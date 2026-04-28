Verbena by Christian Scharrer eröffnete Ende März 2026 im Waldhotel by Bürgenstock. Verantwortlich zeichnet Christian Scharrer als Küchenchef des Waldhotels. Nathalie Scharrer ist Restaurant- & In-Room-Dining-Managerin. Das Restaurant ist eines von zwölf gastronomischen Einrichtungen im Resort. Die kulinarische Gesamtstrategie verantwortet Corporate Culinary Director Mike Wehrle.

Christian Scharrer

Verbena by Christian Scharrer

1. Konzept und Ausrichtung

Das Restaurant Verbena by Christian Scharrer verfolgt ein kulinarisches Konzept, das als „emotionale Wohlfühlküche mit der Präzision der Spitzengastronomie“ beschrieben wird. Im Mittelpunkt stehen:

Herkunft der Produkte

Handwerkliche Verarbeitung

Klare, moderne kulinarische Linie

Das Konzept verzichtet nach eigenen Angaben auf übermäßige Inszenierung und fokussiert stattdessen auf vertraute Aromen, klassische Kompositionen und sorgfältig ausgewählte Zutaten. Die Gerichte sind handwerklich präzise zubereitet und zugänglich komponiert.

2. Lage und Umgebung

Das Waldhotel by Bürgenstock liegt auf 500 Metern Höhe über dem Vierwaldstättersee im Kanton Nidwalden, Schweiz. Es ist Teil des Bürgenstock Resort Lake Lucerne, einem Hotelkomplex mit mehreren Häusern und gastronomischen Einrichtungen.

3. Speisekarte (Auswahl)

Vorspeisen

Kartoffel-Rösti mit Räucherlachs, Osietra Kaviar und Sauerrahm

Vitello Tonnato mit Kapernblättern und Coratino-Olivenöl

Rinder-Tatar auf Ruchbrot mit Senf und Senfsaat

Hauptgerichte

Zander aus den Alpen mit Polenta, Radicchio und Orange

Kalbs-Maultäschle in Liebstöckel-Brühe mit badischem Kartoffelsalat

Alpstein-Poularde im Blätterteigkissen mit Frühlingsgemüse

Zwiebel-Rostbraten vom Luma-Beef mit Eierspätzle und jungem Gemüse

Desserts

Baba au Rhum

Zitronentarte mit Baiser und Zitronengras-Sorbet

Schwarzwälder Torte (Kirschwasser, dunkle Schokolade, geschlagener Rahm)

Saisonale Desserts (z. B. Quarkglace mit Erdbeere und Rhabarber)

Vegetarische Varianten sind auf Wunsch erhältlich.

4. Biografie: Christian Scharrer

Herkunft und Ausbildung

Christian Scharrer wurde im Schwarzwald geboren. Geprägt wurde er unter anderem durch Stationen bei Harald Wohlfahrt in Baiersbronn und Jörg Müller auf Sylt.

Karrierestationen

Leitende Positionen im Schlosshotel Bühlerhöhe

Küchenchef im Buddenbrooks Restaurant im A-ROSA Resort Travemünde

Zuletzt Küchenchef des Fine-Dining-Restaurants Courtier im Weissenhaus Private Nature Luxury Resort

Auszeichnungen

Mehrere Michelin-Sterne (unter anderem im Courtier zwei Michelin-Sterne)

Vier schwarze Hauben von Gault & Millau

Mehrfach als „Aufsteiger des Jahres“ und „Koch des Jahres“ ausgezeichnet

Aktuelle Position

Seit dem 1. November 2025 ist Christian Scharrer als Küchenchef für das Waldhotel by Bürgenstock tätig und verantwortet dort die kulinarische Linie.

5. Biografie: Nathalie Scharrer

Nathalie Scharrer fungiert als Restaurant- & In-Room-Dining-Managerin im Waldhotel by Bürgenstock. Sie bildet gemeinsam mit Christian Scharrer das Führungsduo des neuen Restaurants.

6. Einbindung in die Bürgenstock Collection

Das Bürgenstock Resort Lake Lucerne gehört zur Bürgenstock Collection mit Sitz in der Schweiz. Das Resort umfasst:

Hotels

Bürgenstock Hotel & Alpine Spa (5* Superior) mit zwei Unterkunftskategorien: The Contemporary und The Heritage

Waldhotel by Bürgenstock (5* Superior)

Taverne 1879 (3*)

Zahlen und Kapazitäten

360 Zimmer

17 Residence Suites

12 Restaurants, Lounges und Bars

10.000 m² Alpine Spa

Weitere Häuser der Bürgenstock Collection

Hotel Schweizerhof Bern & Spa (99 Zimmer)

Royal Savoy Hotel & Spa Lausanne (196 Zimmer)

The Adria in South Kensington, London (22 Zimmer)

Kulinarische Gesamtleitung

Die kulinarische Ausrichtung aller Restaurants des Resorts verantwortet Corporate Culinary Director Mike Wehrle.

7. Praktische Informationen

Eröffnung: 20. März 2026

Adresse:

Waldhotel by Bürgenstock

Bürgenstock Resort Lake Lucerne

6363 Obbürgen, Schweiz

Reservierung: Über die Website des Bürgenstock Resort https://burgenstockresort.com/de

Zusammenfassung

Das Verbena by Christian Scharrer erweitert das gastronomische Angebot des Bürgenstock Resort Lake Lucerne um ein Restaurant, das von Christian Scharrer, einem mehrfach ausgezeichneten Koch mit über 25 Jahren Berufserfahrung, kulinarisch verantwortet wird. Die Speisekarte kombiniert klassische Kompositionen mit handwerklicher Präzision und setzt auf Produkte mit nachvollziehbarer Herkunft. Das Restaurant ist eines von zwölf gastronomischen Betrieben im Resort und ergänzt das bestehende Angebot um ein Konzept, das zwischen emotionaler Wohlfühlküche und Spitzengastronomie angesiedelt ist.

Christian Scharrer im Gourmet Report