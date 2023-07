Anlässlich des Avocado-Monats präsentiert die World Avocado Organization das grünes Grundnahrungsmittel. Der hohe Rauchpunkt macht Avocadoöl zum idealen Begleiter beim Braten, Grillen und Backen.

Avocado Öl (Bosfood)

Avocadoöl wird immer beliebter

Avocadoöl, das aus dem Fruchtfleisch der Avocado gewonnen wird, hat sich zu einem wichtigen Akteur auf dem europäischen Markt entwickelt und erfreut sich aufgrund seiner gesundheitlichen Vorteile und seines Geschmacks großer Beliebtheit in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Gesundheitsbranche. Deshalb hat der Verbrauch von Avocadoöl in Europa in den letzten Jahren erheblich zugenommen und es wird erwartet, dass er bis 2025 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,3 Prozent steigen wird.

Es gibt viele Gründe, warum Avocadoöl seinen Weg in unsere Haushalte gefunden hat, einer davon ist die Reduzierung von Lebensmittelabfällen. Da wir uns der Auswirkungen unseres Konsums auf die Umwelt immer bewusster werden, wird die Wahl von Produkten mit langer Haltbarkeit wie Avocadoöl immer wichtiger, um unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Außerdem kann der Avocadoabfall reduziert werden, da Avocados, die nicht mehr als frisch gelten, weiterhin zu Öl verarbeitet werden können.

Die zunehmende Beliebtheit von Avocado-Öl ist auch auf das gestiegene Bewusstsein für die ernährungsphysiologischen Vorteile der Frucht zurückzuführen. Avocadoöl ist ein besonders gesundes Öl, da es reich an ungesättigten Fettsäuren ist, die nachweislich zur Senkung des Cholesterinspiegels beitragen und das Risiko von Krankheiten wie Herzkrankheiten und Diabetes verringern. Außerdem ist hochwertiges, unraffiniertes Avocadoöl nicht nur frei von Zusatz- und Konservierungsstoffen, sondern behält auch alle seine natürlichen Nährstoffe und seinen Geschmack.

Milder Geschmack und hoher Rauchpunkt

Abgesehen von seinen gesundheitlichen Vorteilen hat auch die butterweiche Textur des Avocadoöls unsere Geschmacksnerven erobert. Da es aufgrund seines milden Geschmacks sehr bekömmlich ist, lässt es sich leicht in verschiedene Zubereitungsarten integrieren und wertet jedes Gericht auf – ob heiß oder kalt. Diese Vielseitigkeit ist wichtig, denn viele andere Öle sind zwar eine gesunde Wahl für Gerichte, die nicht gekocht werden müssen, wie z. B. Salate, können sich aber bei hohen Temperaturen zersetzen, wodurch sie nicht nur ihren Nährwert und Geschmack verlieren, sondern möglicherweise auch schädlichen Rauch abgeben. Der Rauchpunkt von Avocadoöl kann bis zu 270 °C erreichen, während andere Öle wie natives Olivenöl extra und Sonnenblumenöl nur bis zu 200-230 °C erreichen. Das bedeutet, dass Avocadoöl der ideale Helfer beim Braten, Grillen, Backen und Marinieren sowie beim Anrichten ist.

Tipps, um tägliche Mahlzeiten mit köstlichem und nahrhaftem Avocadoöl aufzupeppen

Geben Sie einen Esslöffel in einen Smoothie für einen zusätzlichen Schub an Geschmack und Nährstoffen

Beträufeln Sie einen Salat mit Avocadoöl für ein mildes Dressing

Fügen Sie es zu Dips, Soßen oder Suppen hinzu

Verwenden Sie es zum Backen, Kochen, Braten, Marinieren oder Braten

Verwenden Sie es in selbstgemachter Mayo, um ihr einen einzigartigen Geschmack zu verleihen und sie länger frisch zu halten

Wenn Sie nach Inspiration für eine frische, köstliche und gesunde Mahlzeit in den Sommermonaten suchen, greifen Sie zu einer Flasche Avocadoöl und bereiten Sie diesen BBQ-Avocado mit gegrillter Paprika-Salsa zu.

BBQ-Avocado mit gegrillter Paprika-Salsa

Rezept und Foto: World Avocado Organization

Für: 4 Personen

Zubereitungszeit: 20 Minuten

Grillzeit: 3 Minuten

Zutaten

4 Avocados

1 rote Paprika

4 Esslöffel Avocadoöl

250 g Kirschtomaten

1 Schalotte

1 Knoblauchzehe

5 Zweige glatte Petersilie oder Koriander

1 Esslöffel Limettensaft

getrocknete Chiliflocken (optional)

Ausstattung

Barbecue oder Grillpfanne

Küchenmaschine oder Zerkleinerer

Zubereitung

Den Grill oder die Grillpfanne erhitzen. Schneiden Sie die Paprika in Streifen. In einer Schüssel die Paprikastreifen mit 1 Esslöffel Avocadoöl vermengen. Die Paprikastreifen 3-4 Minuten auf dem Grill oder in der Grillpfanne grillen. Die Tomaten halbieren und die Schalotte in kleine Stücke schneiden.

Gegrillte Paprika, Tomate, Schalotte, Knoblauch und Petersilie oder Koriander in eine Küchenmaschine oder einen Zerkleinerer geben und zu einer groben Salsa verarbeiten. Die Salsa mit Limettensaft und 2 Esslöffeln Avocadoöl würzen und mit Chiliflocken, Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Avocados halbieren, den Kern entfernen und die Schale abziehen. Die Schnittflächen leicht mit 1 Esslöffel Avocadoöl bestreichen.

Die Avocados mit der Schnittfläche nach unten 2-3 Minuten auf dem Grill grillen. Servieren Sie die Avocados mit der gegrillten Paprikasalsa.

Gourmet Report Tipp:

Streuen Sie zusätzlich etwas glatte Petersilie oder Koriander über die gegrillten Avocados.

Die World Avocado Organization (WAO) ist eine 2016 gegründete gemeinnützige Organisation, die Erzeuger, Exporteure und Importeure von Avocados auf der ganzen Welt vertritt. Die WAO teilt Informationen über die Frucht aus verschiedenen Blickwinkeln, von den Erzeugern bis zur Nachhaltigkeit, und fördert den Konsum von Avocados aufgrund ihres Nährwerts und ihrer anerkannten gesundheitlichen Vorteile. Überdies werden Informationen und Einblicke in die Avocado-Produktion, die Lieferketten und die Nachhaltigkeit mit der Öffentlichkeit geteilt. Weitere Informationen finden Sie unter www.avocadofruitoflife.com.

