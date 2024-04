Prämierte Apfelweine: Die Sieger der Cider World Awards 2024

In der Astor Film Lounge in Frankfurt wurden am vergangenen Freitag in sechs Kategorien die Gewinner des Cider World Awards 2024 verkündet. Er ist der weltweit einzige wissenschaftlich basierte Preis für das Kultgetränk, entwickelt von der Cider World zusammen mit der Hochschule Geisenheim. Direkt vor der Verleihungszeremonie konnten im Rahmen des in diesem Jahr neu eingeführten Preview-Tastings alle nominierten Produkte verkostet werden. Wie schon 2023 moderierte Gabe „The Ciderologist“ Cook aus England in amüsant kurzweiliger Weise die Show und begeisterte das Publikum.

Foto: Gina Hartwich/Cider World

Über 190 Cider von 75 Produzenten aus 17 Ländern wurden für den Award eingereicht, darunter erstmals Keltereien aus der Ukraine und Armenien. Die Jury aus internationalen Kennern der Apfelwein- und Weinszene, Sommeliers und Produzenten (die keine eigenen Produkte im Wettbewerb hatten) war durch einige namhafte Neuzugänge aufgestockt worden, darunter Yann Gilles, ein Cidre-Spezialist aus Frankreich, sowie Fachleute aus den USA und England. Für Deutschland saßen Dorit Schmitt von Aromenspiele und Christina Hilker von Sommelier Consult in der Jury, verkosteten und beurteilten. Zuvor hatte die Hochschule Geisenheim, eine der weltweit führenden Universitäten im Bereich Getränketechnologie, alle eingereichten Apfelweine einer umfangreichen Analyse unterzogen.

Cider Star of the Year 2024

Seit 2022 wird der “Cider Star of the Year” an herausragende Persönlichkeiten der Szene verliehen. In diesem Jahr ging er an Darlene Hayes aus Kalifornien. Sie setzt sich schon länger dafür ein, die Apfelweinindustrie in der ganzen Welt bekannter zu machen, erforscht Historie und Wurzeln des Ciders in den USA und entwickelt zusammen mit anderen Apfelwein-Spezialisten einen Konsens über Wissen und Standards. „Darlene Hayes` umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Wissenschaft und Recht sowie ihr außergewöhnlicher Gaumen machen sie zur idealen Partnerin, wenn es um Wachstum und Entwicklung der Apfelweinindustrie geht“, sagt Michael Stöckl, Managing Director der Cider World.

Cider World Expo am 27. April

Am 27. April fand im Gesellschaftshaus des Palmengartens die Cider World Expo 2024 statt. Über 100 Aussteller aus 17 Ländern präsentierten dort ihre Produkte und luden zu Verkostungen ein. In Zusammenarbeit mit dem Ehrengast USA, vertreten durch die American Cider Association (ACA), hat bereits zwei Tage zuvor einer der wichtigsten neuen Programmpunkte der Cider World stattgefunden: „Am 24. April boten wir die Fortbildung zum Certified Cider Guide an, das ist Level I des Ausbildungsprogramms“, sagt Christine Isensee-Kiesau, Mitveranstalterin der Cider World. „Wir freuen uns sehr, dass Stadträtin Stephanie Wüst, Schirmherrin der Cider World, im Rahmen der Expo die Zertifikate an die erfolgreichen Teilnehmer überreicht hat.“

Verliehen wurden die Cider World Awards 2024 in sechs Kategorien: Cider Still und Sparkling, Cider Flavoured & Mixed, Dessert & Fortified, alkoholfreier Cider und Spirit, also Brände aus Apfel-, Birnen- oder Quittenwein.

Die Gewinner der Cider World Medal bei den Cider World Awards 2024 in den einzelnen Kategorien:

Cider – Still:

2023er Apfelwein mit Speierling, Weidmann & Groh aus Ockstadt in Deutschland

Cider – Sparkling:

Virvelvind, Pomologik aus Schweden

Mixed & Flavoured Cider:

2022er Bio Herzbluat, Traunsecco aus Österreich

Dessert & Fortified:

Heldre Issider, Helleland Gard aus Norwegen

Non-Alcoholic:

Siggi, Krenzers Rhön aus Deutschland

Spirit:

Ingrid Mario XO, Pomologik aus Schweden