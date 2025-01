Ein neues Kapitel für The Jane. Nick Brill schreibt uns:

Sergio Herman – Nick Brill

Nick Bril schliesst THE JANE, Antwerpen



„Nach elf unvergesslichen Jahren schließen wir am 16. März die Türen unserer legendären Kapelle im Militärkrankenhaus. Aber wir sind noch lange nicht fertig. Wir freuen uns schon darauf, mit Ihnen das nächste Kapitel unserer Geschichte zu erleben.

Reservieren Sie jetzt Ihren Tisch in der Kapelle

Seit heute, dem 15. Januar, 9.00 Uhr, öffnen wir die Reservierungen für den letzten Zeitraum vor dem 16. März. Eine außergewöhnliche Gelegenheit für Sie, noch einmal an diesem historischen Ort im Groen Kwartier dabei zu sein.

Neue Zukunft in Antwerpen

Etwas Vertrautes gegen etwas Neues einzutauschen, ist immer aufregend. Aber wir freuen uns mit großer Begeisterung auf das, was kommt: ein ebenso großartiges, aber intimeres Konzept, das perfekt den Zeitgeist trifft. Mit dem hohen Anspruch und der Gastfreundschaft, die Sie von uns gewohnt sind.

Bis dahin haben wir eine Überraschung für Sie geplant, um Sie in diesem Frühjahr und Sommer willkommen zu heißen … Ein kleiner Appetitanreger für die Wiedereröffnung. Sie werden ganz sicher nicht hungrig bleiben!

Weitere Informationen über Reservierungen, das neue Konzept und die ‚Entremets‘ folgen in Kürze. Wir sind Ihnen dankbar, dass Sie Teil unserer Geschichte in der Kapelle sind. Und freuen uns mit dem ganzen Team darauf, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen – zunächst hier und schon bald an unserem neuen, spannenden Standort.“

Mit freundlichen Grüßen,

Nick Bril und das Team von The Jane

The Jane

