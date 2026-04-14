Guillaume Hardoin ist neuer Küchendirektor des Hilton Mauritius. Der französische Koch verantwortet ab sofort die gesamte kulinarische Ausrichtung des 5-Sterne-Resorts an der Westküste Mauritius‘ und leitet ein 30-köpfiges Küchenteam.

Guillaume Hardoin

Guillaume Hardoin übernimmt Küchenleitung im Hilton Mauritius

1. Beruflicher Werdegang: Stationen in der Spitzengastronomie

Hardoin blickt auf mehr als 15 Jahre internationale Erfahrung zurück, die ihn durch Europa, Asien und den Pazifik führte. Zu seinen prägenden Stationen zählen mehrere Michelin-Sterne-Häuser [Presseinformation].

1.1 Ausbildung in Frankreich

Seine Karriere begann Hardoin mit einer Ausbildung am Lycée Hôtelier „Notre Dame“ in Saint-Méen-Le-Grand, die er 2008 abschloss . Erste Erfahrungen in der Spitzengastronomie sammelte er 2008 als Commis im Restaurant „Les Ambassadeurs“ im Pariser Hotel Crillon unter Küchenchef Jean-François Piège, das damals mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet war.

1.2 Hélène Darroze at The Connaught, London

Von Juli 2008 bis April 2010 arbeitete Hardoin als Chef de Partie im Restaurant Hélène Darroze at The Connaught in London . Er war Teil des Eröffnungsteams nach einer 90-Millionen-Pfund-Renovierung des Connaught Hotels. Das Restaurant erhielt fünf Monate nach Eröffnung seinen ersten Michelin-Stern und im Januar 2011 den zweiten Stern . Küchenchefin Hélène Darroze führt heute mehrere Sterne-Restaurants in London, Paris und im französischen Südwesten.

1.3 Savelberg: Den Haag und Bangkok

Von September 2012 bis April 2013 war Hardoin als Pre-Opening Head Chef für die Restaurantgruppe Savelberg tätig . Das Stammhaus in Voorburg (Niederlande) führt einen Michelin-Stern und ist Mitglied der Relais & Châteaux-Vereinigung. Hardoin war beratend und entwickelnd für die Eröffnung des Savelberg Bangkok tätig, der ersten Dependance des niederländischen Meisterkochs Henk Savelberg in Asien . Das Konzept verband klassische französische Küche mit asiatischen Einflüssen bei höchster Produktqualität.

1.4 InterContinental Bora Bora Resort, Französisch-Polynesien

Von Mai 2013 bis Februar 2014 wechselte Hardoin als Chef de Partie in das InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa . Er war im Restaurant „REEF“ tätig, das polynesische Küche mit Gourmet-Elementen kombinierte, und am Aufbau des französischen Fine-Dining-Restaurants „CORAIL“ beteiligt. Das 5-Sterne-Resort mit 80 Luxusbungalows ist als IHG Green Engage Hotel zertifiziert .

1.5 Weitere internationale Stationen

Vor seiner Tätigkeit in Bora Bora sammelte Hardoin Erfahrung bei der Walt Disney Company: Von November 2011 bis August 2012 arbeitete er als Chef de Partie auf der Disney Cruise Line im Restaurant „REMY“ . Dieses von Arnaud Lallement (L’Assiette Champenoise, zwei Michelin-Sterne) und Scott Hunnel (Victoria & Albert’s, Walt Disney World) entwickelte Konzept bot französisch inspirierte Fine-Dining-Küche auf See.

Zwischen 2010 und 2011 war Hardoin als Chef de Rang im Hotel Union in Rennes tätig und vertiefte dort seine Weinkenntnisse .

1.6 Letzte Position vor Mauritius

Vor seinem Wechsel nach Mauritius war Hardoin als Executive Sous-Chef im Shangri-La Dubai tätig. Diese Position in einem der führenden Luxushotels des Nahen Ostens festigte seine Erfahrung in der Leitung großer Teams und komplexer Abläufe.

2. Weitere Stationen

Hélène Darroze Paris (Frankreich)

(Frankreich) Savelberg Bangkok (Thailand)

(Thailand) Swiss-Belhotel Seef (Bahrain)

(Bahrain) Leylaty Group (Jeddah, Saudi-Arabien)

(Jeddah, Saudi-Arabien) Dior des Lices (Saint-Tropez, Frankreich)

3. Kulinarische Philosophie und Nachhaltigkeitsansatz

Hardoin verbindet klassische französische Techniken mit internationalen Aromen. Sein Stil ist geprägt von:

Qualitätsbewusstsein und handwerklicher Präzision

Kreativität bei klaren Rezepturen

Bevorzugung frischer Zutaten

Einen Schwerpunkt legt er auf nachhaltige Praktiken:

Verstärkter Einkauf lokaler Produkte

Reduzierung von Lebensmittelverschwendung

Nachhaltigere Produktionsabläufe

4. Verantwortungsbereich im Hilton Mauritius Resort & Spa

Hardoin verantwortet als Exec. Küchendirektor alle kulinarischen Bereiche des Resorts. Dazu gehören:

Bereich Angebot Coquillages Restaurant & Bar Tapas, frische Meeresfrüchte, Live-Musik Ginger Thai Restaurant Innovative thailändische Küche Vista Bar Rum-Cocktails Aqua Bar Leichte Speisen Pool-Lounge / Hibiscus Pool Bar Cocktails, Snacks In-Room-Dining 24-Stunden-Zimmerservice Eventgastronomie Banketts und Veranstaltungen

Nicht direkt Hardoin unterstellt, aber Teil des kulinarischen Gesamtangebots sind:

Kesari Restaurant (indische Currys und Tandoori-Spezialitäten)

(indische Currys und Tandoori-Spezialitäten) Pomme d’Amour Restaurant (Frühstücksbuffet, internationales Abendbuffet mit kreolischem Touch)

(Frühstücksbuffet, internationales Abendbuffet mit kreolischem Touch) Eine Executive Lounge gibt es nicht in diesem Hilton. Diamonds erhalten aber einen Voucher für einen Drink und ein Canapee an der Bar.

5. Individuelle Angebote für besondere Anlässe

Hardoin entwickelt maßgeschneiderte Konzepte für verschiedene Anlässe:

Private Candlelight-Dinner

Menüfolgen für Gruppen

Individuelle Angebote für VIP-Gäste

6. Das Hilton Mauritius Resort & Spa im Überblick

6.1 Renovierung 2023/2024

Das Resort wurde nach 22 Jahren umfassend renoviert und im Dezember 2023/Januar 2024 wiedereröffnet . Zwei lokale Designstudios gestalteten die 193 Zimmer und 18 Suiten neu . Der Stil verbindet:

Natürliche Materialien wie Holz und Naturstein

Helle Sand- und Erdtöne

Boho-Elemente (Keramik, Kissen aus Mauritius, Südafrika, Indien)

Kunstwerke der mauritischen Künstlerin Kim Yip Tong

6.2 Lage und Ausstattung

Das Resort liegt direkt am Flic-en-Flac Strand, einem der längsten weißen Sandstrände Mauritius‘, inmitten eines 4.630 m² großen Palmengartens . Die Anlage verfügt über:

Zwei Außenpools, davon ein Infinity-Pool

Spa mit ganzheitlichen Signature-Treatments (Terre d’Afrique Produkte)

Fitnesscenter, Tennisplätze, Volleyballfeld

Wassersportmöglichkeiten (Schnorcheln, Windsurfen, Segeln, Tauchen)

Kids Club und Kinderpool

Die Zimmerkategorien umfassen Deluxe-Zimmer, Grand Deluxe-Zimmer, Familiensuiten und eine Präsidentensuite .

7. Bewertungen und Gästefeedback

Aktuelle Gästebewertungen auf HolidayCheck (September 2025 und Mai 2025) vergeben jeweils die Höchstnote 9,3 von 10,0 . Besonders hervorgehoben werden:

Sehr zuvorkommendes und freundliches Personal

Abwechslungsreiches und qualitativ hochwertiges Essen

Tägliche wechselnde Buffet-Mottos

Frische Zubereitung auch an Strand- und Snackbars

Ein Verbesserungsvorschlag betrifft die Kennzeichnung einheimischer Gerichte (laktosefrei, vegetarisch, vegan) .

Auf lastminute.at erreicht das Resort 9,3 von 10 Punkten (1.351 Bewertungen) .

Google bewertet das Hilton mit 4,4 und Tripadvisor mit 4,5 von 5 Punkten. Booking.com berichtet 8,4 und Expedia von 8,6 von 10 Punkten.

8. Fazit

Mit Guillaume Hardoin gewinnt das Hilton Mauritius einen Küchendirektor, der Erfahrung aus führenden Michelin-Sterne-Häusern Europas und Asiens mitbringt. Sein Fokus auf lokale Produkte, Nachhaltigkeit und handwerkliche Qualität ergänzt die Neuausrichtung des Resorts, das nach umfassender Renovierung auf zeitgenössische Eleganz mit mauritischem Charakter setzt. Hardoin verantwortet ein breites kulinarisches Spektrum von der Strandgastronomie bis zur gehobenen Abendküche und soll die gastronomische Positionierung des Hauses weiterentwickeln.

Mauritius im Gourmet Report

mauritius.hilton.com

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