Der Feinschmecker hat in seinem aktuellen „Next Generation“-Special die Nachwuchselite der deutschen Spitzengastronomie gekürt. Unter dem Titel „Top 30 unter 30“ werden junge Talente aus den Bereichen Küche, Service und Sommellerie ausgezeichnet, die mit neuen Konzepten, innovativen Führungsstilen und einem veränderten Verständnis von Gastfreundschaft die Branche von morgen prägen.

Der Feinschmecker kürt die „Top 30 unter 30“ der Spitzengastronomie 2026

Der Feinschmecker kürt die „Top 30 unter 30“ der Spitzengastronomie 2026

Die Ausgabe 7/2026 porträtiert 30 Persönlichkeiten, die stellvertretend für einen grundlegenden Kulturwandel in der Fine-Dining-Szene stehen: weg von starren Hierarchien, hin zu mehr Wertschätzung, Teamgeist und einer gesunden Work-Life-Balance.

Die „Top 30 unter 30“ im Überblick

Der Feinschmecker unterteilt die Auszeichnung in drei Kategorien:

Köchinnen & Köche:

Oliver Laubinger („Bodendorf’s“, Sylt), Constantin Krauss („The Table“, Hamburg), Madlaina Bröhm („Remi“, Berlin), Maya Schmeer („Otto“, Berlin), Luis Hendricks („Pietsch“, Wernigerode) , Martin Weghofer („Main Tower Restaurant & Lounge“, Frankfurt), Nico Pupp („Schwitzer’s Gourmet-Restaurant“, Waldbronn), Katharina Neumann („Schlossberg“, Baiersbronn), Philipp Naase („Elsa“, München) und Louis Gaida („Ophelia“, Konstanz).

Sommelièren & Sommeliers:

Niklas Ertl (Genuss-Shop Johannes King, Sylt), Clara Hippert („arc“, Hamburg), Katrin Berboth („Cœur d’Artichaut“, Münster), Henry Aidan Steilberg („Bar Freundschaft“, Berlin), Julian Grampp („Neobiota“, Köln), Paul Biermann („Steinheuers Restaurant“, Bad Neuenahr-Heppingen), Peter Reutlinger („Schwarzer Adler“, Oberbergen), Anna Ueter („Gasthaus zur Linde“, Stuttgart), Noris Conrad („Tantris“, München) und Luigi Pecchia („The Cloud“, München).

Gastgeberinnen & Gastgeber:

Nils Müller („Söl’ring Hof“, Sylt), Lea Zentgraf („Coda“, Berlin), Rosa Dilasco („Rutz“, Berlin), Cécile Jäger („Restaurant Tim Raue“, Berlin), Lea Rupp („the dune“, Frankfurt), Thomas Blessing („Victor’s Fine Dining by Christian Bau“, Perl-Nennig), Malte Stüber („Erbprinz“, Ettlingen), Anna Raddatz („Aura by Alexander Herrmann & Tobias Bätz“, Wirsberg), Alyssa Klee („Ursprung“, Königsbronn) und Alexander Will („Tohru“, München).

Jung, nahbar und kreativ: Der neue Geist der Gastronomie

In ihrem Editorial beschreibt Chefredakteurin Gabriele Heins die gemeinsame Haltung der Ausgezeichneten: „Die junge Generation rückt jetzt nach – und was sie alle verbindet, ist es, kreativ, leidenschaftlich und nahbar im Job zu sein.“ Dies spiegelt sich in den vorgestellten Konzepten wider – von Fine Dining im Stehen über naturverbundene Farm-to-Table-Ansätze bis hin zu modernen Weinbars.

Ein zentrales Thema des begleitenden Round Tables, an dem unter anderem Clara Hunger, Martin Weghofer, Katrin Berboth, Katharina Motzek und Bastian Bomhoff teilnahmen, ist die Zugänglichkeit von Fine Dining. „Fine Dining muss zugänglicher werden – nicht nur preislich, sondern auch in der Haltung“, wird Köchin Clara Hunger zitiert. „Wenn Fine Dining zugänglicher werden soll, muss man jungen Leuten das Gefühl nehmen, dass sie etwas falsch machen können.“

Wertschätzung statt großer Geste

Neben den kreativen Konzepten rückt das Special auch den Umgang miteinander in den Fokus. Die Diskussion der Jung-Profis offenbart einen klaren Wandel in der Führungskultur. Der ausgezeichnete Gastronom Bastian Bomhoff bringt es auf den Punkt: „Wertschätzung. Nicht Applaus, keine große Geste – aber dass Leistung gesehen wird.“

Das „Next Generation“-Special des Feinschmeckers zeigt damit nicht nur außergewöhnliche Talente, sondern diagnostiziert einen Kulturwandel in der Spitzengastronomie hin zu mehr Offenheit, flacheren Hierarchien und fairen Arbeitsbedingungen.

Weitere Inhalte des Specials

Neben den Porträts beleuchtet die Ausgabe 7/2026 weitere relevante Zukunftsthemen:

Neue Gastro-Konzepte von Hamburg bis Freiburg

Innovative Ausbildungsmodelle für den Nachwuchs

Die Frage, wie Fine Dining für mehr Menschen zugänglich bleibt

Der Aufruf zur Leserwahl des „Aufsteigers des Jahres 2026“

Das vollständige „Next Generation“-Special ist in der aktuellen Ausgabe von Der Feinschmecker erschienen.

Quelle & weiterführende Informationen:

https://www.feinschmecker.de/30-unter-30

Hier sind alle im Artikel erwähnten Personen in einer alphabetischen Liste:

Katrin Berboth, Paul Biermann, Thomas Blessing, Bastian Bomhoff, Madlaina Bröhm, Noris Conrad, Rosa Dilasco, Niklas Ertl, Louis Gaida, Julian Grampp, Gabriele Heins, Luis Hendricks, Clara Hippert, Clara Hunger, Cécile Jäger, Alyssa Klee, Constantin Krauss, Oliver Laubinger, Katharina Motzek, Nils Müller, Philipp Naase, Katharina Neumann, Luigi Pecchia, Nico Pupp, Anna Raddatz, Peter Reutlinger, Lea Rupp, Maya Schmeer, Henry Aidan Steilberg, Malte Stüber, Anna Ueter, Martin Weghofer, Alexander Will, Lea Zentgraf