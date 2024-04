Ende März 2024 eröffnete die VILA VITA Gruppe im Herzen von Marburg ihr neues Restaurantkonzept MIZU, was aus dem Japanischen übersetzt „Wasser“ bedeutet, in Bezug auf die direkte Lage an der Lahn.

Kang Dai Song, Restaurant Mizu, Marburg

Rund 60 Sitzplätze auf zwei Stockwerken, eine offene Showküche sowie ein japanischer Küchenchef, der renommierte Restaurants auf der ganzen Welt zu seinen beruflichen Stationen zählt, versprechen dabei authentische asiatische Kulinarik in lebendiger Atmosphäre.

„Im MIZU werden unterschiedliche asiatische Food-Kulturen miteinander verschmelzen. Ohne Dogmen und erhobenen Zeigefinger, quasi ein „Best of Asia“ mit geliebten Klassikern wie der japanischen Sushi- und Sashimi-Tradition oder koreanischen Klassikern wie Kimchi und spicy Reiskreationen. Ob Thailand, Vietnam, Singapur oder China, alles Länder mit Jahrhunderte alter Esskultur bei denen wir Anregungen, Gartechniken, Rezepte und Gewürze entdecken können. Basis der neuen Karte wird die große Variabilität der Speisen sein, ideal also, um dem beliebten „Sharing-Konzept“ eine große Bedeutung einzuräumen. Im japanischen Raum nennt sich diese kulinarische Darreichung „IZAKAYA“. Viele kleine Gerichte zum Teilen in die Mitte der Tische,“ erklärt Geschäftsführer Michael Hamann im Gourmet Report Gespräch. Neben Küchenchef Kang Dai Song, der als Japan-Koreaner bereits in Top-Läden wie dem „Narisawa“ in Tokio oder dem „Disfrutar“ in Barcelona kochte, wird auch sein Lehrherr Hiroki Yamasaki, einer der wenigen legendären Sushi-Meister Japans, die Aromen der asiatischen Küche nach Marburg bringen. Sie sind die Garanten für eine authentische asiatische Küche.

Dreh- und Angelpunkt der Speisekarte werden traditionell Fisch und Gemüse sein, auch wenn Klassiker wie das berühmte japanische „Wagyu Beef“ nicht fehlen werden. „Uns liegen Frische und Nachhaltigkeit unserer Produkte besonders am Herzen. Unser Thunfisch unterliegt zum Beispiel den strengen Richtlinien der AENOR-Zertifizierung, die Fang und Zucht engmaschig kontrolliert. Die Fischung geschieht nach der „Ike Jime-Technik“, die schonendste Methode, um dem Tierwohl vollumfänglich gerecht zu werden“ erklärt Michael Hamann. „Die Frische“, erläutert er, „ist durch die Nähe zum Frankfurter Flughafen gesichert, von hier werden die Fische zweimal die Woche direkt nach Marburg geliefert.“ Zudem stamme der Großteil des verwendeten Gemüses direkt von den Feldern des zur VILA VITA-Gruppe gehörenden Hofgut Dagobertshausen sowie der in der asiatischen Küche so wichtige Chili aus dem Anbau des „Siebenhof“ in Ginseldorf.

Aber nicht nur in der Küche des MIZU soll es authentisch zugehen. Eine große Auswahl an traditionellen asiatischen Spirituosen warten auf alle Kenner oder interessierte Neulinge: Shochu, Yuzu-Liköre, Umeshu oder auch japanischer Whiskey, Trester, Vodka, Rum und Gin. Und natürlich der klassische Sake, der japanische Reiswein. „Auch wenn es eine internationale Weinkarte bei uns geben wird, der Sake wird einen besonderen Focus bekommen. Sehr spannend, was es dort alles gibt“, so Hamann. Das Interieur besticht durch warme Farben, Schwarz und Rot dominieren, aber auch dezente Goldtöne und Kupfer. Alles wirkt wertig und sehr harmonisch. Weniger minimalistisch als in Japan üblich, eher kosmopolitisch und urban. Wohlfühlatmosphäre, wohin man schaut. Unterstützt wird die Atmosphäre durch professionelles BOSE-Soundsystem, das die im Hochtaunuskreis ansässige Firma hierfür eigens konzipiert hat.

Derzeit plant man nur abends zu öffnen, Montag und Dienstag werden die Ruhetage. Im Sommer werden Außenplätze auf der Sonnenterrasse hinzukommen. Sobald sich alles eingespielt hat, sollen die zukünftigen MIZU-Gäste ihre Lieblingsgerichte auch zu Hause genießen können, ein „to go“ Service ist in Planung.

Weitere Informationen unter: www.vilavitamarburg.de

