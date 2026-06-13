Die besten Restaurants in Nürnberg 2026. In Nürnberg fand „Der Feinschmecker“ elf erwähnenswerte Restaurants. Gleich mehrere Küchenchefinnen und -chefs kochen hier auf Spitzenniveau – allen voran Andree Köthe und Yves Ollech im Essigbrätlein, Felix Schneider im etz und Stefan Meier im ZweiSinn Meiers Bistro Fine Dining.
Die besten Restaurants in Nürnberg 2026
Essigbrätlein, Nürnberg-Altstadt
Küchenchefs: Andree Köthe, Yves Ollech
Website Restaurant: https://www.essigbraetlein.de
Bewertung: 4,5/5
Öffnungszeiten: Mi–Sa mittags und abends, So–Di geschlossen
Im Essigbrätlein zeigen Andree Köthe und Yves Ollech seit vielen Jahren, wie radikal produktfokussierte Küche funktioniert: Gemüse, Kräuter und regionale Produkte stehen im Mittelpunkt, Animalisches tritt in den Hintergrund, die Aromen sind präzise, manchmal fordernd und immer eigenständig. Menü ab 189 €, Hauptgericht ab 62 €.
etz, Nürnberg-Südstadt
Küchenchef: Felix Schneider
Website Restaurant:
Bewertung: 4/5
Öffnungszeiten: Mi–Sa nur abends, So–Di geschlossen
Im etz verfolgt Felix Schneider ein konsequentes Naturküche-Konzept mit fermentierten Produkten, Getreide, alten Gemüsesorten und Wild, oft in radikal reduzierten Gängen gedacht; hier isst man eine der spannendsten, nordisch inspirierten Küchen Süddeutschlands. Menü ab 175 €, Hauptgericht ab 58 €.
ZweiSinn Meiers Bistro Fine Dining, Nürnberg
Küchenchef: Stefan Meier
Website Restaurant: https://www.meierszweisinn.de/
Bewertung: 4/5
Öffnungszeiten: Di–Sa mittags und abends, So–Mo geschlossen
Im ZweiSinn Meiers verbindet Stefan Meier ein modernes Fine-Dining-Restaurant mit einem lässigen Bistro; seine Küche ist produktnah, aromenstark und zugänglich, von regionalen Produkten bis zu mediterranen Akzenten. Menü ab 145 €, Hauptgericht ab 49 €.
Tisane, Nürnberg
Küchenchef: René Stein
Website Restaurant: https://www.restaurant-tisane.de
Bewertung: 4/5
Öffnungszeiten: Mi–Sa nur abends, So–Di geschlossen
Im Tisane inszeniert René Stein eine minimalistische, konzentrierte Hochküche, bei der wenige Komponenten auf dem Teller zu intensiven, feingliedrigen Aromenkombinationen verschmelzen – oft mit Bezügen zur Naturküche und modernen Techniken. Menü ab 160 €, Hauptgericht ab 54 €.
Veles, Nürnberg
Küchenchef: Felix Schneider
Website Restaurant: https://www.veles.restaurant
Bewertung: 3/5
Öffnungszeiten: Mi–Sa nur abends, So–Di geschlossen
Im Veles, einem weiteren Projekt von Felix Schneider, stehen Feuer, Rauch und Fermentation im Vordergrund; hier entstehen sehr persönliche, ursprungsnahe Gerichte mit deutlich rustikalerem, aber nicht minder durchdachtem Charakter. Menü ab 135 €, Hauptgericht ab 48 €.
Waidwerk, Nürnberg
Küchenchef: Philipp Maier
Website Restaurant: https://www.waidwerk-restaurant.de
Bewertung: 3/5
Öffnungszeiten: Do–Mo nur abends, Di–Mi geschlossen
Im Waidwerk interpretiert Philipp Maier Wild- und Regionalküche modern: Reh, Hirsch und Wildschwein treffen auf saisonale Beilagen und präzise Saucen, dazu eine ambitionierte Weinbegleitung. Menü ab 129 €, Hauptgericht ab 46 €.
Entenstuben, Nürnberg
Küchenchef: Fabian Denninger
Website Restaurant: https://www.entenstuben.de
Bewertung: 3/5
Öffnungszeiten: Di–Sa abends, So–Mo geschlossen
In den Entenstuben serviert Fabian Denninger eine frische, zeitgemäße Küche mit fränkischen Wurzeln: Klassische Produkte wie Ente oder Saibling werden mit modernen Texturen und Aromen kombiniert, ohne die Bodenhaftung zu verlieren. Menü ab 115 €, Hauptgericht ab 39 €.
Koch & Kellner, Nürnberg
Küchenchef: Jörg Catering
Website Restaurant: https://www.kochundkellner.de
Bewertung: 2,5/5
Öffnungszeiten: Mo–Sa nur abends, Sonntag geschlossen
Im Koch & Kellner setzt Jörg Catering auf eine sehr persönliche Küche zwischen Klassik und Moderne, mit klaren Aromen, saisonaler Produktküche und einer Atmosphäre, die eher wohnzimmerhaft als steif wirkt. Menü ab 110 €, Hauptgericht ab 37 €.
MINNECI, Nürnberg-Altstadt
Küchenchef: Vittorio Minneci
Website Restaurant: https://www.restaurant-minneci.de/
Bewertung: 2,5/5
Öffnungszeiten: Di–Sa abends, So–Mo geschlossen
Im MINNECI verbindet Vittorio Minneci italienische Küche mit fränkischen Produkten: hausgemachte Pasta, Fischgerichte und Klassiker wie Ossobuco stehen ebenso auf der Karte wie elegante Menüs mit moderner Anmutung. Menü ab 120 €, Hauptgericht ab 38 €.
Wonka, Nürnberg
Küchenchef: Christian Wonka, Nicolas Ibscher
Website Restaurant: https://www.restaurant-wonka.de
Bewertung: 3/5
Öffnungszeiten: Di–Sa nur abends, So–Mo geschlossen
Im Wonka präsentieren Christian Wonka, und Nicolas Ibscher eine kreative, produktnahe Küche mit eigenständigen Kombinationen und klarer Handschrift; die Atmosphäre bleibt dabei bewusst entspannt und neighborhood-orientiert. Menü ab 119 €, Hauptgericht ab 41 €.
Weinklang, Nürnberg-Johannis
Küchenchef: Tomas Spanu
Website Restaurant: https://www.weinklang.co
Bewertung: 2,5/5
Öffnungszeiten: Di–Sa abends, So–Mo geschlossen
Im Weinklang interpretiert Tomas Spanu die italienisch-mediterrane Küche mit sardischem Akzent neu; Radicchio Trevisano mit Steinpilzen und Pecorino-Creme oder sous-vide gegarter Steinbutt mit Spitzkohl und Rucola-Pesto treffen auf eine umfangreiche, italienisch geprägte Weinkarte. Menü ab 105 €, Hauptgericht ab 36 €.
Diese Liste wurde nach „Der Feinschmecker“ Liste „Die 500 besten Restaurants in Deutschland 2026“ erstellt. Weitere Informationen: https://www.feinschmecker.de
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Die besten Restaurants in Nürnberg 2026
Zusammenfassung
Die besten Restaurants in Nürnberg 2026. In Nürnberg fand „Der Feinschmecker“ elf erwähnenswerte Restaurants. Gleich mehrere Küchenchefinnen und -chefs kochen hier auf Spitzenniveau – allen voran Andree Köthe und Yves Ollech im Essigbrätlein, Felix Schneider im etz und Stefan Meier im ZweiSinn Meiers Bistro Fine Dining.