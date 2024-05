Eine Frage, die sich viele Hilton Honors Punktejäger stellen. Die Malediven sind der Sweetspot des Hilton Honors Programm. Amingiri, Rangali oder Waldorf Malediven?

Bei den drei Resorts auf den Malediven bekommt man am meisten für seine Hilton Punkte. Normal bezahlt sind die absurd teuer und kosten oft 2 -3000 €/Nacht in der einfachen Kategorie.

Von den drei genannten haben zwei fast immer sehr gute Verfügbarkeit: Das Conrad Rangali und das Hilton Amingiri. Bei Waldorf Astoria fand ich keine fünf zusammenhängende Tage, obwohl ich im April (Nebensaison) reiste und neun Monate vorher suchte.

Ich kann vom Waldorf Astoria Ithafushi nicht viel berichten, weil ich nie da war und nur aus zweiter Hand Informationen habe. Danach soll das Resort sehr beliebt bei arabischen Gästen sein, recht hübsch aber nicht so charmant. Trotzdem würde ich es buchen, wenn ich denn 5 Nächte finden würde.

Die Kosten für 5 Nächte

Das Hilton Amingiri kostet für 5 Nächte 440.000 Hilton Honors Punkte.

Das Conrad Rangali berechnet für die 5 Nächte 480.000 Punkte.

Und das Waldorf 600.000 Punkte.

Jeweils in der niedrigsten Standard- Kategorie.

Alle Preise sind ohne Frühstück – das gibt es aber für Gold und Diamond Mitglieder automatisch inkludiert. Vorsicht ist geboten, wenn Sie zwei Villen buchen. Wenn die 2. Villa nicht Gold oder Diamond ist, muss Frühstück bezahlt werden. Das umgehen Sie, indem z.B. Ihr Partner offiziell in der 2. Villa ist und eine Kreditkarte bei Hilton (DKB) für 48.- € p.a. abgeschlossen hat. Das ist weniger als ein Frühstück. Wer nun wo wohnt, wird nicht kontrolliert.

Aber welches Resort ist besser?

Leider kann man das so pauschal nicht sagen. Wir haben das Amingiri 10 Tage und das Rangali 15 Tage im April 2024 besucht. Familie, zwei Erwachsene und ein vierjähriges Kind.

Die Vor- und Nachteile

Conrad Rangali

+ die schöneren Inseln

+ großzügiger und komplettes Barfuss Resort inkl. der Restaurants

+ gut zum Spazieren

+ Gutes Korallenriff für Schnorchler

+ Kostenlose Kinderbetreuung

+ höherwertige Ausstattung

+ sehr hohe “Privacy” in der Strandvilla mit Pool

+ Overwater Villa ist viel ansprechender als im Amingiri, aber ohne Pool

+ Nicht motorisierte Wasserfahrzeuge den ganzen Tag kostenlos

+ teure Anreise mit dem Wasserflugzeug für 700 USD, Kinder 50 % Rabatt.

– teures und nicht gutes Essen

– schlampiges Housekeeping

– Standard Villa für 120.000 Punkte ohne Pool – Pool kann mit Aufpreis gebucht werden – 150 – 300 USD

– hohe Nebenkosten

Hilton Amingiri

+ schöne Insel, aber kein Rundweg zum Spazieren

+ kein Barfuß Resort – man kann, aber es ist nicht so gepflegt wie im Conrad

+ direkten Meerblick von der Terrasse (mit Meeresrauschen) und vom Zimmer, aber weniger “Privacy”

+ Dress Code Smart Casual abends im Restaurant

+ extrem engagierte Mitarbeiter

+ fantastischer Kids Club Krakengiri

+ sehr bequeme Anreise mit dem Boot für 380 USD p.P. – Kinder unter 6 frei.

+ Tolle Pool Beach Villa (wenn auch nicht so hochwertig ausgestattet – fragen Sie nach der #306)

– Overwater Villa ist häßlich – wie eine amerikanische Vorstadtsiedlung

– komische Regeln – so darf man am Privatstrand vorbei Schnorcheln, aber nicht mit dem SUP vorbeifahren. Vom Restaurant hat man aber vollen Blick auf den Strand

– Privatstrände, die nicht betreten werden dürfen

– sehr eingeschränktes Revier zum Kanu/SUP fahren, Schwimmen oder Schnorcheln

– starke Strömung

– hohe Nebenkosten

– schlampiges Housekeeping

Zuerst generelle Empfehlungen: Weil die Punkte es hergaben, waren wir so lange auf den Malediven. Ich empfehle nicht länger als 10 Tage in einem Resort zu bleiben. Vielleicht 10 + 5 zu versuchen, wenn viele Punkte vorhanden sind.

Nach einiger Zeit ist es uns doch recht langweilig geworden!

Die Malediven sind wunderbar grün. Das heisst aber auch, hier regnet es regelmässig. Die Regenzeit von Mai bis Oktober würde ich komplett meiden, auch wenn die Reiseveranstalter sagen, oft regnet es nur zwei Stunden. Kann, muss aber nicht. Es kann auch eine Woche Non-Stop regnen.

Dann fällt auch gerne das SAT-TV aus und weil alle gleichzeitig streamen, geht das auch nicht mehr.

Overwater Villa with Pool, Conrad Rangali, Malediven



