Dubai wird bei den Tripadvisor Travellers’ Choice Awards zum dritten Mal in Folge zum beliebtesten Reiseziel der Welt gewählt – Dubai ist das beliebteste Reiseziel der Welt

Dubai Skyline, Queen Elisabeth, Hotelschiff

Das arabische Emirat Dubai wurde bei den Tripadvisor Travellers’ Choice Awards zum dritten Mal in Folge zur weltweiten Nummer 1 unter den Destinationen gekürt und ist damit die erste Stadt weltweit, der dies gelingt.

Auf Platz 2 folgte Bali, Platz 3 London, 4. Hanoi, 5. Rom, 6. Paris und auf dem 7. Platz Cancun.

Die jüngste internationale Spitzenplatzierung Dubais wurde von Tripadvisor, der weltweit größten Travel-Guidance-Plattform, bei den jährlichen Travellers’ Choice Best-of-the-Best Destination-Awards für 2024 bekannt gegeben. Dieser Award ist umso bedeutender, als die Gewinner ausschließlich auf der Grundlage der Bewertungen von Millionen von Reisenden aus der Tripadvisor-Community ausgewählt werden. Die Auszeichnungen berücksichtigen die Qualität und Quantität der Rezensionen und Bewertungen auf Tripadvisor für Hotels, Restaurants und Vor-Ort-Erlebnissen in jedem Reiseziel über einen Zeitraum von 12 Monaten zwischen dem 1. Oktober 2022 und dem 30. September 2023.

Issam Kazim (Visit Dubai) freut sich über die Auszeichnung und teilt Gourmet Report mit: “Gäste aus aller Welt, die ein sicheres und leicht erreichbares Reiseziel suchen, haben Dubais vielfältiges Angebot für alle Segmente und Zielgruppen, von Familien und Abenteuer-Suchenden bis hin zu Geschäftsreisenden und Kulturentdeckern, angenommen und begeistert die einzigartigen Erlebnisse bewertet, die es nur in dieser Stadt gibt.”

“Da sich die Nachfrage und die Trends bei den Verbrauchern weiterentwickeln, werden wir weiterhin daran arbeiten, die höchsten Standards bei den Angeboten und Serviceleistungen der Stadt zu halten und sicherzustellen, dass alle Besucher ein unvergleichliches Erlebnis in Dubai haben. Unterstützt werden wir durch das Feedback, das wir über Tripadvisor und andere digitale Plattformen sowie direkt von Touristen in der Stadt erhalten“, so Issam Kazim weiter.

Die höchste Tripadvisor-Auszeichnung ist die jüngste in einer Reihe von weltweiten Auszeichnungen für Dubai. Im Jahr 2023 wurde die Stadt in einem Ranking des Finanzdienstleisters Remitly zur Nummer 1 unter den Städten, in die man seinen Wohnsitz verlagern kann, gewählt.

Die Immobilienberatungsfirma Savills hat Dubai in ihrer Top-20-Liste des Executive Nomad Index 2023 zur besten Stadt der Welt für Remote-Arbeit erklärt. In einem Bericht des Institute for Urban Strategies der Mori Memorial Foundation in Japan wurde Dubai im Top 100 City Destinations Index 2023 von Euromonitor International als zweitbeste Stadt der Welt und im Global Power City Index als eine der zehn besten Städte eingestuft. Die VAE wurden außerdem zum zweitsichersten Land der Welt im Jahr 2023 ernannt. Dies geht aus einem Bericht von Numbeo hervor, der global größten Datenbank mit von Nutzern zur Verfügung gestellten Daten über Städte und Länder weltweit. Diese Anerkennung unterstreicht die Attraktivität Dubais als ein weltweit führendes Zentrum für Lebensqualität, das den 200 verschiedenen Nationalitäten, die die Stadt ihr Zuhause nennen, einen einzigartigen Lebensstil bietet, untermauert durch hohe Sicherheitsstandards, von denen auch die Reisenden profitieren.

Die wiederholte Anerkennung Dubais als weltweit beliebtestes Reiseziel unterstreicht das pulsierende und vielfältige Angebot mit einer einzigartigen Mischung aus luxuriösen und erschwinglichen Hotels und Restaurants sowie einer Reihe von Attraktionen und kulturellen Stätten, die das Erbe des Emirats bewahren und die Gäste immer wieder zurückkehren lassen. Dubais unverwechselbares Angebot führt dazu, dass der Tourismus einen wichtigen Beitrag zum allgemeinen Wachstum der Wirtschaft leistet.

Die Initiativen zur Einreiseerleichterung, die optimale Fluganbindung, die starken öffentlich-privaten Partnerschaften, die weltweit anerkannte Gastro-Szene und die einzigartige Lebensqualität haben den Status Dubais als bevorzugtes Reiseziel bestätigt. Nach den neuesten Daten des Dubai Department of Economy and Tourism begrüßte Dubai zwischen Januar und November 2023 insgesamt 15,37 Millionen internationale Übernachtungsgäste, ein Anstieg von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Diese Leistung steht in direktem Einklang mit der Dubai Economic Agenda D33, die darauf abzielt, Dubais Position als eine der drei weltweit führenden Städte für Geschäfts- und Freizeitreisen und als beste Stadt zum Besuchen, Leben und Arbeiten weiter zu festigen.

