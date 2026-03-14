„Klotzen statt kleckern“: Max Strohes Debüt-Kochbuch „Dirty Bistro“ kommt – und es wird schlotzig. Max Strohe ist der Querkopf der deutschen Spitzengastronomie, ein Hedonist mit Haltung und die profilierteste Stimme einer neuen, unkonventionellen Genusskultur.

Max Strohe Kochbuch „Dirty Bistro“

Max Strohe Kochbuch „Dirty Bistro“

Am 27. März 2026 erscheint endlich sein erstes Kochbuch: „Dirty Bistro“. Max Strohe, Sternekoch des Berliner Restaurants „tulus lotrek“, öffnet damit die Tür zu seiner kulinarischen Seele – und die ist alles andere als steif.

Während viele Kochbücher von Sterneköchen oft wie unantastbare Kunstbände wirken, verspricht „Dirty Bistro“ das Gegenteil: Es darf geschmatzt, geschlürft und gekleckert werden. Es geht um Soulfood im emphatischsten Sinne, um Gerichte, die Erinnerungen wecken, von wilden Nächten erzählen und die Schönheit der Imperfektion feiern .

Vom Pop-Up zum Kultbuch: Die Geburt des „Dirty Bistro“

Die Idee zu diesem Buch reifte nicht in irgendeiner Marketingabteilung, sondern direkt am Herd – genauer gesagt: an den Sonntagen im „tulus lotrek„. Was als Pop-Up-Konzept begann, bei dem das ansonsten mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant in Berlin-Kreuzberg seine sonntägliche Seele baumeln ließ, wurde schnell zur Legende. Unter dem Motto „Dirty Bistro“ servierten Strohe und sein Team Bistroküche vom Feinsten – ohne die formelle Strenge eines Sterne-Restaurants, aber mit der vollen Portion handwerklicher Perfektion .

Diese sonntäglichen Genuss-Exzesse waren der perfekte Nährboden für ein Kochbuch. „Ran an den Genuss – eine kreative Entladung!“ heißt es auf den Ankündigungsseiten des Verlags Dorling Kindersley (DK) . Und das ist wörtlich zu nehmen. Strohe, den der Stern nicht ohne Grund als „Alchemisten“ bezeichnet, „der zu Gold macht, was er anfasst“, präsentiert auf 240 Seiten seine ganz persönliche Sicht auf das gute Leben jenseits des korrekten Geschmacks.

Die Rezepte: Zwischen Butter Burger und Bouillabaisse

Was erwartet die Leserinnen und Leser? Eine wilde Mischung aus Klassikern und kreativen Neuinterpretationen. Das Spektrum reicht von der perfekten Pastrami Roll über einen saftigen Butter Burger bis hin zur anspruchsvollen Dirty-Bistro-Bouillabaisse . Strohe beweist, dass hohe Kochkunst und wohliges Comfort Food keine Gegensätze sein müssen. Ob Pulled-Tuna-Kroketten oder Kokos-Eis mit Crunchy Chili-Öl – jedes Gericht trägt seine Handschrift: kompromisslos, sinnlich und mit einer ordentlichen Portion Leidenschaft.

Es ist eine Hommage an die große Bistrokultur, wie man sie aus Paris oder New York kennt, aber mit dem unverwechselbaren Berliner Twist, den nur Max Strohe verleihen kann. Die Zutatenliste liest sich wie ein Who-is-Who der Aromen: Von der edlen Hummer Bisque, die tipBerlin als „größte Kochkunst und Guilty Pleasure“ bezeichnete, bis hin zu bodenständigen Produkten, die in seiner Küche eine Veredelung erfahren, die man so noch nicht erlebt hat .

Mehr als nur Rezepte: Stories von der „Schönheit der Imperfektion“

„Dirty Bistro“ ist jedoch mehr als eine reine Rezeptsammlung. Strohe, der nicht nur Koch, sondern auch gefeierter SPIEGEL-Kolumnist und Autor des autobiografischen Bestsellers „Kochen am offenen Herzen“ ist, versteht es wie kaum ein Zweiter, Geschichten zu erzählen . Das Buch ist gespickt mit Anekdoten über Genuss, Kreativität und die Kämpfe und Triumphe des Küchenalltags.

Es sind diese Geschichten, die das Buch zu einem Erlebnis machen. Strohe schreibt über die „Schönheit der Imperfektion“ und darüber, warum das beste Essen oft das ist, das mit Herz und nicht nur mit Präzision gekocht wird. Er erzählt von Exzessen, von wilden Nächten und von der Suche nach dem perfekten Geschmacksmoment. Damit ist das Buch auch eine logische Erweiterung seiner Arbeit als Podcaster – erst kürzlich startete er mit Partnerin Ilona Scholl die vielbeachtete Podcast-Mini-Serie „TULUS“ über die Höhen und Tiefen ihres Restaurants .

Der Mensch hinter dem Herd: Wer ist Max Strohe?

Für diejenigen, die Strohe noch nicht kennen: Er ist einer der vielseitigsten Köche Deutschlands. Geboren 1982 in Bonn, führte ihn sein Weg über eine Kochlehre in Sinzig, Stationen in einem Seniorenheim und einem Hotel auf Kreta schließlich nach Berlin . Seit 2015 betreibt er mit seiner Lebensgefährtin Ilona Scholl das „tulus lotrek“ in Kreuzberg, das seit 2017 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet ist .

Einem breiten Publikum ist Strohe durch TV-Formate wie „Kitchen Impossible“ bekannt, wo er mehrfach als Sieger gegen Tim Mälzer hervorging, oder als Juror in der ZDF-„Küchenschlacht“ . Doch seine Mission geht weit über den Bildschirm hinaus. Während der Corona-Pandemie initiierte er die Aktion „Kochen für Helden“, für die er 2021 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt wurde. Seitdem entwickelt er in einer langfristigen Kooperation mit dem Klinikkonzern Vivantes Rezepte für die Krankenhausküche – ein Projekt, das zeigt, dass sein Einsatz für gutes Essen keine Frage des Ortes, sondern der Haltung ist .

Ein Kochbuch mit Gewicht

Mit einem Umfang von 240 Seiten, zahlreichen farbigen Fotografien und einem Gewicht von stolzen 1.350 Gramm ist „Dirty Bistro“ ein Schwergewicht in jeder Hinsicht . Es ist kein Buch für den Nachttisch, sondern eines für die Küche – eines, das Flecken abbekommen darf, so wie die Tischtücher in seinem „Dirty Bistro“.

Die Vorfreude in der Food-Szene ist riesig. Kaum ein anderer Koch verkörpert derzeit so sehr die Verbindung von handwerklicher Exzellenz, urbanem Zeitgeist und einer erfrischenden Widerborstigkeit gegenüber dem Mainstream wie Max Strohe.

Fazit: „Dirty Bistro“ ist mehr als ein Kochbuch – es ist ein Manifest für den uneingeschränkten Genuss. Es ist laut, ehrlich und manchmal etwas schmutzig.

Bibliografie:

Titel: Dirty Bistro

Dirty Bistro Autor: Max Strohe

Max Strohe Verlag: DK Verlag (Dorling Kindersley)

DK Verlag (Dorling Kindersley) Erscheinungsdatum: 27. März 2026

27. März 2026 Umfang: 240 Seiten, gebundene Ausgabe

240 Seiten, gebundene Ausgabe ISBN: 978-3-8310-5295-0

978-3-8310-5295-0 Preis: 35,00 € (D) / 48,90 CHF

https://www.dorlingkindersley.de/buch/max-strohedirty-bistro-9783831052950

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