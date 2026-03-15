Michelin Guide 2026: Britische und irische Gastronomie feiert Rekordjahr – inflationäre Sternevergabe wie noch nie. Bei der Preisverleihung im Convention Centre Dublin wurden neunundfünfzig neue Auszeichnungen vergeben. Der Michelin sieht ein Zeichen ungebrochener Kreativität in der Gastrobranche. Insgesamt 214 Restaurants dürfen sich nun mit mindestens einem Michelin-Stern schmücken, sowie 37 neue Bib Gourmands.
Michelin Großbritannien und Irland 2026
Höchste Weihen: Die neuen Zwei-Sterne-Restaurants
Der Michelin Großbritannien und Irland 2026 begrüßt zwei neue Mitglieder im Kreis der Zwei-Sterne-Restaurants, die beide in London beheimatet sind.
Das mit Spannung erwartete Bonheur by Matt Abé vollbrachte das seltene Kunststück, direkt mit zwei Sternen in den Guide einzuziehen. Der Küchenchef, ehemals im Restaurant Gordon Ramsay, hat in den historischen Räumlichkeiten des legendären Le Gavroche eine neue kulinarische Ikone geschaffen. Inspectoren lobten seine „leichtere, moderne Interpretation klassischer französischer Techniken“, wobei insbesondere die „perfekt balancierten Saucen“ als meisterhaft hervorgehoben wurden.
Ebenfalls in die Zweisternekategorie aufgestiegen ist Row on 5, ein Projekt von Jason Atherton und Spencer Metzger. Das Luxus-Restaurant beeindruckte durch seine „charakterstarke, technisch brillante Küche“ und „unübertroffene Produktqualität“. Ein Paradestück ist die „mehrgängige Langustine aus Inverness“, die die Perfektion des Teams widerspiegelt.
Aufsteiger des Jahres: 20 neue Ein-Stern-Restaurants
Die Liste der 20 neuen Ein-Sterne-Restaurants zeigt eine beeindruckende geografische und kulinarische Diversität – von den schottischen Highlands bis an die Küste von Guernsey.
Irland und Schottland glänzen
In Dublin erhielt Forest Avenue einen Stern für die „lässige, produktzentrierte Küche“ von John Wyer. In Galway überzeugte The Pullman im einzigartigen Ambiente originaler Orient-Express-Waggons mit den „faszinierenden Kreationen“ von Chef Angelo Vagiotis.
Schottland feiert zwei neue Sterne: Killiecrankie House bei Pitlochry vereint lokale Produkte mit japanischen Einflüssen unter Chef Tom Tsappis. Das 1887 am Upper Loch Torridon beeindruckt mit der „bewundernswert nüchternen und doch kreativen Küche“ von Danny Young – und erhielt zusätzlich einen Grünen Stern.
England im Aufwind
Ein historischer Moment für Brighton und Hove: Maré by Rafael Cagali ist das erste Sternerestaurant der Region seit fast 50 Jahren. Küchenchef Ewan Waller kreiert dort „kosmopolitische Geschmackserlebnisse“.
Weitere bemerkenswerte Neuzugänge sind:
- Vraic (Guernsey): Nathan Davies‘ neues Projekt feiert die „natürlichen Reichtümer der Insel“.
- JÖRO (bei Oughtibridge): Luke French serviert eine „gewagte, originelle und doch messerscharf balancierte Küche“.
- FIFTY TWO (Harrogate): Adam Degg verwandelt eingemachte Zutaten in „reine, intensive Geschmackserlebnisse“ in einem umgebauten Container.
- The Wilderness (Birmingham): Alex Claridges „immersive, raffinierte Erfahrung“ wurde nach Jahren der Empfehlung endlich mit einem Stern belohnt.
- The Boat (Lichfield): Liam Dillons „komplexe Gerichte“ mit Zutaten von seiner eigenen Mikrofarm überzeugten die Jury.
Londons ungebrochene Dynamik
Die Hauptstadt bleibt der Motor der Sterneküche mit sieben neuen Ein-Stern-Adressen:
- Legado (Nieves Barragán Mohacho): Eine Hommage an spanische Aromen in Shoreditch.
- Corenucopia by Clare Smyth (Belgravia): Gary Mundi interpretiert „britische Klassiker mit zusätzlicher Raffinesse“.
- Labombe by Trivet (Mayfair): Evan Moores „eklektische, geschmacksexplosive Gerichte“ im schlichten Design.
- Michael Caines at The Stafford: Simon Ulph überträgt Caines‘ „klassischen, vertrauten Stil“ brillant nach London.
- Restaurant Gordon Ramsay High: James Goodyear beeindruckt in 60. Stock mit „ausgewogenen und präzisen Kreationen“.
- The Kerfield Arms (Camberwell): Einer von nur zwei Pubs Londons mit einem Stern; Jay Styler überrascht mit Gerichten wie einem „Quitten-Lorbeer-Creme-Donut“.
- Tom Brown at The Capital (Knightsbridge): Der Meeresfrüchtespezialist kehrt zurück, wo seine Karriere begann.
- Ambassadors Clubhouse (JKS Gruppe): Manmeet Singh Bali serviert „kühne, von traditionellen Punjabi-Rezepten inspirierte Aromen“.
- Somssi by Jihun Kim: Elegante koreanische Gerichte mit französischen Akzenten und britischen Produkten.
Kein Wechsel: Die Drei-Sterne-Restaurants
Alle zehn Drei-Sterne-Restaurants des Vorjahres behielten ihre prestigeträchtige Auszeichnung – ein Beweis für ihre Konstanz. Zu dieser Elite zählen weiterhin:
- Alain Ducasse at The Dorchester, London
- CORE by Clare Smyth, London
- Hélène Darroze at The Connaught, London
- L’Enclume, Cartmel
- Moor Hall, Aughton
- Restaurant Gordon Ramsay, London
- Sketch, The Lecture Room and Library, London
- The Fat Duck, Bray
- The Ledbury, London
- The Waterside Inn, Bray
Engagement für Nachhaltigkeit: Sieben neue Grüne Sterne
Der Grüne Michelin-Stern zeichnet Restaurants mit herausragendem ökologischem Engagement aus. Sieben neue Adressen kamen 2026 hinzu:
- 1887, Torridon (zugleich neuer Ein-Stern)
- Eight at Gazegill by Doug Crampton, Rimington
- Forest Side, Grasmere
- Glebe House, Southleigh
- Knepp Wilding Kitchen, bei Horsham
- The Free Company, Balerno
- Timberyard, Edinburgh
Erschwinglicher Genuss: 37 neue Bib Gourmands
Die Bib Gourmand-Auszeichnung für herausragende Preis-Leistung wurde an 37 neue Restaurants vergeben.
- · Akara, Londres
- · Alba, St Peter Port
- · Almanac, Glossop
- · Angeethi by Sagar Massey, Cardonald
- · Beau, Belfast
- · BIGFAN, Dublin
- · BORGO, Dublin
- · Cadet, Londres
- · Café Spice Namasté, Londres
- · Calong, Londres
- · Cantaloupe, Stockport
- · Canteen, Londres
- · Counter Culture, Newquay
- · Erst, Manchester
- · Farmgate Lismore, Lismore
- · Forêt, Dublin
- · Gina, Chingford
- · Goodbye Horses, Londres
- · Jai Ho, Bishop’s Cleeve
- · Kruk, Londres
- · Lai Rai, Londres
- · Mara, Aberdeen
- · Norman’s Neighbourhood Kitchen, Kirkburton
- · Oren, Londres
- · Piccalilli, Nottingham
- · Post, Newnham
- · Purple Poppadom, Cardiff
- · RAGÙ, Bristol
- · Sebb’s, Glasgow
- · Shwen Shwen, Sevenoaks
- · Singburi, Londres
- · ssam ssam, Londres
- · Tamila, Londres
- · The Clarence, Glasgow
- · The Gaff, Abergavenny
- · The Oarsman, Marlow
- · The Yurt at Nicholsons, North Astonlasgow (siehe auch Sonderpreis)
Die Preisträger der Sonderpreise
- Öffnung des Jahres: Shwen Shwen (Sevenoaks) – Maria Bradfords „großzügige, packende und köstliche“ Interpretation ihrer sierra-leonischen Wurzeln.
- Junger Koch (gesponsert von La Rousse Foods): Tom Earnshaw (Bohemia, Saint Helier) – Der 27-Jährige beeindruckte mit „technischer, origineller und reifer Küche“, wie seinem Jersey-Krebs mit Thai-Curry-Panna Cotta.
- Service-Preis: Barbara Nealon (Saint Francis Provisions, Kinsale) – Verkörpert „irische Gastfreundschaft“ mit einem „lockeren und persönlichen“ Service.
- Sommellerie-Preis: Roxane Dupuy (Row on 5, London) – Meistert die 2.400 Referenzen umfassende Weinkarte mit „natürlichem Fachwissen“.
- Außergewöhnliche Cocktails (gesponsert von Tokaj): Alasdair Shaw (Sebb’s, Glasgow) – Kreationen wie der „Miso and Malt Old Fashioned“ überzeugen durch „Buttrigkeit und eine Frischenote der Maracuja“.
Stimme des Michelin Guide
Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der Michelin Guides, kommentiert im Gourmet Report: „2026 ist ein außergewöhnliches Jahrgang für die Auswahl Großbritannien und Irland. Trotz eines herausfordernden Jahres haben die Köche und Gastrononce mehr denn je Widerstandsfähigkeit und Innovationsgeist bewiesen. Diese Anstrengungen zahlen sich aus, denn so viele neue Restaurants wie noch nie haben es in den Guide geschafft.“
Der vollständige Michelin Guide Großbritannien und Irland 2026 umfasst 1.214 Restaurants, davon 214 mit mindestens einem Stern. Die digitale Ausgabe inklusive der Hotelauswahl ist ab sofort auf der Website Guide MICHELIN verfügbar:
https://guide.michelin.com/de/de/selection/united-kingdom/restaurants
Michelin Großbritannien und Irland 2026.
Zusammenfassung
Michelin Großbritannien und Irland 2026. Britische und irische Gastronomie feiert Rekordjahr – inflationäre Sternevergabe wie noch nie. Bei der Preisverleihung im Convention Centre Dublin wurden neunundfünfzig neue Auszeichnungen vergeben