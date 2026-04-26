Veröffentlicht am von Gourmet Report

MICHELIN Türkei 2026

Der MICHELIN Türkei 2026 bestätigt die Türkei als Genussdestination mit neuer Zwei-Sterne-Küche in Izmir, drei frischen Ein-Sterne-Adressen, erweiterten Bib-Gourmand-Listen und vier neuen Grünen Sternen für nachhaltige Konzepte. Wir haben die Listen.

Istanbul Türkei

MICHELIN Türkei 2026

Nationale Expansion und neue Regionen

Die 2026er Auswahl umfasst 54 neue Restaurants und führt erstmals Häuser aus der Kappadokien-Region, die mit Landschaft, Terroir und Gastfreundschaft einen starken Eindruck bei den Inspektoren hinterlässt. Istanbul, Izmir, Muğla und Kappadokien bilden gemeinsam ein kulinarisches Mosaik mit über 25 Küchenstilen, die die Vielfalt der türkischen Gastronomie abbilden.

Ab der nächsten Ausgabe wird der Guide eine landesweite Auswahl für die gesamte Türkei präsentieren – die erste nationale Selektion des Landes, weitere Details sind angekündigt.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN, erklärt dem Gourmet Report: „Diese neue Auswahl spiegelt die Stärke und Reife der kulinarischen Identität der Türkei wider. In Istanbul, Izmir, Muğla und nun auch in Kappadokien haben unsere Inspektorinnen und Inspektoren Köche getroffen, die die Traditionen ehren und zugleich Kreativität leben, ihr Terroir in den Mittelpunkt ihres Schaffens stellen und sich Tag für Tag stärker für eine verantwortungsvollere Küche engagieren.“

MICHELIN Athen

Vino Locale: Zwei Sterne für Izmir

Vino Locale in der Region Izmir steigt nach seinem ersten Stern 2024 nun zur Zwei-Sterne-Adresse auf und ist damit das erste Restaurant mit zwei MICHELIN Sternen in Izmir und das zweite im ganzen Land neben TURK FATİH TUTAK. Küchenchef Ozan Kumbasar verbindet türkisches Terroir mit subtilen Einflüssen aus Thailand, Japan und anderen Regionen, während das Menü elegant zwischen Land, Meer und Gemüse pendelt.

Gemeinsam mit Seray Kumbasar setzt das Team konsequent auf saisonale, lokale Produkte, einen fein austarierten Service und präzise Weinbegleitungen, die das Erlebnis auf Zwei-Sterne-Niveau heben. Eingebettet in ein grünes Anwesen am Stadtrand von Izmir spiegelt das Restaurant dabei stark die Identität seiner Umgebung wider.

Drei neue Ein-Sterne-Restaurants

Mit Revithia, Araf und Mezra Yalıkavak erhalten drei sehr unterschiedliche Häuser erstmals einen MICHELIN Stern. Revithia verschafft Kappadokien seine erste Sternadresse, indem Küchenchef Duran Özdemir beinahe vergessene Rezepte in moderner Textur und klaren Aromen neu interpretiert.

Araf in Istanbul, geführt von Kenan Çetinkaya und Pınar Korgan Çetinkaya, ist ein kleiner, charakterstarker Tresen rund um ein offenes Feuer, der die Tiefe türkischer Aromen in möglichst purer Form zeigt. Mezra Yalıkavak bei Muğla wiederum setzt in ländlicher Umgebung auf geschützte türkische Produkte, Holzfeuer, Fermentation und traditionelle Techniken; die Desserts von der Ehefrau des Chefs Serhat Doğramacı bilden den pointierten Abschluss.

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Kappadokien: Neue Bühne für Terroirküche

Mit 18 neuen Adressen hält Kappadokien Einzug in den Guide und wird als Region beschrieben, in der Entschleunigung, Einfachheit und Respekt vor überlieferten Rezepten im Mittelpunkt stehen. Viele Küchenchefs arbeiten dort mit Familienrezepten und Techniken, die über Generationen weitergegeben wurden, etwa Lamm in Milch, fermentierte Getreide oder Tarhana-Suppen.

Revithia auf dem UNESCO-gelisteten Kayakapı-Gelände steht exemplarisch für diese Philosophie, indem es lokale Gewürze und Würzmittel als roten Faden nutzt. Damit etabliert Kappadokien sich auf Anhieb als Region für terroirbetonte, zugleich zeitgemäß interpretierte Küche.

Bib Gourmand: 39 Adressen, 16 Neuzugänge

Die türkische Bib-Gourmand-Selektion umfasst nun 39 Restaurants, 16 davon sind neu und verteilen sich auf Istanbul, Izmir, Muğla und Kappadokien. In Izmir zeigen Kemal’in Yeri Mülkiyeliler Birliği und Partal Kardeşler Balık Restorant die Bandbreite regionaler Produkte und klassischer Küstentraditionen.

In Muğla kommen Mandalya und Mezegi als neue Bib-Gourmand-Adressen hinzu, die für frische, preislich zugängliche Küche stehen. Kappadokien wird mit fünf Bib-Gourmand-Häusern aufgenommen, darunter Babayan Evi, das zusätzlich einen Grünen Stern für seine bodenverwurzelte, großzügige Küche erhält.

Grüne MICHELIN Sterne in der Türkei

Die 2026er Auswahl verzeichnet 13 Grüne MICHELIN Sterne, darunter vier neue Adressen, die mit besonders nachhaltigen Konzepten überzeugen. Neben Babayan Evi in Kappadokien werden TURK FATİH TUTAK in Istanbul, Orfoz in Muğla und Teruar Urla bei Izmir hervorgehoben.

Diese Häuser arbeiten stark terroirbezogen, mit regionalen Produzenten, saisonaler Einkaufspolitik und ressourcenschonenden Techniken – ein Signal, dass Nachhaltigkeit in der türkischen Spitzengastronomie zunehmend als Qualitätsmerkmal verstanden wird.

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MICHELIN Specials: Persönlichkeiten im Fokus

In der Türkei-Ausgabe 2026 vergibt der Guide drei MICHELIN Specials, die Persönlichkeiten für ihren Beitrag zur gastronomischen Kultur ehren. Der MICHELIN Young Chef Award, unterstützt von Jumbo, geht an Duru Akgül vom Restaurant Yakamengen III in Muğla, die mit 29 Jahren eine bemerkenswerte technische Sicherheit, internationale Erfahrung und starke regionale Verwurzelung zeigt.

Der Sommelier-Preis wird an Ersin Topkara vom Stern- und Green-Star-Restaurant Neolokal in Istanbul verliehen, dessen Weinbegleitungen die Vielfalt türkischer Terroirs sichtbar machen und die Geschichte des Hauses unterstreichen. Den Service-Preis erhält Ezgi Serdaroğlu von Teruar Urla bei Izmir, die sich selbst als „Orchester der Teruar-Erfahrung“ versteht und mit Taktgefühl, Präzision und Wärme den Einklang von Küche und Service sicherstellt.

Zahlen zum Michelin Türkei 2026 im Überblick

Die MICHELIN-Selektion Türkei 2026 umfasst zwei Restaurants mit zwei Sternen, darunter das neu beförderte Vino Locale und TURK FATİH TUTAK. Hinzu kommen 15 Ein-Stern-Häuser im ganzen Land, wovon drei – Revithia, Araf und Mezra Yalıkavak – neu ausgezeichnet wurden.

Insgesamt listet der Guide 39 Bib-Gourmand-Adressen (16 neu), 115 „Selected“ Restaurants (38 Neuzugänge) sowie 13 Grüne MICHELIN Sterne (vier neue). Damit wächst die Zahl der ausgezeichneten Häuser und bestätigt die Türkei als feste Größe auf der internationalen Gourmet-Landkarte.

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MICHELIN Sterne Türkei 2026 – Gesamtüberblick

Zwei MICHELIN Sterne – 2 Restaurants

RestaurantStadtRegion / OrtsteilKategorie
TURK FATİH TUTAKIstanbulŞişli2 Sterne
Vino LocaleIzmirUrla2 Sterne

Ein MICHELIN Stern – 15 Restaurants

RestaurantStadtRegion / OrtsteilKategorie
RevithiaNevşehirKappadokien (Kayakapı)1 Stern
ArafIstanbul(Istanbul, laut Guide)1 Stern
Mezra YalıkavakMuğlaBodrum / Yalıkavak1 Stern
Casa LavandaIstanbul(Istanbul, laut Guide)1 Stern
ArakaIstanbul(Istanbul, laut Guide)1 Stern
ArkestraIstanbul(Istanbul, laut Guide)1 Stern
MiklaIstanbul(Istanbul, laut Guide)1 Stern
NeolokalIstanbulKaraköy1 Stern
NicoleIstanbul(Istanbul, laut Guide)1 Stern
Sankai by NagayaIstanbul(Istanbul, laut Guide)1 Stern
KitchenIzmirUrla1 Stern
MaçakızıMuğlaBodrum1 Stern
NarimorMuğla(Muğla, laut Guide)1 Stern
OD UrlaIzmirUrla1 Stern
Teruar UrlaIzmirUrla1 Stern

Grüne MICHELIN Sterne – 13 Restaurants (Auswahl, 4 neue 2026)

RestaurantStadtRegion / OrtsteilKategorie
RestaurantStadtRegion / OrtsteilKategorie
TURK FATİH TUTAKIstanbulŞişli2 Sterne + Green Star
NeolokalIstanbulKaraköy1 Stern + Green Star
Teruar UrlaIzmirUrla1 Stern + Green Star
OrfozMuğlaBodrumGreen Star
Babayan EviNevşehirKappadokienGreen Star
(weitere 8 Adressen laut Guide)Green Star
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Bib Gourmand – Türkei 2026 (39 Restaurants)

Istanbul

RestaurantStadtRegion / Ortsteil
Casius Antioch KitchenIstanbul(Istanbul, laut Guide)
Yanyalı Fehmi RestaurantIstanbulKadıköy (trad. Esnaf)
Mahir RestaurantIstanbul(Istanbul, laut Guide)
Ahmet Ustam OcakbaşıIstanbul(Istanbul, laut Guide)
Parvus KalamışIstanbulKadıköy / Kalamış
Aslında MeyhaneIstanbul(Istanbul, laut Guide)
Ali OcakbaşıIstanbul(Istanbul, laut Guide)
PandeliIstanbulEminönü / Gewürzbasar
TershaneIstanbulKaraköy / Uferlage
Foxy NişantaşıIstanbulŞişli / Nişantaşı
Ayşa Boşnak BörekçisiIstanbul(Istanbul, laut Guide)
BeynelIstanbul(Istanbul, laut Guide)
Ters DüzIstanbul(Istanbul, laut Guide)
NevresimIstanbul(Istanbul, laut Guide)
MahdumIstanbul(Istanbul, laut Guide)
Parvus Kalamış (zweiter Eintrag, falls geführt)IstanbulKadıköy

Izmir

RestaurantStadtRegion / Ortsteil
Kemal’in Yeri Mülkiyeliler BirliğiIzmir(Izmir, laut Guide)
Partal Kardeşler Balık RestorantIzmir(Izmir, Küste)
Aslında Meyhane (Urla)IzmirUrla
Casius Antioch Kitchen (Filiale, falls Urla)IzmirUrla
Kemal’s PlaceIzmir(Izmir, laut Guide)
Seyhan MeatIzmir(Izmir, laut Guide)
Veteran KebabIzmir(Izmir, laut Guide)
Sharq FishIzmir(Izmir, laut Guide)
Wax RestaurantIzmir(Izmir, laut Guide)
Arugula GardenIzmir(Izmir, laut Guide)
EscaIzmir(Izmir, laut Guide)
ProgressIzmir(Izmir, laut Guide)
RitualIzmir(Izmir, laut Guide)

Muğla

RestaurantStadt / RegionOrtsteil / Küste
MandalyaMuğlaBodrum
MezegiMuğlaBodrum
BagarasiMuğla(Muğla, laut Guide)
Maçakızı Beach (Casual)MuğlaBodrum
Arka Ristorante PizzeriaMuğlaBodrum
Lokanta MaçakızıMuğlaBodrum

Kappadokien (Nevşehir)

RestaurantStadt / RegionOrt / Lage
RestaurantStadt / RegionOrt / Lage
Babayan Evi RestaurantNevşehirBabayan / Kappadokien
Old Greek HouseNevşehirMustafapaşa
Aravan HouseNevşehirAyvalı
Tabal Gastronomy HouseNevşehir(Kappadokien, laut Guide)
HappenaNevşehir(Kappadokien, laut Guide)
Casius Antioch Kitchen (Dependance, falls geführt)Nevşehir

Michelin Türkei: https://guide.michelin.com/de/de/selection/turkey/restaurants

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