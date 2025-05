Hans Melcher ist der Salatflüsterer

Zugegeben, der Begriff „Salatflüsterer“ ist ein wenig überzogen. Aber was Hans Melcher, der Seniorchef des Karnerhofes am Faaker See, in Sachen Salate macht, hat nicht nur bei seinen Stammgästen Kultstatus, sondern ist in dieser Form einzigartig in ganz Österreich.

Salate mischen und Dressings erstellen war im 4-Sterne-Superior-Genießerhotel am Faaker See schon immer Chefsache, denn Salatflüsterer Hans Melcher ist einer der führenden Balsamico-Experten Österreichs.

Vor mehr als 30 Jahren wurde der Grundstein für eine Leidenschaft gelegt, die den Kärntner seither nicht loslässt: Aceto Balsamico Tradizionale aus Modena. Und gleich lang gibt es auch die Freundschaft mit Malpighi, eine der besten Manufakturen, mit der ein ganz besonderes Agreement besteht. Hans Melcher darf– was eine ehrenvolle Ausnahme für einen Österreicher darstellt– die kostbare Flüssigkeit dort im verfeinerten Zwischenstadium einkaufen. Jeweils rund 200 kg im Frühling und Herbst, die in bester Modena-Tradition dann am Balkon des Genießerhotels bei Wind und Wetter in Glasballons weiter reifen.

Großartig für die Gäste des Hauses, denn diese Balsamico-Cuvée ist die Basis für jene Salate, die der Hausherr frühmorgens auf den Kärntner Märkten bei kleinen Anbietern höchstpersönlich aussucht, um sie abends im Restaurant mit seinem speziellen Balsamico-Dressing mitten im Lokal anzurichten: »Ein geschmackliches Erlebnis und zugleich eine wunderbare Gelegenheit, mit allen Besuchern unseres Hauses ins Gespräch zu kommen!«

Familie Karner, Hotel Karnerhof****s

Karnerhofweg 10, 9580 Egg am Faaker See

🔎 www.karnerhof.com

☎️ +43 (0)4254/2188

📩 hotel@karnerhof.com