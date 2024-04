Neue Studie: Gekaufter Orangensaft enthält dieselbe Menge an bioaktiven Verbindungen wie frisch gepresster Saft und deckt mehr als 90 Prozent des Vitamin-C-Bedarfs mit einem Glas ab. Studie: Frischer O-Saft, Direktsaft oder Konzentrat?

Die Kenntnis des tatsächlichen Gehalts an Nährstoffen und diätetischen Bioaktivstoffen in Fruchtsäften zum Zeitpunkt des Verzehrs ist der Schlüssel zum Verständnis ihres potenziellen gesundheitlichen Nutzens.

Ziel der Studie war es, den Vitamin-C- und Flavanon-Gehalt in handelsüblichen Orangensäften, die in Europa konsumiert werden, im Vergleich zu frisch gepressten Säften zu bestimmen.

Auch die Säfte im Handel sind eine reichhaltige Vitamin-C-Quelle (>30 % des Nährstoffreferenzwerts). Jedoch lag der Vitamin-C-Gehalt von frisch gepressten Säften am Ende der Haltbarkeitsdauer noch um 33 % über dem der Säfte im Lebensmitteleinzelhandel. Die Flavanone wiesen in den handelsüblichen und den frischen Säften ähnliche Werte auf, mit Ausnahme der frischen Proben, die 48 Stunden lang gelagert wurden, wo die frischen Säfte höhere Werte aufwiesen (22,36 mg/100 ml). Orangensäfte bewahren also ihre bioaktiven Verbindungen während der Lagerung, wobei der Einfluss der Marke, des Landes, des industriellen Prozesses oder der Lagerbedingungen sehr gering ist. Die wichtigsten bioaktiven Verbindungen in handelsüblichen Säften sind in ernährungsphysiologisch bedeutsamen Mengen genauso wie in frisch gepressten Säften enthalten.

Die neue Studie hat endlich den Streit darüber beigelegt, ob selbst gepresster Orangensaft oder im Laden gekaufter besser für die Gesundheit sind. Entgegen der weit verbreiteten Meinung, dass der Herstellungsprozess den Nährwert von im Geschäft gekauftem 100 %igem Orangensaft zerstört, haben Forscher in Spanien und Italien herausgefunden, dass der Gehalt an Polyphenolen – wertvolle bioaktive Verbindungen, die mit der Gesundheit in Verbindung gebracht werden – in selbst gepresstem und gekauftem Saft ähnlich hoch ist.

In der Studie, die im International Journal of Food Sciences and Nutrition veröffentlicht wurde, wurden die beliebtesten Orangensäfte im Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Spanien mit frisch gepressten Navelina-Orangen verglichen. Die Studie ergab, dass selbst gepresster Saft zwar mehr Vitamin C enthält als gekaufte Säfte, dass dieser Gehalt jedoch mit der Zeit deutlich abnimmt und nach einer Woche den Wert von gekauftem Saft erreicht. Die Studie ergab auch, dass im Laden gekaufter Orangensaft 94 Prozent der europäischen Empfehlungen für die tägliche Vitamin-C-Zufuhr – 90 mg für Männer und 80 mg für Frauen – enthält, was aus ernährungswissenschaftlicher Sicht nur geringe Auswirkungen auf die Verbraucher hat.

Vitamin C, das in Obst und Gemüse enthalten ist, ist für die menschliche Gesundheit unerlässlich, da es vom Körper nicht synthetisiert werden kann und an zahlreichen biochemischen Funktionen beteiligt ist, darunter Immunität, Neutralisierung freier Radikale, Eisenaufnahme, Knochenbildung und Kollagensynthese. Eine geringe Zufuhr kann sich durch schlechte Wundheilung und Zahnfleischentzündung bemerkbar machen.

Die leitende Wissenschaftlerin der Studie, Dr. Cristina Viguera vom LabFAS, Abteilung für Lebensmittelwissenschaft und -technologie am CEBAS-CSIC, sagte dem Gourmet Report: “Unsere Untersuchungen zu Bioaktivstoffen und Vitaminen zeigen, dass es nur einen begrenzten ernährungsphysiologischen Vorteil bringt, Orangen zu Hause zu pressen, wenn man einen ähnlichen Gehalt an Polyphenolen und den größten Teil des benötigten Vitamin C aus einer qualitativ hochwertigen gekauften Version erhalten kann. Wir fanden auch heraus, dass im Geschäft gekaufte Orangensäfte ihre bioaktiven Verbindungen während der Lagerung bewahren und dass die Marke, das Land oder das Herstellungsverfahren kaum einen Unterschied bei den Polyphenolen oder dem Vitamin C machen.”

Das Fruit Juice Science Centre, dass die Studie finanziell unterstützte, ist eine wissenschaftliche Einrichtung. Ihre Aufgabe ist es, evidenzbasierte Informationen über die Rolle von hundertprozentigen Fruchtsaft in der Ernährung und Gesundheit bereitzustellen. https://fruitjuicesciencecentre.eu/en

Hier sehen Sie die Studie in englischer Sprache: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09637486.2024.2303034

Fazit: Eigentlich ist frisch gepresster Orangensaft unnötig, Aber wenn man Orangen frisch presst, sollte man den Saft umgehend trinken. Ansonsten ist auch jeder andere, 100 % Orangensaft eine gute Alternative. Egal, ob es Direktsaft oder aus Konzentrat ist, solange es 100 % Saft ohne Zusätze ist.

