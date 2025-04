Sorekara in Orlando erhält zwei MICHELIN-Sterne. Zwei Restaurants erhalten einen MICHELIN Green Star und vier einen Stern. Der Michelin Florida umfasst drei neue Ziele: Greater Fort Lauderdale, The Palm Beaches und St. Pete-Clearwater.

Michelin Florida

Die kürzlich erweiterte Auswahl des MICHELIN Florida für das Jahr 2025 enthält ein neues Restaurant mit zwei MICHELIN-Sternen und vier neue Lokale mit einem MICHELIN-Stern.

Insgesamt wurden 31 Restaurants von den anonymen Inspektoren mit Sternen ausgezeichnet, wobei das Sorekara in Orlando das neueste Restaurant mit zwei MICHELIN-Sternen ist. Bei der diesjährigen Wahl wurden auch zwei neue Grüne Sterne in Miami vergeben: EntreNos und Stubborn Seed wurden für ihre Bemühungen um nachhaltige Astronomie ausgezeichnet. Die gesamte Auswahl, einschließlich der Bib Gourmand- und empfohlenen Restaurants, umfasst insgesamt 172 Lokale aus 39 Restauranttypen.

„Florida hat bewiesen, dass es ein internationales kulinarisches Reiseziel ist, mit der Erweiterung um drei neue Städte und der Aufnahme von fünf Restaurants in die MICHELIN Sterne-Familie in diesem Jahr“, so Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der MICHELIN Guides gegenüber Gourmet Report. „Unsere anonymen Inspektoren von

sind von Floridas kulinarischer Gemeinschaft weiterhin begeistert, und wir gratulieren allen Köchen und Restaurants, die in diesem Jahr ausgezeichnet wurden.“

Hier sind die neuen MICHELIN-Sterne-Restaurants

Zwei MICHELIN-Sterne

Sorekara (Orlando; japanische Küche)

In einer Welt der Uniformität geht Sorekara stolz seinen eigenen Weg. Dieses Restaurant in Baldwin Park ist anders als alle anderen, die Sie bisher besucht haben. Es bietet eine überraschende und köstliche kulinarische Reise, bei der die Erwartungen auf den Kopf gestellt werden. Das Degustationsmenü des Chefkochs und Inhabers William Shen unterstreicht die 72 Mikro-Jahreszeiten Japans mit höchst originellen Gerichten, die mit einem Sinn für Skurrilität durchsetzt sind (man beachte den Gang, der einem Imbissladen nachempfunden ist, oder die „Nigiri“). Ob es sich nun um Madai handelt, das eine unverwechselbare Abwandlung der Tradition darstellt, oder um eine äußerst schmackhafte Schüssel Kegani aus Hokkaido – Eleganz und Raffinesse ziehen sich wie ein roter Faden durch die Mahlzeit, die sich über mehrere Stunden hinweg durch mehrere Räume zieht. Ein weiterer Hinweis darauf, dass dieses Restaurant alles andere als typisch ist? Das Sorekara ist nur an wenigen Abenden in der Woche für ein einziges Seating geöffnet.

Ein MICHELIN-Stern

Chef’s Counter im MAASS (Fort Lauderdale; Zeitgenössische Küche)

Der Chef’s Counter genießt einen erstklassigen Platz im MAASS-Speisesaal des Four Seasons Fort Lauderdale, und dieser stilvolle Sitzplatz mit Blick auf die große, offene Küche bietet ein ganz besonderes Esserlebnis. Das Degustationsmenü von Küchenchef Ryan Ratino, das von Küchenchef David Brito geleitet wird, ist eine schöne Hommage an die zeitgenössische Küche mit französischen Techniken, japanischen Zutaten und einigen Highlights aus Florida. Die Zutaten stehen im Mittelpunkt von Gerichten wie der gebratenen Jakobsmuschel auf Trüffelpüree. Das Gericht ist eine gehobene Variante der Hühnernudelsuppe und wird mit einer samtigen Brühe zubereitet. Eine delikate Schale mit Koshihikari-Reis, der in einem Donabe mit Maitake-Pilzen und Comté-Schaum gekocht wird, ist von Anfang bis Ende ausgezeichnet. Das Kakigori mit kandierten Nüssen und frischen Himbeeren ist ein köstlicher Abschluss.

Itamae Ao (Miami; peruanische/japanische Küche)

Dieses Restaurant im Restaurant mit 10 Plätzen von Chefkoch Nando Chang in Midtown soll einen neuen Standard für die Nikkei-Küche in der Region setzen. Diejenigen, die mit der früheren Arbeit des Küchenchefs im Design District vertraut sind, werden begeistert sein, wie die klassischen peruanisch-japanischen Aromen und die typischen Gerichte überarbeitet, neu interpretiert und verfeinert wurden. In diesem kühnen Degustationsmenü spielen Säure und Gewürze eine wichtige Rolle, oft in Form von Leche de Tigre. Von Hummerbisque mit Süßkartoffel-Gnocchi bis hin zu cremigem Reis mit Hokkaido-Muscheln und Parmesan – die Küche hat Stil und Substanz in Hülle und Fülle. Die Beschaffung hat Priorität: ganze Fische werden aus Japan eingeflogen, später zerlegt und gelegentlich in den Kühlschränken an der Wand aufgehängt, wo sie trocken reifen.

Konro (West Palm Beach; Zeitgenössische Küche)

Chef Jacob Bickelhaupt und Sommelière Nadia Bickelhaupt leiten dieses schöne und intime Lokal in einem gemischt genutzten Gebäude in West Palm Beach. Die kühne Küche steht hier im Mittelpunkt, und die Vorliebe für reichhaltige, umamihaltige Gerichte überrascht die Gäste. Die Mahlzeiten beginnen mit Snacks; ein Highlight ist die Gänselebermousse in einer Hühnerhauttüte. Die Kreativität des Küchenchefs zeigt sich in Gerstenrisotto mit Noki-Pilzen, karamellisierten, knusprig gebratenen Zwiebeln und schwarzen Trüffelspänen, serviert in einem goldenen Ei. Binchotan gegrilltes Wagyu in hausgemachter Sojasauce mit pochierter Karotte, Sellerie und braunem Butterpüree – ein Geschmack, der sich mit jedem Bissen weiterentwickelt. Eine schöne Schüssel Kokos-Passionsfrucht-Sorbet mit Shortbread-Keksstreuseln rundet das Angebot ab.

Ômo by Jônt (Orlando; Moderne Küche)

Das renommierte Restaurant Jônt von Küchenchef Ryan Ratino in Washington D.C. war mehr als nur die Inspiration für diesen Ableger. Dieses Restaurant in Winter Park spiegelt diesen Geist und diese Sensibilität wider (denken Sie an klassische französische Techniken kombiniert mit makellosen japanischen Zutaten), wenn auch mit einigen floridianischen Akzenten.

Der Raum bietet Raum für diskrete Momente bei jeder Mahlzeit, während drei Degustationsmenüs die gesamte Bandbreite von übersichtlich und preiswert bis hin zu luxuriös zubereiteten Zutaten abdecken. Unabhängig von der Auswahl erwarten Sie raffinierte, saisonal abgestimmte Gerichte von Küchenchef Mike Commins, wie zum Beispiel Chawanmushi mit einer herbstlichen Note aus geschmorten Süßkartoffeln, Kombu und brauner Buttersauce. Auf zwei Arten zubereitete Jakobsmuscheln zeugen von der geschickten Hand des Küchenchefs, während Kakigori mit Schokolade und Haselnuss eine elegante Hommage ist.

Bib Gourmand

Die Michelin-Inspektoren haben 36 Restaurants mit der Auszeichnung „Bib Gourmand“ ausgezeichnet. Diese Auszeichnung würdigt hervorragendes Essen zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Die vollständige Liste finden Sie unten.

Die Bib Gourmand-Restaurants des Michelin Florida 2025

Restaurant —-> Addresse

aioli (new) 7434 S. Dixie Hwy., West Palm Beach, 33405

Bachour 2020 Salzedo St., Miami, 33134

Bánh Mì Boy (new) 1110 E. Colonial Dr., Orlando, 32803

Bombay Street Kitchen 6215 S. Orange Blossom Trl., Orlando, 32809

Chug’s Diner 3444 Main Hwy., Ste. 21, Miami, 33133

Coro (new) 3022 Corrine Dr., Orlando, 32803

Domu 3201 Corrine Dr., #100, Orlando, 32803

El Turco 184 N.E. 50th Terr., Miami, 33137

Ghee Indian Kitchen 8965 S.W. 72nd Pl., Miami, 33156

Gorkhali Kitchen 10044 Cross Creek Blvd., Tampa, 33647

Heritage (new) 903 N.E. 5th Ave., Fort Lauderdale, 33304

Hometown Barbecue Miami 1200 N.W. 22nd St., #100, Miami, 33142

Isan Zaap 4693 Gardens Park Blvd., Ste 113, Orlando, 32839

La Natural 7289 N.W. 2nd Ave., Miami, 33150

Lucali 1930 Bay Rd., Miami Beach, 33139

Mandolin Aegean Bistro 4312 N.E. 2nd Ave., Miami, 33137

Michael’s Genuine 130 N.E. 40th St., Miami, 33137

Norigami 426 W. Plant St., Winter Garden, 34787

Otto’s High Dive 2304 E. Robinson St., Orlando, 32803

Palm Beach Meats (new) 4812 S. Dixie Hwy., West Palm Beach, 33405

Phuc Yea 7100 Biscayne Blvd., Miami, 33138

Psomi 701 N. Howard Ave., Tampa, 33606

Rooster and the Till 6500 N. Florida Ave., Tampa, 33604

Sanguich De Miami 2057 S.W. 8th St., Miami, 33135

Smokemade Meats + Eats (new) 1400 S. Crystal Lake Dr., Orlando, 32806

Strand 807 N. Mills Ave., Orlando, 32803

Streetlight Taco 4004 Henderson Blvd., Tampa, 33629

Sushi Saint 400 Pittman St., Ste. A, Orlando, 32801

Tam Tam 99 N.W. 1st St., Miami, 33128

Taste of Chengdu 4856 New Broad St., Orlando, 32814

The Ravenous Pig 565 W. Fairbanks Ave., Orlando, 32789

Tinta y Cafe 1315 Ponce De Leon Blvd., Coral Gables, 33134

UniGirl (new) 1110 E. Colonial Dr., Orlando, 32803

Z Asian 1830 E. Colonial Dr., Ste. B, Orlando, 32803MICHELIN GUIDE

Zaru 1114 E. Colonial Dr., Orlando, 32803

Zitz Sum 396 Alhambra Cir., Ste. 155, Coral Gables, 33134



MICHELIN Florida Special Awards

Prix Lauréat Établissement Prix MICHELIN des Cocktails Exceptionnels Tyler Wolff Ponte Prix MICHELIN de la Sommellerie Jacqueline Pirolo Macchialina Prix MICHELIN du Service Austin Joseph Sorekara Prix MICHELIN du Jeune Chef Juan Camilo Liscano Palma

In den USA verdient unter Umständen Ihre Bank unverhältnismäßig an Ihren Umsätzen, sprich, Sie bezahlen zu viel an Provision und Umrechnung. Lesen Sie unseren Erfahrungsbericht. Ohne finanzielles Interesse unsererseits!

Guide MICHELIN Florida 2025 :

(Excellente cuisine, vaut le détour) 2 (Cuisine de grande qualité, vaut l’étape) 29 Bib Gourmand (Cuisine de qualité à prix modéré) 36 Restaurants recommandés par le Guide MICHELIN 105 Nombre total de restaurants dans la sélection 172 Styles de cuisine représentés dans la sélection des restaurants Étoilés MICHELIN 12 Styles de cuisine représentés dans la catégorie Bib Gourmand 18 Styles de cuisine représentés dans la sélection 39

Sterne-Restaurants des Michelin Florida 2025

Restaurant Distinction Adresse L’Atelier de Joël Robuchon Miami 151 N.E. 41st St., Miami, 33137 Sorekara (nouveauté) 4979 New Broad St., Orlando, 32814 Ariete 3540 Main Hwy., Miami, 33133 Boia De 5205 N.E. 2nd Ave., Miami, 33137 Camille 4962 New Broad St., Orlando, 32814 Capa 10100 Dream Tree Blvd., Orlando, 32836 Chef’s Counter at MAASS (nouveauté) 525 N. Fort Lauderdale Beach Blvd., Fort Lauderdale, 33304 Cote Miami 3900 N.E. 2nd Ave., Miami, 33137 Ebbe 1202 N. Franklin St., Tampa, 33602 Elcielo Miami 31 S.E. 5th St., Miami, 33131 EntreNos 9840 N.E. 2nd Ave., Miami, 33138 Hiden 313 N.W. 25th St., Miami, 33127 Itamae Ao (nouveauté) 3225 N.E. 1st Ave., Miami, 33137 Kadence 1809 Winter Park Rd., Orlando, 32803 Konro (nouveauté) 424 Park Pl., #101, West Palm Beach, 33401 Kōsen 307 W. Palm Ave., Tampa, 33602 Koya 807 W. Platt St., Tampa, 33606 Le Jardinier Miami 151 N.E. 41st St., Ste. 135, Miami, 33137 Lilac 500 Channelside Dr., Tampa, 33602 Los Félix 3413 Main Hwy., Miami, 33133 Natsu 777 N. Orange Ave., Ste. C, Orlando, 32801 Ogawa 7223 N.W. 2nd Ave., Miami, 33150 Ômo by Jônt (nouveauté) 115 E. Lyman Ave., Winter Park, 32789 Papa Llama 2840 Curry Ford Rd., Orlando, 32806 Rocca 323 W. Palm Ave., Tampa, 33602 Shingo 112 Alhambra Cir., Coral Gables, 33134 Soseki 955 W. Fairbanks Ave., Winter Park, 32789 Stubborn Seed 101 Washington Ave., Miami Beach, 33139 Tambourine Room by Tristan Brandt 6801 Collins Ave., Miami Beach, 33141 The Surf Club Restaurant 9011 Collins Ave., Surfside, 33154 Victoria & Albert’s 4401 Floridian Way, Orlando, 32830

Empfohlene Restaurants des neuen Guide Michelin Florida 2025

Restaurant Adresse AVA MediterrAegean 290 S. Park Ave., Winter Park, 32789 Bacán 6100 Wave Hotel Dr., Orlando, 32827 Bar Kada (nouveauté) 957 W. Fairbanks Ave., Winter Park, 32789 Beauty & the Butcher 6915 S.W. 57th Ave., S. Red Rd., Coral Gables, 33143 Bern’s Steak House 1208 S. Howard Ave., Tampa, 33606 Big Ray’s Fish Camp (nouveauté) 6116 Interbay Blvd., Tampa, 33611 Bistro BT 4267 Henderson Blvd., Tampa, 33629 Black Rooster Taqueria 1323 N. Mills Ave., Orlando, 32803 Brasserie Laurel 698 N.E. 1st Ave., Miami, 33132 būccan (nouveauté) 350 S. County Rd., Palm Beach, 33480 Cafe La Trova 971 S.W. 8th St., Miami, 33130 Chuan Fu 1035 N. Orlando Ave., Ste. 105, Winter Park, 32789 Cítricos 4401 Floridian Way, Orlando, 32830 Coolinary and the Parched Pig (nouveauté) 4580 Donald Ross Rd., #105, Palm Beach Gardens, 33418 Cotoa (nouveauté) 100 Biscayne Blvd., Ste. 104, Miami, 33132 Cousin Vinny’s Sandwich Co. (nouveauté) 1331 W. Cass St., Tampa, 33606 Daniel’s, A Florida Steakhouse (nouveauté) 620 S. Federal Hwy., Fort Lauderdale, 33301 Doce Provisions 541 S.W. 12th Ave., Miami, 33130 Edoboy 728 N. Thornton Ave., Orlando, 32803 Élevage SoHo Kitchen & Bar 1207 S. Howard Ave., Tampa, 33606 Estiatorio Milos 730 1st St., Miami Beach, 33139 Evelyn’s (nouveauté) 525 N. Fort Lauderdale Beach Blvd., Fort Lauderdale, 33304 Fiola Miami 1500 San Ignacio Ave., Coral Gables, 33146 Fisk 1202 N. Franklin St., Tampa, 33602 Flaming Mountain (nouveauté) 13520 University Plaza St., Tampa, 33613 Fortu 97 Central Ave., St. Petersburg, 33701 Four Flamingos, A Richard Blais Florida Kitchen 1 Grand Cypress Blvd., Orlando, 32836 Grand Central (nouveauté; temporarily closed) 7919 Biscayne Blvd., Miami, 33138 Gyukatsu Rose (nouveauté) 3201 Corrine Dr., Fl. 1, Orlando, 32803 Hakkasan Miami 4441 Collins Ave., Miami Beach, 33140 Haven 2208 W. Morrison Ave., Tampa, 33606 Hiyakawa Miami 2700 N. Miami Ave., #5, Miami, 33127 Il Ritorno (nouveauté) 449 Central Ave. N., #101, St. Petersburg, 33701 Joe’s Stone Crab 11 Washington Ave., Miami Beach, 33139 Josh’s Deli 9517 Harding Ave., Surfside, 33154 Juju 700 Maguire Blvd., Orlando, 32803 Kabooki Sushi 3122 E. Colonial Dr., Orlando, 32803 Kai Asian Street Fare 1555 State Rd. 436, Orlando, 32792 Kai Kai (nouveauté) 1110 E. Colonial Dr., Orlando, 32803 Kaori 871 S. Miami Ave., Miami, 33130 Kaya 618 N. Thornton Ave., Orlando, 32803 Knife & Spoon 4012 Central Florida Pkwy., Orlando, 32837 Kojin 2.0 (nouveauté) 804 Ponce de Leon, Coral Gables, 33134 Krüs Kitchen 3413 Main Hwy., Miami, 33133 La Mar by Gastón Acurio 500 Brickell Key Dr., Miami, 33131 Larb Thai-Isan (nouveauté) 6234 N. Federal Hwy., Fort Lauderdale, 33308 Los Fuegos by Francis Mallmann 3201 Collins Ave., Miami Beach, 33140 Lung Yai Thai Tapas 1731 S.W. 8th St., Miami, 33135 Macchialina 820 Alton Rd., Miami Beach, 33139 Mad Dogs & Englishmen (nouveauté) 4914 S. MacDill Ave., Tampa, 33611 Maty’s 3255 N.E. 1st Ave., Miami, 33137 Maxine’s on Shine 337 N. Shine Ave., Orlando, 32803 Mignonette 210 N.E. 18th St., Miami, 33132 Mise en Place 442 W. Grand Central Ave., Tampa, 33606 Mister O1 Extraordinary Pizza 1680 Michigan Ave., Ste. 101, Miami Beach, 33139 Moody Tongue Sushi (nouveauté) 600 Okeechobee Blvd., West Palm Beach, 33401 Morimoto Asia 1600 E. Buena Vista Dr., Orlando, 32830 Nami (nouveauté) 6004 Artist Ave., Orlando, 32827 Nicholson Muir Distinguished Meats (nouveauté) 480 E. Ocean Ave., Boynton Beach, 33435 Niu Kitchen 104 N.E. 2nd Ave., Miami, 33132 Noble Rice 615 Channelside Dr., Ste. 112, Tampa, 33602 Olivia 3601 W. Swann Ave., Tampa, 33609 Ossobuco 62 N.W. 27th St., Miami, 33127 Palma (nouveauté) 240 N.W. 8th Ave., Miami, 33128 Pao by Paul Qui 3201 Collins Ave., Miami Beach, 33140 Pizza Bruno 3990 Curry Ford Rd., Orlando, 32806 Ponte 1010 Gramercy Ln., Tampa, 33607 Prato 124 N. Park Ave., Winter Park, 32789 Predalina 1001 E. Cumberland Ave., Tampa, 33602 Primo 4040 Central Florida Pkwy., Orlando, 32837 Ravello 10100 Dream Tree Blvd., Orlando, 32836 Recoveco (nouveauté) 6000 S.W. 74th St., Ste. 1, Miami, 33143 Restaurant BT 2507 S. MacDill Ave., Tampa, 33629 Se7en Bites 617 N. Primrose Dr., Orlando, 32803 Sear + Sea 14900 Chelonia Pkwy., Orlando, 32821 Selam 5494 Central Florida Pkwy., Orlando, 32821 Sereia (nouveauté) 3540 Main Hwy., Miami, 33133 Shin Jung 1638 E. Colonial Dr., Orlando, 32803 Stage Kitchen & Bar (nouveauté) 2000 PGA Blvd., Ste. 5502, West Palm Beach, 33408 Steelbach 1902 N. Ola Ave., Tampa, 33602 Sticky Rice 1915 E. Colonial Dr., Orlando, 32803 Sunny’s Steakhouse (nouveauté) 7357 N.W. Miami Ct., Miami, 33150 Supernatural Food & Wine 305 E. Polk St., Tampa, 33602 Sushi Sho Rexley (nouveauté) 214 2nd St. N., St. Petersburg, 33701 Sushi Yasu Tanaka 140 N.E. 39th St., Ste. 241, Miami, 33137 Swine & Sons 201 N. Bumby Ave., Orlando, 32803 Taquiza 7450 Ocean Terrace, Miami Beach, 33141 The Butcher’s Club (nouveauté) 400 Ave. of the Champions, Palm Beach Gardens, 33418 The Den at Azabu Miami Beach 161 Ocean Dr., Miami Beach, 33139 The Gibson Room 2224 S.W. 22nd St., Miami, 33145 The Pearl 823 Water St., Tampa, 33602 The Pinery 295 N.E. Ivanhoe Blvd., Orlando, 32804 The Polite Pig 1536 Buena Vista Dr., Orlando, 32830 The Tides Market (nouveauté) 305 Main St., Safety Harbor, 34695 Timpano 1610 W. Swann Ave., Tampa, 33606 Toledo 1001 W. Buena Vista Dr., Orlando, 32830 Tori Tori 720 N. Mills Ave., Orlando, 32803 Torno Subito (nouveauté) 200 E. Flagler St., Miami, 33131 Twenty Pho Hour 11951 International Dr., Unit B2, Orlando, 32821 ViceVersa (nouveauté) 398 N.E. 5th St., Miami, 33132 Walala Hand-Pulled Noodle House (nouveauté) 5062 W. Colonial Dr., #120, Orlando, 32808 Walrus Rodeo 5143 N.E. 2nd Ave., Miami, 33137 YH Seafood Clubhouse 8081 Turkey Lake Rd., Orlando, 32819 Yummy House 2620 E. Hillsborough Ave., Tampa, 33610 Zak The Baker 295 N.W. 26th St., Miami, 33127

Neben den Restaurants bewertet der Michelin auch Hotels in Florida: https://guide.michelin.com/en/hotels-stays/florida