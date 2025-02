Frankfurt wird Gastgeber der Michelin Guide Ceremony

In den kommenden zwei Jahren wird Frankfurt am Main zum Mittelpunkt der Gourmetwelt im ganzen Land. Bis dahin findet hier die Michelin-Sterne Verleihung im Rahmen der Michelin Guide Ceremony für Deutschland statt.

Michelin

Michelin Guide Ceremony

Am 17. Juni werden im Gesellschaftshaus Palmengarten, das mit seiner historischen Architektur die passende Kulisse bietet, Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Köche aus der ganzen Republik ausgezeichnet. Auch die Grünen Sterne, die besonders nachhaltiges Engagement honorieren, werden verliehen, ebenso der Bib Gourmand für eine gute Küche mit ausgewogenem Preis-Leistungsverhältnis sowie die Michelin Special Awards wie zum Beispiel der Sommelier Award. Deutschland ist eines von über 40 Ländern weltweit, in denen der Guide Michelin erscheint.

Frankfurts dynamische und kreative kulinarische Szene ist durch Einflüsse aus aller Welt geprägt. „Wir freuen uns sehr, dass die Scheinwerfer am 17. Juni auf Frankfurt gerichtet sind und diese Vielfalt einem breiten Publikum präsentiert wird“, erklärt Stephanie Wüst, Stadträtin und Dezernentin für Wirtschaft, Recht und Stadtmarketing, dem Gourmet Report. Die große Vielfalt, die Frankfurt zu bieten hat, zeigt die Stadt in den ersten zwei Juniwochen mit einem fulminanten Rahmenprogramm.

„Das Niveau der deutschen Küche ist ungebrochen hoch, mit bemerkenswerten Leistungen der Küchenteams von Nord nach Süd. Wir freuen uns daher besonders, die Gastgeberstadt für die diesjährige Sterne-Verleihung bekanntzugeben“, sagt Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN, gegenüber Gourmet Report. „Die Verleihung wird erneut die Exzellenz und Vielfalt der Gastronomie des Landes sowie das Engagement und das Talent seiner Spitzenköche hervorheben, die die Grenzen der Kochkunst immer weiter verschieben.“

Frankfurt am Main wird am 17. Juni zur kulinarischen Hochburg der Bundesrepublik: Dann gibt der Guide MICHELIN Deutschland im Gesellschaftshaus Palmengarten die neuen Restaurantempfehlungen für 2025 bekannt. Nach Karlsruhe im Jahr 2023 und im Vorjahr Hamburg ist nun die Main-Metropole Schauplatz für die feierliche Sterne-Zeremonie – von Gourmets mit Spannung erwartet. Auch 2026 findet die Verleihung in Frankfurt am Main statt.

Zwei Wochen rund um Sternegastronomie

Unter dem Motto „Sterne über Frankfurt“ wird in der ersten Junihälfte mit zahlreichen Events die gastronomische Bandbreite Frankfurts gefeiert. Für Branchenvertreter und Foodinteressierte finden vom 1. bis zum 16. Juni jede Menge Veranstaltungen statt, darunter eine Nacht der Sterne vom Deutschen Fachverlag im Frankfurter Hof und der Vegane Salon Frankfurt, an dem unter anderem die beiden Frankfurter Sterneköche Andreas Krolik** und Ricky Saward* bei einer Podiumsdiskussion Rede und Antwort stehen. In diesem Rahmen werden außerdem Werke des Fotografen Johann Willsberger ausgestellt, die die kulinarische Welt auf eindrucksvolle Weise in Szene setzen. Für diese Abende gibt es ein limitiertes Kartenkontingent. Der Besuch der Michelin Guide Ceremony Night am 17. Juni im Gesellschaftshaus Palmengarten, die den Höhepunkt der Eventreihe darstellt, ist nur auf Einladung möglich.

Weitere Informationen unter www.sterneueberfrankfurt.de

