Ministerpräsident Boris Rhein hat Hessens Dorfgasthäuser als „ein Stück Kultur, Heimat und Lebensqualität bezeichnet“ und gesagt: „Dorfgasthäuser sind wie unser Land: vielfältig, traditionsreich, verwurzelt, regional und innovativ. Eben typisch hessisch. Die besten Dorfgasthäuser in Hessen. Die komplette Liste.

Hier zählen nicht Michelin-Sterne, sondern gute Küche. Die Gastronomen in den Dorfgasthäusern kochen nicht für einen Kritikerpreis, sondern für die Menschen. Sie bereiten weniger Haute Cuisine, sondern Hessisch Cuisine.“ Gemeinsam mit Robert Mangold, Präsident des DEHOGA Hessen e.V., zeichnete er am Freitag in Dillenburg Hessens beste Dorfgasthäuser aus. Aus einer Vielzahl von Bewerbungen wurden die 50 besten Dorfgasthäuser in Hessen prämiert. Die Gewinnerinnen und Gewinner erhielten eine Urkunde und eine Plakette für das Gasthaus. Außerdem werden sie mit ihrem Gasthaus in den Gastronomieführer „Die besten Dorfgasthäuser in Hessen“ aufgenommen.

„Dorfgasthäuser sind weitaus mehr als Speisesäle, sie sind Lebensräume und wichtige Orte des Miteinanders und der Geselligkeit. Hier pflegt der Stammtisch jahrzehntelange Freundschaften. Hier treffen sich Vereine zur Vorstandssitzung. Hier feiern Familien Taufe, Kommunion, Konfirmation, Hochzeit und Geburtstage. Und hier erleben Menschen Gemeinschaft, die sich vielleicht einsam und allein fühlen“, sagte der Regierungschef und wies darauf hin, dass die Dorfgasthäuser hessische Identität stiften. „In unseren Dorfgasthäusern halten die Menschen Traditionen, Geschichten und Kultur am Leben. Ob das hessische Mundart ist, hessische Kulinarik, hessische Musik oder hessische Kunst. Gerade weil die Dorfgasthäuser eine solch wichtige Rolle haben, unterstützen wir sie. Wir setzen daher das ,Sonderprogramm zum Erhalt und zur Stärkung von Hotellerie und Gastronomie in ländlichen Räumen’ fort. Gefördert werden sollen dabei auch innovative Modelle, die zum Beispiel dabei helfen, Fachkräfte zu gewinnen. Die Gastronomie verbindet Menschen und sorgt für unvergessliche Momente“, sagte Rhein.

Institutionen mit einem großen sozialen und kulturellen Stellenwert

„Gasthäuser haben in Hessen eine jahrhundertlange Tradition und sind Institutionen mit einem großen sozialen und kulturellen Stellenwert im städtischen und besonders auch im ländlichen Raum. In Gemeinden und Ortsteilen fungiert die klassische Wirtschaft als Gastgeber und Treffpunkt für alle und verkörpert einen hohen Grad an Lebensqualität. Das Gastgewerbe steht in unseren ländlichen Regionen für starke Ortskerne und ist zudem Dreh- und Angelpunkt jeder touristischen Vermarktung des Landes. Ohne Gasthäuser am Wegesrand wären die Wanderwege im Taunus oder die Ferienregionen des Edersees oder des Odenwaldes nicht so attraktiv, wie sie sich mittlerweile präsentiere“, sagte der Präsident des DEHOGA Hessen e.V., Robert Mangold.

Regierungschef Rhein hob in Dillenburg hervor, wie wichtig gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land seien. „Unser Koalitionsvertrag setzt einen ganz klaren Schwerpunkt auf die ländlichen Räume. Der ländliche Raum ist das pulsierende Herz Hessens. 85 Prozent der Landesfläche sind ländliche Räume. Deswegen schenken wir ihnen besondere Aufmerksamkeit“, sagte der Regierungschef. Als Beispiele für die Unterstützung des ländlichen Raumes nannte Rhein die Auslobung eines Mundart-Preises, die Unterstützung von traditionellen Handwerksbetrieben, das Hessengeld, die Befreiung von der GEMA-Pflicht für Vereine und der Einsatz für den Erhalt kleiner Schlachtbetriebe.

1 Alte Dorfmühle Auerbach 64625 Bensheim Bergstraße Bergstraße-Odenwald

2 Landgasthof Hagen 64689 Grasellenbach Bergstraße Bergstraße-Odenwald

3 Weinschänke Götzinger 64625 Bensheim Bergstraße Bergstraße-Odenwald

4 Grünewalds ERLEBEN und GENIESSEN 64853 Otzberg Darmstadt-Dieburg Bergstraße-Odenwald

5 Hofgut Gastronomie 64354 Reinheim Darmstadt-Dieburg Bergstraße-Odenwald

6 Grillrestaurant Kneshecke 36160 Dipperz Fulda Rhön

7 Landgasthof Zum Stern Poppenhausen 36163 Poppenhausen Fulda Rhön

8 Landhaus Schneeberg 36129 Gersfeld Fulda Rhön

9 Landhotel Rhönblick 36100 Petersberg Fulda Rhön

10 Restaurant zum goldenen Stern 36132 Eiterfeld Fulda Rhön

11 Landgasthof Dünsberg beim Paul 35444 Biebertal Gießen Lahntal

12 Parkrestaurant im Hofgut Winnerod 35447 Reiskirchen Gießen Lahntal

13 Landhaus Klosterwald 35423 Lich Gießen Vogelsberg

14 Breitenbacher Hof 36179 Bebra Hersfeld-Rotenburg Grimmheimat Nordhessen

15 Alt-Oberurseler Brauhaus 61440 Oberursel Hochtaunuskreis Taunus

16 Gasthaus Zur frischen Quelle 61279 Grävenwiesbach, OT Laubach Hochtaunuskreis Taunus

17 Landgasthof-Hotel Zur Linde 61276 Weilrod Hochtaunuskreis Taunus

18 Löwenherz Gastronomie 61273 Wehrheim Hochtaunuskreis Taunus

19 Gasthaus Brandner 34388 Trendelburg Kassel Grimmheimat Nordhessen

20 Kronenhof Wesertal 34399 Wesertal, OT Oedelsheim Kassel Grimmheimat Nordhessen

21 Hotel & Restaurant Zum Schiffchen 34466 Wolfhagen Kassel Grimmheimat Nordhessen

22 Gasthaus Zur Sonne 35625 Hüttenberg Lahn-Dill-Kreis Lahntal

23 Hotel Zur Krone 35792 Löhnberg Limburg-Weilburg Lahntal

24 Gasthaus Adler 63639 Flörsbachtal Main-Kinzig-Kreis Spessart

25 Gasthaus Zur Krone 63549 Ronneburg Main-Kinzig-Kreis Spessart

26 Landgasthof Wittenzellner 36391 Sinntal, OT Schwarzenfels Main-Kinzig-Kreis Spessart

27 Landgasthaus Kastanienhof 65817 Eppstein, OT Niederjosbach Main-Taunus-Kreis Taunus

28 Wirtshaus Frauental 35216 Biedenkopf Marburg-Biedenkopf Lahntal

29 Hotel Gasthof Zur Krone 64760 Oberzent, OT Gammelsbach Odenwaldkreis Bergstraße-Odenwald

30 Ebbelsche Apfelweinlokal 63322 Rödermark Offenbach Frankfurt-Rhein-Main

31 Gasthaus Zum Löwen “Mortsche” 63322 Rödermark Offenbach Frankfurt-Rhein-Main

32 Gasthaus zum Haubental 65510 Idstein Rheingau-Taunus-Kreis Taunus

33 VolksWirtschaft Lindenhof 65388 Schlangenbad, OT Bärstadt, Rheingau-Taunus-Kreis Taunus

34 Zum Wispertal 65307 Bad Schwalbach Rheingau-Taunus-Kreis Taunus

35 Klosterküche Eberbach Klosterschänke 65346 Eltville Rheingau-Taunus-

Kreis Rheingau

36 Gasthaus zur Krone 34327 Körle Schwalm-Eder-Kreis Grimmheimat Nordhessen

37 Deutsches Haus 36355 Grebenhain Vogelsbergkreis Vogelsberg

38 Landgasthaus Jägerhof 36341 Lauterbach Vogelsbergkreis Vogelsberg

39 Landgasthof Alte Mücke 35325 Mücke Vogelsbergkreis Vogelsberg

40 Landgasthof zur Post 36399 Freiensteinau Vogelsbergkreis Vogelsberg

41 Landhotel Gärtner 35325 Mücke Vogelsbergkreis Vogelsberg

42 Zum Niddertal 63679 Schotten Vogelsbergkreis Vogelsberg

43 Flair Hotel Werbetal 34513 Waldeck, OT Nieder-Werbe Waldeck-Frankenberg Grimmheimat Nordhessen

44 Alte Mühle Dalwigksthal 35104 Lichtenfels Waldeck-Frankenberg Grimmheimat Nordhessen

45 Gasthof Zum Hohen Lohr 35114 Battenhausen Waldeck-Frankenberg Grimmheimat Nordhessen

46 Gasthof Kirschtraum 36205 Sontra Werra-Meißner-Kreis Grimmheimat Nordhessen

47 Landhotel “Zum Stern” 37284 Waldkappel Werra-Meißner-Kreis Grimmheimat Nordhessen

48 Gasthaus zur Burg 35516 Münzenberg Wetteraukreis Frankfurt-Rhein-Main

49 Mellerhannese Schoppekaffee 35516 Münzenberg Wetteraukreis Frankfurt-Rhein-Main

50 Landhaus Knusperhäuschen 63674 Altenstadt, OTOberau Wetteraukreis Frankfurt-Rhein-Main

