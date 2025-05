„Patissier des Jahres“ ist zurück!

„Patissier des Jahres“ öffnet erneut seine Bühne für kreative Ausnahmetalente aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol. Ab sofort startet die Bewerbungsphase für das große Finale am 16. November 2025 in der spektakulären Grand Hall Zollverein in Essen.

Patissier des Jahres

Die Herausforderung

Nur sechs Ausnahmetalente schaffen es ins große Finale, wo sie um den begehrten Titel, 2.000 Euro Preisgeld und einzigartige Karrierechancen kämpfen. Wer den Einzug in die Spitzenklasse der Patisserie-Szene schaffen will, muss sich jetzt beweisen!

Patissier des Jahres – die ultimative Bühne für Dessertkünstler

Seit Jahren ist „Patissier des Jahres“ das Sprungbrett für kreative Genies. Wer hier überzeugt, sichert sich nicht nur Anerkennung, sondern auch wertvolle Kontakte zu Branchenstars, Medien und Entscheidungsträgern.



„Dieser Wettbewerb hat meine Karriere auf das nächste Level gehoben! Der Titel brachte mir nicht nur mediale Aufmerksamkeit und exklusive Kooperationsmöglichkeiten, sondern vor allem ein starkes Netzwerk mit den Besten der Branche. Mein Rat: Bewerbt euch – es ist eure Chance auf den großen Durchbruch!“

– Sophie Mussotter, Gewinnerin von „Patissier des Jahres“ 2023.

Jetzt bewerben – bis spätestens 30. Juni 2025

Gesucht werden Patissiers, Konditor:innen, Chocolatiers, Bäcker:innen sowie kreative Köch:innen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich, der Schweiz oder Südtirol.

Bewerbungsprozess in zwei Schritten:

Anmeldung über das Onlineformular auf patissierdesjahres.com Einreichung der Bewerbungsunterlagen per E-Mail bis 30. Juni 2025: Drei eigens für den Wettbewerb kreierte Rezepturen inkl. Fotos, Kalkulation & Philosophie: Dessert: 5 Konsistenzen – cremig, gebacken, fruchtig, warm und Eis (6 Teller) Praline / Petit Fours (15 Stück) Freestyle-Dessert (6 Teller)



Die Auswahl der besten sechs Bewerber erfolgt anonym durch eine hochkarätige Fachjury – es zählt allein das Talent, nicht der Titel.

Neu in diesem Jahr

Sweet Newcomer des Jahres

Parallel zum Hauptwettbewerb bekommen erstmals die Assistent:innen der Finalisten ihre eigene Bühne: In einer separaten Challenge wird der Titel „Sweet Newcomer des Jahres“ verliehen – eine seltene Chance, um sich vor Fachpublikum und Medien ins Rampenlicht zu stellen.

Philadelphia Cream-Cheese Cake Challenge

Als zusätzliches Highlight stellen sich die sechs Finalteams einer Sonder-Challenge rund um das Thema Cheesecake. Gefragt ist ein moderner Cheesecake mit Philadelphia Doppelrahm, der das klassische Dessert neu interpretiert.

Als Gewinn winkt ein professionelles Fotoshooting der Kreation sowie ein exklusives Presse-Feature.

Das große Finale am 16. November 2025 in Essen

In der beeindruckenden Grand Hall Zollverein treten die sechs Finalisten live gegeneinander an und müssen innerhalb von fünf Stunden die Jury mit ihren Kreationen überzeugen. Welche Spitzenjuroren 2025 die schwierige Entscheidung treffen, wird in den kommenden Monaten bekannt gegeben. In den vergangenen Jahren gehörten hochkarätige Spitzen-Patissiers wie René Frank, Christian Hümbs, Bernd Siefert, Felix Vogel und Elif Oskan zur Jury.

Branchen-Insights

Mit starken Partnern an unserer Seite gelingt auch in diesem Jahr eine Umsetzung auf höchstem Niveau. Für die aktuelle Auflage von „Patissier des Jahres“ dürfen wir Lusini als langjährigen Partner erneut an unserer Seite begrüßen. Neu dabei sind in diesem Jahr außerdem Irca und Walter Rau, die den Wettbewerb ab sofort mit ihrer Expertise und Innovationskraft unterstützen. Gemeinsam mit unseren Partnern schaffen wir eine Plattform, die kreative Talente fördert und die Branche weiter voranbringt.

Hintergrundinformationen zu Patissier des Jahres

Der Wettbewerb Patissier des Jahres ist eine wichtige Plattform für Patisserie-Talente im deutschsprachigen Raum. Organisiert von ROIKA SOLUTIONS GmbH, den Machern von Koch des Jahres, qualifizieren sich die sechs besten Bewerber für das große Finale in Essen. Hier treten sie vor Publikum an, um den prestigeträchtigen Titel und 2.000 Euro Preisgeld zu gewinnen.



Alle Informationen unter: www.patissierdesjahres.com