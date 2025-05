Endlich ist es offiziell: Am 3. Juni 2025 öffnet das Sphere Tim Raue im Berliner Fernsehturm seine Türen. Reservierungen für ein Restaurantticket im höchsten Gebäude Deutschlands sind bereits ab dem 19. Mai 2025 um 9 Uhr unter www.tv-turm.de möglich.

Sphere by Tim Raue im Berliner Fernsehturm – Anja Nitsch und Tim Raue – Foto: Nils Hasenau

Sphere Tim Raue im Berliner Fernsehturm

Mit der Eröffnung des neuen Restaurants auf 207 Metern Höhe findet die gastronomische Neuausrichtung des Fernsehturms ihren feierlichen Höhepunkt – realisiert von keinem Geringeren als Berlins bekanntestem Spitzenkoch Tim Raue. „Wir freuen uns sehr, den Termin endlich verkünden zu dürfen„, sagt Anja Nitsch, Geschäftsführerin des Berliner Fernsehturms, dem Gourmet Report. „Mit Tim Raue haben wir einen Partner gewonnen, der nicht nur für kulinarische Exzellenz steht, sondern auch eine tief verwurzelte Verbindung zu dieser Stadt mitbringt.„

Für Tim Raue ist das neue Restaurant tatsächlich ein Herzensprojekt: Der Spitzenkoch wuchs in ärmlichen Verhältnissen in Berlin-Kreuzberg auf, war Mitglied einer Gang und fand nur bei seinen Großeltern bedingungslose Liebe. „Ich möchte Berlin und Brandenburg nicht nur geschmacklich auf den Teller bringen, sondern auch meine Geschichte erzählen – von meiner Großmutter Gerda und den Aromen meiner Kindheit. Mein größter Wunsch wäre, hier auf dem Fernsehturm für sie und meinen Großvater kochen zu können. Wenn sie wüssten, dass ihr Enkel Ost und West kulinarisch an einem Platz vereint, wären sie hoffentlich genauso stolz darauf, wie ich es selbst bin„, so Raue im Gourmet Report Gespräch.

Das kulinarische Konzept im Sphere Tim Raue vereint Klassiker der Berliner und Brandenburger Küche mit der typischen Tim Raue Aromenwelt aus Süße, Säure und Schärfe. Neben Frühstück und kleinen Speisen können Gäste zwischen à-la-carte-Angeboten und mehrgängigen Menüs wählen.

