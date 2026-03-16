Die besten Restaurants in Berlin 2026: Küchenchef Sebastian Frank vom Horváth praktiziert emanzipierte Gemüseküche, Marco Müller im Rutz kocht reduziert und naturverbunden, Phillip Bendel führt Tim Raues asiatisch geprägte Aromencuisine fort, Micha Schäfer im Nobelhart & Schmutzig bleibt „brutal lokal“.

Marco Müller, Rutz, Berlin 3 Michelin Sterne

Die besten Restaurants in Berlin 2026

Bandol sur mer, Berlin-Mitte

Küchenchef: Andreas Saul

www.bandolsurmer.de

Mo-Fr abends, Sa, So geschlossen

Küchenchef Andreas Saul begeistert in seinem intimen Restaurant, das einst eine Döner-Bude war, mit zwei spannenden 8-Gang-Menüs. Er bindet heimische Produkte in ungewöhnliche Akkorde ein. Komplexe, charakterstarke Weine aus Deutschland, Frankreich und Spanien begleiten seine Kreationen. Hauptgerichte 26-38 €.

*3,5/5 Feinschmecker Punkte*

Bieberbau, Berlin-Charlottenburg

Küchenchef: Stephan Garkisch

www.bieberbau-berlin.de

Mo, Di, Do, Fr abends, Mi, Sa, So geschlossen

Küchenchef Stephan Garkisch arbeitet konsequent saisonal mit Gemüse und Kräutern vom eigenen Acker. Seine Frau und Gastgeberin Anne Garkisch begleitet kenntnisreich mit passenden Weinen. Im fantasievollen Jugendstil-Ambiente können Gäste aus drei Menüs ihr persönliches Menü zusammenstellen. Menüs 82-93 €. Ein Favorit der Gourmet Report Redaktion: „So angenehm unaufregend!“

*3,5/5 Feinschmecker Punkte*

Bonvivant Cocktail Bistro, Berlin-Tempelhof-Schöneberg

Küchenchef: Nikodemus Berger

bonvivant.berlin

Di-Do abends, Fr-Sa mittags & abends, So mittags, Mo geschlossen

Küchenchef Nikodemus Berger, seit Kindheit Vegetarier, verleiht seiner kreativen Gemüseküche aromatische Tiefe. Er lässt das Hauptprodukt überzeugen. Die gastfreundlich kalkulierte Weinkarte bietet Klassiker und Naturweine. Menüs 130-143 €.

*2,5/5 Feinschmecker Punkte*

Bricole, Berlin-Prenzlauer Berg

Küchenchef: Steven Zeidler

www.bricole.de

Mo-Sa abends, So geschlossen

Küchenchef Steven Zeidler kocht im liebevoll geführten Gourmetrestaurant des jungen Patrons Fabian Fischer fantasievoll und weltoffen. Gastgeberin Isabell Wendel sorgt für das Wohl der Gäste. Eine deutsch-französische Weinkarte mit Schwerpunkt Riesling und Burgund ergänzt das stilvoll-unprätentiöse Angebot. Menü 129 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

BRIKZ, Berlin-Charlottenburg

Küchenchef: Arne Anker

www.restaurantbrikz.com

Di-Sa abends, So, Mo geschlossen

Küchenchef Arne Anker kreiert feinsinnige Gerichte, die nah am Produkt sind und Erinnerungen an die Kindheit einbauen. Sommelier Julius Lemp findet dazu die passenden Weine von Klassikern bis zu Raritäten. Hauptgerichte 34-56 €.

*3,5/5 Feinschmecker Punkte*

Coda, Berlin-Neukölln

Küchenchefin: Julia Leitner

www.coda-berlin.com

Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen

Küchenchefin Julia Leitner setzt die dessertartige Philosophie von René Frank kongenial um. Im Coda gibt es keine klassische Menüfolge, sondern eine 15-gängige Choreografie, die Grenzen zwischen süß und salzig auflöst. Begleitet von Naturweinen, Sake und alkoholfreien Pairings im dunklen, reduzierten Ambiente. Menüs 264-294 €.

*4/5 Feinschmecker Punkte*

eins44 Kantine Neukölln, Berlin-Neukölln

Küchenchefs: Tim Tanneberger, Sebastian Leyer

www.eins44.com

Di-Sa abends, So, Mo geschlossen

Die Küchenchefs Tim Tanneberger und Sebastian Leyer vereinen ihre kreative Power in einer ehemaligen Destillierhalle. Sie servieren zwei Menüs mit schwungvoll experimenteller, pflanzenorientierter Küche. Hannes Hinz präsentiert seine Lieblingsweine mit Charme und Witz. Sanftes Liebevoller, persönlicher Service. Menü 71 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

FACIL, Berlin-Tiergarten

Küchenchefs: Michael Kempf, Joachim Gerner

www.facil.de

Mo-Fr mittags & abends, Sa, So geschlossen

Die Küchenchefs Michael Kempf und Joachim Gerner sind ein eingespieltes Team, das seit über 20 Jahren im Dachgarten-Restaurant des The Mandala Spitzenleistung bietet. Ihr Stil ist ein eigenständiger Mix aus Klassik und Kreativität. Thomas Yoshida kreiert phantasievolle Desserts. Felix Voges sorgt mit überraschenden Pairings und Maître Manuel Finster für das perfekte Erlebnis. Ausgezeichnet mit „Team des Jahres 2026“. Menüs 175-295 €. Eine Berliner Konstante, die auch mittags offen hat.

*5/5 Feinschmecker Punkte*

Golvet, Berlin-Tiergarten

Küchenchef: Nicholas Hahn

www.golvet.de

nur abends, Mi – Sa



Das Restaurant wird neu ausgerichtet. Küchenchef Nicholas Hahn, zuvor im vegetarischen „Cookies Cream“, hat die Leitung übernommen und will neue Akzente setzen. Die Bewertung wurde daher bis zu einem erneuten Test ausgesetzt. Peter Maria Schnurr** hat nach knapp einem Jahr das Golvet „aus persönlichen Gründen“ verlassen.

Hallmann & Klee, Berlin-Neukölln

Küchenchefin: Sarah Hallmann

www.hallmann-klee.de

Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen

Küchenchefin Sarah Hallmann präsentiert in ihrem legeren Fine-Dining-Restaurant klare, auf wenige Produkte reduzierte Gerichte. Im Mittelpunkt steht Gemüse, das durch Geschmackstiefe begeistert. Eine frankophile Weinkarte mit Naturweinen und eine urbane, minimalistische Einrichtung runden das Angebot ab. Menüs 108-145 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Heritage, Berlin-Mitte

Küchenchef: Florian Glauert

www.heritage-restaurants.com

Mo-So mittags & abends

Executive Chef Florian Glauert lässt im „Hotel Luc“ aromatische Brasserieklassiker servieren. Für Veganer gibt es eine kreative Alternative. Klassische Weine aus Österreich und Deutschland begleiten die Speisen im urban-eleganten Ambiente. Hauptgerichte 28-55 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Horváth, Berlin-Kreuzberg

Küchenchef: Sebastian Frank

www.restaurant-horvath.de

Mi-Sa abends (Reservierungen bis open end)

Küchenchef Sebastian Frank stellt mit seiner „emanzipierten Gemüseküche“ Gemüse, Früchte und Kräuter gleichberechtigt neben Fleisch und Fisch. Sein Signature-Sellerie „reif & jung“ ist legendär. Die Weinkarte fokussiert Österreich, Deutschland und Osteuropa. Ein Ambiente zwischen Geschichte und Gegenwart mit einem Gemälde des Künstlers Jim Avignon. Menüs 160-260 €.

*4/5 Feinschmecker Punkte*

Sebastian Frank, 2 Sternekoch, Berlin – Restaurant Horvath

Hugos Restaurant, Berlin-Tiergarten

Küchenchef: Johannes Gehrich

www.berlin.intercontinental.com

Do-Sa abends, So, Mo, Di, Mi geschlossen

Küchenchef Johannes Gehrich hat nach zehn Jahren von Eberhard Lange übernommen und führt die Küche im 14. Stock des InterConti mit gekonnt klassischen, ideenreich verjüngten Gerichten fort. Ihm zur Seite steht Lisa Schröder. Shahab Jalali hat die Weinkarte kräftig abgespeckt und setzt auf Klassiker. Stilvoll-modernes Ambiente. Menüs 150-240 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

India Club Restaurant, Berlin-Mitte

Küchenchef: Manish Bahukhandi

www.india-club-berlin.com

Mo-So abends

Küchenchef Manish Bahukhandi bereitet im stimmungsvollen Restaurant im Adlon-Palais Klassiker der Hochküche Nordindiens kompromisslos zu. Charakterstarke Weißweine und Raritäten ergänzen das farbenfroh-elegante Ambiente mit kolonialem Hauch. Hauptgerichte 25-32 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Irma la Douce, Berlin-Tiergarten

Küchenchef: Francesco Contiero

www.irmaladouce.de

Di-Fr mittags & abends, Sa abends, So, Mo geschlossen

Küchenchef Francesco Contiero setzt im bilderbuchhaften Brasserie-Ambiente auf französische Bistroklassiker mit eigenem Touch. Sommelier Sascha Hammer hat eine der interessantesten Weinkarten Berlins zusammengestellt. Lüster und Art-déco-Elemente versprühen Pariser Flair. Hauptgerichte 42-46 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Julius Ernst, Berlin-Wedding

Küchenchefs: Dylan Watson-Brawn, Shunsuke Nagaoka

www.juliusberlin.de

Mi-So abends, Mo, Di geschlossen

Küchenchef Shunsuke Nagaoka entwirft im minimalistisch-nordisch gestylten Restaurant mit japanischer Präzision kunstvolle Omakase-Menüs aus saisonalen, biodynamischen Produkten. Dylan Watson-Brawns Lebensgefährtin Inga Krieger begleitet mit den besten Naturweinen Europas. Hauptgerichte 17-48 €.

*3,5/5 Feinschmecker Punkte*

Le Petit Royal, Berlin-Charlottenburg

Küchenchef: Dirk Gieselmann

www.lepetitroyal.de

Di-Sa abends, So, Mo geschlossen

Küchenchef Dirk Gieselmanns urfanzösische Klassiker im Ableger des „Grill Royal“ sind in Berlin unerreicht. Die 350 Positionen umfassende Weinkarte bietet eine große Auswahl. Lässig-elegantes Ambiente mit herzlichem Service unter der Leitung von Ashley Motteroz. Hauptgerichte 23-58 €.

*3,5/5 Feinschmecker Punkte*

Lorenz Adlon Esszimmer, Berlin-Mitte

Küchenchef: Jonas Zörner

www.lorenzadlon-esszimmer.de

Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen

Küchenchef Jonas Zörner bleibt der Linie des Hauses im Hotel Adlon mit Top-Produkten und zeitgemäßer Interpretation klassischer Aromen treu. Hans-Martin Konrad sorgt für beste Begleitung aus einem exzellenten Keller mit 1300 Positionen. Maître Oliver Kraft leitet den souverän-sympathischen Service. Klassisch-stimmungsvolles Ambiente mit Blick aufs Brandenburger Tor. Hauptgerichte 50-175 €.

*3,5/5 Feinschmecker Punkte*

Loumi, Berlin-Kreuzberg

Küchenchef: Karl-Louis Kömmler

www.loumi-dining.com

Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen

Küchenchef Karl-Louis Kömmler serviert ein 12-gängiges Menü mit japanischen und nordischen Einflüssen. Seine feinsinnig reduzierten Teller verwenden teils seltene Zutaten. Modernes Ambiente mit Sichtbeton und begehrten Plätzen an der Küchentheke. Stimmungsvolles, unprätentiöses Gastgebertum. Menü 150 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Matthias, Berlin-Prenzlauer Berg

Küchenchef: Silvio Pfeufer

www.matthiasrestaurant.com

Mi-Sa abends & Sa mittags, So, Mo, Di geschlossen

Küchenchef Silvio Pfeufer (Jan Hartwig-Schüler) begeistert mit modernen Interpretationen der französischen Küche, die er gekonnt mit regionalen und internationalen Einflüssen kombiniert. Gastgeberin Janine Woltaire und Sommelier Michi Stiel begleiten mit Klassikern aus dem Burgund. Minimalistisches, urbanes Ambiente. Hauptgerichte 28-45 €.

*3,5/5 Feinschmecker Punkte*

Merold, Berlin-Neukölln

Küchenchef: Jonas Merold

www.restaurant-merold.de

Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen

Küchenchef Jonas Merold, der mit Berliner Spitzenköchen arbeitete, bietet in seinem „Genuss-Gasthaus“ Gourmetküche ohne Schwellenangst. Sein Elan und seine Kreativität begeistern. Sommelière Sarah Buchbinder (zuvor im „Horváth“) begleitet mit Weinen innovativer deutscher Güter. Stilvoll-gemütliches Ambiente. Menüs 65-78 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Nobelhart & Schmutzig, Berlin-Kreuzberg

Küchenchef: Micha Schäfer

www.nobelhartundschmutzig.com

Di-Sa abends, So, Mo geschlossen

Küchenchef Micha Schäfer verarbeitet im „politischsten Restaurant“ Deutschlands unter dem Motto „brutal lokal“ nur Zutaten aus der Umgebung. Gastgeber Billy Wagner steht für Nachhaltigkeit und Transparenz. Mit über 1000 Positionen gehört die naturnahe Getränkeauswahl zu den besten des Landes. Langer Tresen, Blick in die Küche. Menüs 120-215 €.

*3,5/5 Feinschmecker Punkte*

2024-02 Nobelhart & Schmutzig Team mit Micha Schaefer und Billy Wagner

Orania.Restaurant, Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg

Küchenchefs: Philipp Vogel, Kevin von Werthern

www.orania.berlin

Mo-So mittags & abends

Küchenchef Philipp Vogels „X-Berg-Duck“ in vier Gängen ist Kult im stilvollen Restaurant des Boutique-Hotels. Aber die Küche kann auch anders, mit Gerichten wie Parmesan-Ravioli. Die gut sortierte Karte hat eine Liebe zu Frankreich. Kosmopolitisches, lockeres Ambiente mit offener Showküche und Live-Konzerten in der angrenzenden Lounge-Bar. Hauptgerichte 42-44 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Otto, Berlin-Prenzlauer Berg

Küchenchefin: Maya Schmeer

www.otto-berlin.net

So, Mo-Sa abends

In Vadim Otto Ursus Henselders lebendigem Restaurant steht Gemüse aus eigenem Anbau, gesammelt oder fermentiert, im Mittelpunkt. Begleitet wird mit Naturweinen. Nordisch-minimalistisches Ambiente mit engen Holztischen. Hauptgerichte 17-36 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

pars Restaurant, Berlin-Charlottenburg

Küchenchef: Florian Sperlhofer

www.pars.berlin

Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen

Küchenchef Florian Sperlhofers Kreationen im Gesamtkunstwerk der Bildhauerin und Chocolatière Kristiane Kegelmann sind besonders feinfühlig, wenn er sich auf Regionales konzentriert. Eine fantastische Weinauswahl von Sommelière Julia Giese rundet das inspirierende Fine Dining ab. Menüs 132-176 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Pots, Berlin-Tiergarten

Küchenchefs: Ferdinand Kretz, Lukas Bachl

www.potsrestaurant.com

Mo-Sa abends, So geschlossen

Die Küchenchefs Ferdinand Kretz (zuvor bei Alexander Herrmann) und Lukas Bachl (zuvor im „Slate“) geben der modernen deutschen Küche im The Ritz-Carlton neuen Aufschwung. Präzises Handwerk mit Einsprengseln aus Süddeutschland. 250 Positionen umfassende Weinkarte. Eine Freude ist Gastgeberin Selina Gröflin. Stilvoll-entspanntes Ambiente. Hauptgerichte 26-80 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Restaurant Château Royal, Berlin-Mitte

Küchenchef: Norbert Krüger

www.chateauroyalberlin.com

Mo-So mittags & abends

Küchenchef Norbert Krüger bietet im angesagten Treffpunkt der Kunstszene in der umgebauten Ruine des „Kunsthaus Tacheles“ leichte, zeitgemäße Gerichte. Beste Begleitung mit renommierten Namen aus Deutschland und Frankreich. Gastgeberin Maria Gaya Mesquida hat alles im Blick. Weltstädtisch-mondänes Ambiente. Hauptgerichte 24-42 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Restaurant Macionga, Berlin-Wilmersdorf

Küchenchef: André Macionga

www.restaurantmacionga.com

Mo, Do, Fr abends, So, Sa mittags & abends, Di, Mi geschlossen

Das ehemalige „Weinbar Rutz“-Ensemble hat sich unter Küchenchef André Macionga in ein lässiges Edelbistro verwandelt. Er serviert kleine, feine Gerichte mit Tapas-Größe. Die Weinbegleitung (750 Positionen) ist passgenau und macht große Freude. Entspannte Eleganz. Hauptgerichte 12-36 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Restaurant Tim Raue, Berlin-Kreuzberg

Küchenchef: Phillip Bendel

www.tim-raue.com

Di-Sa abends, So, Mo geschlossen

Küchenchef Phillip Bendel führt Tim Raues asiatisch geprägte Aromencuisine auf Spitzenniveau fort. Der kraftvolle, präzise Stil begeistert weiterhin. Exzellente Weinbegleitung. Eine Freude ist Oberkellner Amar Mohammed. Flamboyant-gediegenes Clubfeeling. Ein Lieblingsort der Gourmet Report Redaktion, den wir immer vergnügt verlasen. Menüs 258-292 €.

*4/5 Feinschmecker Punkte*

Rutz Restaurant, Berlin-Mitte

Küchenchefs: Marco Müller, Dennis Quetsch

www.rutz-restaurant.de

Mo-Fr abends, Sa, So geschlossen

Küchenchef Marco Müller und Küchenchef Dennis Quetsch kochen reduziert, naturverbunden und präzise. Heimische Produkte werden auf das Wesentliche konzentriert. Die Weinkarte (700 Positionen) profitiert davon, dass die Inhaber, Anja und Carsten Schmidt, Weinhändler sind. Sommelier Sebastian Höpfners Pairings gehen harmonische Verbindungen ein. Ein Gourmetrestaurant der Weltspitze. Menüs 250-350 €.

*5/5 Feinschmecker Punkte*

Skykitchen, Berlin-Lichtenberg

Küchenchef: Sascha Kurgan

www.skykitchen.berlin

Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen

Küchenchef Sascha Kurgan begeistert im 12. Stock des Vienna House mit Gerichten auf klassischer Basis, die Küchen der Welt vereinen. Spannende Weine von innovativen Winzern begleiten die „Voyage Culinaire“. Gastgeberin Barbara Merll hat den Stab an Sascha Lofent (zuvor im „Horváth“) übergeben. Weltstädtisch-entspanntes Ambiente. Menüs 160-273 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Stoke, Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg

Küchenchef: Jeff Claudio

www.stokeberlin.com

Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen

Küchenchef Jeff Claudio (zuvor in Singapurs „Burnt Ends“) und Jessica Tan (zuvor im „Relæ“ in Kopenhagen) grillen in Berlins angesagtem Yakitori-Restaurant wirklich alles vom Freilandhuhn aus der Bresse an Spießen. Sommelière Sophia Fenger und Barchef Adam Tudoret (zuvor im „Coda“) begleiten kreativ. Perfekt sind die Plätze am langen Tresen. Menü 110 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Tulus Lotrek, Berlin-Kreuzberg

Küchenchef: Max Strohe

www.tuluslotrek.de

Do-Mo abends, Di, Mi geschlossen

Küchenchef Max Strohe liebt in seinem Casual Fine Dining intensive Noten. Sommelier Felix Fuchs hält 500 Positionen parat. Stilvolle Gediegenheit in Kreuzberg mit herzlicher Gastlichkeit unter der empathischen Leitung von Ilona Scholl. Menüs 225-245 €.

*3,5/5 Feinschmecker Punkte*

Verōnika, Berlin-Mitte

Küchenchef: Roel Lintermans

www.veronikaberlin.com

Mo-Do abends, Fr-Sa abends, So mittags & abends

Küchenchef Roel Lintermans, ein Meister für Fisch und Saucen, bietet im angesagten Treffpunkt der Kunstszene leichte, zeitgemäße Gerichte. Beste Begleitung mit renommierten Namen aus Deutschland und Frankreich. Gastgeberin Maria Gaya Mesquida hat alles im Blick. Internationales, kreatives Flair in der umgebauten Ruine des „Kunsthaus Tacheles“. Hauptgerichte 24-138 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Diese Liste wurde nach „Der Feinschmecker“ Liste „die 500 besten Restaurants“ erstellt.

https://www.feinschmecker.de

In Berlin fand „Der Feinschmecker“ 36 erwähnenswerte Restaurants. Kennen Sie weitere?

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