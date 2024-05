Im Marburger Sternerestaurant “Esszimmer” geht die Serie „Feix meets…“ am 19. Mai in die zweite Runde. Denis Feix wird seinen Gästen gemeinsam mit Tony Hohlfeld ein 6-Gänge-Menü servieren.

Tony Hohlfeld und Denis Feix

Die Fusion zwischen Feix‘ grüner Sterneküche und dem Konzept vom JANTE Restaurant in Hannover verspricht dabei ein besonderes Dinner-Erlebnis.

Nach dem erfolgreichen Auftakt der Serie im April freut sich Denis Feix darauf, einen weiteren Sternekoch im Marburger Esszimmer zu begrüßen. Jeder der Köche wird drei Gänge kreieren, in denen sich die Philosophie der jeweiligen Küche widerspiegelt. Das JANTE in Hannover führt Tony Hohlfeld mit dem Grundgedanken der Gleichheit und Bescheidenheit, bei dem vor allem der sorgsame Umgang mit den Gaben der Natur im Mittelpunkt steht. In Kombination mit dem ganzheitlichen Green-Fine-Dining-Konzept im Marburger Esszimmer dürfen sich Gäste auf durchdachte und innovative Gerichte auf Sterneniveau freuen. In dem Ticketpreis von 279 Euro pro Person sind neben dem sorgfältig zusammengestellten Menü außerdem ein Apero, Weinbegleitung, Wasser und Kaffee enthalten.

Weitere Termine der „Feix meets…“ Serie

Sterneküche im Doppelpack wird es auch bei „Feix meets … Kellermann“ geben, wenn Thomas Kellermann aus dem Gourmetrestaurant Dichter am 9. Juni gemeinsam mit Denis Feix den Kochlöffel im Marburger Esszimmer schwingen wird. Weitere Termine der Gourmet-Reihe sind in Planung.

Tickets für „Feix meets“ unter: https://www.marburger-esszimmer.de/feix-meets

Weitere Informationen unter: www.vilavitamarburg.de

