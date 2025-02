Michelin Shanghai – komplette Liste 2025

Zum ersten Mal wird ein Dim-Sum-Restaurant mit einem Stern im MICHELIN Shanghai ausgezeichnet. Ein neues Zwei-MICHELIN-Stern-Restaurant und fünf neue Ein-Stern-Restaurants sind in der Liste vertreten. Wir haben die komplette Liste!

Le Gourmet de Shanghai

Die Auswahl der 2025 Restaurants umfasst mehr als 30 Kochstile

3 talentierte Köche wurden mit MICHELIN Special Awards ausgezeichnet

Michelin freut sich, die Restaurantauswahl 2025 für den MICHELIN Shanghai vorstellen zu können. Diese neue Auswahl empfiehlt insgesamt 145 Restaurants, von denen 10 neu in die Liste aufgenommen wurden, und repräsentiert 30 Kochstile. Auf Sterne-Ebene wurde das Fu He Hui mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet, während fünf Restaurants entweder einen oder zwei MICHELIN-Sterne erhalten haben, darunter zum ersten Mal in Shanghai ein Dim-Sum-Restaurant. Der Guide MICHELIN Shanghai ehrt außerdem drei herausragende Köche mit dem MICHELIN Young Chef Award, den Sommelier Award und den Service Award.

„Nach einer sorgfältigen Erkundung der Stadt haben unsere Inspektoren mit Freude festgestellt, dass es immer mehr lokale Restaurants gibt, vor allem im Bereich der Shanghaier Küche, in der sich Geschichte und Moderne auf wunderbare Weise verbinden. Von den beliebten Xiaolongbao und Dim Sum bis hin zur raffinierten Hofküche – die Restaurantszene Shanghais ist seit langem ein Symbol für kulturellen Reichtum und kulinarische Innovation“, so Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN Guides zum Gourmet Report. „Die diesjährige Auswahl umfasst über 50 mit Sternen ausgezeichnete Restaurants, die ein breites Spektrum an kulinarischen Stilen abdecken, die lokale und globale Küchen miteinander verbinden und das tiefe kulturelle Erbe sowie die Bewahrung traditioneller kulinarischer Techniken widerspiegeln. Darüber hinaus bringen junge Köche frische Energie und innovative Ideen in die kulinarische Szene, was die Diversifizierung des kulinarischen Angebots in Shanghai weiter fördert.“

Fu He Hui mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet

Das Fu He Hui, das seit vielen Jahren mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet ist, hat sich kontinuierlich verbessert und seine Gerichte zeigen nicht nur tiefgreifende kulturelle Konnotationen, sondern auch eine exquisite Ausführung traditioneller Kochtechniken, was von den Inspektoren einstimmig anerkannt und mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet wurde. Die Räume strahlen eine Zen-inspirierte Gelassenheit aus und spiegeln die Philosophie wider, dass Veganismus nicht nur eine Frage des Essens, sondern eine Lebensweise ist. Es werden nur feste Menüs serviert, die jede Saison wechseln, um die besten lokalen Zutaten zu verwenden. Zu den meisterhaft zubereiteten und angerichteten Gerichten gehören auch einige authentisch nachempfundene Rezepte aus der Vergangenheit. Da Tee eng mit dem Zen verbunden ist, sollten Sie passend zu den Gerichten aus der umfangreichen Teekarte bestellen.

Mit diesem Neuzugang erhöht sich die Zahl der mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichneten Restaurants in Shanghai auf neun: 102 House, 8 1/2 Otto e Mezzo Bombana, Bao Li Xuan, Canton 8 (Huangpu), Da Vittorio, Imperial Treasure Fine Chinese Cuisine, Ji Pin Court und The House of Rong behalten alle ihre Auszeichnung für ein weiteres Jahr.

Auf der Drei-Sterne-Ebene haben Taian Table (ebenfalls mit dem MICHELIN Green Star ausgezeichnet) mit dem deutschen Küchenchef Stefan Stiller und Ultraviolet by Paul Pairet ebenfalls eine so außergewöhnliche Beständigkeit bei der Bereitstellung einzigartiger kulinarischer Erlebnisse bewiesen, dass die MICHELIN-Inspektoren die höchste Auszeichnung für ein weiteres Jahr verliehen.

Fünf Restaurants neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet

Zwei ausgewählte Restaurants – das Narisawa und das Zhou She (Minhang) – wurden zu einem MICHELIN-Stern befördert, und drei Lokale wurden direkt mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet: Gastro Esthetics im DaDong, Sole und Wu You Xian.

Das Wu You Xian ist das erste auf Xiaolongbao (XLB) spezialisierte Dim-Sum-Restaurant in Shanghai, das einen MICHELIN-Stern erhalten hat.



Narisawa – (Innovative Cuisine) Mit seiner nachhaltigen Satoyama-Küche, die die Gäste mit der Natur verbindet, serviert dieser Außenposten seines Tokioter Namensvetters ein saisonales Menü, das auf japanischen Traditionen aufbaut und mit westlichen Techniken verfeinert wird. Der Chefkoch, der seit über 10 Jahren mit dem Inhaber Narisawa zusammenarbeitet, verwendet in seiner Küche hauptsächlich chinesische Zutaten. Das kultige „Brot des Waldes“ wird am Tisch in einem Steintopf fermentiert und gebacken und mit saisonalen Produkten wie weißem Tee oder Kumquat verfeinert.

Zhou She (Minhang) – (Shanghaier Küche)

Dieses Restaurant im Stadtteil Hongqiao, in der Nähe von Bahnhof und Flughafen, ist bei Reisenden sehr beliebt. Der Chefkoch ist ein gebürtiger Shanghaier, der die Traditionen respektiert und gleichzeitig andere regionale Geschmacksrichtungen Chinas erkundet. Seine Speisekarte basiert hauptsächlich auf der Shanghainesischen Küche, mit gelegentlichen kantonesischen und Huaiyang-Gerichten. Probieren Sie seine marinierte Taube mit grünen Sichuan-Pfefferkörnern und seidigem Fleisch und den umamireichen, sautierten, geschredderten Fisch mit Schnittlauchsprossen.

Gastro Esthetics im DaDong – (Zeitgenössische chinesische Küche)

Die Gestaltung des Raums ist eine Anspielung auf Van Goghs Mandelblüte; tealfarbene Kissen und Messingverzierungen erinnern an den himmelblauen Hintergrund und die rosafarbenen Blüten des Gemäldes. Die Peking-Ente ist nach wie vor das Markenzeichen des Restaurants – 45 Tage alte Vögel oder 22 Tage alte Entenküken werden perfekt gegrillt und am Tisch tranchiert. Die knusprige Haut und das saftige Fleisch sind einfach göttlich. Auch die geschmorte Seegurke in einer gelatinösen Schalottensauce sollte man unbedingt probieren. Der Blick auf die Stadt ist ein Pluspunkt.

Sole – (Kantonesische Küche)

Das Sole öffnete seine Türen 2023 mit einem rein kantonesischen Küchenteam. Der Chefkoch kann auf eine über 20-jährige Karriere zurückblicken und ist ein Meister der kantonesischen Klassiker – Dim Sum, kantonesisches Barbecue, Meeresfrüchte, doppelt gekochte Suppen und Pfannengerichte. Die lange Speisekarte bietet auch sorgfältig zubereitete Gerichte wie frittierten Eierpudding mit Hühnerhoden. Der Jakobsmuschelknödel mit Krabbenrogen besticht durch seine durchscheinende Haut, die perfekten Falten und die reichhaltige, butterartige Füllung.

Wu You Xian – (Dim Sum)

Auch nach dem Umzug in ein größeres Lokal im Stadtzentrum steht dieses für seine Krabben-Xiaolongbao berühmte Geschäft immer noch Schlange. Es werden über 20 verschiedene Sorten serviert – Krabbenfleisch, Rogen, Tomalien oder Kombinationen davon – mit prallen Füllungen in durchsichtiger Haut, jede mit einem anderen Dip. Beliebt sind auch die Brötchen mit hochwertigen Meeresfrüchten wie Abalone und Seegurke. Wer es zum ersten Mal probiert, kann sich für die gemischte Variante mit mehreren Sorten in einem Dämpfer entscheiden.

Vier neue Einträge in der Kategorie Bib Gourmand

Im vergangenen Jahr haben die Inspektoren des MICHELIN-Führers die Straßen Shanghais nach köstlichen und erschwinglichen Restaurants durchkämmt, die in die renommierte Bib Gourmand-Liste aufgenommen worden sind. Bei der diesjährigen Auswahl wurden 4 neue Restaurants mit der Auszeichnung bedacht, womit sich die Gesamtzahl der Lokale erhöht.

Cong’s Küche

Der Chefkoch Cong ist ein Rentner in seinen 70ern. Als leidenschaftlicher Koch kehrte er nach Shanghai zurück und eröffnete dieses Restaurant, nachdem er zuvor in Hongkong gearbeitet hatte. Obwohl seine Küche weitgehend Shanghainesisch ist, finden sich auf der Speisekarte neben den Klassikern auch seine eigenen Kreationen. Die sautierten Flusskrebse mit Tomalley sind voller Umami. Auch seine Fischleberpastete und der marinierte Rochen werden gerne gegessen. Sieben private Räume stehen für Dinnerpartys zur Verfügung.

Lao Di Fang Mian Guan

Dieser seit über 30 Jahren bestehende Nudelladen ist kürzlich in ein neues Lokal umgezogen. Die Speisekarte und die Geschmacksrichtungen sind jedoch die gleichen geblieben, und alle Nudeln werden mit à la minute zubereiteten Beilagen serviert. Probieren Sie die leckeren Tintenfischnudeln mit eingelegtem Kohl, die einen herrlichen Knusper bieten und durch den Umami der Meeresfrüchte ergänzt werden. Lokale Spezialitäten wie geschmorter Schweinebauch in gewürztem dunklem Soja und in Tofuhaut eingewickeltes Schweinefleisch sind ebenfalls einen Versuch wert.

Commune Social

Eine ehemalige Polizeistation aus dem Jahr 1910 beherbergt diese Tapas-Bar, die minimalistischen Chic ausstrahlt und auch über eine Terrasse verfügt. Der Chefkoch erfindet Klassiker mit modernen Techniken und exotischen Aromen neu, wie zum Beispiel die Verwendung afrikanischer Gewürze in gegrilltem Kürbis mit Käse und Nüssen. Auch der Burger mit iberischem Schweinefleisch und Gänsestopfleber findet großen Anklang. Zum Abendessen werden täglich Spezialitäten angeboten. An den Wochenenden werden keine Reservierungen angenommen; für Separees werden zusätzliche Servicegebühren erhoben.

Wang Lu

Der Raum hat ein modernes chinesisches Flair und ist mit gerahmten orangefarbenen Tüchern und Tischsets mit passenden Pferdemotiven geschmückt. Um den Geschmack der Einheimischen zu treffen, hat die Küche die Schärfe etwas zurückgeschraubt, aber das Essen hat trotzdem einen authentischen Jiangxi-Kick. Die reichhaltigen, schmackhaften, doppelt gedämpften Schildkröten mit Fischmagen werden nach einem Ritual serviert, das Glück symbolisiert. Das Drei-Tassen-Huhn nach Jiangxi-Art zeichnet sich durch festes Fleisch und perfekte Karamellisierung aus.

Schließlich umfasst die neue Auswahl auch 63 MICHELIN-Selected-Restaurants, deren Qualitätsküche die Inspektoren überzeugt hat. 5 von ihnen sind in diesem Jahr zum ersten Mal dabei: Das Shandong-Restaurant Bai Rong, das La Scene Ronde, das für innovative Küche steht, das Scilla (mediterrane Küche), das Jiangzhe-Restaurant Yong Jiang Zhen und das Numata Sou, ein Tempura-Restaurant.

Insgesamt repräsentieren diese 63 Restaurants fast 30 verschiedene Küchen und unterstreichen damit die kulinarische Vielfalt des Shanghaier Gastronomieangebots.

Drei MICHELIN Special Awards werden an talentierte Restaurantfachleute verliehen Der MICHELIN Guide empfiehlt nicht nur Qualitätsrestaurants, sondern hebt auch herausragende Persönlichkeiten der Restaurantbranche hervor. Drei talentierte und engagierte Profis erhielten entweder den MICHELIN Young Chef Award, den Sommelier Award oder den Service Award.

Küchenchef Kyle Liang vom MICHELIN Selected Restaurant Lin Jiang Yan wurde mit dem diesjährigen MICHELIN Young Chef Award ausgezeichnet. Chefkoch Kyle ist ein talentierter Küchenchef, der seit der Eröffnung des Lin Jiang Yan dabei ist und sich in der kulinarischen Welt schnell einen Namen gemacht hat. Vom Sous-Chef bis zum Chefkoch bringt er eine neue Perspektive in die traditionelle Küche von Jiangsu und Zhejiang ein, indem er gekonnt innovative Elemente einbaut, die klassische Gerichte aufwerten. Seine Kreativität und sein Fachwissen verbessern nicht nur das kulinarische Erlebnis für die Gäste, sondern inspirieren auch die Teams dazu, die Grenzen des Kochens zu erweitern.

Die diesjährige Gewinnerin des MICHELIN Sommelier Award kommt aus dem Ein-MICHELIN-Stern-Restaurant Maison Lameloise. Kitty Lao hat ihr Fachwissen in der gehobenen Gastronomie und im Weinservice während ihrer jahrzehntelangen Erfahrung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie verfeinert. Nach ihrem Studium des Marketings und des Hotelmanagements in Schweden arbeitete sie als Sommelier für berühmte Restaurantgruppen in Macau und Ningxia und war gleichzeitig für die Weingüter der Gruppe tätig. Ihre pure Liebe zum Wein treibt sie an, mit dem besten Team in China zu arbeiten. Seit 4 Jahren arbeitet sie bei Maison Lameloise, wo sie praktisch und detailorientiert ist und eng mit den Küchenchefs zusammenarbeitet, um die Kombination von Speisen und Weinen auf der Grundlage des Feedbacks der Gäste kontinuierlich zu verfeinern.

Frau Yan WANG vom Ein-MICHELIN-Stern-Restaurant Amazing Chinese Cuisine (Changning) hat dieses Jahr den MICHELIN Service Award gewonnen. In den vergangenen 3 bis 4 Jahren hat Frau Wang reiche Erfahrungen in der Gastronomie gesammelt. Sie versteht es, den Rhythmus des Essens zu managen, verfügt über ein tiefes Verständnis der Speisekarten und ist in der Lage, sich geschickt mit den Gästen und dem Küchenteam abzustimmen, um das Erlebnis auf die individuellen Geschmacksvorlieben der Gäste abzustimmen. Ihre proaktive Einstellung und ihr ruhiges Auftreten sorgen für einen reibungslosen und mühelosen Ablauf des Restaurantbesuchs.

Die Auswahl der Restaurants in Shanghai reiht sich in die Auswahl der Hotels des MICHELIN Guide ein, der die einzigartigsten und aufregendsten Orte in China und auf der ganzen Welt vorstellt: https://guide.michelin.com/ch/de/hotels-stays/shanghai

Drei Sterne für Stefan Stiller seit 2022 / Taian Table

Der MICHELIN Shanghai 2025 fasst zusammen

145 empfohlene Restaurants, darunter:

2 Drei-MICHELIN-Sterne-Restaurants

9 Zwei-MICHELIN-Sterne-Restaurants (davon 1 gefördert)

41 Ein-MICHELIN-Stern-Restaurants (davon 3 neu, 2 befördert)

30 Bib Gourmand-Restaurants (davon 2 neue, 2 aus früheren MICHELIN-Auswahl-Restaurants)

63 MICHELIN-ausgewählte Restaurants (davon 5 neue)

Guide MICHELIN Shanghai – die komplette Liste 2025

Nom 中文名 Distinction Taian Table 泰安门 Trois Étoiles MICHELIN米其林三星 Ultraviolet by Paul Pairet Trois Étoiles MICHELIN米其林三星 102 House 壹零贰小馆 Deux Étoiles MICHELIN米其林二星 8 ½ Otto e Mezzo Bombana Deux Étoiles MICHELIN米其林二星 Bao Li Xuan 宝丽轩 Deux Étoiles MICHELIN米其林二星 Canton 8 (Huangpu) 喜粤8号 (黄浦) Deux Étoiles MICHELIN米其林二星 Da Vittorio Deux Étoiles MICHELIN米其林二星 Fu He Hui promotion 福和慧 Deux Étoiles MICHELIN米其林二星 Imperial Treasure Fine Chinese Cuisine 御宝轩 Deux Étoiles MICHELIN米其林二星 Ji Pin Court 吉品轩 Deux Étoiles MICHELIN米其林二星 The House of Rong 荣府宴 Deux Étoiles MICHELIN米其林二星 Amazing Chinese Cuisine (Changning) 菁禧荟 (长宁) Une Étoile MICHELIN 米其林一星 Canton Table 三号黄浦会 Une Étoile MICHELIN 米其林一星 Cheng Long Hang (Huangpu) 成隆行蟹王府 (黄浦) Une Étoile MICHELIN 米其林一星 Da Dong (Xuhui) 大董 (徐汇) Une Étoile MICHELIN 米其林一星 EHB Une Étoile MICHELIN 米其林一星 Fu 1015 福一零一五 Une Étoile MICHELIN 米其林一星 Fu 1039 福一零三九 Une Étoile MICHELIN 米其林一星 Fu 1088 福一零八八 Une Étoile MICHELIN 米其林一星 Gastro Esthetics at DaDong New 美‧大董 Une Étoile MICHELIN 米其林一星 Il Ristorante – Niko Romito Une Étoile MICHELIN 米其林一星 Jin Xuan 金轩 Une Étoile MICHELIN 米其林一星 Lao Zheng Xing 老正兴 Une Étoile MICHELIN 米其林一星 Le Comptoir de Pierre Gagnaire Une Étoile MICHELIN 米其林一星 Lei Garden (Pudong) 利苑 (浦东新区) Une Étoile MICHELIN 米其林一星 Lei Garden (Xuhui) 利苑 (徐汇) Une Étoile MICHELIN 米其林一星 Ling Long 凌珑 Une Étoile MICHELIN 米其林一星 Lu Style (Huangpu) 鲁采 (黄浦) Une Étoile MICHELIN 米其林一星 Maison Lameloise 莱美露滋 Une Étoile MICHELIN 米其林一星 Meet the Bund (Zhongshan Dong Er Road) 遇外滩 (中山东二路) Une Étoile MICHELIN 米其林一星 Ming Court 明阁 Une Étoile MICHELIN 米其林一星 Moose (Changning) 鹿园 (长宁) Une Étoile MICHELIN 米其林一星 Moose (Pudong) 鹿园 (浦东新区) Une Étoile MICHELIN 米其林一星 Narisawa promotion Une Étoile MICHELIN 米其林一星 Obscura Une Étoile MICHELIN 米其林一星 Oriental Sense & Palate 东方景宴 Une Étoile MICHELIN 米其林一星 Phénix 斐霓丝 Une Étoile MICHELIN 米其林一星 Ren He Guan (Xuhui) 人和馆 (徐汇) Une Étoile MICHELIN 米其林一星 Seventh Son 家全七福 Une Étoile MICHELIN 米其林一星 Sheng Yong Xing (Huangpu) 晟永兴 (黄浦) Une Étoile MICHELIN 米其林一星 Sole New 景煊 Une Étoile MICHELIN 米其林一星 T’ang Court 唐阁 Une Étoile MICHELIN 米其林一星 Tou Zao 头灶 Une Étoile MICHELIN 米其林一星 Wu You Xian New 屋有鲜 Une Étoile MICHELIN 米其林一星 Xin Rong Ji (West Nanjing Road) 新荣记 (南京西路) Une Étoile MICHELIN 米其林一星 Yi Long Court 逸龙阁 Une Étoile MICHELIN 米其林一星 Yong Fu (Hongkou) 甬府 (虹口) Une Étoile MICHELIN 米其林一星 Yong Fu (Huangpu) 甬府 (黄浦) Une Étoile MICHELIN 米其林一星 Yong Yi Ting 雍颐庭 Une Étoile MICHELIN 米其林一星 YongFoo Élite 雍福会 Une Étoile MICHELIN 米其林一星 Yue Hai Tang 粤海棠 Une Étoile MICHELIN 米其林一星 Zhou She (Minhang) 周舍 (闵行) Une Étoile MICHELIN 米其林一星 A Niang Mian Guan 阿娘面馆 Bib Gourmand 必比登推介 Chic 1699 远洋私厨 Bib Gourmand 必比登推介 Chun 春 Bib Gourmand 必比登推介 Cong’s Kitchen New 聪菜馆 Bib Gourmand 必比登推介 Da Hu Chun (Middle Sichuan Road) 大壶春 (四川中路) Bib Gourmand 必比登推介 Easeful Cuisine (Jingan) 逸采 (静安) Bib Gourmand 必比登推介 Gong De Lin (West Nanjing Road) 功德林 (南京西路) Bib Gourmand 必比登推介 Hao Sheng 豪生酒家 Bib Gourmand 必比登推介 Ho Hung Kee 何洪记 Bib Gourmand 必比登推介 Jingmei Wuxi Noodles (Jingan) 井梅无锡面馆 (静安) Bib Gourmand 必比登推介 Lan Xin (Jinxian Road) 兰心 (进贤路) Bib Gourmand 必比登推介 Lao Di Fang Mian Guan New 老地方面馆 Bib Gourmand 必比登推介 Lu Bo Lang 绿波廊 Bib Gourmand 必比登推介 Mao Long 茂隆 Bib Gourmand 必比登推介 Mi Thai 米泰 Bib Gourmand 必比登推介 Nanxiang Steamed Bun (Yuyuan Road) 南翔馒头店 (豫园路) Bib Gourmand 必比登推介 Polux Bib Gourmand 必比登推介 Qiao Ai Lai Lai Xiao Long (Huangpu) 乔艾莱莱小笼 (黄浦) Bib Gourmand 必比登推介 Rong Cuisine 荣小馆 Bib Gourmand 必比登推介 Rongjia Noodles Soup with Yellow Croaker (Jingan) 荣家黄鱼面 (静安) Bib Gourmand 必比登推介 Tasty Congee & Noodle Wantun Shop 正斗粥面专家 Bib Gourmand 必比登推介 The Commune Social 食社 Bib Gourmand 必比登推介 The Lakeside Veggie 临湖素食 Bib Gourmand 必比登推介 Wang Lu 望庐 Bib Gourmand 必比登推介 Xiao Tao Mian Guan 小陶面馆 Bib Gourmand 必比登推介 Yangzhou Fan Dian (Huangpu) 扬州饭店 (黄浦) Bib Gourmand 必比登推介 YongFu Mini (Pudong) 甬府小鲜 (浦东新区) Bib Gourmand 必比登推介 Yu Du Lao Wei Mian (Huangpu) 渔都老味面 (黄浦) Bib Gourmand 必比登推介 Yu Ge Zhanjiang (Jingan) 渔哥‧湛江 (静安) Bib Gourmand 必比登推介 Yunhe Noodle (Huangpu) 云和面馆 (黄浦) Bib Gourmand 必比登推介 1515 West Chophouse 1515牛排馆 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Arva Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Bai Rong New 白茸 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Beef & Liberty (Jingan) 尚牛社会 (静安) Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Canton Disco 粤味 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Cellar to Table Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Chaimen Hui 柴门荟 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Charbon Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Coquille 壳里 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Cuivre 古铜法式餐厅 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 De Xing Guan (Guangdong Road) 德兴馆 (广东路) Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Ding Te Le Zhou Mian Guan 顶特勒粥面馆 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Dining Room 悦轩 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Dong Ping Chao 东平潮 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Épices & Foie Gras 香料与鹅肝 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Frasca Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Hai Wei Guan (Jingan) 海味观(静安) Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Hakkasan Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Hang Yuen Hin 恒悦轩 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Hokkien Huay Kuan 席作 · 福建会馆 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Hong 0871 泓0871 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Hong Yu Fang 宏玉方 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Jade on 36 翡翠36 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Jean Georges Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Kanpai Classic (Huangpu) 老干杯 (黄浦) Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 La Scene Ronde New 之舞 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Lao Xing Xian (Huangpu) 老兴鲜 (黄浦) Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Legend Taste (Jingan) 滇道 (静安) Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Les Nuages 云 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Lin Family of One – The Bund 外滩 · 林家一 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Lin Jiang Yan 临江宴 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Mercado 505 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Mercato Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Min He Nan Huan Xi 闽和南欢席 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Mr & Mrs Bund Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Nan Xing Yuan 南兴园 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Nuits Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Numata Sou New 沼田双 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Pop Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Royal China Club 皇朝会 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Scarpetta 食光 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Scilla New Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Shanghai 上海餐厅 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Shanghai Club 上海总会 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Shanghai Tavern Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Shaughnessy Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Shi Chuan Fei Chuan (Xuhui) 食川非川 (徐汇) Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Sir Elly’s 艾利爵士 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Stonesal 言盐 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Sui Tang Li 随堂里 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Summer Palace 夏宮 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Tea Culture (East Beijing Road) 逸道 (北京东路) Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 The Meat 扒 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 The Pine 松涧 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Villa Le Bec – Bistro 321 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Wan Yan (Changning) 皖宴 (长宁) Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Wei Xiang Zhai (Yandang Road) 味香斋 (雁荡路) Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Xin Yuan Lou 馨源楼 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Xuji Seafood (Xuhui) 徐记海鲜 (徐汇) Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Yè Shanghai 夜上海 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Yong Feng Mian Guan 永丰面馆 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Yong Jiang Zhen New 永·江臻 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅 Yong Xing 永兴 Recommandé par le Guide MICHELIN 米其林指南入选餐厅

