Ab heute gibt es das neue Bau Kochbuch “ Einfach Bau“

Einfach Bau – Sterneküche für zu Hause. ET: 28. Oktober 2025. Sarah und Christian Bau bilden gemeinsam das Zentrum von »Victor’s Fine Dining by Christian Bau«, eine der ganz großen Adressen der kulinarischen Szene, und prägen mit ihrer unverwechselbaren Handschrift nicht nur die deutsche Spitzengastronomie, sondern setzen international Maßstäbe. In »Einfach Bau« öffnen sie nun erstmals ihre Schatzkiste für ambitionierte Hobbyköche.

Bau Kochbuch Einfach Bau

Bau Kochbuch “ Einfach Bau“



Ihr erstes gemeinsames Buch vereint ausgewählte Rezepte, jedes davon eine Einladung, den Spagat zwischen klassischer Schule und kreativer Eigenständigkeit am eigenen Herd zu erleben. Von Miso-Aubergine mit Erdnuss über Garnelen mit Sesam-Brokkolini und Pak-Choi zur Apfel-Tarte mit japanischem Rum: Sarah und Christian Bau bieten klar strukturierte Anleitungen, aufschlussreiche Warenkunden und Einblicke in das Wissen der Sterneküche. So gelingt jedes Gericht auch zu Hause, Schritt für Schritt.

3-Sterne-Kochkunst für zu Hause

• Gehoben, aber machbar: 64 Rezepte aus der Sterneküche für ambitionierte Hobbyköche

• Das erste gemeinsame Kochbuch von 3-Sterne-Koch Christian Bau und seiner Souschefin und Partnerin Sarah Bau

• Cook to impress: Miso-Aubergine mit Erdnuss, Garnelen mit Sesam-Brokkoloni & Pak-Choi, Apfel-Tarte mit japanischem Rum

• BAU-Know-how: die wichtigsten Handgriffe und Techniken Schritt-für-Schritt

Die BAU-Masterclass für Hobbyköche

Sarah und Christian Bau bilden gemeinsam das Zentrum von „Victor’s Fine Dining by Christian Bau“, eine der ganz großen Adressen der kulinarischen Szene und öffnen ihre Schatzkiste für ambitionierte Hobbyköche. Mit ausgewählten Gerichten wie Bouillabaisse „asiatique“, Anis-gebeiztem Lachs mit Zuckerschoten & Sojamarinade oder Mohnsoufflé mit Mango heben die Meisterköche die private Küche auf ein ganz neues Niveau. Ob Fisch, Fleisch oder vegetarische Gerichte, Snacks, Fingerfood oder Desserts – mit den klaren Beschreibungen, Profi-Techniken und -Tipps lässt sich jedes Rezept aus diesem einzigartigen Kochbuch garantiert auch zu Hause umsetzen. 64 Rezepte und geballtes BAU-Know-how.



»Sie spielt als Souschefin auf Schloss Berg bereits heute in der Champions League, realisiert eine der prägendsten Küchen der Republik. Und zwar im Bedarfsfall auf sämtlichen Posten und bei jedem Teller vom ersten Apéro bis zum letzten Petit Four mit einer Akribie und Hingabe, wie sie für Christian Baus Küchenstil insgesamt konstituierend ist.« — Gault&Milau

Cook to impress: Die Spitzenköche Sarah und Christian Bau präsentieren echte 3-Sterne-Küche für zu Hause.

»Einfach Bau« wird dadurch zur Masterclass für die eigene Küche. Geballtes Sterne-Know-how – zugänglich, inspirierend und mit nachhaltigem Anspruch. ­

­»Es ist keine Übertreibung zu behaupten, dass die deutschen Feinschmecker kaum einem anderen Spitzenkoch in der jüngeren Geschichte so viel zu verdanken haben wie Christian Bau.« — FAZ

Sarah und Christian Bau (c) Markus Bassler

»Der Erneuerer der deutschen Küche. Kaum jemand hat die deutsche Spitzenküche so tiefgreifend geprägt wie Christian Bau. […] Kein anderer Koch in Deutschland trägt drei Michelin-Sterne länger; im November werden es zwanzig Jahre sein. Bau – das ist nicht bloß Spitzenküche. Das ist Königsklasse.« — Falstaff

Sarah & Christian Bau teilen nicht nur ihre Leidenschaft für die Spitzenküche, sondern auch ihr Leben: Seit 2024 sind sie verheiratet und bilden gemeinsam das Zentrum von Victor’s Fine Dining by Christian Bau – dem weltweit einzigen Drei-Sterne-Restaurant, in dem ein Ehepaar gemeinsam am Herd steht.

Christian Bau (*1971) zählt zu den renommiertesten Köchen Deutschlands. Nach Stationen in der Talmühle in Sasbachwalden und der Schwarzwaldstube in Baiersbronn übernahm er 1998 die Position des Küchenchefs im Victor’s Fine Dining auf Schloss Berg. Seit 2005 hält er dort drei Michelin-Sterne, wurde mit unzähligen Auszeichnungen geehrt – darunter das Bundesverdienstkreuz –, und prägt die europäische Spitzengastronomie mit seiner französisch-japanischen Küchenphilosophie.

Sarah und Christian Bau (c) Pieter D’Hoop

Sarah Bau (*1993) begann ihre Karriere in Heldmann’s Restaurant in Remscheid, bevor sie 2016 Teil des Teams im Victor’s Fine Dining wurde. Bereits 2019 stieg sie zur Souschefin auf und beeindruckt seither mit ihrer Präzision, Kreativität und Liebe zum Detail. Ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten machen sie zur Zukunftshoffnung der deutschen Spitzengastronomie.

­

»Einfach Bau« von Sarah und Christian Bau erscheint am 28. Oktober im DK Verlag: 272 Seiten, 34,95 € – in jedem Buchladen erhältlich oder zu bestellen.

ISBN 978-3-8310-5081-9

272 Seiten, 205 x 279 mm, fester Einband (Mit Lesebändchen)

Mit farbigen Fotos und Step-Bildern

Christian Bau im Gourmet Report