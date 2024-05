Ein Land, das nicht nur mit seiner Schönheit glänzt, sondern auch kulturelle und kulinarische Vielfalt bietet.

Marktstand in Mauritius

Die Küche von Mauritius

Seit dem 16. Jahrhundert wurde Mauritius von den verschiedensten Kulturen geprägt. Es finden sich indische, chinesische, afrikanische und auch europäische Einflüsse auf der Insel im Indischen Ozean wieder. Heute gilt Mauritius als eines der multikulturellsten Länder der Welt, was sich vor allem in den Gerichten und der lokalen Küche widerspiegelt.

Die kulinarische Szene auf Mauritius ist genauso bunt wie die Insel und ihre Einwohner selbst und spielt deshalb eine zentrale Rolle im Leben der Mauritier. Das Zusammenspiel der verschiedenen Kulturen bietet eine wahre Geschmacksvielfalt, welche auf der ganzen Insel verteilt in Restaurants, lokalen Gasthäusern und an Street Food Ständen serviert wird.

Mauritische Speisen

Die mauritische Küche hat vieles zu bieten, doch gibt es einige Gerichte, die man sich nicht entgehen lassen darf. Eines dieser Gerichte ist zum Beispiel Dholl Puri, ein beliebtes Street Food Gericht, welches ein aus gelben Erbsen hergestelltes und mit gelben Erbsen gefülltes Fladenbrot ist. Passend dazu passt das Fisch Vindaye, ein gut gewürztes Curry, das alternativ auch mit Huhn oder Gemüse zubereitet wird. Das Biryani hingegen ist ein Reisgericht mit einer reichen Mischung aus Gewürzen und zartem Fleisch, welches von der indischen Küche abstammt. Ein weiteres umschwärmtes Street Food Gericht sind Boulettes, kleine gedämpfte Teigtaschen, die üblicherweise mit einer Füllung aus Fisch, Garnelen oder Huhn zubereitet und mit oder ohne Brühe serviert werden. Das “Bol Renversé” ist ein mauritisches Gericht mit Reis, Gemüse, Fleisch/Meeresfrüchten und einem Spiegelei, das vor dem Servieren auf den Teller gestürzt wird.

Central Flacq Market

Im nordöstlichen Teil der Insel befindet sich der größte Open-Air Markt von Mauritius, der Central Flacq Market. Hier findet man eine große Auswahl an tropischen Früchten, Gemüse und Süßwaren sowie verschiedenster Street Food Stände. Händler werben ihre Produkte mit lauten Zurufen an und bieten Snacks wie würzige Nudelgerichte, Samousas und Dholl Puri. Neben Lebensmitteln findet man hier auch Souvenirs und Kleidung. Um das volle Potential des Marktes zu entdecken, wird empfohlen den Central Flacq Market am Mittwoch oder Sonntag zu besuchen, denn nur an diesen Tagen haben alle Stände geöffnet.

Chinatown in Port Louis

Einer der vielen kulturellen Einflüsse kommt von den chinesischen Einwanderern, welche in den 1940er Jahren nach Mauritius kamen. Heute befinden sich in der Royal Road, im Zentrum von Port Louis zahlreiche Geschäfte und Restaurants, in welchen Essen und Backwaren weiterhin auf traditionell chinesische Art und Weise hergestellt werden. Es gilt als eines der ältesten Chinatowns in Afrika und ist neben seinen chinesischen Delikatessen auch für seine Straßenkunst bekannt. Wer einen Besuch im Mai plant, hat die Möglichkeit am Chinatown Food & Culture Festival teilzunehmen und noch tiefer in die Chinesisch-Mauritische Kultur einzutauchen.

Die Kreolische Küche

Mit ihren Wurzeln in Afrika, Frankreich und der Karibik, weicht die kreolische Küche von den anderen kulturellen Einflüssen ein wenig ab. Insbesondere da die Rezepte meist exotische Zutaten wie Kalebassen und Brotfrucht enthalten. Dennoch lässt sich die kreolische Küche auch gerne von den verschiedensten Kulturen inspirieren. So entstehen beispielsweise kreolisch-indisch angehauchte Curries wie Dholl Puri oder kreolisch-chinesische gebratene Nudeln. Wer diese Küche probieren möchte, der sollte das Escale Créole südlich von Port Louis besuchen. Das einheimische Restaurant ist ein Familienbetrieb, welches ihren Besuchern die mauritischen Traditionen mit ihren Gerichten näherbringt. Ein authentisches Erlebnis!

