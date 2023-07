Michelin Guide Dubai 2023 – die komplette Liste

Michelin Sterne für Dinner by Heston Blumenthal, Hakkasan und Ossiano im neuen Michelin Guide 2023. Wir haben die komplette Liste!

Kuechenchef Thomas Allen

Michelin hat im Hotel Atlantis The Royal seine neue Auswahl an Restaurants im MICHELIN-Guide Dubai 2023 vorgestellt. Insgesamt 90 Restaurants, die 23 verschiedene Küchen abdecken, sind den anonymen MICHELIN-Inspektoren aufgefallen.



Folgende Auszeichnungen gingen an den Veranstaltungsort Atlantis:

Dinner by Heston Blumenthal – Ein Michelin-Stern (2023)

Ossiano – Ein Michelin-Stern (2022/2023)

Hakkasan – Ein Michelin-Stern (2022/2023)

Eröffnung des Jahres – Ariana’s Persian Kitchen

Sommelier-Auszeichnung – Arturo Scarmadella, Chef-Sommelier, Dinner by Heston Blumenthal

Service des Jahres – Tomislav Lokvicic, General Manager, La Mar by Gastón Acurio

Weitere Einträge im Michelin Guide 2023: Nobu Dubai, Ariana’s Persian Kitchen, Jaleo by José Andrés, La Mar by Gastón Acurio und Estiatorio Milos

In der erst zweiten Ausgabe des Michelin Guides für Dubai erhielten drei Restaurants im Atlantis, The Palm und Atlantis The Royal je einen Michelin-Stern. Das Dinner by Heston Blumenthal, das im Februar 2023 im Atlantis The Royal eröffnet wurde, erhielt seinen ersten Stern bereits vier Monate nach der Eröffnung. Sowohl das Ossiano von Grégoire Berger als auch das Hakkasan Dubai konnten ihre Sterne für ein weiteres Jahr verteidigen.

Neben den Michelin-Sternen wurden drei der fünf „Michelin Special Awards“ an die Restaurants der Resorts verliehen. Darunter Ariana Bundys Ariana’s Persian Kitchen, das die erste Auszeichnung für die Eröffnung des Jahres erhielt. Arturo Scarmadella, Chefsommelier des Dinner by Heston Blumenthal, nahm den begehrten Sommelier-Preis entgegen, und La Mar by Gastón Acurio, General Manager Tomislav Lokvicic, wurde mit dem Preis für den Service des Jahres ausgezeichnet.

Darüber hinaus wurden fünf Restaurants mit einer lobenden Erwähnung („Selection“) im Guide 2023 ausgezeichnet, darunter das Nobu Dubai, das seine Erwähnung aus dem Jahr 2022 beibehielt, sowie Neuzugänge wie Ariana’s Persian Kitchen, Jaleo by José Andrés, La Mar by Gastón Acurio und Estiatorio Milos, die sich alle im neu eröffneten Atlantis The Royal befinden.

Erster Michelin-Stern für Dinner by Heston Blumenthal

Das Dinner by Heston Blumenthal unter der Leitung von Küchenchef Tom Allen wurde erst vor vier Monaten im Atlantis The Royal eröffnet. Neben einem Michelin-Stern im Jahr 2023 wurde Chefsommelier Arturo Scarmadella für seine vielfältige Weinkarte mit über 900 Referenzen mit dem Michelin Sommelier Award ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde Dinner by Heston Blumenthal im Mai 2023 im Gault&Millau-Führer 2023 als Internationale Marke des Jahres und Weinangebot des Jahres ausgezeichnet.

Ossiano und Hakkasan behalten ihre Michelin-Sterne

Grégoire Berger gilt als einer der kreativsten und innovativsten Köche der Region und ist der gefeierte kulinarische Kopf hinter Ossiano, Dubais führendem Fine-Dining-Restaurant. Mit seinem Degustationsmenü, das vom Meer und seinen Reiseerinnerungen inspiriert ist, ist Berger ein Pionier in der Feinschmeckerlandschaft der VAE. Andy Toh arbeitet seit zehn Jahren für die Tao Group Hospitality und wurde im September 2016 zum Executive Chef des Hakkasan Dubai ernannt. Er wird für seinen Einsatz traditioneller Techniken mit sehr modernen Ergebnissen gefeiert. In seinen Gerichten werden nur die besten Zutaten verwendet, um die authentische und dennoch moderne Philosophie des Hakkasan zu unterstreichen.

Thomas Allen, Küchenchef des Dinner by Heston Blumenthal im Gourmet Report Gespräch: „In den ersten paar Monaten nach der Eröffnung mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet zu werden, ist unglaublich. Der Weg zur Eröffnung des Dinner by Heston Blumenthal im Atlantis The Royal war für uns alle eine komplexe, aber angenehme Herausforderung, die letztendlich zu dem leidenschaftlichen Team geführt hat, das wir heute haben und das sich unermüdlich für die hohen Standards einsetzt, für die Hestons Restaurants weltweit bekannt sind“.

Ausserhalb des Gastgebers der Veranstaltung gab es weitere zwei neue Restaurants mit einem MICHELIN-Stern und ein neues Restaurant mit zwei Sternen in dem 2023 Guide des MICHELIN Dubai. 17 Bib Gourmand-Restaurants wurden veröffentlicht, darunter 3 neue Restaurants.

„Wir haben nie an Dubais kulinarischem Potenzial gezweifelt, und dieses Jahr bestätigt dieses faszinierende Reiseziel seine gastronomische Anziehungskraft“, sagt Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der MICHELIN Guides, gegenüber Gourmet Report. „Von internationalen Besuchern und Fachleuten bis hin zu einheimischen Feinschmeckern möchte fast jeder an Dubais einzigartiger Energie teilhaben. Dubai bietet viele verschiedene kulinarische Konzepte, von peruanisch über emiratisch, modern französisch, traditionell britisch bis hin zu zeitgenössisch japanisch, so dass sich jeder hier zu Hause fühlt. „

Das Trèsind Studio wird mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet, nachdem es im vergangenen Jahr seinen ersten MICHELIN-Stern erhalten hatte. Die Küche des Trèsind Studio hat sich auf beeindruckende Weise weiterentwickelt. Die Gerichte sind sehr originell, präzise und manchmal verblüffend und machen das Essen hier zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Inspektoren freuen sich, dieses Engagement für kulinarische Spitzenleistungen mit zwei MICHELIN-Sternen zu belohnen.

Das Il Ristorante – Niko Romito und das STAY by Yannick Alléno, die beide im Jahr 2022 mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet wurden, behalten ihre Auszeichnung in diesem Jahr.

Dubai ist um 3 neue MICHELIN-Sterne-Restaurants reicher.

avatāra, unter der Leitung des Küchenchefs Rahul Rana und seines Teams, hebt die vegetarische Küche auf die nächste Stufe. Seine wunderbaren Gerichte zeichnen sich durch exquisite Kombinationen von Aromen und Texturen aus. Das Ergebnis ist eine vollendete indische Küche, die die Inspektoren offenbar verblüffte.

Letztes Jahr wurde Küchenchef Solemann Haddad mit dem MICHELIN Young Chef Award 2022 ausgezeichnet. Dieses Jahr erhält sein Restaurant moonrise einen MICHELIN-Stern.. Hier werden 10 Gerichte serviert, die alle ihre eigene Geschichte haben und bei denen Zutaten aus dem Nahen Osten mit japanischen Techniken zu einem originellen Geschmackserlebnis kombiniert werden.

Alle Restaurants, die im Jahr 2022 mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurden, behalten diese Auszeichnung auch in diesem Jahr.



17 Restaurants erhalten einen Bib Gourmand

In der vergangenen Woche hat der MICHELIN-Führer seine Bib Gourmand-Auswahl für 2023 mit drei Neuzugängen vorgestellt: 21 Grams, 3Fils und Aamara; insgesamt sind es 17 Restaurants.

Alle Bib Gourmand 2022 haben ihre Auszeichnung in diesem Jahr behalten.

MICHELIN Sonderauszeichnungen

Mit seinen Sonderpreisen möchte der MICHELIN-Führer die erstaunliche Vielfalt der Aufgaben im Gastgewerbe sowie seine talentiertesten und inspirierendsten Fachleute hervorheben.

In diesem Jahr geht der Young Chef Award an Omkar Walve von avatāra. Der in Indien geborene Omkar ist ein sehr talentierter junger Koch und leitet das Team, das köstliche und delikate indische vegetarische Gerichte zubereitet. Omkar inspiriert seine Kollegen und führt den Betrieb mit großer Professionalität, sei es beim Kochen oder beim Servieren der Gerichte. Er hat eine ruhige und fürsorgliche Ausstrahlung und einen außergewöhnlichen Gaumen. Dies ist ein junger Koch mit einer sehr vielversprechenden Zukunft.

Arturo Scamardella von Dinner By Heston Blumenthal erhält den Sommelier Award für seine hervorragende Beratung, sein Wissen, seine Leidenschaft und sein Verständnis für die Bedürfnisse der Gäste. Ob es sich nun um ein Glas oder eine Flasche Wein handelt, beides wird mit Anmut und Professionalität serviert. Der Weinkeller von Arturo Scamardella wird ständig erweitert; die Weinkarte ist eine außergewöhnliche Lektüre und enthält sogar eine feine Auswahl an englischen Schaumweinen.

Der Service Award geht an das Team des La Mar by Gastón Acurio, das von Tomislav Lokvicic geleitet wird. Der Raum erstrahlt in typisch peruanischen Farben, und die Mitarbeiter strahlen mit ihrem Enthusiasmus und ihrer Energie ebenso hell, was sich in einem herzlichen, fürsorglichen und professionellen Service niederschlägt. Die Mitarbeiter sind sichtlich stolz auf die Speisen, die sie servieren, und empfehlen gerne Gerichte und Weine, um das Erlebnis ihrer Kunden zu verbessern.

Der neue Sonderpreis – die Eröffnung des Jahres – geht schließlich an Ariana’s Persian Kitchen unter der Leitung von Küchenchefin Ariana Bundy. Das lebhafte Restaurant befindet sich im Erdgeschoss des neu eröffneten Atlantis The Royal Hotel. Die Einrichtung ist sanft und warm, und eine schöne Decke sorgt für ein fast zeltartiges Gefühl. Hier kann man eine wunderbare persische Speisekarte genießen, vollgepackt mit lebhaften Aromen und Geschmäckern. Das elegant gekleidete Personal strahlt Zuversicht aus und trägt dazu bei, dass das Essen hier zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Der MICHELIN Guide Dubai 2023 auf einen Blick:

– 3 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen

– 11 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern

– 3 Restaurants mit einem MICHELIN Green Star

– 17 Bib Gourmand-Restaurants

– 59 ausgewählte MICHELIN-Restaurants

MICHELIN Guide Dubai 2023 selection

2 Michelin Sterne:

Il Ristorante – Niko Romito

STAY by Yannick Alléno

Trèsind Studio (NEW)

1 Michelin Stern:

11 Woodfire

Al Muntaha

Armani Ristorante

avatāra (NEW)

Dinner by Heston Blumenthal (NEW)

Hakkasan

Höseki

moonrise (NEW)

Ossiano

Tasca by José Avillez

Torno Subito

Bib Gourmand Michelin 2023 Dubai:

21 Grams (NEW)

3Fils (NEW)

Al Khayma

Aamara (NEW)

Bait Maryam

Brasserie Boulud

Fi’Lia

folly

Goldfish

Ibn Albahr

Indya by Vineet

Kinoya

Ninive

Orfali Bros

REIF Japanese Kushiyaki

Shabestan

Teible

Erwähnt im Michelin Dubai 2023 Guide sind ausserdem:

99 Sushi Bar (NEW)

Akira Back

Al Mandaloun

Al-Fanar

Amazónico

Ariana’s Persian Kitchen (NEW)

At.Mosphere (NEW)

avli BY TASHAS

Boca (NEW)

Bombay Bungalow

Carnival by Trèsind

CÉ LA VI

Celebrities by Mauro Colagreco

Chic Nonna (NEW)

Cipriani

City Social (NEW)

Clap

Coya

Demon Duck by Alvin Leung

Fouquet’s (NEW)

French Riviera (NEW)

GAIA

Hashi

Hell’s Kitchen

Hutong

Il Borro

Indego by Vineet Jaleo (NEW)

Josette (NEW)

Jun’s (NEW)

L’Atelier de Joël Robuchon

L’Olivo at Al Mahara (NEW)

La Mar by Gastón Acurio (NEW)

Little Miss India

LOWE

Marea

Masti

Mimi Kakushi

Maya Bay (NEW)

Milos (NEW)

Mina Brasserie (NEW)

Mott 32 (NEW)

Netsu by Ross Shonhan

Nobu

Pierchic (NEW)

Pierre’s TT

Rhodes W1

Rockfish

RSVP (NEW)

Rüya (NEW)

Sea Fu

Shang Palace

Siraj

Sucre

Tàn Chá

TakaHisa (NEW)

The Artisan

Trèsind

Zuma

Gourmet Report meint

In Dubai wird die komplette Ausgabe des Michelin Führers vom Fremdenverkehrsamt finanziert, mit Hilfe von Hotels. Man sollte diese Liste eher als Hinweis verstehen und nicht mit den Sternen in Europa oder in Teilen der USA vergleichen.

Meine Erfahrungen in Dubai waren nicht so positiv. Wenn mal toll gekocht wurde, hat es der zwar bemühte, aber schlecht ausgebildete Service gerne mal kaputt gemacht. Preis – Leistung stimmen unserer Meinung oft nicht.

Über Leser-Empfehlungen freuen wir uns in den Kommentaren!

