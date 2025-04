Kimpton Main Frankfurt stellt F&B-Führungsteam und neue Gastronomie-Konzepte vor

F&B Kimpton Frankfurt

Gastronomie Konzepte des Kimpton Main Frankfurt

Das kürzlich eröffnete Lifestyle-Hotel Kimpton Main Frankfurt setzt auf ein kompetentes Führungsteam und auf neue Gastronomie-Konzepte. Die Konzeptionierung der beiden Restaurants und Bars lag bei der englischen Gorgeous Group, David Bullett übernimmt als Head of F&B die Verantwortung der gastronomischen Leitung. An seiner Seite stehen Andrijana Golubovic als Restaurant Manager und Dominik M. Falger, der sich mit seinem Team um die Bar-Outlets kümmert. Komplettiert wird das Führungsteam durch Jörg Ludwig, der als Executive Kitchen Director die Küche managen wird.

Die Köpfe hinter dem neuen Genusskonzept

Die Position des Head of F&B und die vollumfängliche Leitung der gastronomischen Outlets übernimmt David Bullett, der sich in den vergangenen Jahren bereits einen Namen in der Frankfurter Gastro-Szene gemacht hat. Zuvor machte er Halt bei Biancalani, Goldman Restaurant, VaiVai sowie im Restaurant Gerbermühle. Mit seiner langjährigen Erfahrung und einem internationalen Background, dank seiner Wurzeln in Vancouver, bringt er den Kimpton-Spirit zukünftig in die kulinarische Landschaft Frankfurts. An Davids Seite wird Andrijana Golubovic die Restaurants führen. Andrijana arbeitete in den vergangenen zehn Jahren in Dubai, Bahrain und Montenegro und schärfte ihre Expertise bei High-End-Marken wie Four Seasons, The Ritz Carlton und Shangri La. Zudem hält Andrijana das begehrte WSET2 Diplom.

Ikonische Drinks mit kosmopolitischem Vibe

Die Bars des Kimpton stehen künftig unter der Leitung von Dominik M. Falger, einem der renommiertesten Barmeister und Spirituosen-Experten Frankfurts. Als Gründer der preisgekrönten Embury Bar und mit über 26 Jahren Erfahrung in internationalen Top-Adressen wie dem Burj Al Arab und der Widder Bar, bringt Dominik nicht nur Expertise, sondern auch eine unverwechselbare Handschrift mit. Nach dem Closing der Embury Bar widmet er sich nun gemeinsam mit seinem eingespielten Team den Bar-Outlets des Kimpton Main Frankfurt. Gäste dürfen sich auf zeitlose Signature-Drinks mit Charakter, urbanem Spirit und kreative Neuinterpretationen freuen – serviert mit einem einzigartigen Vibe.

Als Executive Kitchen Director konnte das Kimpton Jörg Ludwig gewinnen. Der gebürtige Hanauer ist seit über 35 Jahren Koch, zuletzt war er als Küchenchef in der Gerbermühle tätig, einer Genuss-Adresse im Rhein-Main-Gebiet. Zuvor machte er Station im Parlament Hamburg sowie in der Sansibar auf Sylt. In den vergangenen 15 Jahren war Jörg der kreative Kopf hinter den gastronomischen Konzepten der Gekko Group, unter anderem dem Roomers Frankfurt.

Unter seiner Leitung komplettieren Lars Burtscheidt als Head Chef, Ignatius Gorby als Executive Sous Chef und Jakob Borowski als Sous Chef das Team. Alle drei sammelten bereits Erfahrungen bei Spitzen-Adressen in der Gastronomie und Hotellerie. Lars Burtscheidt bringt echte Frankfurt-Expertise mit, die er in seinen beiden vergangenen Stationen in stadtbekannten Hotels, dem Hilton Frankfurt City und dem Holiday Inn Alte Oper, erworben hat. In beiden war Lars als Küchenchef tätig. Ignatius Gorby wechselt nach sechsjähriger Tätigkeit im Frankfurter Sternerestaurant Bidlabu ins Kimpton. Zuvor war Ignatius im mittlerweile geschlossenen Weinsinn engagiert, das zu seiner Zeit damals ebenfalls mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet war. Sous Chef Jakob Borowski war zuletzt Küchenmeister in der Gerbermühle, davor führten ihn seine Wege ins Reblaus auf Sylt sowie ins Landhaus Stricker auf Sylt, das ebenfalls mit einem Stern im Guide Michelin ausgezeichnet ist.

Headchefs Kimpton Frankfurt

Von Brasserie bis Rooftop

Innovative, kreative und lokale Gastronomie: Die zwei Restaurants und zwei Bars des Lifestyle-Hotels wurden in Zusammenarbeit mit der in London ansässigen Gorgeous Group entwickelt und versprechen bereits jetzt, die neuen kulinarischen Hotspots der Metropole zu werden. Aus der kreativen Feder der Hospitality Agentur stammen unter anderem bereits die Konzepte für das Fritz & Felix in Baden-Baden sowie die Baccarat Bar im Londoner Harrods.

Das Wohnzimmer der Nachbarschaft: Die Lobby-Bar MAY verfolgt das Credo „Where America meets Frankfurt to celebrate the craft of the bar” und vereint gekonnt die Ästhetik einer amerikanischen Bar der 1950er Jahre mit der Gemütlichkeit eines Wohnzimmers. Das Interior-Design kombiniert edle Elemente, wie Marmor und Glas, mit grünem Samt und whisky-farbenem Leder, um eine warme, einladende Atmosphäre zu schaffen. Auf der sorgfältig kuratierten Barkarte finden Gäste unkomplizierte, beliebte und dennoch qualitativ hochwertige Drinks. Die Karte ist eine Hommage an das kunstvolle Handwerk hinter dem Bartresen: von Barista-Kaffeespezialitäten am Morgen über fast vergessene Retro-Cocktails bis hin zu Lieblingsklassikern am Abend. MAY ist mehr als eine Bar – es ist ein Stück Lebensgefühl im FOUR Frankfurt, der zentrale Treffpunkt für After Work und der perfekte Ort für Abende, die sich nicht nach Alltag anfühlen.



A Neighbourhood Brasserie: Im ANNI wird die Tradition der Grand Brasserie neu interpretiert. Die Küche ehrt klassische Details mit einem modernen Twist und revolutioniert das traditionelle Fine-Dining-Erlebnis – wo urbaner Chic auf zeitlose Eleganz trifft. So werden Klassiker aus Europas Grand Cafés, Brasserien und Bistros mit einem lokalen Akzent verfeinert. Ruhige Farbwelten, edle Materialien und dezente Opulenz prägen maßgeblich das Design. Ob Frühstück, Business Lunch oder ausgiebiges Abendessen: ANNI überzeugt mit einer pulsierenden Atmosphäre und steht nicht nur Hotelgästen offen, sondern auch Locals, die über den neuangelegten FOUR Frankfurt Quartiersplatz den Zugang zum Restaurant finden.

Bauhaus meets Bohemia im Highlight des Hotels: Am 23. April eröffnet mit dem LAZULI eine außergewöhnliche Rooftop-Location, die Frankfurt um eine neue Social Destination bereichert. Im fünften Stock gelegen, wo alle vier Türme des FOUR Frankfurt zusammenlaufen, bietet das LAZULI eine Rooftop-Flucht aus dem Alltag – inmitten der Skyline und doch in einer ganz eigenen Welt. Das Restaurant und die Bar im mediterranen Art-Déco-Stil bietet Design zum Eintauchen dank eines Farbspiels aus Pastell, Gold und mediterraner Leichtigkeit. Im Zentrum steht der azurblaue Bartresen inspiriert vom Lapis-Lazuli-Stein – der Namensgeber des Restaurant- und Bar-Konzepts. Essen, das verbindet: mit Gerichten zum Teilen, die Gespräche anstoßen und Erinnerungen schaffen. Gepaart mit innovativen Cocktails und Weinen verschmelzen gekonnt Aromen, Kulturen und Farben. Das LAZULI schafft ein raffiniertes und soziales Erlebnis, das zum Verweilen bis in die Abendstunden einlädt. Ein einzigartiger Social Playground über den Dächern der Stadt.

Kimpton Hotels & Restaurants ist Teil des Luxus- und Lifestyle-Portfolios von IHG Hotels & Resorts. Die 1981 in San Francisco gegründete Boutique-Hotelgesellschaft war Vorreiter des Konzepts einzigartiger, unverwechselbarer und designorientierter Hotels. Heute betreibt die Marke mehr als 75 Hotels sowie über 100 Restaurants, Bars und Lounges in Metropolen, Urlaubszielen und aufstrebenden Destinationen auf der ganzen Welt. Über 50 weitere Hotelprojekte sind derzeit in Planung. Von inspirierendem Design bis hin zu innovativen gastronomischen Konzepten mit lokalem Flair, stehen die Gäste im Mittelpunkt der Kimpton Experience. Jedes Detail ist sorgfältig kuratiert und kunstvoll umgesetzt, um ein bedeutungsvolles, ungekünsteltes und persönliches Gästeerlebnis zu schaffen.