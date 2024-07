Row on 45 ist das vierte Restaurant in Dubai mit zwei MICHELIN-Sternen. Die Auswahl des MICHELIN Dubai 2024 umfasst außerdem vier neue Restaurants mit einem MICHELIN-Stern und 6 neue Bib Gourmand-Restaurants. Die Auswahl umfasst nun insgesamt 106 Restaurants mit 35 verschiedenen Küchen. Wir haben die gesamte Liste!

MICHELIN Dubai

Das Wachstum der gastronomischen Landschaft des Emirats setzt sich aufwärts fort und spiegelt den Erfolg im Tourismussektor wider – allein im Jahr 2023 begrüßte Dubai eine Rekordzahl von 17,15 Millionen internationalen Übernachtungsgästen, ein Anstieg von 19,4 Prozent im Jahresvergleich. In diesem Jahr, zwischen Januar und Mai, zählte die Stadt insgesamt 8,12 Millionen Besucher, was einem Anstieg von 10 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht.

“Dubai ist mittlerweile als internationales Gastronomieziel anerkannt und entwickelt sich Jahr für Jahr auf beeindruckende Weise weiter”, sagt Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN-Führers. “Die Stadt ist nicht nur für internationale Reisende und einheimische Feinschmecker attraktiv, sondern auch für talentierte Köche und Gastronomen aus aller Welt, die sich von der pulsierenden Gastronomieszene angezogen fühlen und sich in der Stadt einen Namen machen wollen. Bei so vielen verschiedenen Restaurantstilen und Küchenarten ist wirklich für jeden etwas dabei”.

Ein neues Restaurant mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet

Das Row on 45 ist nicht nur neu im Guide, sondern wurde auch gleich mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet. Es stammt vom renommierten britischen Küchenchef Jason Atherton und befindet sich im 45. Stock des Grosvenor House. Stock des Grovenor House und bietet ein Degustationsmenü für nur 22 Personen an, bei dem japanische Zutaten mit französischen Techniken kombiniert werden, um exquisite und raffinierte Gerichte zu kreieren. Die Verfeinerung der Arbeit” in der Tat.

Vier Restaurants neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet

Dubai hat vier neue MICHELIN-Sterne-Restaurants in seine Konstellation aufgenommen. La Dame de Pic ist das Debüt der renommierten Küchenchefin Anne-Sophie Pic in Dubai und wird für ihre moderne französische Küche mit einem MICHELIN-Stern belohnt. In einigen ihrer berühmten und gefeierten Spezialgerichte lässt sie subtile lokale Einflüsse einfließen.

Smoked Room ist ein weiteres Restaurant, das direkt mit einem MICHELIN-Stern in den Guide aufgenommen wurde. Im Jahr 2024 stellte Küchenchef Dani García den Gästen in Dubai dieses Schwesterrestaurant seines Flaggschiffs in Madrid vor. Feuer und Grill kommen bei den kreativen Gerichten besonders gut zur Geltung.

Das Sagetsu by Tetsuya unter der Leitung des Küchenchefs Tetsuya Wakuda und seines Teams bietet ein erhabenes kulinarisches Erlebnis durch die Verschmelzung japanischer und französischer kulinarischer Einflüsse in einer schicken und ruhigen Umgebung. Das Restaurant ist mit einem MICHELIN-Stern im Guide ausgezeichnet.

Orfali Bros wird von drei syrischen Brüdern geführt und bietet global beeinflusste kleine Gerichte, die kühn und ausgewogen sind. Dieses zu Recht beliebte Restaurant ist gereift und hat sich weiterentwickelt und ist nach einem Bib Gourmand nun mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet worden.

Alle Restaurants, die in der Auswahl von 2023 mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurden, behalten ihre Auszeichnung in diesem Jahr bei, so dass insgesamt 4 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen und 15 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet sind.

6 Restaurants erhalten einen Bib Gourmand

DUO Gastrobar: ein modernes Restaurant mit einer Mischung aus asiatischen und europäischen Aromen.

Revelry: Die kleine Schwester des nebenan gelegenen avatāra, eine indische “Tapas-Bar”, bietet eine Mischung aus Tradition und Moderne.

Berenjak: In dieser Schwesterfiliale des Londoner Originals werden jede Menge persische Klassiker angeboten.

Hoe Lee Kow: Dieses koreanische Restaurant ist ein weiteres Projekt des bekannten einheimischen Küchenchefs Reif Othman und ist auf Grillgerichte spezialisiert.

REIF Japanese Kushiyaki – Dubai Hills: eine zweite Filiale, diesmal in Dubai Hills, die alles von Kushiyaki bis hin zu Klassikern mit einem modernen Twist anbietet.

Konjiki Hototogisu: ein sehr sympathisches japanisches Restaurant im zweiten Stock der Mall of the Emirates, das sich auf Ramen und andere Spezialitäten spezialisiert hat.

MICHELIN Dubai Special Awars

Der Preis für junge Köche geht in diesem Jahr an Jesus Lobato Suarez, der mit gerade einmal 30 Jahren Chefkoch im Smoked Room ist, der mit einem MICHELIN-Stern für 2024 ausgezeichnet wurde. Dieser zielstrebige junge Koch hat eine ruhige und entspannte Ausstrahlung. Er führt von der Spitze aus und hat eine Reife, die weit über sein Alter hinausgeht.

Der Sommelier-Preis geht an Michael Mpofu, den südafrikanischen Sommelier im Celebrities by Mauro Colagreco. Seine warme, umgängliche und freundliche Art ist gepaart mit einer klaren Leidenschaft für Wein. Michaels ansteckender und mitreißender Stil und sein umfassendes Wissen sorgen dafür, dass sich jeder Gast wohlfühlt, und werten jedes Dinner auf. Seine Empfehlungen sind immer goldrichtig!

Der Service Award wird von BO.LAN an das Team von DuangDy verliehen. Die wunderbar herzliche thailändische Gastfreundschaft wird von General Manager Apichaya Khomson und Team Leader Veerawich (Champion) Chanthawatthamkul geleitet. Das Team bemüht sich sehr darum, dass sich jeder willkommen fühlt, und ihre Freundlichkeit und Herzlichkeit machen das Essen hier zu einem wahren Vergnügen.

Die Auszeichnung für die Eröffnung des Jahres 2024 geht an The Guild. Im ICD Brookfield gibt es jetzt ein Lokal, das wirklich für jeden etwas bietet. Von einem Café bis zu einem Tagungsraum im Gewächshaus-Stil, von einer Cocktail-Bar bis zu zwei Restaurants – was immer Sie suchen, Sie werden es hier finden.

MICHELIN Dubai 2024 auf einen Blick

4 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen (1 neu)

15 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern (4 neu)

3 Restaurants mit einem MICHELIN Green Star

18 Bib Gourmand-Restaurants (6 neu)

69 ausgewählte MICHELIN-Restaurants

Guide MICHELIN Dubai 2024 – alle ausgezeichneten Restaurants

Il Ristorante-Niko Romito Row on 45 (nouveauté) STAY by Yannick Alléno Trèsind Studio 11 Woodfire Al Muntaha Armani Ristorante avatāra Dinner by Heston Blumenthal Hakkasan Hōseki La Dame de Pic Dubai (nouveauté) moonrise Orfali Bros (nouveauté) Ossiano Sagetsu by Tetsuya (nouveauté) Smoked Room (nouveauté) Tasca by José Avillez Torno Subito 21 Grams 3Fils Aamara Al Khayma Heritage Restaurant Bait Maryam Berenjak (nouveauté) DUO Gastrobar (nouveauté) Goldfish Hoe Lee Kow (nouveauté) Ibn Albahr Indya by Vineet Kinoya Konjiki Hototogisu (nouveauté) REIF Japanese Kushiyaki – Dar Wasl REIF Japanese Kushiyaki – Dubai Hills (nouveauté) Revelry (nouveauté) Shabestan Teible 99 Sushi Bar Sélectionné Akira Back Sélectionné Al Mandaloun Sélectionné Al-Fanar Sélectionné Amazónico Sélectionné Ariana’s Persian Kitchen Sélectionné At.Mosphere Sélectionné Atrangi by Ritu Dalmia (nouveauté) Sélectionné Avli BY TASHAS Sélectionné Boca Sélectionné Bombay Bungalow Sélectionné Brasserie Boulud Sélectionné Carnival by Trèsind Sélectionné CÉ LA VI Sélectionné Celebrities by Mauro Colagreco (nouveauté) Sélectionné Chic Nonna Sélectionné Cinque (nouveauté) Sélectionné Cipriani Sélectionné City Social Sélectionné Clap Sélectionné Coya Sélectionné Demon Duck by Alvin Leung Sélectionné DuangDy by BO.LAN (nouveauté) Sélectionné Fi’lia Sélectionné Fouquet’s Sélectionné French Riviera Sélectionné Hashi Sélectionné Hutong Sélectionné Il Borro Tuscan Bistro Dubai Sélectionné Indego by Vineet Sélectionné Jaleo Sélectionné JARA by Martín Berasategui (nouveauté) Sélectionné Josette Sélectionné Jun’s Sélectionné L’Olivo at Al Mahara Sélectionné La Mar by Gastón Acurio Sélectionné L’Atelier de Joël Robuchon Sélectionné Little Miss India Sélectionné LOWE Sélectionné LPM (nouveauté) Sélectionné Masti Sélectionné Maya Bay Sélectionné Milos Sélectionné Mimi Kakushi Sélectionné Mina Brasserie Sélectionné Mott 32 Sélectionné Netsu by Ross Shonhan Sélectionné Ninive Sélectionné Nobu Sélectionné Pierchic Sélectionné Pierre’s TT Sélectionné QABU by Paco Morales (nouveauté) Sélectionné Rhodes w1 Sélectionné Riviera by Jean Imbert (nouveauté) Sélectionné Rockfish Sélectionné RSVP Sélectionné Rüya Sélectionné Sea Fu Sélectionné Shang Palace Sélectionné Siraj Sélectionné StreetXO (nouveauté) Sélectionné Sucre Sélectionné TakaHisa Sélectionné Tàn Chá Sélectionné TERO – The experience by Reif Othman (nouveauté) Sélectionné The Artisan Sélectionné The Guild (nouveauté) Sélectionné Trèsind Sélectionné Zuma Sélectionné

Die Michelin Hotel Liste finden Sie hier: https://guide.michelin.com/en/hotels-stays/dubai

Immer informiert mit dem kostenlosen Gourmet Report Newsletter!