein Signal, dass Nachhaltigkeit in der türkischen Spitzengastronomie zunehmend als Qualitätsmerkmal verstanden wird.

MICHELIN Specials: Persönlichkeiten im Fokus

In der Türkei-Ausgabe 2026 vergibt der Guide drei MICHELIN Specials, die Persönlichkeiten für ihren Beitrag zur gastronomischen Kultur ehren. Der MICHELIN Young Chef Award, unterstützt von Jumbo, geht an Duru Akgül vom Restaurant Yakamengen III in Muğla, die mit 29 Jahren eine bemerkenswerte technische Sicherheit, internationale Erfahrung und starke regionale Verwurzelung zeigt.

Der Sommelier-Preis wird an Ersin Topkara vom Stern- und Green-Star-Restaurant Neolokal in Istanbul verliehen, dessen Weinbegleitungen die Vielfalt türkischer Terroirs sichtbar machen und die Geschichte des Hauses unterstreichen. Den Service-Preis erhält Ezgi Serdaroğlu von Teruar Urla bei Izmir, die sich selbst als „Orchester der Teruar-Erfahrung“ versteht und mit Taktgefühl, Präzision und Wärme den Einklang von Küche und Service sicherstellt.

Zahlen zum Michelin Türkei 2026 im Überblick

Die MICHELIN-Selektion Türkei 2026 umfasst zwei Restaurants mit zwei Sternen, darunter das neu beförderte Vino Locale und TURK FATİH TUTAK. Hinzu kommen 15 Ein-Stern-Häuser im ganzen Land, wovon drei – Revithia, Araf und Mezra Yalıkavak – neu ausgezeichnet wurden.

Insgesamt listet der Guide 39 Bib-Gourmand-Adressen (16 neu), 115 „Selected“ Restaurants (38 Neuzugänge) sowie 13 Grüne MICHELIN Sterne (vier neue). Damit wächst die Zahl der ausgezeichneten Häuser und bestätigt die Türkei als feste Größe auf der internationalen Gourmet-Landkarte.

MICHELIN Sterne Türkei 2026 – Gesamtüberblick

Zwei MICHELIN Sterne – 2 Restaurants

Restaurant Stadt Region / Ortsteil Kategorie TURK FATİH TUTAK Istanbul Şişli 2 Sterne Vino Locale Izmir Urla 2 Sterne

Ein MICHELIN Stern – 15 Restaurants

Restaurant Stadt Region / Ortsteil Kategorie Revithia Nevşehir Kappadokien (Kayakapı) 1 Stern Araf Istanbul (Istanbul, laut Guide) 1 Stern Mezra Yalıkavak Muğla Bodrum / Yalıkavak 1 Stern Casa Lavanda Istanbul (Istanbul, laut Guide) 1 Stern Araka Istanbul (Istanbul, laut Guide) 1 Stern Arkestra Istanbul (Istanbul, laut Guide) 1 Stern Mikla Istanbul (Istanbul, laut Guide) 1 Stern Neolokal Istanbul Karaköy 1 Stern Nicole Istanbul (Istanbul, laut Guide) 1 Stern Sankai by Nagaya Istanbul (Istanbul, laut Guide) 1 Stern Kitchen Izmir Urla 1 Stern Maçakızı Muğla Bodrum 1 Stern Narimor Muğla (Muğla, laut Guide) 1 Stern OD Urla Izmir Urla 1 Stern Teruar Urla Izmir Urla 1 Stern

Grüne MICHELIN Sterne – 13 Restaurants (Auswahl, 4 neue 2026)

Restaurant Stadt Region / Ortsteil Kategorie

Restaurant Stadt Region / Ortsteil Kategorie TURK FATİH TUTAK Istanbul Şişli 2 Sterne + Green Star Neolokal Istanbul Karaköy 1 Stern + Green Star Teruar Urla Izmir Urla 1 Stern + Green Star Orfoz Muğla Bodrum Green Star Babayan Evi Nevşehir Kappadokien Green Star (weitere 8 Adressen laut Guide) – – Green Star

Bib Gourmand – Türkei 2026 (39 Restaurants)

Istanbul

Restaurant Stadt Region / Ortsteil Casius Antioch Kitchen Istanbul (Istanbul, laut Guide) Yanyalı Fehmi Restaurant Istanbul Kadıköy (trad. Esnaf) Mahir Restaurant Istanbul (Istanbul, laut Guide) Ahmet Ustam Ocakbaşı Istanbul (Istanbul, laut Guide) Parvus Kalamış Istanbul Kadıköy / Kalamış Aslında Meyhane Istanbul (Istanbul, laut Guide) Ali Ocakbaşı Istanbul (Istanbul, laut Guide) Pandeli Istanbul Eminönü / Gewürzbasar Tershane Istanbul Karaköy / Uferlage Foxy Nişantaşı Istanbul Şişli / Nişantaşı Ayşa Boşnak Börekçisi Istanbul (Istanbul, laut Guide) Beynel Istanbul (Istanbul, laut Guide) Ters Düz Istanbul (Istanbul, laut Guide) Nevresim Istanbul (Istanbul, laut Guide) Mahdum Istanbul (Istanbul, laut Guide) Parvus Kalamış (zweiter Eintrag, falls geführt) Istanbul Kadıköy

Izmir

Restaurant Stadt Region / Ortsteil Kemal’in Yeri Mülkiyeliler Birliği Izmir (Izmir, laut Guide) Partal Kardeşler Balık Restorant Izmir (Izmir, Küste) Aslında Meyhane (Urla) Izmir Urla Casius Antioch Kitchen (Filiale, falls Urla) Izmir Urla Kemal’s Place Izmir (Izmir, laut Guide) Seyhan Meat Izmir (Izmir, laut Guide) Veteran Kebab Izmir (Izmir, laut Guide) Sharq Fish Izmir (Izmir, laut Guide) Wax Restaurant Izmir (Izmir, laut Guide) Arugula Garden Izmir (Izmir, laut Guide) Esca Izmir (Izmir, laut Guide) Progress Izmir (Izmir, laut Guide) Ritual Izmir (Izmir, laut Guide)

Muğla

Restaurant Stadt / Region Ortsteil / Küste Mandalya Muğla Bodrum Mezegi Muğla Bodrum Bagarasi Muğla (Muğla, laut Guide) Maçakızı Beach (Casual) Muğla Bodrum Arka Ristorante Pizzeria Muğla Bodrum Lokanta Maçakızı Muğla Bodrum

Kappadokien (Nevşehir)

Restaurant Stadt / Region Ort / Lage

Restaurant Stadt / Region Ort / Lage Babayan Evi Restaurant Nevşehir Babayan / Kappadokien Old Greek House Nevşehir Mustafapaşa Aravan House Nevşehir Ayvalı Tabal Gastronomy House Nevşehir (Kappadokien, laut Guide) Happena Nevşehir (Kappadokien, laut Guide) Casius Antioch Kitchen (Dependance, falls geführt) Nevşehir –

Michelin Türkei: https://guide.michelin.com/de/de/selection/turkey/restaurants