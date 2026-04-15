Markus Herbicht erhält den „Toques d’Or Meilleur Ouvrier – Best Worker“

Die internationale Gastronomie würdigt einen Küchenhandwerker der Hauptstadt: Markus Herbicht wird am 27. April 2026 im Schmelzwerk in den Sarotti-Höfen mit dem Titel „Toques d’Or Meilleur Ouvrier – Best Worker“ ausgezeichnet.

Markus Herbicht Sarotti Höfe Berlin

Markus Herbicht

Eine Ehrung, die weit über Sterne hinausgeht und in Deutschland eine absolute Ausnahme darstellt. Sie wird nicht für Trends verliehen, sondern für ein Lebenswerk. Für Präzision, für Haltung – und für echtes Handwerk am Herd.

Ein Lebenswerk in Schwarz-Rot-Gold

Der Titel „Toques d’Or Meilleur Ouvrier – Best Worker“ steht innerhalb der Gemeinschaft von „Toques d’Or International“ für die absolute Spitze kulinarischer Berufung. Er wird nur an Persönlichkeiten vergeben, die über viele Jahre hinweg außergewöhnliche Leistungen, technisches Können und kulinarische Expertise unter Beweis gestellt haben.

Mit der Goldmedaille am Bande in den deutschen Farben Schwarz-Rot-Gold würdigt Toques d’Or International Markus Herbichts langjährige Verdienste um die kulinarische Handwerkskunst – ein Symbol für höchste handwerkliche Qualität, Kreativität und Professionalität. International ist diese Auszeichnung eine Seltenheit – in Deutschland tragen sie nur wenige. In Berlin gehört Markus Herbicht zu den Ersten überhaupt, die diese Ehrung erhalten. Und genau das macht sie so besonders: Sie ist kein Moment, sondern das Ergebnis jahrzehntelanger Konsequenz.

Markus Herbicht

Ein Koch, der das Handwerk lebt

Markus Herbicht steht für handwerkliche Präzision, ehrliche Produkte, klare Aromen – und eine Küche, die sich nicht von Trends treiben lässt. Seine „Hauptstadtküche – made in Berlin“ verbindet mediterrane und asiatische Einflüsse mit regionalen und saisonalen Zutaten – getragen von seiner klaren Philosophie: Qualität ist kein Zufall, sondern Pflicht. Was bei anderen Konzept ist, ist bei ihm Überzeugung – seit Jahrzehnten.

Mehr als ein Preis – ein Statement für echte Küche

Toques d’Or International steht weltweit für eine Küche, die sich klar zum Handwerk bekennt: keine künstlichen Zusatzstoffe, keine industriellen Hilfsprodukte – dafür Transparenz, Qualität und Verantwortung. Über 7.500 Köche und Restaurateure in mehr als 150 Ländern gehören zur Gemeinschaft – verbunden durch ein gemeinsames Verständnis von echter Kochkunst.

Ein Fest für die Gastronomie

Die feierliche Verleihung findet am 27. April 2026 von 12:00 bis 14:00 Uhr im Schmelzwerk in den Sarotti-Höfen in Berlin statt – begleitet von kulinarischen Köstlichkeiten, inspirierenden Worten und einem Publikum, das weiß, was echtes Handwerk bedeutet.

Vita Markus Herbicht

Geboren und aufgewachsen im Saarland, hat Markus Herbicht nach der Schule zunächst eine Ausbildung zum Koch absolviert. Es folgten zwei Jahre im Hilton Hotel Mainz und das Absolvieren des Wehrdienstes, bevor er 1990 zum ersten Mal bei Johan Lafer auf der Stromburg anheuerte. Ein Jahr lang begleitete er, damals gerade 22 Jahre alt, den renommierten Sternekoch als Chef de Partie und erhielt neben dem Tagesgeschäft insbesondere Einblicke in die Produktion von Kochbüchern. Einblicke, die Markus Herbicht Arbeit maßgeblich beeinflusst haben und auch heute noch prägen. 1991 folgte Markus Herbicht dann zum ersten Mal dem Ruf der weiten Welt und so nahm er zunächst die Position als Sous Chef im Hotel Kameha Bay Resort Phuket in Thailand an, bevor er ein Jahr später in gleicher Position in das Hotel Imperial Queens Park Bangkok wechselte. Dort zeichnete er unter anderem für die kulinarischen Veranstaltungen der thailändischen Königsfamilie verantwortlich. Insgesamt drei Jahre verbrachte Markus Herbicht in Thailand, dann ging es zurück nach Deutschland und zurück zu Johann Lafer. Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit 1990 wurde der inzwischen 26-jährige nun hauptsächlich bei der Produktion verschiedener Fernseh- und Kochbuchformate eingespannt. Doch Herbicht wollte weiter, eigene Verantwortung übernehmen. Und so folgte 1994 seine erste Anstellung als Küchendirektor im Radisson SAS Hotel Berlin. Übrigens als damals Jüngster in einem deutschen Fünf-Sterne-Haus. In dieser Zeit wurde Markus Herbicht auch in die Gilde Europäischer Spitzenköche der Eurotouques aufgenommen. 1996 folgte mit dem Abschluss des Küchenmeisters an der Hotelfachschule Heidelberg dann der nächste Schritt auf der Karriereleiter, bevor er 1997 die Position des Küchenchefs im Stammhaus des renommierten Traditionsrestaurants Käfer annahm. 1998 ging es dann für insgesamt vier Jahre als Küchendirektor in das Kempinski Resort Estepona, wo er unter anderem als „kreativster Koch Andalusiens“ ausgezeichnet wurde. Spanien war für Markus Herbicht von nun an Teil seiner kulinarischen DNA, wie man auch heute noch an vielen seiner Gerichte sehen kann. 2002 folgte dann der Schritt zurück nach Berlin, wo er inzwischen auch seine Heimat gefunden hat. Nach insgesamt vier Jahren als Küchendirektor im Westin Grand Hotel, wo er unter anderem die VIP Caterings für den damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder ausrichtete, folgte seine Anstellung als Küchendirektor und Leiter Gastronomie & Food bei der Gastart Restaurations GmbH, zu der die Betriebe Borchardt, Pan Asia, San Nicci, Café am neuen See, Borchardt Catering (inklusive o2 World) und Borchardt Natursauer Bäckerei gehörten. In dieser Zeit wurde er von Eurotouques mit dem „Grimod de La Reyniere Fellowship 2008 Award“ ausgezeichnet und hat an diversen Kochbüchern mitgearbeitet. Im Oktober 2011 gründete Markus Herbicht schließlich sein eigenes Unternehmen – die Gastronativ GmbH, zu der „Markus Herbicht Catering“, die „Markus Herbicht Kochschule“, „Markus Herbicht Consulting“ und die Eventlocation Schmelzwerk in den Sarotti-Höfen gehören.

https://www.schmelzwerk-berlin.de/