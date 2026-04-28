Verbena by Christian Scharrer eröffnete Ende März 2026 im Waldhotel by Bürgenstock. Verantwortlich zeichnet Christian Scharrer als Küchenchef des Waldhotels. Nathalie Scharrer ist Restaurant- & In-Room-Dining-Managerin. Das Restaurant ist eines von zwölf gastronomischen Einrichtungen im Resort. Die kulinarische Gesamtstrategie verantwortet Corporate Culinary Director Mike Wehrle.
Verbena by Christian Scharrer
1. Konzept und Ausrichtung
Das Restaurant Verbena by Christian Scharrer verfolgt ein kulinarisches Konzept, das als „emotionale Wohlfühlküche mit der Präzision der Spitzengastronomie“ beschrieben wird. Im Mittelpunkt stehen:
- Herkunft der Produkte
- Handwerkliche Verarbeitung
- Klare, moderne kulinarische Linie
Das Konzept verzichtet nach eigenen Angaben auf übermäßige Inszenierung und fokussiert stattdessen auf vertraute Aromen, klassische Kompositionen und sorgfältig ausgewählte Zutaten. Die Gerichte sind handwerklich präzise zubereitet und zugänglich komponiert.
2. Lage und Umgebung
Das Waldhotel by Bürgenstock liegt auf 500 Metern Höhe über dem Vierwaldstättersee im Kanton Nidwalden, Schweiz. Es ist Teil des Bürgenstock Resort Lake Lucerne, einem Hotelkomplex mit mehreren Häusern und gastronomischen Einrichtungen.
3. Speisekarte (Auswahl)
Vorspeisen
- Kartoffel-Rösti mit Räucherlachs, Osietra Kaviar und Sauerrahm
- Vitello Tonnato mit Kapernblättern und Coratino-Olivenöl
- Rinder-Tatar auf Ruchbrot mit Senf und Senfsaat
Hauptgerichte
- Zander aus den Alpen mit Polenta, Radicchio und Orange
- Kalbs-Maultäschle in Liebstöckel-Brühe mit badischem Kartoffelsalat
- Alpstein-Poularde im Blätterteigkissen mit Frühlingsgemüse
- Zwiebel-Rostbraten vom Luma-Beef mit Eierspätzle und jungem Gemüse
Desserts
- Baba au Rhum
- Zitronentarte mit Baiser und Zitronengras-Sorbet
- Schwarzwälder Torte (Kirschwasser, dunkle Schokolade, geschlagener Rahm)
- Saisonale Desserts (z. B. Quarkglace mit Erdbeere und Rhabarber)
Vegetarische Varianten sind auf Wunsch erhältlich.
4. Biografie: Christian Scharrer
Herkunft und Ausbildung
Christian Scharrer wurde im Schwarzwald geboren. Geprägt wurde er unter anderem durch Stationen bei Harald Wohlfahrt in Baiersbronn und Jörg Müller auf Sylt.
Karrierestationen
- Leitende Positionen im Schlosshotel Bühlerhöhe
- Küchenchef im Buddenbrooks Restaurant im A-ROSA Resort Travemünde
- Zuletzt Küchenchef des Fine-Dining-Restaurants Courtier im Weissenhaus Private Nature Luxury Resort
Auszeichnungen
- Mehrere Michelin-Sterne (unter anderem im Courtier zwei Michelin-Sterne)
- Vier schwarze Hauben von Gault & Millau
- Mehrfach als „Aufsteiger des Jahres“ und „Koch des Jahres“ ausgezeichnet
Aktuelle Position
Seit dem 1. November 2025 ist Christian Scharrer als Küchenchef für das Waldhotel by Bürgenstock tätig und verantwortet dort die kulinarische Linie.
5. Biografie: Nathalie Scharrer
Nathalie Scharrer fungiert als Restaurant- & In-Room-Dining-Managerin im Waldhotel by Bürgenstock. Sie bildet gemeinsam mit Christian Scharrer das Führungsduo des neuen Restaurants.
6. Einbindung in die Bürgenstock Collection
Das Bürgenstock Resort Lake Lucerne gehört zur Bürgenstock Collection mit Sitz in der Schweiz. Das Resort umfasst:
Hotels
- Bürgenstock Hotel & Alpine Spa (5* Superior) mit zwei Unterkunftskategorien: The Contemporary und The Heritage
- Waldhotel by Bürgenstock (5* Superior)
- Taverne 1879 (3*)
Zahlen und Kapazitäten
- 360 Zimmer
- 17 Residence Suites
- 12 Restaurants, Lounges und Bars
- 10.000 m² Alpine Spa
Weitere Häuser der Bürgenstock Collection
- Hotel Schweizerhof Bern & Spa (99 Zimmer)
- Royal Savoy Hotel & Spa Lausanne (196 Zimmer)
- The Adria in South Kensington, London (22 Zimmer)
Kulinarische Gesamtleitung
Die kulinarische Ausrichtung aller Restaurants des Resorts verantwortet Corporate Culinary Director Mike Wehrle.
7. Praktische Informationen
Eröffnung: 20. März 2026
Adresse:
Waldhotel by Bürgenstock
Bürgenstock Resort Lake Lucerne
6363 Obbürgen, Schweiz
Reservierung: Über die Website des Bürgenstock Resort https://burgenstockresort.com/de
Zusammenfassung
Das Verbena by Christian Scharrer erweitert das gastronomische Angebot des Bürgenstock Resort Lake Lucerne um ein Restaurant, das von Christian Scharrer, einem mehrfach ausgezeichneten Koch mit über 25 Jahren Berufserfahrung, kulinarisch verantwortet wird. Die Speisekarte kombiniert klassische Kompositionen mit handwerklicher Präzision und setzt auf Produkte mit nachvollziehbarer Herkunft. Das Restaurant ist eines von zwölf gastronomischen Betrieben im Resort und ergänzt das bestehende Angebot um ein Konzept, das zwischen emotionaler Wohlfühlküche und Spitzengastronomie angesiedelt ist.
Christian Scharrer im Gourmet Report
Verbena by Christian Scharrer
Zusammenfassung
Ende März 2026 eröffnete das Restaurant Verbena by Christian Scharrer im Waldhotel by Bürgenstock. Christian Scharrer, mehrfach ausgezeichneter Koch mit Michelin-Sternen, verantwortet die Küche. Alle Infos zur Karte und zum Konzept.