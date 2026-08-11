Hotel Palace Berlin wird Hyatt Regency Palace Berlin

Große Neuigkeiten aus der City West: Unser Lieblingshotel in Berlin, das Hotel Palace Berlin, startet mit einem neuen Namen, aber bewährter Seele in die Zukunft. Ab dem ersten Quartal 2027 wird das traditionsreiche Hotel als Hyatt Regency Palace Berlin firmieren. Doch keine Sorge: Alles, was Gäste und Berlin-Fans an dem Haus lieben, bleibt – und wird sogar noch besser. Vor allem eines freut Vielflieger und Punkte-Jäger: Endlich gibt’s jetzt World of Hyatt-Punkte beim Übernachten, Tagen und Genießen.

Hyatt Regency Palace Berlin

Hyatt Regency Palace Berlin

Ein neues Kapitel – mit altem Herz

Wer das Hotel Palace Berlin kennt, weiß: Hier stimmt die Mischung aus stilvoller Eleganz, erstklassigem Service und Berliner Charme. Genau das bleibt auch unter dem neuen Dach von Hyatt Regency erhalten. Der Markenwechsel bedeutet keinen Bruch, sondern eine kluge Weiterentwicklung. Das Haus bleibt in bewährter Hand – und das ist vor allem General Manager Michael Frenzel zu verdanken, der das Hotel seit Jahren mit Leidenschaft führt und auch künftig die Geschicke des Hauses lenken wird.

„Wir freuen uns sehr, Teil der Hyatt-Familie zu werden“, sagt Frenzel dem Gourmet Report. „Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, die Persönlichkeit und Qualität unseres Hotels mit der globalen Stärke der Marke Hyatt Regency zu verbinden. So bieten wir unseren Gästen, Partnern und Mitarbeitern noch mehr Vorteile und führen die Erfolgsgeschichte unseres Hauses gemeinsam fort.“

Punkte sammeln? Ja, bitte!

Der vielleicht größte Gewinn für Stammgäste und Business-Reisende: Mit dem Wechsel zu Hyatt zieht das weltweit bekannte Treueprogramm „World of Hyatt“ ins Haus ein. Wer künftig im Hyatt Regency Palace Berlin übernachtet, tagt oder dinieren geht, kann Punkte sammeln, von exklusiven Mitgliedervorteilen profitieren und diese weltweit in über 1.000 Hyatt-Hotels einlösen.

Das ist ein echter Mehrwert – gerade für internationale Geschäftsreisende, die ohnehin oft in Hyatt-Häusern absteigen. Aber auch für Berliner, die mal ein verwöhntes Wochenende zu Hause verbringen möchten, lohnt sich der Aufenthalt jetzt gleich doppelt: Luxus pur plus Punkte für die nächste Reise.

Michael Frenzel auf dem Dach des Hotel Palace Berlin

Was bleibt – und was wird noch besser

Das Hotel Palace Berlin bleibt, was es ist: ein Premium-Haus der Extraklasse mit 239 Zimmern, 39 Suiten, einer exklusiven Club Lounge, dem berühmten Steakhouse beef45, der beliebten House of Gin Bar, der stilvollen Lobby Lounge und dem frisch modernisierten Frühstücksrestaurant The Food Court. Auch der großzügige Spa-Bereich auf 800 m² mit Pool und Saunen bleibt natürlich erhalten.

Für Tagungen und Events stehen weiterhin 2.600 m² flexibel nutzbare Fläche mit 18 Räumen für bis zu 900 Gäste bereit – perfekt für Konferenzen, Galas oder Hochzeiten. Und auch hier gilt: Wer bucht, kann künftig ebenfalls Punkte sammeln.

Begleitet wird der Markenwechsel von erheblichen Investitionen in Modernisierung und Design – ohne den bewährten Charakter des Hauses zu verlieren. Das Beste aus beiden Welten also.

Stimmen aus der Führungsetage

Auch auf Hyatt-Seite ist die Vorfreude groß. Gabriela Basovska, Director Development Northern Europe bei Hyatt, sagt: „Das Hotel Palace Berlin hat sich über viele Jahre einen herausragenden Ruf erarbeitet, und wir freuen uns sehr, es als Teil der Hyatt Regency-Marke willkommen zu heißen. Seine erstklassige Lage in der City West, die hochwertige Gastfreundschaft und die exzellenten Veranstaltungsmöglichkeiten machen es zu einer perfekten Ergänzung für eine Marke, die darauf abzielt, Menschen zusammenzubringen.“

Fazit: Alles gut – und jetzt noch besser

Der Tenor ist klar: Alles bleibt gut. Michael Frenzel bleibt. Der Service bleibt exzellent. Die Adresse bleibt erstklassig. Und obendrauf gibt’s jetzt endlich die Welt der Hyatt-Punkte – für treue Gäste ein echtes Sahnehäubchen.

Das Hyatt Regency Palace Berlin wird seiner erfolgreichen Geschichte ein weiteres, glänzendes Kapitel hinzufügen. Wer in Berlin übernachtet, tagt oder feiert, tut das künftig mit noch mehr Stil, noch mehr Komfort – und noch mehr Punkten auf dem Konto.

https://www.palace.de www.hyatt.com

Das Hotel Palace Berlin im Gourmet Report

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