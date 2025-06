Guide MICHELIN Québec 2025, Kanada

Diese erste Auswahl des Guide MICHELIN Québec umfasst neun MICHELIN-Sterne-Restaurants in der gesamten Provinz Québec. Das Restaurant Tanière³ schließt sich mit zwei MICHELIN-Sternen direkt der Auswahl an, während acht Lokale einen ersten MICHELIN-Stern erhalten. Wir zeigen sie alle!

Das ganze Jahr über hat das Inspektorenteam des Guide MICHELIN die Provinz auf der Suche nach den besten Restaurants durchstreift. Der erste Ausgabe feiert 102 Adressen, darunter Tanière³ in Québec City, das als erstes Restaurant der Provinz zwei MICHELIN-Sterne erhielt, acht Adressen einen MICHELIN-Stern, 17 Bib Gourmands sowie 76 empfohlene Adressen in ganz Québec City.

Drei Restaurants erhielten außerdem den MICHELIN Green Star für ihre Bemühungen und Maßnahmen, die Gastronomie umweltfreundlicher zu gestalten: Alentours in Québec City, die Auberge Saint-Mathieu in Saint-Mathieu-du-Parc und Espace Old Mill in Stanbridge East.

„Unsere anonymen Inspektorinnen und Inspektoren waren von den kulinarischen Erlebnissen in der gesamten Provinz Québec sehr beeindruckt“, sagte Gwendal Poullennec, internationaler Direktor des Guide MICHELIN. „Von MICHELIN-Sternen über Bib Gourmand bis hin zu empfohlenen Restaurants umfasst die Auswahl ein breites Spektrum an Auszeichnungen und Küchenarten, die alle auf einzigartige Zutaten und das reiche Terroir von Québec setzen. Wir gratulieren den Küchenchefs und ihren Teams ganz herzlich zur Aufnahme in den Guide MICHELIN! Dieser erste Jahrgang ist eine großartige Gelegenheit, Feinschmeckern aus aller Welt den Reichtum und die kulinarischen Schätze dieses einzigartigen Reiseziels näher zu bringen.“

Tanière³ holt sich zwei MICHELIN-Sterne

Tanière³ (Québec; Kreative Küche)

Geschützt unter seinen uralten Gewölben besteht das Restaurant aus vier Räumen, von denen einer einen Blick auf die arbeitende Kochbrigade sowie eine Theke rund um die offene Küche bietet. Im Herzen dessen, was man als ein echtes kulinarisches Forschungslabor beschreiben könnte, erkundet der avantgardistische Küchenchef François-Emmanuel Nicol die unzähligen Nuancen der reichen Region Québecs. Mit ausgefeilten Kochtechniken, exquisiten Saucen und einem sorgfältigen Gleichgewicht der Aromen ist seine Küche eine Ode an die lokale Region, wie der gereifte Thunfisch mit marinierten Matsutake-Scheiben und einer Sonnenblumencreme oder dieses Tataki vom Wagyu aus Québec, das mit einer Wildrose, Morcheln und Röstzwiebeln verfeinert wird. Zum Nachtisch bietet der Chefpatissier ein Millefeuille mit subtilen Pilznoten an; eine herbstliche Komposition, die den ganzen Zauber des Unterholzes heraufbeschwört.

Acht Restaurants werden mit einem ersten MICHELIN-Stern ausgezeichnet.

ARVI (Québec; Moderne/kreative Küche)

Das ARVI liegt im lebendigen Stadtteil Limoilou an der Troisième Avenue und ist das Stammlokal des aus Lyon stammenden Küchenchefs Julien Masia, der seine Erfahrungen in verschiedenen Küchen in den französischen Alpen gesammelt hat. Im Speisesaal nimmt die Küchenbrigade am Service teil und bewegt sich im Rhythmus einer trendigen musikalischen Playlist. In einem einzigen Menü, das es sowohl in einer „klassischen“ als auch in einer vegetarischen Version gibt, werden die Produkte der Region Québec geehrt: Frischer Thunfisch wird zart mit Minze und Wassermelone kombiniert, Heilbutt aus der Gaspésie zeigt sich neben Karotten und Agastache, während Auberginen sich harmonisch mit Basilikum und Heu vermischen.

Jérôme Ferrer – Europea (Montreal; Moderne/kreative Küche)

Das in einem ultramodernen architektonischen Rahmen untergebrachte Jérôme Ferrer – Europea bietet seinen Gästen einen atemberaubenden Blick auf die Brigade in voller Aktion. Der Küchenchef hat sich in der Belle Province als feste Größe etabliert. Sein Menü verbindet französische Kochtraditionen mit den Schätzen von Québec und sublimiert lokale Zutaten: Hummer von den Îles-de-la-Madeleine, Königskrabbe, Rothirsch aus den Appalachen, Jakobsmuscheln und Kaviar. Parfümierte Consommés, cremige Cremes und komplexe Saucen zeugen von außergewöhnlichem Können. Die Speisekarte ist eine Hommage an die kulinarischen Traditionen vergangener Zeiten und ruft vertraute Geschmäcker und Texturen hervor: Knusprige Schweineschwarten begleiten den Aperitif, während das Ahorn-Predessert an die Süßigkeiten aus den Zuckerhütten erinnert, die für Nordamerika so typisch sind.

Kebec Club Privé (Québec; Kreative Küche)

Cassandre Osterroth und Pierre-Olivier Pelletier sind ein junges, talentiertes Paar, das aus Frankreich bzw. Québec stammt. Gemeinsam haben sie einen Friseursalon mit industriellem Dekor in einen einzigartigen Stammtisch verwandelt. Das Konzept? Zehn Gäste zu einer festen Uhrzeit in einer gemütlichen Atmosphäre an einem imposanten Tisch in der Mitte begrüßen. Ihre durch und durch québecische Küche bringt lokale Produkte mit bemerkenswerter Einfachheit zur Geltung. Ob in Rauchöl marinierter Kabeljau, Jakobsmuscheln in einer Heringsgrätenjus oder gebratene Wachtelbrust – jedes Gericht ist das Ergebnis einer kontrollierten Zubereitung. Frische oder getrocknete Futterkräuter und Raucharomen verfeinern jede Kreation in diesem handwerklichen Betrieb, in dem die Zutaten die eigentlichen Stars des Essens sind, ohne Exzesse oder Künsteleien.

Laurie Raphaël (Québec; Moderne/kreative Küche)

Dieses Restaurant befindet sich in der Altstadt von Québec City, am Rande des Alten Hafens, und besticht durch seinen eleganten, zeitgenössischen Stil. Es gehörte der Familie Vézina und wird nun von Raphaël, dem Sohn des Gründers, geleitet. Er ist ein erfahrener Koch, der saisonale Produkte und Zutaten aus der Region Québec, wie Bison und Jakobsmuscheln von den Îles-de-la-Madeleine, in modernen und kreativen Gerichten zu Ehren kommen lässt. So gibt es beispielsweise gefleckte Garnelen und Birnen, mariniert mit wildem Ingwer und verbrannten Zitrusfrüchten, Buchweizentörtchen mit Gänseleber und Topinambur oder Haselnusspraliné aus Québec. Das Lokal interpretiert auch einige Klassiker der französischen Küche neu, wie das Tartiflette oder den Kugelhof, wobei letzterer mit Alpengeruchsheu zubereitet wird, und sorgt so für ein völlig neues kulinarisches Erlebnis.

Légende (Québec; Kreative/regionale Küche)

Der Küchenchef Elliot Beaudoin, ein ehemaliger Partner des Teams des Restaurants Tanière³, bietet im Légende eine Küche, die fest in der Region Québec verwurzelt ist. Das Lokal zeichnet sich durch sein Engagement aus, nur lokale Zutaten zu verwenden und exotische Produkte wie Schokolade, Pfeffer, Zitrusfrüchte oder Vanille auszuschließen. Die Speisekarte stellt endemische, oft unbekannte Zutaten in den Vordergrund, die auf einfallsreiche und kreative Weise verarbeitet werden. Jedes Gericht wird mit Sorgfalt zubereitet und offenbart die Sensibilität des Küchenchefs bei der Zusammenstellung der verschiedenen Elemente. Dies gilt für den in Butter gebratenen Heilbutt, der subtil mit Pflanzenkohle bestäubt ist und von einer Sauce aus weißer Butter begleitet wird, die mit fermentierten Kirschen verfeinert ist, oder für das Herz vom Reh, das mariniert und dann geräuchert wird, auf ein zartes Tartelette gelegt und mit emulgierten und kandierten Shiitake-Pilzen serviert wird. Das bemerkenswert zarte Onglet vom Bison wird seinerseits von einer Brühe aus borealen Gewürzen und einer frischen Gremolata sublimiert.

Mastard (Montreal; Moderne Küche)

Als Gegenentwurf zu den klassischen Lokalen ist das Mastard ein zeitgenössischer Raum, der so gestaltet ist, dass rund 50 Gäste um eine Theke mit Bar Platz finden. Der Chef und Besitzer Simon Mathys bietet ein Menü, bei dem die Produkte der Provinz im Vordergrund stehen. Jedes Gericht, das aus hochwertigen Zutaten hergestellt wird, ist in einem modernen, trendigen Stil zubereitet, der bei Feinschmeckern sicherlich einen starken Eindruck hinterlassen wird. Die mit fast chirurgischer Präzision zubereitete Jakobsmuschel wird auf einem Schwarzwurzelpüree mit unübertroffener Textur serviert, während eine Krabbenemulsion mit komplexen Meeresaromen und eine Petersiliensauce mit in reduziertem Saft geschmortem Spinat harmonieren – ein wahrer Genuss!

Narval (Rimouski; Moderne/kreative Küche)

Das von Küchenchef Norman St-Pierre geleitete Narval befindet sich im Stadtzentrum von Rimouski, nur wenige Schritte von der Promenade entlang des Sankt-Lorenz-Stroms entfernt. Die Lage ist unauffällig, fast versteckt, so dass man direkt daran vorbeigehen könnte, ohne es zu bemerken. Das kleine Restaurant ist nur an drei Abenden in der Woche geöffnet und wird von einem bescheidenen und herzlichen Küchenchef geleitet, der seine Gäste wie Freunde empfängt, sich persönlich an der Bewirtung und dem Service beteiligt und mit Leidenschaft die Produkte aus Quebec, die er sorgfältig auswählt, zum Glänzen bringt. Das Lokal bietet eine einzigartige, feste Speisekarte, die alle zwei Monate wechselt. Die Küche ist erfinderisch und wird von einer tadellosen technischen Ausführung getragen. Sie lädt mit ihren Gerichten, die von den Reisen des Küchenchefs in alle Ecken der Welt inspiriert sind, zu einer Flucht aus dem Alltag ein.

Sabayon (Montréal; Moderne Küche)

Chef Patrice Demers hat einen atypischen Werdegang hinter sich. Er wurde zunächst in der Konditorei ausgebildet, bevor er sich dem Kochen zuwandte. Er bietet unprätentiöse Gerichte an, die das Terroir von Québec hervorheben. Obst und Gemüse spielen eine zentrale Rolle, besonders im Sommer, wenn das Menü fast gänzlich ohne Fleisch auskommt. Sein Signature Dish besteht aus über Holzfeuer gegrillten Pilzen, die mit einem zarten, knusprigen Arlette, einem Lorbeerblatt und einer mit Wacholderbeeren aromatisierten Sabayon serviert werden. Das Dessert bleibt einer der Höhepunkte seiner Küche. Schließlich wird das Erlebnis durch einen fließenden und eleganten Service sublimiert, der von Marie-José Beaudoin orchestriert wird. Ein Tipp: Eine Reservierung in diesem Lokal ist keine Kleinigkeit, daher ist es ratsam, sich frühzeitig darum zu kümmern!

17 Bib Gourmands werden in die erste Auswahl des MICHELIN Québec aufgenommen.

Der 1997 eingeführte Bib Gourmand zeichnet Restaurants in der Auswahl aus, die eine qualitativ hochwertige Küche zu moderaten Preisen anbieten. 17 Restaurants erhalten die Auszeichnung Bib Gourmand für ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Bib Gourmand-Restaurants 2025 in Québec

Restaurant Adresse Annette bar à vin 4051, rue Molson, local 120, H1Y 3L1, Montréal Battuto 527, boulevard Langelier, G1K 5P7, Québec Bistro B 1144, avenue Cartier, G1R 2S5, Québec Buvette Scott 821, rue Scott, G1R 3C8, Québec Cadet 1431, boulevard Saint-Laurent, H2X 2S8, Montréal Casavant 350, rue de Castelnau Est, H2R 1P9, Montréal Côté Est 76, avenue Morel, G0L 1M0, Kamouraska Honō Izakaya 670, rue Saint-Joseph Est, G1K 3B9, Québec Le Petit Alep 191, rue Jean-Talon Est, H2R 1S8, Montréal L’Express 3927, rue Saint-Denis, H2W 2M4, Montréal Losange 100, rue Saint-Germain Ouest, G5L 4B6, Rimouski lueur 117, rue Dalhousie, G1K 4C5, Québec Melba 398, rue Saint-Vallier Ouest, G1K 1K6, Québec Ouroboros 135, rue Saint-Joseph Est, G1K 3A8, Québec Parapluie 44, rue Beaubien Ouest, H2S 1V3, Montréal Rôtisserie La Lune 391, rue Saint-Zotique Est, H2S 1L8, Montréal Torii Izakaya 771, rue Saint-Joseph Est, G1K 3C7, Québec

Vier Sonderpreise von MICHELIN Quebec

Zusätzlich zu den Bib Gourmand und den Sternen wurden im Rahmen dieser ersten Ausgabe des Guide in Québec vier Sonderpreise verliehen.

Prix Lauréat ou lauréate Établissement Prix MICHELIN des Cocktails Exceptionnels Véronique Dalle (en tant que propriétaire) Foxy Prix MICHELIN de la Sommellerie Vania Filipovic Mon Lapin Prix MICHELIN du Service Roxan Bourdelais et l’équipe du restaurant Tanière³ Prix Michelin du Jeune Chef Cassandre Osterroth et Pierre-Olivier Pelletier Kebec Club Privé

La sélection du Guide MICHELIN Québec 2025 :

(Une cuisine d’exception, vaut le détour) 1 (Une cuisine d’une grande finesse, vaut l’étape) 8 Bib Gourmand (Très bonne cuisine proposée à prix modéré) 17 Restaurants recommandés 76 Nombre total de restaurants dans la sélection 102

Restaurants du Québec distingués de l’Étoile Verte MICHELIN en 2025

Restaurant Distinction Adresse Alentours 715, rue Saint-Bernard, G1N 3G4, Québec Auberge Saint-Mathieu 2081, chemin Principal, GOX 1NO, Saint-Mathieu-du-Parc Espace Old Mill 7, chemin Caleb-Tree, J0J 2H0, Stanbridge East

Restaurants du Québec Étoilés dans le Guide MICHELIN 2025

Restaurant Distinction Adresse Tanière³ 7, rue du Don-de-Dieu, G1K 3Z6, Québec ARVI 519, 3e Avenue, G1L 2W4, Québec Jérôme Ferrer – Europea 1065, rue de la Montagne, H3G 0B9, Montréal Kebec Club Privé 767, rue Saint-Joseph Est, G1K 3C6, Québec Laurie Raphaël 117, rue Dalhousie, G1K 9B7, Québec Légende 255, rue Saint-Paul, G1K 3W5, Québec Mastard 1879, rue Bélanger, H2G 1B6, Montréal Narval 144-A, avenue de la Cathédrale, G5L 5H8, Rimouski Sabayon 2194, rue Centre, H3K 1J4, Montréal

Restaurants du Québec recommandés en 2025

En plus des tables étoilées MICHELIN et Bib Gourmand les inspectrices et inspecteurs du Guide MICHELIN recommandent également 76 restaurants pour leur cuisine de qualité. La liste complète se trouve ci-dessous.

Restaurant Adresse Alentours 715, rue Saint-Bernard, G1N 3G4, Québec Ambre Buvette 2860, chemin des Quatre-Bourgeois, G1V 1Y3, Québec Arlequin 170, rue Saint-Germain Ouest, G5L 4B7, Rimouski Au Pied de Cochon 536, avenue Duluth Est, H2L 1A9, Montréal Auberge Saint-Mathieu 2081, chemin Principal, GOX 1NO, Saint-Mathieu-du-Parc Beba 3900, rue Éthel, Verdun, H4G 1S4, Montréal Bouillon Bilk 22, rue Sainte-Catherine Est, H2X 1K4, Montréal Cabaret l’Enfer 4094, rue Saint-Denis, H2W 2M5, Montréal Candide 551, rue Saint-Martin, H3J 2L6, Montréal Champlain Fairmont Le Château Frontenac, 1, rue des Carrières, G1R 4P5, Québec Chardo – resto & bar à vin 606, rue Shefford, J2L 1C1, Bromont Chez Boulay – Bistro Boréal 1110, rue Saint-Jean, G1R 1S4, Québec Chez Mathilde 227, rue des Pionniers, G0T 2A0, Tadoussac Chez Muffy 10, rue Saint-Antoine, G1K 4C9, Québec Chez Rioux & Pettigrew 160, rue Saint-Paul, G1K 3W1, Québec Damas 1209, avenue Van Horne, Outremont, H2V 1K4, Montréal Dorsia 396, rue Notre-Dame Ouest, H2Y 1T9, Montréal Échaudé 73, rue du Sault-au-Matelot, G1K 3Y9, Québec Épi, Buvette de Quartier 119, rue Radisson, G9A 2C5, Trois-Rivières Espace Old Mill 7, chemin Caleb-Tree, J0J 2H0, Stanbridge East Ferreira Café 1446, rue Peel, H3A 1S8, Montréal Foxy 1638, rue Notre-Dame Ouest, H3J 1M1, Montréal Garde Manger 408, rue Saint-François-Xavier, H2Y 2S9, Montréal Hoogan et Beaufort 4095, rue Molson, H1Y 3L1, Montréal Île Flottante 176, rue Saint-Viateur Ouest, H2T 2L3, Montréal Joe Beef 2491, rue Notre-Dame Ouest, H3J 1N6, Montréal Jun I 156, avenue Laurier Ouest, H2T 2N7, Montréal Kundah Hôtel 325, rue de La Couronne, G1K 6E7, Québec L’Épicurieux 2270, rue de l’Église, J0T 2N0, Val-David La Bête 2875, boulevard Laurier, Suite 170, G1V 2M2, Québec La Chronique 104, avenue Laurier Ouest, H2T 2N7, Montréal La Planque 1027, 3e Avenue, G1L 2X3, Québec La Porte Arrière 356, rue Lafontaine, G5R 3B3, Rivière-du-Loup Lawrence 9, avenue Fairmount Est, H2T 1C7, Montréal Le Clan 44, rue des Jardins, G1R 3Z1, Québec Le Clocher Penché 203, rue Saint-Joseph Est, G1K 3B1, Québec Le Club Chasse et Pêche 423, rue Saint-Claude, H2Y 3B6, Montréal Le Filet 219, avenue du Mont-Royal Ouest, H2T 2T2, Montréal Le Géraldine 163, rue Saint-Eustache, J7R 2L5, Saint-Eustache Le Hatley – Manoir Hovey 575, rue Hovey, J0B 2C0, North Hatley Le Hobbit 700, rue Saint-Jean, G1R 1P9, Québec Le Mousso 1025, rue Ontario Est, H2L 1P8, Montréal Le Parlementaire 1150, avenue Honoré-Mercier, G1A 1A3, Québec Le Serpent 257, rue Prince, H3C 2N4, Montréal Le St-Urbain 96, rue Fleury Ouest, H3L 1T2, Montréal Le Tap Room – Manoir Hovey 575, rue Hovey, J0B 2C0, North Hatley Le Vin Papillon 2519, rue Notre-Dame Ouest, H3J 1N4, Montréal Le Violon 4720, rue Marquette, H2J 3Y6, Montréal Le Virunga 851, rue Rachel Est, H2J 2H9, Montréal Leméac 1045, avenue Laurier Ouest, H2V 2L1, Montréal Les Affamés 200, avenue de la Cathédrale, G5L 5J2, Rimouski Les Mal-Aimés 429, route 253, J0B 1M0, Cookshire-Eaton Les Mômes 586, rue Villeray, H2R 1H6, Montréal L’Orygine 36, rue Saint-Pierre, G1K 3Z6, Québec Maison Boire 13, rue Court, J2G 4Y6, Granby Maison Boulud Ritz-Carlton Montréal, 1228, rue Sherbrooke Ouest, H3G 1H6, Montréal Marcus Four Seasons Hotel Montréal, 1440, rue de La Montagne, H3G 1Z5, Montréal Mémo 644, rue Notre-Dame Ouest, H3C 1J2, Montréal Moccione 7495, rue Saint-Denis, H2R 2E5, Montréal Monarque 406, rue Saint-Jacques, H2Y 1S1, Montréal Mon Lapin 150, rue Saint-Zotique Est, H2S 1K8, Montréal Montréal Plaza 6230, rue Saint-Hubert, H2S 2M2, Montréal Myranel 241, chemin du Roy, G0A 1S0, Deschambault Okeya Kyujiro Montréal 1227, rue de la Montagne, H3G 1Z2, Montréal Oncle Lee 222, avenue Laurier Ouest, H2T 2N8, Montréal Othym 1257, rue Atateken, H2L 3K9, Montréal Panacée 1701, rue Atateken, H2L 3L4, Montréal Park 378, avenue Victoria, H3Z 2N4, Montréal, à Westmount Place Carmin 740, rue William, H3C 1P1, Montréal Restaurant de l’ITHQ 3535, rue Saint-Denis, H2X 3P1, Montréal Salle Climatisée 6448, boulevard Saint-Laurent, H2S 3C4, Montréal Schwartz’s Deli 3895, boulevard Saint-Laurent, H2W 1X9, Montréal sEb L’Artisan Culinaire 444, rue Saint-Georges, J8E 3G4, Mont-Tremblant Toqué! 900, place Jean-Paul-Riopelle, H2Z 2B2, Montréal Vin Polisson 197, King Ouest, J1H 1P4, Sherbrooke Yokato Yokabai 4185, rue Drolet, H2W 2L5, Montréal

