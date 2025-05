MICHELIN Jiangsu, China

Die erste Auswahl des MICHELIN Jiangsu lässt fünf neue Sterne in Nanjing, Suzhou und Yangzhou erstrahlen. Diese erste Auswahl empfiehlt insgesamt 74 Restaurants in Nanjing, Suzhou und Yangzhou, von denen 36 mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet wurden. Bei uns die komplette Liste!

Michelin hat die erste Restaurantauswahl des MICHELIN-Führers für die Provinz Jiangsu veröffentlicht, in der insgesamt 74 Restaurants in Nanjing, Suzhou und Yangzhou empfohlen werden. Davon erhielten 5 Restaurants einen MICHELIN-Stern, 36 einen Bib Gourmand und 33 wurden in die Liste der MICHELIN Selected Restaurants aufgenommen.

„Dies ist die allererste Restaurantauswahl des MICHELIN-Führers in der Provinz Jiangsu. Mit Nanjing, Suzhou und Yangzhou als erste kulinarische Fenster haben wir einen weiteren wichtigen Schritt in der Erkundung der reichhaltigen gastronomischen Landschaft der chinesischen Provinz getan“, so Gwendal Poullennec, internationaler Direktor des MICHELIN Guide, im Gourmet Report Gespräch. „Diese drei Städte sind bekannt für ihr historisches Erbe, ihr großartiges kulturelles Erbe und ihre pulsierende wirtschaftliche Energie. Von Nanjings majestätischer Pracht über Suzhous elegante klassische Gärten bis hin zu Yangzhous bezaubernder Kanallandschaft verkörpert jede Stadt perfekt Jiangsus einzigartigen Charme, in dem sich Antike und Moderne vermischen. Ihre unverwechselbaren kulinarischen Kulturen sind ein weiterer Beweis für den jahrhundertealten Wohlstand und die raffinierte Raffinesse der Region.

Ob es sich nun um die sorgfältig hergestellten Huaiyang-Delikatessen oder eine einfache Schüssel Nudeln aus einer lokalen Gasse handelt, jedes Gericht spiegelt die präzise Beherrschung der Kochtechniken und das unermüdliche Streben nach geschmacklicher Perfektion wider.“

Dieses Jahr feiert der MICHELIN-Führer sein 125-jähriges Bestehen

Die Bewertungskriterien des MICHELIN-Führers sind unverändert: Unabhängig von der Ausstattung, dem Konzept oder dem Standort eines Restaurants – ob es sich um ein Spitzenrestaurant oder ein einfaches Straßenrestaurant handelt – konzentrieren sich die Inspektoren ausschließlich auf die Qualität der Speisen, die sie anhand von fünf universellen Kriterien bewerten: Qualität der verwendeten Zutaten, Beherrschung der Kochtechniken, Harmonie der Aromen, die Persönlichkeit des Küchenchefs, die sich in der Küche widerspiegelt, und Beständigkeit zwischen den Besuchen. Die weltweit einheitlichen Standards ermöglichen es dem MICHELIN-Führer, kulinarische Erlebnisse für Feinschmecker auf der ganzen Welt zu identifizieren.

5 Restaurants erhalten einen MICHELIN-Stern

Die kulinarischen Kulturen von Nanjing, Suzhou und Yangzhou integrieren auf wunderbare Weise regionale Produkte und saisonale Rhythmen in ihr gastronomisches Angebot. Lokale Köche verarbeiten das ganze Jahr über kunstvoll saisonale Zutaten und präsentieren so die exquisite Ästhetik der Jiangnan-Küche.

Der MICHELIN-Führer hat zahlreiche herausragende Restaurants entdeckt – ob jahrhundertealte Lokale, die das kulinarische Erbe bewahren, oder innovative Newcomer, die Grenzen überschreiten – sie alle bilden das Fundament der lokalen Esskultur. Nach strengen anonymen Bewertungen hat der MICHELIN-Führer seine prestigeträchtigen Sterne an Restaurants vergeben, die herausragende kulinarische Erlebnisse bieten, darunter 2 Restaurants in Nanjing: Dai Yuet Heen und Jiangnan Wok – Yun, 2 in Suzhou: Dingshan-Jiangyan (Xiangcheng) und Pingjiangsong, sowie 1 in Yangzhou: Shang Palace.

Dai Yuet Heen

Küchenchef Donny LIANG blickt auf eine drei Jahrzehnte währende Karriere zurück, die auch Stationen in berühmten Lokalen in Macau umfasst. Hier gibt er kantonesischen Klassikern mit Gewürzen aus seinem Geburtsort Shunde ein neues Gesicht, z. B. gesalzener Kohlrabi in sautiertem Babyhummer mit Rettichkuchen und chinesische Olivenkerne in süß-saurem Schweinefleisch. Das kantonesische Barbecue ist ein Highlight; das knusprige Hähnchen mit seidigem, saftigem Fleisch ist ebenfalls schnell ausverkauft. Bestellen Sie vor, um nichts zu verpassen.

Jiangnan Wok – Yun

Der in der Huaiyang-Küche sehr erfahrene Chefkoch Joe Hou ist bekannt für seine raffinierten, zeitgemäßen Interpretationen traditioneller Gerichte, bei denen er den Schwerpunkt auf exquisite Messerarbeit und lokale Produkte der Saison legt. Die geschmorte Taube mit acht Schätzen und Abalone – seine Variante des klassischen Entenrezepts – ist ein Füllhorn an Gourmet-Zutaten mit einer reichhaltigen, üppigen Glasur. Die Privatzimmer verfügen über mit eigenem Balkon, der einen herrlichen Ausblick bietet.

Dingshan-Jiangyan (Xiangcheng)

Der Panoramablick auf den See von diesem lichtdurchfluteten Raum in einem Büroturm ist wunderschön anzusehen. Aber er überstrahlt nicht die raffinierte Suzhou-Küche, in der die besten lokalen Produkte der Saison zur Geltung kommen. Der typische Suzhou-Tontopf-Reis mit geschmortem Schweinefleisch und grünem Knoblauch wird im Frühjahr mit jungen Bambussprossen und im Herbst mit Kastanien zubereitet. Die hausgemachte Chilisauce mit Rindfleisch und getrocknetem Fisch gibt dem Gericht den richtigen Pfiff; der verbrannte Reis am Boden verleiht ihm eine rauchige Knusprigkeit.

Pingjiangsong

Versteckt im historischen Viertel von Pingjiang wurde dieses Restaurant aus einem alten Herrenhaus umgebaut, das die Quintessenz des klassischen Suzhou-Gartens und der Architektur darstellt. Auch die saisonale Speisekarte orientiert sich stark an den kulinarischen Traditionen von Suzhou und wird durch moderne Akzente bereichert. Mantis-Garnelen mit weichem Rogen werden in fermentierter Reishefemarinade gegart und mit Kaviar gekrönt. Die Entensuppe mit Schinken und Fuchskernen ist reich an Aromen und tiefem Umami.

Shang-Palast

Dieses Hotelrestaurant servierte ursprünglich kantonesische Küche, stellte aber später auf Huaiyang-Küche um. Wie seine Pendants auf der ganzen Welt ist der gut ausgestattete Raum im modernen chinesischen Stil eingerichtet. Die Küche wird von einem formell ausgebildeten jungen Koch geleitet, der die Huaiyang-Traditionen in seinen „neuen drei Köpfen“ kreativ aufgreift: Beifuß-Löwenkopf-Schweinebällchen, Schweinekopf-Terrine mit Fingerlimette und fermentierte saure Suppe mit entgrätetem Fischkopf.

36 mit einem Bib Gourmand empfohlene Restaurants und 33 für ihre Qualitätsküche ausgewählte Lokale

Seit 1996 wählen die Inspektoren nicht nur die außergewöhnlichsten Restaurants aus, sondern suchen auch nach köstlichen und erschwinglichen Restaurants auf der ganzen Welt, um sie in die renommierte Bib Gourmand-Liste aufzunehmen. Bei der ersten Ausgabe des Bib Gourmand in Jiangsu wurden 36 Lokale ausgezeichnet, davon 16 in Nanjing, 13 in Suzhou und 7 in Yangzhou. Von raffinierter Huaiyang-, kantonesischer und Fujian-Küche bis hin zu gemütlichen Dim Sum zum Morgentee, Nudelsuppen, gedämpften Brötchen und

rustikale Bauerngerichte – diese Auswahl zeigt die exquisite und herzerwärmende Kochkunst der drei Städte. Darüber hinaus haben die Inspektoren die große Gastronomieszene dieser Städte akribisch durchkämmt, um Restaurants zu finden, die „hochwertige Gerichte mit frischen Zutaten zubereiten“ und in die erste Liste der ausgewählten Restaurants des MICHELIN-Führers Jiangsu aufgenommen wurden. Die 33 ausgewählten Lokale repräsentieren mehr als 10 kulinarische Stilrichtungen, darunter die Huaiyang-, Jiangzhe-, Fujian-, Sichuan- und Kantonesische Küche sowie zeitgenössische europäische Gerichte. 14 Restaurants in Nanjing, 14 in Suzhou und 5 in Yangzhou haben es in die Liste geschafft.

Zwei MICHELIN Special Awards werden an talentierte Restaurantfachleute vergeben

Küchenchef Jie WANG vom Einsterne-Restaurant Dingshan-Jiangyan (Xiangcheng) wurde mit dem Young Chef Award ausgezeichnet. Der 1995 in Zhejiang geborene Küchenchef Wang trat im Alter von 19 Jahren in die kulinarische Branche ein und verfügt über fast ein Jahrzehnt Erfahrung in der Küche von Jiangsu-Zhejiang. Seit er vor drei Jahren das Ruder im Dingshan-Jiangyan (Xiangcheng) übernommen hat, hält er strenge Standards für Zutaten und Gerichte ein und widmet sich der Herstellung hochwertiger lokaler Küche.

Der diesjährige MICHELIN Service Award für Jiangsu ging an Frau Eryin ZHOU vom Bib Gourmand Restaurant Yangzhou Yan (38 Changchun Road). Als Chefkellnerin des Restaurants arbeitet Frau Zhou seit fünf Jahren dort. Sie ist mit den Abläufen und der Speisekarte des Restaurants bestens vertraut und sorgt für einen prompten und aufmerksamen Service, der die Fragen der Gäste souverän beantwortet und ein außergewöhnliches Esserlebnis mit herzlicher Gastfreundschaft garantiert.

Die Auswahl der Jiangsu-Restaurants reiht sich in die Auswahl der Hotels des MICHELIN-Führers ein, der die einzigartigsten und aufregendsten Unterkünfte in China und der ganzen Welt vorstellt.

Der MICHELIN Jiangsu Province 2025 im Überblick

74 empfohlene Restaurants, davon:

Fünf Einsterne-Restaurants (2 in Nanjing, 2 in Suzhou und 1 in Yangzhou)

36 Bib Gourmand-Restaurants (16 in Nanjing, 13 in Suzhou und 7 in

Yangzhou)

Yangzhou) 33 MICHELIN-ausgewählte Restaurants (14 in Nanjing, 14 in Suzhou und 5 in Yangzhou)

NANJING

Nom Nom chinois Prix Style de cuisine Dai Yuet Heen 帝粤轩 米其林一星Une Étoile MICHELIN Cuisine cantonaise Jiangnan Wok · Yun 江南灶·云府 米其林一星Une Étoile MICHELIN Cuisine huaiyanaise Chi Man 迟慢厨房 必比登推介 Bib Gourmand Jiangzhe Du Shi Li De Xiang Cun 都市里的乡村 必比登推介 Bib Gourmand Jiangzhe Fang Po 芳婆糕团店 必比登推介 Bib Gourmand Small eats Guang Ying Ju • Lao Zheng Xing 广迎居•老正兴 必比登推介 Bib Gourmand Cuisine du Jiangsu Hao Po Tang Bao 好婆汤包 必比登推介 Bib Gourmand Spécialités de dim sum Hou Pin Xiao Yuan 侯品小苑 必比登推介 Bib Gourmand Cuisine huaiyanaise Jin Ling Wang Jia Hun Tun (Jiqing Road) 金陵汪家馄饨(集庆路) 必比登推介 Bib Gourmand Spécialités de dim sum Jin Ling Yang Jia Hun Tun Dian (Caodu Alley) 金陵杨家馄饨店(曹都巷) 必比登推介 Bib Gourmand Spécialités de dim sum Lantchen Reserve 南城燕归楼 必比登推介 Bib Gourmand Cuisine huaiyanaise Li Ji Qing Zhen Guan 李记清真馆 必比登推介 Bib Gourmand Spécialités de dim sum Qiang Ye Fan Dian (Changbai Street) 强烨饭店 (长白街) 必比登推介 Bib Gourmand Cuisine du Jiangsu et cantonaise San Bai Wan Bao Ying Chang Yu Mian 三百碗宝应长鱼面 必比登推介 Bib Gourmand Spécialités de nouilles Xiao Pan Ji Ya Xie Fen Si Tang 小潘记鸭血粉丝汤 必比登推介 Bib Gourmand Spécialités de nouilles Xin Fang Yuan 馨方园食府 必比登推介 Bib Gourmand Jiangzhe Xu Jian Ping Tang Bao (Rehe South Road) 徐建萍汤包 (热河南路) 必比登推介 Bib Gourmand Spécialités de dim sum You Mian 囿面 必比登推介 Bib Gourmand Spécialités de nouilles Jiangnan Wok 江南灶 米其林指南入选餐厅Recommandé par le Guide MICHELIN Cuisine huaiyanaise L’Arôme in the sky 芳芳法餐厅 (建邺) 米其林指南入选餐厅Recommandé par le Guide MICHELIN Cuisine française contemporaine Le Siècle 百年 米其林指南入选餐厅Recommandé par le Guide MICHELIN Cuisine européenne contemporaine Longyin Shanfang (Jiangning) 龙吟山房 (江宁) 米其林指南入选餐厅Recommandé par le Guide MICHELIN Cuisine huaiyanaise Man Ho 万豪 米其林指南入选餐厅Recommandé par le Guide MICHELIN Cuisine huaiyanaise Meng Du Hui 梦都会 米其林指南入选餐厅Recommandé par le Guide MICHELIN Cuisine Hui Pin Ning Fu 品宁府 米其林指南入选餐厅Recommandé par le Guide MICHELIN Cuisine huaiyanaise Pin Wei Jiang Nan 品煨江南 米其林指南入选餐厅Recommandé par le Guide MICHELIN Cuisine huaiyanaise Plum Garden 梅苑 米其林指南入选餐厅Recommandé par le Guide MICHELIN Cuisine huaiyanaise Purple Mountain Garden 紫金山院 米其林指南入选餐厅Recommandé par le Guide MICHELIN Jiangzhe Wan Guo Chun Garden Restaurant 万国春花园餐厅 米其林指南入选餐厅Recommandé par le Guide MICHELIN Cuisine huaiyanaise Xi Bei Qiao Tou La Mian Da Wang 西北桥头拉面大王 米其林指南入选餐厅Recommandé par le Guide MICHELIN Spécialités de nouilles Yu Chuan 余川 米其林指南入选餐厅Recommandé par le Guide MICHELIN Cuisine sichuanaise Yuan Space & Feast 元景宴 米其林指南入选餐厅Recommandé par le Guide MICHELIN Jiangzhe

SUZHOU

Nom Nom chinois Prix Style de cuisine Dingshan·Jiangyan (Xiangcheng) 鼎膳·匠宴 (相城) 米其林一星Une Étoile MICHELIN Cuisine du Jiangsu Pingjiangsong 平江颂 米其林一星Une Étoile MICHELIN Cuisine du Jiangsu Bai Sheng Ren Jia (Wuzhong) 百盛人家 (吴中) 必比登推介 Bib Gourmand Cuisine du Jiangsu Ge Jia Wu Farmer’s House 戈家坞农家乐 必比登推介 Bib Gourmand Cuisine du Jiangsu Lao Chen Jia 老陈家 必比登推介 Bib Gourmand Cuisine du Jiangsu Lao Zhen Yuan (Zhuangqiao Road) 老镇源 (妆桥路) 必比登推介 Bib Gourmand Cuisine du Jiangsu Ling Ling Jiu Jia 玲玲酒家 必比登推介 Bib Gourmand Cuisine du Jiangsu Oriental Chao 悦食东方 (星港街) 必比登推介 Bib Gourmand Cuisine de Chaozhou Su Cheng Jia Yan (Ligongdi Road) 苏城家宴 (李公堤路) 必比登推介 Bib Gourmand Cuisine du Jiangsu Tong De Xing (Jiayu Fang) 同得兴 (嘉馀坊) 必比登推介 Bib Gourmand Spécialités de nouilles Wan Tai Xing 万泰兴 必比登推介 Bib Gourmand Spécialités de nouilles Wei Ji Ao Mian Guan (East Baita Road) 伟记奥面馆 (白塔东路) 必比登推介 Bib Gourmand Spécialités de nouilles Ya Ba Sheng Jian (Wenjia An) 哑巴生煎 (温家岸) 必比登推介 Bib Gourmand Spécialités de dim sum Yangzhou Yan · Qu Yuan 扬州宴 · 趣园 必比登推介 Bib Gourmand Cuisine huaiyanaise Yu Mian Tang 裕面堂 必比登推介 Bib Gourmand Spécialités de nouilles Ban Lan (Huqiu) 班岚 (虎丘) 米其林指南入选餐厅Recommandé par le Guide MICHELIN Cuisine du Fujian Ban Ting Jia Yan (Suzhou Industrial Park) 半庭嘉宴 (苏州工业园区) 米其林指南入选餐厅Recommandé par le Guide MICHELIN Cuisine du Jiangsu Chai Court 悦山房 米其林指南入选餐厅Recommandé par le Guide MICHELIN Cuisine cantonaise Chao 27 悦食东方 (旺墩路) 米其林指南入选餐厅Recommandé par le Guide MICHELIN Cuisine de Chaozhou Exquisite Bocuse 晶采轩 米其林指南入选餐厅Recommandé par le Guide MICHELIN Cuisine cantonaise Gu Su Qiao(Diyi Tianmen) 姑苏桥 (第一天门) 米其林指南入选餐厅Recommandé par le Guide MICHELIN Spécialités de nouilles Hua Chi 88 华池88 米其林指南入选餐厅Recommandé par le Guide MICHELIN Cuisine du Jiangsu Hui Lao Tang 会老堂宰相府私房菜 米其林指南入选餐厅Recommandé par le Guide MICHELIN Cuisine du Jiangsu Jin Jing Ge 金璟阁 米其林指南入选餐厅Recommandé par le Guide MICHELIN Jiangzhe Su Mian Fang 苏面坊 米其林指南入选餐厅Recommandé par le Guide MICHELIN Spécialités de nouilles Xin Jun Feng Cai Guan (Taijianlane) 新聚丰菜馆(太监弄) 米其林指南入选餐厅Recommandé par le Guide MICHELIN Cuisine du Jiangsu Xiu 绣 米其林指南入选餐厅Recommandé par le Guide MICHELIN Jiangzhe Xizhou Hall 西洲轩 米其林指南入选餐厅Recommandé par le Guide MICHELIN Cuisine du Jiangsu Zhuo Yan·Zhuo Mian 拙宴·拙面 米其林指南入选餐厅Recommandé par le Guide MICHELIN Jiangzhe

YANGZHOU

Nom Nom chinois Prix Style de cuisine Shang Palace 香宫 米其林一星Une Étoile MICHELIN Cuisine huaiyanaise Cai Gen Xiang Xiao Guan 菜根香小馆 必比登推介 Bib Gourmand Cuisine huaiyanaise Fan Shui Chang Yu Mian (North Jiefang Road) 范水长鱼面(解放北路) 必比登推介 Bib Gourmand Spécialités de nouilles Hu Yuan Mei Shi 壶园美食 必比登推介 Bib Gourmand Cuisine huaiyanaise Liu She Ji 刘佘记 必比登推介 Bib Gourmand Spécialités de nouilles Shuang Dong 双东酒店 必比登推介 Bib Gourmand Cuisine huaiyanaise Yangzhou Yan (38 Changchun Road) 扬州宴 (长春路38号) 必比登推介 Bib Gourmand Cuisine huaiyanaise Yu Cheng 玉成 必比登推介 Bib Gourmand Cuisine huaiyanaise Cheng Yuan 橙园 米其林指南入选餐厅Recommandé par le Guide MICHELIN Cuisine chinoise contemporaine Mountain Restaurant 山 米其林指南入选餐厅Recommandé par le Guide MICHELIN Cuisine huaiyanaise Quyuan Plus 趣园Plus 米其林指南入选餐厅Recommandé par le Guide MICHELIN Cuisine huaiyanaise et cantonaise Quyuan Teahouse (Changchun Road) 趣园茶社 (长春路) 米其林指南入选餐厅Recommandé par le Guide MICHELIN Cuisine huaiyanaise et spécialités de dim sum Yi Yuan (Siwangting Road) 怡园 (四望亭路) 米其林指南入选餐厅Recommandé par le Guide MICHELIN Cuisine huaiyanaise

Michelin Hotels: https://guide.michelin.com/de/de/hotels-stays/jiangsu-province