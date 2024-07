Die KALK&KEGEL Liste 2024: 70 der besten Sommeliers aus ganz Österreich haben eine Liste zusammengestellt aus 146 Winzern, die zukunftsweisend für Österreich sind.

Die 146 einflussreichsten Winzer 2024 in Österreich

Sie eint ein unverwechselbares Handwerk und eine vorbildhafte Haltung zur Natur und Böden: 146 Winzerinnen und Winzer finden sich auf der neuen KALK&KEGEL Liste 2024. Gleich 35 davon wurden neu aufgenommen. Erstmals wurden aber auch Winzerinnen und Winzer nicht mehr berücksichtigt. Zusammengestellt wurde diese Liste von rund 70 der besten Sommelièren und Sommeliers aus ganz Österreich in Zusammenarbeit mit dem Gastronomie-Magazin KALK&KEGEL.

KALK&KEGEL Herausgeber Michael Pöcheim-Pech gegenüber Gourmet Report: „Wir haben in diesem Jahr, aber auch schon im vergangenen Jahr aus der Sommellerie so viele neue Empfehlungen wie noch nie bekommen. 35 davon haben es schließlich in unsere Liste geschafft. Rund 40 weitere stehen für das kommende Jahr unter Beobachtung. Die vielen Neuen sind vor allem ein Indiz für die Dynamik im organisch-biologischen Weinbau. Viele der neuen Winzerinnen und Winzer auf unserer Liste haben die Umstellung zu Bio gerade abgeschlossen oder sind mitten in der Umstellung. Wichtig und wesentlich dazu ist aber auch die klare Handschrift ihrer Weine.“

Rotweinglas

Die KALK&KEGEL Liste gilt als ein wertvolles Empfehlungstool für die Gastronomie. „Jede Gastronomin und jeder Gastronom, der etwas auf die Qualität seiner Weinkarte hält, sollte Winzerinnen und Winzer aus der KALK&KEGEL Liste führen“, sagt Pöcheim-Pech. Kriterien für die Aufnahme in die KALK&KEGEL Liste, die seit 2021 einmal im Jahr veröffentlicht wird, sind ein unverwechselbares Handwerk der Weinbauern sowie die vorbildhafte Haltung zu Natur und Böden, die in fast allen Fällen zumindest eine Bio-Zertifizierung voraussetzt bzw. ganz oft auch eine biodynamische Bewirtschaftung bedeutet. Pöcheim-Pech: „ Weinbauern, die sich auf der KALK&KEGEL Liste finden, sind zukunftsweisend für das Weinland Österreich und zählen damit zu den einflussreichsten Winzern des Landes. “

Niederösterreich liegt in der KALK&KEGEL Liste 2024 mit 62 Nennungen an der Spitze, gefolgt vom Burgenland (39) und der Steiermark (30). Auch die für den Weinbau immer spannender werdende Bundesländer wie Kärnten oder Oberösterreich sind gelistet.

Hier finden Sie die Liste: https://kalkundkegel.com/liste-2024/

Seit 2018 schreibt das Online- Magazin KALK&KEGEL über Wein und Kulinarik, setzt sich im besonderen Maße für Nachhaltigkeit und Qualität sowie für gesunde Böden und gesunde Lebensmittel ein und mischt sich immer wieder auch in politische Themen ein. Zwei Mal im Jahr erscheint KALK&KEGEL in Österreich und Deutschland zudem als hochwertig produziertes Special-Interest-Magazin zu Überthemen wie „Die Zukunft der Branche“, „Handwerk“ oder neu ab Ende Juli 2024 zur „Verführung“.

Im Restaurant bei einem gutem Glas Wein

Immer informiert mit dem wöchentlichen Gourmet Report Newsletter