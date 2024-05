Chef’s Pencil hat einen neuen Bericht über die weltweiten Kosten der Michelin Sternerestaurants im Jahr 2024 veröffentlicht. Das Team hat die Preise von über 3.500 Sternerestaurants in mehr als 40 Ländern und Gebieten analysiert. Weltweiter Preisvergleich Sternerestaurants

Michelin Sternerestaurants weltweiter Preisvergleich

Weltweiter Preisvergleich Sternerestaurants

Die wichtigsten Ergebnisse:

Deutschland rangiert weltweit auf Platz 13 der teuersten Länder für gehobene Küche. Ein durchschnittliches Degustationsmenü kostet 182 Euro und liegt damit deutlich höher als in Frankreich oder Italien, aber niedriger als in den Nachbarländern Österreich und Schweiz.

Unter den Städten weltweit liegt München mit einem Preis von 233 Euro für ein Degustationsmenü auf Platz 10. Weitere deutsche Großstädte, die in den Bericht aufgenommen wurden, sind Hamburg, Frankfurt am Main, Nürnberg, Düsseldorf und Berlin.

Baiersbronn rangiert auf Platz 3 der teuersten Alpenorte für gehobene Küche.

Die Kosten für das teuerste Degustationsmenü liegen im globalen Median bei 179 USD (167 €) pro Person, ohne Getränke, staatliche Abgaben und Trinkgeld. Darüber hinaus erhöht jeder weitere Stern den Preis um 100 USD, wobei Restaurants mit einem Stern im Durchschnitt 165 USD, mit zwei Sternen 256 USD und mit drei Sternen 356 USD kosten.

Zu den teuersten Ländern und Gebieten gehören Dänemark (314 Dollar), Hongkong SAR (266 Dollar), Island (248 Dollar), Singapur (241 Dollar) und die Vereinigten Staaten (227 Dollar). Vietnam (130 $), Brasilien (131 $), Malta (133 $), China und Griechenland bieten erschwinglichere Essensmöglichkeiten.

Die teuersten Städte für gutes Essen sind Kopenhagen (443 $), Macau (283 $), Hongkong (266 $), San Francisco (263 $) und Dubai (259 $). Umgekehrt sind Chengdu, Vancouver, Hangzhou, Sao Paulo und Taichung am günstigsten.

Den vollständigen Bericht, einschließlich Karten und Grafiken, finden Sie hier:

Alles über den Guide Michelin im Gourmet Report

Immer besser informiert mit dem sonntäglichen Gourmet Report Newsletter