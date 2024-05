Neue Studie: Deutlicher Unterschied zwischen Softdrink- und Fruchtsaft-Konsum in der Kindheit bei Entwicklung von Übergewicht

Orangensaft

Fruchtsaft macht nicht dick

Was wir alle schon ahnten, bestätigt jetzt eine Studie der Universität Swansea: Zuckerhaltige Softdrinks im Vorschulalter sollen das Risiko für Fettleibigkeit im Erwachsenenalter erhöhen. Aber aufgepasst – ganz anders sieht dies beim Konsum von Fruchtsaft aus, der laut der neuen Analyse neutrale oder positive Auswirkungen auf das Körperfett im Erwachsenenalter hat. Eine Erleichterung für viele Eltern, da hundertprozentiger Fruchtsaft je nach Obstsorte eine wichtige Quelle für Vitamine und Mineralstoffe sind.

Eine neue Studie, die kürzlich im European Journal of Clinical Nutrition veröffentlicht wurde und in der die Ernährung und das Gewicht von 14.000 britischen Kindern von der Geburt bis zum Erwachsenenalter verfolgt wurden, hat einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Art der Getränke, die Kleinkinder zu sich nehmen, und ihrem Risiko, als Erwachsene übergewichtig zu werden, festgestellt. Wissenschaftler der Universität Swansea analysierten Daten, die im Rahmen der Avon Longitudinal Study of Parents and Children gesammelt wurden, und fanden heraus, dass Kinder, die im Vorschulalter zuckerhaltige Softdrinks wie Cola tranken, im Alter von 24 Jahren mehr an Gewicht zulegen und einen höheren Körperfettanteil aufwiesen. Im krassen Gegensatz dazu wurde keine übermäßige Zunahme des Gewichts oder des Körperfettanteils festgestellt, wenn die Versuchspersonen als Kleinkinder Fruchtsäfte, wie z. B. Apfelsaft, getrunken hatten.

Der Hauptautor, Professor David Benton, kommentiert: “Eine kürzlich durchgeführte Studie, die einen Zusammenhang zwischen Fruchtsaft und Gewichtszunahme bei Kindern herstellte und über die viel in der Presse berichtet wurde, wurde stark von Erhebungen in den USA dominiert, wo die empfohlene Portionsgröße um mehr als 50 Prozent höher ist als in Großbritannien.”

“Unsere neue Studie, die sich nur auf britische Kinder stützt, ergab, dass Mädchen, die als Jugendliche Fruchtsaft getrunken hatten, im Erwachsenenalter weniger Körperfett und Gewicht aufwiesen als diejenigen, die zuckerhaltige Softdrinks getrunken hatten. Bei Jungen führten Softdrinks in jungen Jahren ebenfalls zu mehr Körperfett und Gewicht, während Fruchtsäfte eher neutrale Auswirkungen hatten”.

Fruchtsäfte wichtige Quelle von Vitaminen und Mineralstoffe

Ein Grund für die Ergebnisse könnte sein, dass reine Fruchtsäfte neben natürlichem Zucker auch Vitamine und Mineralstoffe enthalten, während Softdrinks zugesetzten Zucker enthalten. Ein weiterer Grund könnte sein, dass Fruchtsaft ein Indikator für eine gesündere Ernährung in der Familie ist. Wie in der neuen Studie festgestellt wurde, nahmen Kleinkinder, die Cola getrunken hatten, im Alter von drei Jahren mehr Kalorien, Fett, Eiweiß und freien Zucker und weniger Ballaststoffe zu sich. Kleinkinder, die Apfelsaft bekamen, nahmen dagegen weniger Fett und freien Zucker und mehr Eiweiß und Ballaststoffe zu sich.

Die Unterschiede in den Nährstoffen wirkten sich auch auf die Wahl der Lebensmittel aus. Die Wissenschaftler berichteten von gesünderen Ernährungsmustern, wenn junge Kinder Apfelsaft im Vergleich zu Cola tranken. Der Apfelsaftkonsum war mit mehr Fisch, Obst, grünem Gemüse und Salat verbunden. Cola hingegen wurde mit mehr Burgern, Wurst, Pizza, Pommes, Fleisch, Schokolade und Süßigkeiten, aber weniger Obst in Verbindung gebracht.

Professor Benton fügt hinzu: “Unsere Studie legt nahe, dass Eltern kleinen Kindern keine zuckerhaltigen Softdrinks geben sollten. Wenn sie etwas anderes als das empfohlene Leitungswasser oder Milch anbieten möchten, wäre es besser, 100 %igen Fruchtsaft zu trinken, der unseren Untersuchungen zufolge zumindest einen neutralen oder positiven Zusammenhang mit dem Körperfettspiegel von Erwachsenen aufweist.

Die Studie von Professor Benton ergab auch, dass sozioökonomische Faktoren einen Einfluss auf die Art der Getränke haben, die Kleinkindern gegeben werden. Er stellt fest: “Je höher der Grad der sozialen Benachteiligung, desto wahrscheinlicher ist es, dass Vorschulkinder zuckerhaltige Softdrinks trinken, und desto weniger wahrscheinlich ist es, dass sie zu Hause Fruchtsäfte bekommen. Dies ist insofern besorgniserregend, als frühere Vergleiche der britischen Ernährungsgewohnheiten im Alter von drei bis neun Jahren gezeigt haben, dass die Ernährungsmuster im Laufe der Zeit gleich bleiben. Es ist also eine große Herausforderung, dafür zu sorgen, dass alle Kinder so früh im Leben wie möglich gute Ernährungsgewohnheiten entwickeln.

Die Studie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38491133/

