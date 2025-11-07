Online-Weinprobe – Montsant

Haben Sie schon einmal an einem Online-Tasting für Weine teilgenommen? Es ist eigentlich die bequemste Art und Weise der Verkostung von Weinen. Man sitzt bequem zu Hause, der Oberkörper gekleidet in einem Mix aus lässigem Stil mit dezenten Businessnoten, gepflegt aber nicht zu formell. Die Hose eher aus dem Freizeitbereich, man sieht das ja nicht im Bild.

Die Online-Tastings waren eine beliebte Methode während der Coronazeit Weine zu verkosten, da persönliche Treffen nicht immer möglich waren. Außerdem kann man damit prima weit entfernte Partner ohne Reisestress erreichen. Im vorliegenden Falle geht es um Weine aus Spanien, genauer gesagt, aus dem Montsant und Priorat.

Montsant ist ein Weinbaugebiet der Provinz Tarragona in Katalonien und befindet sich, vereinfacht gesagt, an den Hängen des namensgebenden Montsantgebirges. Es handelt sich, gemeinsam mit dem Priorat um die älteste weinbaubetreibende Region Kataloniens.

Erlaubt sei mir noch der Hinweis, dass Spanien eine Vielfalt unterschiedlicher Rebsorten aufweist, davon einheimische wie Tempranillo, Albariño, Mencía oder Verdejo, aber auch eine Reihe internationaler Verwandter wie etwa Petit Verdot, Chardonnay, Cabernet Sauvignon oder Sauvignon Blanc. Das alles kennen wir mit ähnlichen Rebsorten auch in Deutschland.

Oftmals sind die Namen etwas verwirrend. Der von der Rhône bekannte Grenache hört in Spanien auf den Namen Garnacha. Monastrell dürfte etwas weniger bekannt sein als das französische Gegenstück Mourvèdre von der Rhône und aus dem Languedoc. Die eher bekannte Rebsorte Carignan finden wir in Spanien unter dem Namen Cariñena oder Mazuelo. Doch nun genug damit.

In diesem Bericht beschränke ich mich aus Platzgründen auf Montsant und das spanische Weingut Cellers Can Blau. Das Priorat mit den Weinen von Llicorella Vins folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Die beiden Weingüter gehören zu den 1916 gegründeten Gil Family Estates, die noch heute in Familienbesitz sind.

Natürlich habe ich mich auch außerhalb des Online-Tastings mit den Weinen befasst. Zunächst stelle ich einem Rotwein namens Blau vor,

Foto: Bernhard Steinmann

Blau (Jahrgang 2023)

Kirschrot mit leicht violetten Reflexen erscheint der Wein im Glas. Ein Traubenmix aus Cariñena, Syrah & Garnacha ergibt einen harmonischen und komplexen, fruchtigen Geschmack aus dem ich Cassisnoten erschmecke und auch ansonsten von der Frische des Weines überrascht bin. Der leicht würzige Abgang ist wohl dem Syrah zu verdanken.

Can Blau (2022)

Auch hier finden wir einen Mix aus Cariñena, Syrah & Garnacha. Die Terroir-Noten weisen für mich auf Kalk- und Schieferlagen hin. Die Farbe im Glas kennen wir bereits.

Nach etwa 20 Tagen Mazerations-Gärung in Edelstahltanks, folgt die Malolaktische Gärung und anschließende Reifung für 12 Monate in französischen Eichenfässern. Der Wein zeigt eine breite Aromenbasis an Früchten und Gewürzen. Manchmal meine ich, einen flüchtigen Hinweis auf die tanninreiche Cariñena-Traube zu verspüren, doch sofort gewinnt der Eindruck kraftvoller Komplexität die Oberhand.

Foto: Bernhard Steinmann

Mas de Can Blau (2022)

Mit den Trauben Cariñena, Syrah & Garnacha sind wir mittlerweile vertraut. Doch diesmal dauert die Besetzung neuer französischer Eichenfässer bereits 18 Monate. Die Farbe im Glas wird zu einem intensiven Rubinrot, die Aromen kräftig und zu den Noten von reifen Früchten gesellen sich dezente Röstaromen. Der lang anhaltende Abgang schließlich zeigt nussig schokoladige Noten und merklich Alkohol.

Weinverkostungen sind zwar eine ernste Angelegenheit, doch frei von subtiler Komik sind sie nicht. Ich habe früher schon gerne auf die Verkostungsnotizen von Kollegen geschaut und mich über „den Duft frischer Erde“, „erkennbare Aromen von Trauben“, „Säure, die den Mund zusammenzieht“, „muffiger Beigeschmack“ oder „sortentypisch im Geschmack“ amüsiert.

Doch irgendwie muss man ja das, was man so schmeckt, in Worte kleiden und verständlich machen. Da geht es mir ja ganz genau so.

Was nun noch fehlt sind zwei Weine von Llicorella Vins. Dazu werde ich mir noch etwas Zeit nehmen.