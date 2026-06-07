MICHELIN Belgien & Luxemburg 2026: Zwei neue Zwei-Sterne-Restaurants und zehn Neueinsteiger

Die neue Ausgabe des Guide MICHELIN Belgien & Luxemburg 2026 ist erschienen und sorgt für große Aufmerksamkeit in der belgischen und luxemburgischen Gastronomieszene. Bei der feierlichen Präsentation in der Handelsbeurs in Antwerpen wurden zwei Restaurants neu mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet; insgesamt verzeichnet die Auswahl nun 764 Restaurants, darunter 139 Häuser mit mindestens einem Stern.

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Sergio Herman – Nick Brill

MICHELIN Belgien & Luxemburg

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN, erklärte anlässlich der neuen Ausgabe dem Gourmet Report: „Die Auswahl 2026 zeugt erneut von der gastronomischen Dynamik Belgiens und Luxemburgs. Unsere Inspektorinnen und Inspektoren haben darin Restaurants ausgezeichnet, in denen die Technik in erster Linie dem Geschmack und dem Erlebnis des Gastes dient. Zwischen etablierten Häusern und ambitionierten jungen Adressen entwickelt sich diese kulinarische Szene weiter, getragen von zutiefst engagierten Köchen.“ ​

An der Spitze des Landes stehen weiterhin Zilte in Antwerpen unter Viki Geunes und Boury in Roeselare unter Tim Boury, die beide ihre Höchstauszeichnung von drei MICHELIN-Sternen behaupten.

Zwei neue Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen

Zwei Häuser schaffen in diesem Jahr den Sprung von einem auf zwei Sterne und gehören damit nun zur absoluten Spitze des Landes. ​

Cuines 33 in Knokke-Heist unter Edwin Menue wurde für seine deutlich weiterentwickelte Küche ausgezeichnet. Die MICHELIN-Inspektoren loben eine ruhigere, fokussiertere Handschrift mit asiatischer Finesse, Gewürzen und einer klaren Leidenschaft für Meeresfrüchte. ​

Auch The Jane in Antwerpen unter Nick Bril steigt auf zwei Sterne. Das Restaurant auf dem Eilandje verbindet weiterhin Design und Musik mit einer gereiften, kosmopolitischen Küche, bei der heute mehr denn je der Teller im Mittelpunkt steht. ​

Damit erhöht sich die Zahl der Zwei-Sterne-Restaurants in Belgien und Luxemburg auf 22.

Zehn neue Restaurants mit einem MICHELIN-Stern

Zehn Restaurants wurden neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet. Die offizielle MICHELIN-Auswahl nennt folgende Neueinsteiger:

La Table-Lasne by Alain Bianchin (Ohain) – Alain Bianchin

(Ohain) – Moscou by Danny Horseele (Gentbrugge) – Danny Horseele

(Gentbrugge) – Subtiel (De Panne) – Stéphane Buyens

(De Panne) – Agnes (Sint-Martens-Bodegem) – Thomas Locus

(Sint-Martens-Bodegem) – EST (Heverlee) – Abel Demeestere und Laurence De Smet

(Heverlee) – und Vintage (Kontich) – Cyril Moulin

(Kontich) – Komaf (Wommelgem) – Anthony Stoop

(Wommelgem) – Bloesem (Borgerhout) – Nebo Schamp und Brend Geudens

(Borgerhout) – und Atelier Noun (Leefdaal) – Bert Casterman

(Leefdaal) – Le Lys (Luxemburg) – Kim de Dood ​

Insgesamt weist der Guide nun 115 Ein-Stern-Restaurants aus.

Nachhaltigkeit und Spezialpreise

Drei Restaurants erhielten 2026 neu den MICHELIN Grünen Stern: Instroom by Seppe Nobels in Antwerpen, Màloma in Rosières und Nova in Sint-Niklaas. Damit würdigt der Guide Häuser, die mit Produzentennähe, Saisonalität und einem bewussten Umgang mit Mikro-Jahreszeiten neue Maßstäbe setzen. ​

Vier Persönlichkeiten beziehungsweise Teams wurden zudem mit MICHELIN Spezialpreisen ausgezeichnet: Abel Demeestere (Young Chef Award), Nicolas Campus von Les Gribaumonts in Mons (Sommelier Award), Viviane Plaquet und Gitte Geunes von Zilte (Service Award) sowie La Villa Lorraine in Brüssel (Opening of the Year Award). ​

Bib Gourmand und Gesamtbilanz

Sieben weitere Restaurants wurden neu mit einem Bib Gourmand für ihr besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ausgezeichnet. MICHELIN nennt darunter unter anderem Alley Mian in Brüssel, Den Bourgondiër in Wilrijk und Basta! in Wanze. ​

Die Gesamtbilanz des Guide MICHELIN Belgien & Luxemburg 2026 lautet damit: 2 Restaurants mit drei Sternen, 22 Restaurants mit zwei Sternen, 115 Restaurants mit einem Stern, 113 Bib-Gourmand-Adressen und 764 insgesamt gelistete Restaurants. Die vollständige Auswahl ist online auf guide.michelin.com abrufbar.

Alle Sternerestaurants des MICHELIN Belgien & Luxemburg

Die offizielle Liste umfasst 139 Sternerestaurants in Belgien und Luxemburg: 2 mit drei Sternen, 22 mit zwei Sternen und 115 mit einem Stern.

Hier die Restaurants aus der offiziellen MICHELIN-Liste 2026:

3 Sterne

Zilte (Antwerpen)

Boury (Roeselare)

2 Sterne

Bozar Restaurant (Bruxelles)

Le Chalet de la Forêt (Uccle)

La Paix (Anderlecht)

Hertog Jan at Botanic (Antwerpen)

The Jane (Antwerpen)

Castor (Beveren-Leie)

Nuance (Duffel)

Vrijmoed (Gand)

Bartholomeus (Knokke-Heist)

Cuines 33 (Knokke-Heist)

Hof van Cleve – Floris Van Der Veken (Kruishoutem)

Cuchara (Lommel)

Slagmolen (Opglabbeek)

De Jonkman (Sint-Kruis)

Sir Kwinten (Sint-Kwintens-Lennik)

Maison Colette (Tongerlo)

L’Eau Vive (Arbre)

d’Eugénie à Emilie (Baudour)

L’Air du Temps (Liernu)

La Table de Maxime (Our)

Louis Linster (Frisange)

Ma langue sourit (Oetrange)

1 Stern

Kelderman (Alost)

Bistrot du Nord (Anvers)

The Butcher’s son (Anvers)

Fine Fleur (Anvers)

‚t Fornuis (Anvers)

Kommilfoo (Anvers)

Misera (Anvers)

Nathan (Anvers)

Nebo (Anvers)

Pont neuf (Anvers)

Hofke van Bazel (Bazel)

Bloesem (Borgerhout)

Sans Cravate (Bruges)

Zet’Joe by Geert Van Hecke (Bruges)

De Zuidkant (Damme)

Hostellerie Vivendum (Dilsen)

Hostellerie St-Nicolas (Elverdinge)

La Belle (Geel)

De Kristalijn (Genk)

La Botte (Genk)

OAK (Gand)

Publiek (Gand)

Moscou by Danny Horseele (Gentbrugge)

JER (Hasselt)

Ogst (Hasselt)

Couvert couvert (Heverlee)

EST (Heverlee)

Hof Ter Hulst (Hulshout)

Boo Raan (Knokke-Heist)

Sel Gris (Knokke-Heist)

Vintage (Kontich)

Subtiel (La Panne)

Atelier Noun (Leefdaal)

Le Julien (Lotenhulle)

EED (Louvain)

EssenCiel (Louvain)

De Pastorie (Lichtaart)

Neon (Lierre)

Rebelle (Marke)

Vol-Ver (Marke)

Tinèlle (Malines)

‚t Korennaer (Nieuwkerken-Waas)

De Bakermat (Ninove)

HAUT (Ostende)

Modest (Opglabbeek)

Willem Hiele (Oudenburg)

Benoit en Bernard Dewitte (Ouwegem)

L’Envie (Sint-Denijs)

Sensum Gent (Sint-Denijs-Westrem)

Carcasse (Sint-Idesbald)

Centpourcent (Sint-Katelijne-Waver)

Goffin (Sint-Kruis)

Agnes (Sint-Martens-Bodegem)

Hoeve De Bies (Sint-Martens-Voeren)

‚t Stoveke (Strombeek-Bever)

Melchior (Tirlemont)

Alter (Tongres)

De Mijlpaal (Tongres)

Hert (Turnhout)

Sense (Waasmunster)

Komaf (Wommelgem)

Fleur de Lin (Zele)

Innesto (Zonhoven)

Barge (Bruxelles)

Comme chez Soi (Bruxelles)

Eliane (Bruxelles)

Humus x Hortense (Ixelles)

Kamo (Ixelles)

Da Mimmo (Woluwe-Saint-Lambert)

Menssa (Woluwe-Saint-Pierre)

La Villa in the Sky (Ixelles)

La Grappe d’Or (Arlon)

Chai Gourmand (Beuzet)

Les Gourmands (Blaregnies)

Pré de chez vous (Bouge)

Maison Marit (Braine-l’Alleud)

Philippe Meyers (Braine-l’Alleud)

Bistro Racine (Braine-le-Château)

Un Max de Goût (Comblain-au-Pont)

Le Beau Rivage by Curtis (Dave)

Le Grand Verre (Durbuy)

La Grange d’Hamois (Emptinne)

Le Vieux Château (Flobecq)

Le Roannay (Francorchamps)

La Table de Manon (Grandhan)

Aux petits oignons (Jodoigne)

Héliport Brasserie (Liège)

¡Toma! (Liège)

Bistrot Blaise (Marche-en-Famenne)

Arabelle Meirlaen (Marchin)

Les Pieds dans le Plat (Marenne)

La Roseraie (Modave)

Attablez-vous (Namur)

La Table-Lasne by Alain Bianchin (Ohain)

Le Gastronome (Paliseul)

l’Impératif d’Éole (Quévy-le-Grand)

Vicomté (Roucourt)

Philippe Fauchet (Saint-Georges-sur-Meuse)

Quadras (Sankt-Vith)

Zur Post (Sankt-Vith)

Au Gré du Vent (Seneffe)

Le Coq aux Champs (Soheit-Tinlot)

l’Essentiel (Temploux)

Arden (Villers-sur-Lesse)

Le Cor de Chasse (Wéris)

Fields by René Mathieu (Findel)

Archibald De Prince (Lauterborn)

Grünewald Chef’s Table (Luxembourg)

Le Lys (Luxembourg)

Mosconi (Luxembourg)

Ryôdô (Luxembourg)

La Villa de Camille et Julien (Luxembourg)

Fani (Roeser)

Guillou Campagne (Schouweiler)

Apdikt (Steinfort)

Bib Gourmand MICHELIN Belgien & Luxemburg 2026

Der MICHELIN Belgien & Luxemburg 2026 bestätigt auch in der Kategorie Bib Gourmand die kulinarische Dynamik beider Länder. Insgesamt umfasst die neue Auswahl 113 Bib-Gourmand-Restaurants, wobei 2026 sieben neue Adressen ausgezeichnet wurden – sämtlich in Belgien.

In Luxemburg gab es in diesem Jahr keine neuen Bib-Gourmand-Auszeichnungen. Bestätigt sind dort u.a. Bazaar in Luxembourg City sowie Parc Le’h in Dudelange.

Die neuen Bib Gourmands 2026 in Belgien sind Alley Mian in Brüssel, ÔNGBÀ in Ixelles, Stone Dial in Uccle, Den Bourgondiër in Wilrijk, Ching Ching in Emblem, Basta! in Wanze und Coquo in Bierwart. Diese sieben Restaurants stehen laut MICHELIN exemplarisch für ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis in sehr unterschiedlichen Küchenstilen.