– Das Restaurant Bozar erhält zwei Sterne im MICHELIN-Führer Belgien und Luxemburg 2023. Sechzehn neue Restaurants sind mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet

Hof van Cleve von Peter Goosen in Kruishoutem 3 Sterne Michelin

Im Königlichen Theater in Mons stellte Michelin die Restaurantauswahl des MICHELIN-Führers Belgien und Luxemburg 2023 vor.

Mit insgesamt 816 Restaurants, darunter 149 MICHELIN-Sterne-Restaurants und 147 Restaurants, die mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet wurden, zeichnet sich der MICHELIN 2023 durch eine sehr lebendige Aktualität aus. Die Liste 2023 umfasst ein neues Restaurant mit zwei MICHELIN-Sternen, 16 neue Restaurants mit einem Stern, 4 neue Restaurants mit einem grünen MICHELIN-Stern und 22 neue Bib Gourmand-Restaurants.

„Die Inspektoren des MICHELIN-Führers haben sich bei der Zusammenstellung der neuen Liste für die beiden Länder viel Mühe gegeben. Sie haben mit Begeisterung die Dynamik und das Engagement der einheimischen Köche in ihrem Streben nach einer nachhaltigeren Gastronomie und ihren Willen, ihren Gästen in einem sehr schwierigen Umfeld kostbare Momente reinen Genusses zu bieten, zur Kenntnis genommen. Die neuen MICHELIN-ausgezeichneten Restaurants, viele davon mit jungen Köchen, zeugen von der außergewöhnlichen Kreativität, die sich in der belgischen und luxemburgischen Gastronomieszene breit macht, und von dem zunehmenden Wunsch vieler Gastronomen, ihren Gästen ein kulinarisches Erlebnis zu bieten, das mit den ökologischen Belangen der Gesellschaft in Einklang steht, ohne dabei an Kreativität und köstlichem Geschmack einzubüßen„, erklärt Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der MICHELIN Guides, im Gourmet Report Gespräch.

Michelin Führer Belgien und Luxemburg 2023

Die drei Restaurants mit drei MICHELIN-Sternen haben ihren Status bestätigt

Auch in diesem Jahr werden die Restaurants Hof van Cleve (Kruishoutem), Zilte (Antwerpen) und Boury (Roeselare) für ihre einzigartige Küche mit drei MICHELIN-Sternen empfohlen. Diese Auszeichnungen bestätigen die Köche Peter Goossens, Viki Geunes und Tim Boury als Ausnahmetalente. Alle drei Köche haben ihre Verbundenheit mit dem klassischen Repertoire bewiesen, dem jeder von ihnen eine inspirierte kreative Note hinzufügt. die lokale Gastronomieszene mit einem besonderen kulinarischen Erlebnis und einer einzigartigen Auswahl an Gerichten geprägt.

Ein neues Restaurant mit zwei MICHELIN-Sternen

Seit vielen Jahren ist Karen Torosyan im Restaurant Bozar in Brüssel ein Musterbeispiel für kulinarisches Know-How. Als strenger und anspruchsvoller Küchenchef interpretiert er die klassischen Rezepte mit einem persönlichen Sinn für Details und viel Leidenschaft neu. Unter den zahlreichen Kreationen, die er anbietet, sind seine „en croute“-Gerichte am bemerkenswertesten. Er hat sein Restaurant und seine innovative Küche beharrlich und gewissenhaft weiterentwickelt, um heute mit zwei MICHELIN-Sternen belohnt zu werden.

Insgesamt werden 22 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen im MICHELIN-Führer Belgien und Luxemburg 2023 empfohlen.

16 neue Lokale mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet

Die neue Auswahl des MICHELIN-Führers unterstreicht die Kreativität, die die gastronomische Landschaft in Belgien und Luxemburg prägt. Nicht weniger als 15 Restaurants sind mit einem ersten MICHELIN-Stern ausgezeichnet worden.

Darunter sind Nicolas Decloedt (Humus x Hortense in Ixelles, bereits mit dem MICHELIN Green Star ausgezeichnet), Grégoire Gillard (Barge in Brüssel) und Clément Petitjean (La Grappe d’Or in Autelbas), drei Köche, die Gemüse und Kräuter in raffinierten Gerichten veredeln. Sie sind auch der lebende Beweis für das Engagement für eine nachhaltige Gastronomie, die sich in Belgien zu etablieren beginnt.

Die Wertschätzung des Produkts in all seinen Aspekten ist auch das kulinarische Credo von Benjamin Laborie (La Table Benjamin Laborie in Ohain), Mathieu Vande Velde (Le Roannay in Francorchamps) und Manon Schenck (La Table de Manon in Grandhan). Grégory Gillain sorgt in seinem Restaurant La Grange d’Hamois in Hamois dafür, dass die lokalen Produkte einen Ehrenplatz erhalten. Die kreativen Gerichte von Tanguy De Turck im Le Vieux Château in Flobecq sind ausgesprochen großzügig und sehr originell. In Durbuy bietet Wout Bru in seinem Restaurant Le Grand Verre eine Küche von einzigartiger Raffinesse.

In Flandern bringt Nicolas Wentein Misera im Restaurant Misera in Antwerpen die Geschmäcker von Seeland auf den Tisch. In der gleichen Stadt überdenkt Wouter Van Tichelen in seinem Restaurant GLASS die klassischen Bistrot-Gerichte neu. Kevin Graf vom Restaurant De Bakermat in Ninove und Matthieu Beudaert vom Table d’Amis in Courtrai kreieren wahrhaft denkwürdige Menüs. In Gent sorgt Maurice De Jaeger im Sensum mit seiner hervorragenden Technik für ein einzigartiges kulinarisches Programm.

Michelin Führer Belgien und Luxemburg 2023

In Luxemburg verführen Caroline Esch und Valérian Prade ihre Gäste im Eden Rose mit ihren sehr modernen gastronomischen Kreationen.

Willem Hiele bleibt seinem Ruf als sehr eigenwilliger Koch treu – der Küchenchef, der gerne ausgetretene Pfade verlässt, ohne dabei seine Herkunft aus den Augen zu verlieren.

Die MICHELIN Special Awards

Mit den MICHELIN Special Awards würdigt der MICHELIN-Führer die verschiedenen Talente und das Know-how, die über die kulinarischen Fähigkeiten hinausgehen und zusammen die Basis für unvergessliche Erlebnisse an einem genussvollen Tisch bilden.

Mathieu Vande Velde vom neuen MICHELIN-Sternerestaurant Le Roannay in Francorchamps erhält den von San Pellegrino gestifteten MICHELIN Young Chef 2023 Award. Die gastronomische Persönlichkeit, die dieser junge Chefkoch in so kurzer Zeit unter Beweis gestellt hat, ist wirklich beeindruckend. Der 24-jährige, hochqualifizierte Profi hat die gesamte Kochkunst an der Seite von David Martin (Küchenchef im Restaurant La Paix in Anderlecht) gelernt.

Yanick Dehandschutter vom MICHELIN-Sternerestaurant Sir Kwinten in Sint- Kwintens-Lennik erhält den von Ruffus ausgelobten MICHELIN Sommelier Award für sein Fachwissen und die überraschenden Assoziationen, mit denen er seine Gäste verwöhnt. Ob er nun einen lokalen Gueuze, einen Vineuze – den er selbst entwickelt hat und als Aperitif anbietet – oder einen klassischen Barbera wählt, dieser erfahrene Sommelier enttäuscht seine Gäste nie.

22 neue Restaurants haben einen Bib Gourmand erhalten

Der MICHELIN Guide hat nicht weniger als 22 neue Restaurants mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet. Diese Restaurants zeichnen sich durch ihre gute Qualität und ihr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus.

Der MICHELIN Guide Belgien und Luxemburg 2023 fasst zusammen:

816 empfohlene Restaurants, darunter:

3 Restaurants mit drei MICHELIN-Sternen.

22 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen (1 neu).

124 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern (16 neue).

15 Restaurants mit dem grünen MICHELIN-Stern (4 neu).

147 Bib Gourmand-Restaurants (22 neu).

Alle neuen Restaurants in Belgien und Luxemburg finden Sie hier:

Belgien, französischsprachig: https://guide.michelin.com/be/fr/articles

Belgien, niederländischsprachig: https://guide.michelin.com/be/nl/articles

Luxemburg : https://guide.michelin.com/lu/fr/articles

Immer aktuell mit dem Gourmet Report Newsletter!

Michelin Führer Belgien und Luxemburg 2023 Zusammenfassung Michelin Führer Belgien und Luxemburg 2023: Das Restaurant Bozar erhält zwei Sterne im MICHELIN-Führer Belgien und Luxemburg 2023. Sechzehn neue Restaurants sind mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet Sende Benutzer-Bewertung 0 ( 0 Stimmen)