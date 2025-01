Christian Schwenke ist der neue General Manager Waldorf Astoria Berlin

Christian Schwenke, ein erfahrener Hotelier mit einer fast 25-jährigen Laufbahn bei Hilton, wurde zum neuen General Manager des Waldorf Astoria Berlin ernannt. Das 232 Zimmer und Suiten umfassende Luxushotel im Herzen der Berliner City West bietet Panoramablicke über die deutsche Hauptstadt.

Christian Schwenke

Christian Schwenke bringt internationale Expertise mit, die er in Führungspositionen in acht Hilton-Häusern in insgesamt fünf Ländern erworben hat. Zuletzt führte er als General Manager das Saski Krakow – Curio Collection by Hilton (2022–2024), das erste Hotel dieser Marke in Polen. Zu seinen früheren Erfolgen gehört die Leitung der erfolgreichen Renovierung und Neupositionierung des Hilton Prague Old Town. Schwenkes Karriere begann als Auszubildender im Hilton Weimar, gefolgt von Positionen im Hilton Antwerpen, Hilton Bremen und Hilton Budapest City. Nach 18 Jahren im Ausland kehrt Schwenke nun nach Deutschland zurück. Christian Schwenke tritt die Nachfolge von Gregor Andréewitch an, der das Waldorf Astoria Berlin mehr als 11 Jahre lang leitete und es als eine der luxuriösesten und bekanntesten Destinationen in Deutschland etablierte. Andréewitch hinterlässt ein bleibendes Erbe nach einer äußerst erfolgreichen 50-jährigen Karriere bei Hilton. Für Schwenke ist das Waldorf ein guter Karrieresprung.

„Das Waldorf Astoria Berlin ist ein wahrhaft außergewöhnliches Hotel“, so Schwenke im Gourmet Report Gespräch. „Mit einem atemberaubenden Blick über der Stadt aufzuwachen, ist ein einzigartiges Erlebnis. Ich freue mich darauf, die großartige Arbeit von Gregor Andréewitch und seinem Team fortzuführen und sicherzustellen, dass jeder Gast unvergessliche Momente in Berlin erlebt. Als leidenschaftlicher Hotelier freue ich mich darauf, unsere Gäste willkommen zu heißen und wertvolle Verbindungen mit unseren Besuchern und der lokalen Gemeinschaft zu knüpfen.“

Das Waldorf Astoria Berlin „sei nicht nur ein Ziel für Reisende, sondern auch ein Ort der Begegnung, an dem die Berliner Zeit mit Freunden und Familie verbringen können“, betonte er. Ob Schwenke an kulinarische Anfangserfolge anknüpfen kann, steht noch nicht fest.

Waldorf Astoria Berlin

Seit 2012 erhebt sich das 118m hohe, von Architekt Christoph Mäckler erbaute Berliner „Zoofenster“ über die Dächer der City West. In diesem beherbergt das Hotel Waldorf Astoria Berlin seine Gäste bis zur 31. Etage. Es zeichnet sich durch zeitlose Eleganz aus, in Anlehnung an das Mutterhaus im New Yorker Manhattan. Zu den Highlights des Waldorf Astoria Berlin zählen außerdem das Waldorf Astoria SPA sowie 232 geräumige Zimmer und Suiten. Die Höchstgelegene von ihnen – die „Präsidentensuite“, überragt die Metropole und umfasst rund 280 m². Einen einzigartigen Ausblick auf die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche bietet außerdem die Serenity Rooftop Terrasse. Kulinarisch ist das Waldorf Berlin eher zweite Liga. Die LANG BAR serviert Cocktails in gehobener Atmosphäre und gesalzenen Preisen.

www.waldorfastoriaberlin.de

Waldorf Astoria im Gourmet Report

Abonniere den Gourmet Report Newsletter!