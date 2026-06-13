Die besten Restaurants in Nürnberg 2026. In Nürnberg fand „Der Feinschmecker“ elf erwähnenswerte Restaurants. Gleich mehrere Küchenchefinnen und -chefs kochen hier auf Spitzenniveau – allen voran Andree Köthe und Yves Ollech im Essigbrätlein, Felix Schneider im etz und Stefan Meier im ZweiSinn Meiers Bistro Fine Dining.​

Meiers ZweiSinn Team

Die besten Restaurants in Nürnberg 2026

Essigbrätlein, Nürnberg-Altstadt

Küchenchefs: Andree Köthe, Yves Ollech

Website Restaurant: https://www.essigbraetlein.de

Bewertung: 4,5/5

Öffnungszeiten: Mi–Sa mittags und abends, So–Di geschlossen

Im Essigbrätlein zeigen Andree Köthe und Yves Ollech seit vielen Jahren, wie radikal produktfokussierte Küche funktioniert: Gemüse, Kräuter und regionale Produkte stehen im Mittelpunkt, Animalisches tritt in den Hintergrund, die Aromen sind präzise, manchmal fordernd und immer eigenständig. Menü ab 189 €, Hauptgericht ab 62 €.​

etz, Nürnberg-Südstadt

Küchenchef: Felix Schneider

Website Restaurant:

Bewertung: 4/5

Öffnungszeiten: Mi–Sa nur abends, So–Di geschlossen

Im etz verfolgt Felix Schneider ein konsequentes Naturküche-Konzept mit fermentierten Produkten, Getreide, alten Gemüsesorten und Wild, oft in radikal reduzierten Gängen gedacht; hier isst man eine der spannendsten, nordisch inspirierten Küchen Süddeutschlands. Menü ab 175 €, Hauptgericht ab 58 €.​

ZweiSinn Meiers Bistro Fine Dining, Nürnberg

Küchenchef: Stefan Meier

Website Restaurant: https://www.meierszweisinn.de/

Bewertung: 4/5

Öffnungszeiten: Di–Sa mittags und abends, So–Mo geschlossen

Im ZweiSinn Meiers verbindet Stefan Meier ein modernes Fine-Dining-Restaurant mit einem lässigen Bistro; seine Küche ist produktnah, aromenstark und zugänglich, von regionalen Produkten bis zu mediterranen Akzenten. Menü ab 145 €, Hauptgericht ab 49 €.​

Tisane, Nürnberg

Küchenchef: René Stein

Website Restaurant: https://www.restaurant-tisane.de

Bewertung: 4/5

Öffnungszeiten: Mi–Sa nur abends, So–Di geschlossen

Im Tisane inszeniert René Stein eine minimalistische, konzentrierte Hochküche, bei der wenige Komponenten auf dem Teller zu intensiven, feingliedrigen Aromenkombinationen verschmelzen – oft mit Bezügen zur Naturküche und modernen Techniken. Menü ab 160 €, Hauptgericht ab 54 €.​

Veles, Nürnberg

Küchenchef: Felix Schneider

Website Restaurant: https://www.veles.restaurant

Bewertung: 3/5

Öffnungszeiten: Mi–Sa nur abends, So–Di geschlossen

Im Veles, einem weiteren Projekt von Felix Schneider, stehen Feuer, Rauch und Fermentation im Vordergrund; hier entstehen sehr persönliche, ursprungsnahe Gerichte mit deutlich rustikalerem, aber nicht minder durchdachtem Charakter. Menü ab 135 €, Hauptgericht ab 48 €.​

Waidwerk, Nürnberg

Küchenchef: Philipp Maier

Website Restaurant: https://www.waidwerk-restaurant.de

Bewertung: 3/5

Öffnungszeiten: Do–Mo nur abends, Di–Mi geschlossen

Im Waidwerk interpretiert Philipp Maier Wild- und Regionalküche modern: Reh, Hirsch und Wildschwein treffen auf saisonale Beilagen und präzise Saucen, dazu eine ambitionierte Weinbegleitung. Menü ab 129 €, Hauptgericht ab 46 €.​

Entenstuben, Nürnberg

Küchenchef: Fabian Denninger

Website Restaurant: https://www.entenstuben.de

Bewertung: 3/5

Öffnungszeiten: Di–Sa abends, So–Mo geschlossen

In den Entenstuben serviert Fabian Denninger eine frische, zeitgemäße Küche mit fränkischen Wurzeln: Klassische Produkte wie Ente oder Saibling werden mit modernen Texturen und Aromen kombiniert, ohne die Bodenhaftung zu verlieren. Menü ab 115 €, Hauptgericht ab 39 €.​

Koch & Kellner, Nürnberg

Küchenchef: Jörg Catering

Website Restaurant: https://www.kochundkellner.de

Bewertung: 2,5/5

Öffnungszeiten: Mo–Sa nur abends, Sonntag geschlossen

Im Koch & Kellner setzt Jörg Catering auf eine sehr persönliche Küche zwischen Klassik und Moderne, mit klaren Aromen, saisonaler Produktküche und einer Atmosphäre, die eher wohnzimmerhaft als steif wirkt. Menü ab 110 €, Hauptgericht ab 37 €.​

MINNECI, Nürnberg-Altstadt

Küchenchef: Vittorio Minneci

Website Restaurant: https://www.restaurant-minneci.de/

Bewertung: 2,5/5

Öffnungszeiten: Di–Sa abends, So–Mo geschlossen

Im MINNECI verbindet Vittorio Minneci italienische Küche mit fränkischen Produkten: hausgemachte Pasta, Fischgerichte und Klassiker wie Ossobuco stehen ebenso auf der Karte wie elegante Menüs mit moderner Anmutung. Menü ab 120 €, Hauptgericht ab 38 €.​

Wonka, Nürnberg

Küchenchef: Christian Wonka, Nicolas Ibscher

Website Restaurant: https://www.restaurant-wonka.de

Bewertung: 3/5

Öffnungszeiten: Di–Sa nur abends, So–Mo geschlossen

Im Wonka präsentieren Christian Wonka, und Nicolas Ibscher eine kreative, produktnahe Küche mit eigenständigen Kombinationen und klarer Handschrift; die Atmosphäre bleibt dabei bewusst entspannt und neighborhood-orientiert. Menü ab 119 €, Hauptgericht ab 41 €.​

Weinklang, Nürnberg-Johannis

Küchenchef: Tomas Spanu

Website Restaurant: https://www.weinklang.co

Bewertung: 2,5/5

Öffnungszeiten: Di–Sa abends, So–Mo geschlossen

Im Weinklang interpretiert Tomas Spanu die italienisch-mediterrane Küche mit sardischem Akzent neu; Radicchio Trevisano mit Steinpilzen und Pecorino-Creme oder sous-vide gegarter Steinbutt mit Spitzkohl und Rucola-Pesto treffen auf eine umfangreiche, italienisch geprägte Weinkarte. Menü ab 105 €, Hauptgericht ab 36 €.​

Diese Liste wurde nach „Der Feinschmecker“ Liste „Die 500 besten Restaurants in Deutschland 2026“ erstellt. Weitere Informationen: https://www.feinschmecker.de

In Nürnberg fand „Der Feinschmecker“ elf erwähnenswerte Restaurants. Kennen Sie weitere?

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