Der BENEN-DIKEN-HOF auf Sylt setzt nach 30 Jahren Inhaberschaft von Claas-Erik und Anja Johannsen einen neuen Meilenstein. Mit dem KÖKKEN RESTAURANT . WEINBAR eröffnete im Frühjahr 2026 ein eigenständiges gastronomisches Konzept – nur 150 Meter vom Stamnhaus entfernt, in der Keitumer Süderstraße 40.

BENEN-DIKEN-HOF eröffnet KÖKKEN RESTAURANT & WEINBAR

Im historischen Gebäude des ehemaligen „Salon 1900“ entstand ein neuer Gastro-Hotspot, der die konsequente Weiterentwicklung des inhabergeführten Luxushotels unterstreicht.

Historisches Gebäude neu interpretiert

Das reetgedeckte Haus von 1854 wurde aufwendig restauriert. Die Außenterrasse mit rund 40 Sitzplätzen und die neu gestaltete Grünanlage laden zum Verweilen ein. Im Inneren prägen warme Blau-, Grau- und Brauntöne, moderne Holztische sowie gemütliche Polsterstühle das Ambiente. Die Innenarchitektur verantworteten Anne von Riesen und Anja Johannsen, während Geschäftsführer Johannes Welker den Umzug steuerte.

30 Jahre BENEN-DIKEN-HOF: Vom Garni-Hotel zum Veranstalter des VERDENSBALLETTS

Vor genau 30 Jahren übernahmen Anja und Claas-Erik Johannsen den BENEN-DIKEN-HOF als klassisches Garni-Hotel. Seitdem wurde das Haus kontinuierlich erweitert – unter anderem mit Suiten, Ferien-Domizilen sowie der Mitgliedschaft bei den Privathotels Sylt und den Landlust Hotels. Ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender ist das international beachtete VERDENSBALLETT, das am 9. Juli 2026 ab 16 Uhr auf den Wiesen vor dem Hotel stattfindet. Ticketpreise: 48 bis 123 €.

Küchenchef Lennart Dewies: Regionale Produkte mit internationalen Akzenten

Für das kulinarische Konzept zeichnet Küchenchef Lennart Dewies verantwortlich. Der ehemalige Zwei-Sterne-Koch-Schüler von Thomas Kellermann auf Burg Wernberg verbindet frische, saisonale Produkte mit moderner Leichtigkeit. Die Karte wechselt regelmäßig und umfasst:

Gebratenes Rotbarschfilet mit Fregola Sarda, grünem Spargel und Morcheln

Rosa gegarter Lammrücken im Mangoldmantel

Kartoffelstrudel mit Romanasalat und Schnittlauch-Schmand

Asiatisch inspirierte Akzente: Störfilet mit Teriyaki, Sesam und Pak-Choi-Kimchi, Soja-Dumplings mit Glasnudelsalat

Alle Gerichte sind frei kombinierbar. Gäste können spontan auf ein Glas Wein vorbeischauen oder nach einer Fahrradtour einkehren. Reservierung wird empfohlen.

Weinbar bis Mitternacht: Treffpunkt mit Karte und kleinen Genüssen

Die Weinbar im KÖKKEN entwickelt sich bereits zu einem beliebten Treffpunkt. Sommelière Stefanie Windl kuratiert eine Karte mit charakterstarken Weinen und wechselnden Empfehlungen. Bis Mitternacht werden kleine Gerichte serviert – von regionalen Käsevariationen über hausgemachte Chips bis zum „KÖKKEN Special“ mit Champagner und Kaviar für zwei.

Öffnungszeiten & Kontakt

Öffnungszeiten: Täglich ab 14:00 Uhr (Dienstag Ruhetag)

Täglich ab 14:00 Uhr (Dienstag Ruhetag) Warme Küche: bis 21:30 Uhr

bis 21:30 Uhr Weinbar: bis 24:00 Uhr geöffnet