Wir erhielten eine Einladung für den 1.Mai zur offiziellen Eröffnung des asiatischen Restaurant Moon Exquisite. Das hörte sich nicht vielversprechend an. Die Ecke ist eine üble Touristenecke mit eher bescheidener Küchenleistung. Berliner verirren sich eher wenig dort hin.

Yakirori vom Duroc Schwein, Auster und Lachstatar

Moon Exquisite Berlin

Da wir am 1.Mai nichts vorhatten und Familie auch willkommen war, haben wir akzeptiert. Ich dachte, es wäre ein weiteres, der vielen vietnamesischen Restaurants mit drittklassigem Sushi und halbwegs leckerer Vietnam Küche. Nach einem Kurzbesuch wollten wir diese touristische Gegend uns mal wieder angucken. Das war der Plan.

Wie ich mich geirrt habe. Sushi gibt es gar nicht und ansonsten eher eine gehobene asiatische Freestyle Küche. Im Moon Exquisite Berlin wird alles ansprechend zubereitet. So blieben wir über zwei Stunden.

Yakirori vom Duroc Schwein, Auster und Lachstatar

Zur Eröffnungsparty gab es draussen einen Grill, den der Geschäftsführer und ein Griller bedienten. Davor gab es immer eine lange Schlange. Die Herren arbeiteten sehr akkurat. Das dauerte ebend. Das Ergebnis war überzeugend. Yakitori – nein keine Hühnchenspieße – sondern eine Art mariniertes Schaslik vom Duroc Schwein, dazu Austern und Avocado-Lachstatar auf einem Chip. Der Spieß war richtig gut. Unterhalten wurden wir dabei von der Band „Trailerpark Cowboys“.

Parallel konnte man sich – auch mit gehöriger Wartezeit wegen der großen Schlange – Essen aus der Küche holen. Zuerst gab es fantastische Jakobsmuscheln und eine vegetarische „Crunchy Roll“.

Pangasius, Moon Exquisite

Danach kamen Hauptgerichte in kleiner Portionierung. Pangasius war okay, Schweinebauch schmeckte sehr gut und auch das Chicken war ansprechend.

Schweinebauch Moon Exquisite

Übrigens waren wir schon einmal in dem Restaurant. Da war es noch das Balthazar 2 und hat gehobene deutsche Küche angeboten.

Auf dem Weg nach Hause liefen wir an den vielen anderen Restaurants am Spreeufer vorbei. Was da bei den Touristen auf dem Teller lag, sah teilweise nach gemeiner Convenience aus. Schlimm! Einzig schön ist der Blick auf die Spree gewesen.

Wer als Berlin-Besucher in der Ecke ist, sollte bei Hunger ins Moon Exquisite gehen! Es gibt auch eine sehr preiswerte Lunch-Karte.

Speisekarte Moon Exquisite

Fazit: Ins Moon Exquisite kann man gehen. Wenn wir mit Freunden eine Stadtbesichtigung in Berlins historischer Mitte unternähmen, würden wir dort auch einkehren. Preis-Leistung sind stimmig. Bei schönen Wetter sitzt man direkt an der Spree.

https://www.moonexquisite-berlin.com