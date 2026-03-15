Michelin Guide 2026: Britische und irische Gastronomie feiert Rekordjahr – inflationäre Sternevergabe wie noch nie. Bei der Preisverleihung im Convention Centre Dublin wurden neunundfünfzig neue Auszeichnungen vergeben. Der Michelin sieht ein Zeichen ungebrochener Kreativität in der Gastrobranche. Insgesamt 214 Restaurants dürfen sich nun mit mindestens einem Michelin-Stern schmücken, sowie 37 neue Bib Gourmands.

Gordon Ramsay

Michelin Großbritannien und Irland 2026

Höchste Weihen: Die neuen Zwei-Sterne-Restaurants

Der Michelin Großbritannien und Irland 2026 begrüßt zwei neue Mitglieder im Kreis der Zwei-Sterne-Restaurants, die beide in London beheimatet sind.

Das mit Spannung erwartete Bonheur by Matt Abé vollbrachte das seltene Kunststück, direkt mit zwei Sternen in den Guide einzuziehen. Der Küchenchef, ehemals im Restaurant Gordon Ramsay, hat in den historischen Räumlichkeiten des legendären Le Gavroche eine neue kulinarische Ikone geschaffen. Inspectoren lobten seine „leichtere, moderne Interpretation klassischer französischer Techniken“, wobei insbesondere die „perfekt balancierten Saucen“ als meisterhaft hervorgehoben wurden.

Ebenfalls in die Zweisternekategorie aufgestiegen ist Row on 5, ein Projekt von Jason Atherton und Spencer Metzger. Das Luxus-Restaurant beeindruckte durch seine „charakterstarke, technisch brillante Küche“ und „unübertroffene Produktqualität“. Ein Paradestück ist die „mehrgängige Langustine aus Inverness“, die die Perfektion des Teams widerspiegelt.

Aufsteiger des Jahres: 20 neue Ein-Stern-Restaurants

Die Liste der 20 neuen Ein-Sterne-Restaurants zeigt eine beeindruckende geografische und kulinarische Diversität – von den schottischen Highlands bis an die Küste von Guernsey.

Irland und Schottland glänzen

In Dublin erhielt Forest Avenue einen Stern für die „lässige, produktzentrierte Küche“ von John Wyer. In Galway überzeugte The Pullman im einzigartigen Ambiente originaler Orient-Express-Waggons mit den „faszinierenden Kreationen“ von Chef Angelo Vagiotis.

Schottland feiert zwei neue Sterne: Killiecrankie House bei Pitlochry vereint lokale Produkte mit japanischen Einflüssen unter Chef Tom Tsappis. Das 1887 am Upper Loch Torridon beeindruckt mit der „bewundernswert nüchternen und doch kreativen Küche“ von Danny Young – und erhielt zusätzlich einen Grünen Stern.

England im Aufwind

Ein historischer Moment für Brighton und Hove: Maré by Rafael Cagali ist das erste Sternerestaurant der Region seit fast 50 Jahren. Küchenchef Ewan Waller kreiert dort „kosmopolitische Geschmackserlebnisse“.

Weitere bemerkenswerte Neuzugänge sind:

Vraic (Guernsey): Nathan Davies‘ neues Projekt feiert die „ natürlichen Reichtümer der Insel “.

(Guernsey): Nathan Davies‘ neues Projekt feiert die „ “. JÖRO (bei Oughtibridge): Luke French serviert eine „ gewagte, originelle und doch messerscharf balancierte Küche “.

(bei Oughtibridge): Luke French serviert eine „ “. FIFTY TWO (Harrogate): Adam Degg verwandelt eingemachte Zutaten in „ reine, intensive Geschmackserlebnisse “ in einem umgebauten Container.

(Harrogate): Adam Degg verwandelt eingemachte Zutaten in „ “ in einem umgebauten Container. The Wilderness (Birmingham): Alex Claridges „ immersive, raffinierte Erfahrung “ wurde nach Jahren der Empfehlung endlich mit einem Stern belohnt.

(Birmingham): Alex Claridges „ “ wurde nach Jahren der Empfehlung endlich mit einem Stern belohnt. The Boat (Lichfield): Liam Dillons „komplexe Gerichte“ mit Zutaten von seiner eigenen Mikrofarm überzeugten die Jury.

Londons ungebrochene Dynamik

Die Hauptstadt bleibt der Motor der Sterneküche mit sieben neuen Ein-Stern-Adressen:

Legado (Nieves Barragán Mohacho): Eine Hommage an spanische Aromen in Shoreditch.

(Nieves Barragán Mohacho): Eine Hommage an spanische Aromen in Shoreditch. Corenucopia by Clare Smyth (Belgravia): Gary Mundi interpretiert „ britische Klassiker mit zusätzlicher Raffinesse “.

(Belgravia): Gary Mundi interpretiert „ “. Labombe by Trivet (Mayfair): Evan Moores „ eklektische, geschmacksexplosive Gerichte “ im schlichten Design.

(Mayfair): Evan Moores „ “ im schlichten Design. Michael Caines at The Stafford : Simon Ulph überträgt Caines‘ „ klassischen, vertrauten Stil “ brillant nach London.

: Simon Ulph überträgt Caines‘ „ “ brillant nach London. Restaurant Gordon Ramsay High : James Goodyear beeindruckt in 60. Stock mit „ ausgewogenen und präzisen Kreationen “.

: James Goodyear beeindruckt in 60. Stock mit „ “. The Kerfield Arms (Camberwell): Einer von nur zwei Pubs Londons mit einem Stern; Jay Styler überrascht mit Gerichten wie einem „ Quitten-Lorbeer-Creme-Donut “.

(Camberwell): Einer von nur zwei Pubs Londons mit einem Stern; Jay Styler überrascht mit Gerichten wie einem „ “. Tom Brown at The Capital (Knightsbridge): Der Meeresfrüchtespezialist kehrt zurück, wo seine Karriere begann.

(Knightsbridge): Der Meeresfrüchtespezialist kehrt zurück, wo seine Karriere begann. Ambassadors Clubhouse (JKS Gruppe): Manmeet Singh Bali serviert „ kühne, von traditionellen Punjabi-Rezepten inspirierte Aromen “.

(JKS Gruppe): Manmeet Singh Bali serviert „ “. Somssi by Jihun Kim: Elegante koreanische Gerichte mit französischen Akzenten und britischen Produkten.

Kein Wechsel: Die Drei-Sterne-Restaurants

Alle zehn Drei-Sterne-Restaurants des Vorjahres behielten ihre prestigeträchtige Auszeichnung – ein Beweis für ihre Konstanz. Zu dieser Elite zählen weiterhin:

Engagement für Nachhaltigkeit: Sieben neue Grüne Sterne

Der Grüne Michelin-Stern zeichnet Restaurants mit herausragendem ökologischem Engagement aus. Sieben neue Adressen kamen 2026 hinzu:

1887 , Torridon (zugleich neuer Ein-Stern)

, Torridon (zugleich neuer Ein-Stern) Eight at Gazegill by Doug Crampton , Rimington

, Rimington Forest Side , Grasmere

, Grasmere Glebe House , Southleigh

, Southleigh Knepp Wilding Kitchen , bei Horsham

, bei Horsham The Free Company , Balerno

, Balerno Timberyard, Edinburgh

Erschwinglicher Genuss: 37 neue Bib Gourmands

Die Bib Gourmand-Auszeichnung für herausragende Preis-Leistung wurde an 37 neue Restaurants vergeben.

· Akara, Londres

Londres · Alba, St Peter Port

St Peter Port · Almanac, Glossop

Glossop · Angeethi by Sagar Massey, Cardonald

Cardonald · Beau, Belfast

Belfast · BIGFAN, Dublin

Dublin · BORGO, Dublin

Dublin · Cadet, Londres

Londres · Café Spice Namasté , Londres

Londres · Calong , Londres

Londres · Cantaloupe, Stockport

Stockport · Canteen, Londres

Londres · Counter Culture , Newquay

Newquay · Erst, Manchester

Manchester · Farmgate Lismore, Lismore

Lismore · Forêt, Dublin

Dublin · Gina, Chingford

Chingford · Goodbye Horses, Londres

Londres · Jai Ho, Bishop’s Cleeve

Bishop’s Cleeve · Kruk, Londres

Londres · Lai Rai, Londres

Londres · Mara , Aberdeen

Aberdeen · Norman’s Neighbourhood Kitchen, Kirkburton

Kirkburton · Oren, Londres

Londres · Piccalilli, Nottingham

Nottingham · Post, Newnham

Newnham · Purple Poppadom, Cardiff

Cardiff · RAGÙ, Bristol

Bristol · Sebb’s, Glasgow

Glasgow · Shwen Shwen , Sevenoaks

Sevenoaks · Singburi , Londres

Londres · ssam ssam , Londres

Londres · Tamila, Londres

Londres · The Clarence, Glasgow

Glasgow · The Gaff, Abergavenny

Abergavenny · The Oarsman, Marlow

Marlow · The Yurt at Nicholsons, North Astonlasgow (siehe auch Sonderpreis)

Die Preisträger der Sonderpreise

Öffnung des Jahres : Shwen Shwen (Sevenoaks) – Maria Bradfords „ großzügige, packende und köstliche “ Interpretation ihrer sierra-leonischen Wurzeln.

: (Sevenoaks) – Maria Bradfords „ “ Interpretation ihrer sierra-leonischen Wurzeln. Junger Koch (gesponsert von La Rousse Foods): Tom Earnshaw (Bohemia, Saint Helier) – Der 27-Jährige beeindruckte mit „ technischer, origineller und reifer Küche “, wie seinem Jersey-Krebs mit Thai-Curry-Panna Cotta.

(gesponsert von La Rousse Foods): (Bohemia, Saint Helier) – Der 27-Jährige beeindruckte mit „ “, wie seinem Jersey-Krebs mit Thai-Curry-Panna Cotta. Service-Preis : Barbara Nealon (Saint Francis Provisions, Kinsale) – Verkörpert „ irische Gastfreundschaft “ mit einem „ lockeren und persönlichen “ Service.

: (Saint Francis Provisions, Kinsale) – Verkörpert „ “ mit einem „ “ Service. Sommellerie-Preis : Roxane Dupuy (Row on 5, London) – Meistert die 2.400 Referenzen umfassende Weinkarte mit „ natürlichem Fachwissen “.

: (Row on 5, London) – Meistert die 2.400 Referenzen umfassende Weinkarte mit „ “. Außergewöhnliche Cocktails (gesponsert von Tokaj): Alasdair Shaw (Sebb’s, Glasgow) – Kreationen wie der „Miso and Malt Old Fashioned“ überzeugen durch „Buttrigkeit und eine Frischenote der Maracuja“.

Stimme des Michelin Guide

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der Michelin Guides, kommentiert im Gourmet Report: „2026 ist ein außergewöhnliches Jahrgang für die Auswahl Großbritannien und Irland. Trotz eines herausfordernden Jahres haben die Köche und Gastrononce mehr denn je Widerstandsfähigkeit und Innovationsgeist bewiesen. Diese Anstrengungen zahlen sich aus, denn so viele neue Restaurants wie noch nie haben es in den Guide geschafft.“

Der vollständige Michelin Guide Großbritannien und Irland 2026 umfasst 1.214 Restaurants, davon 214 mit mindestens einem Stern. Die digitale Ausgabe inklusive der Hotelauswahl ist ab sofort auf der Website Guide MICHELIN verfügbar:

https://guide.michelin.com/de/de/selection/united-kingdom/restaurants