Genussfestival „Felix & Friends“, Sylt

Nach dem erfolgreichen Auftakt des Genussfestival Felix & Friends im vergangenen Jahr versammelt Felix Gabel, Sternekoch des KAI3 im BUDERSAND Hotel – Golf & Spa – Sylt, wiederholt seine hochprämierten Weggefährten, Freunde und Produzenten, um gemeinsam vortrefflichen Genuss und höchste Qualität zu zelebrieren. Mit von der Partie sind in diesem Jahr unter anderem Ricky Saward („Seven Swans“ Frankfurt am Main), Tobias Heldt („Juwel“ Oberlausitz), Marcel Tauschek („Mountain Hub Gourmet“ München) und René Verse (Restaurant „Tipken’s“ Sylt). Das Event beginnt am 21. März mit einem Gourmet-Dinner sowie anschließender Küchenparty und verwandelt sich am darauffolgenden Abend in ein Streetfood-Festival, das deliziöse Gaumenfreuden und spannende Gespräche in lockerer Atmosphäre verspricht.

Gourmetdinner und Küchenparty „unter Freunden“

Getreu dem Motto „unter Freunden“ offerieren die Sterneköche und Begleiter rund um Felix Gabel am ersten Abend ein gesetztes Menü und präsentieren ihren Gästen in jeweils einem von fünf Gängen ihre individuellen kulinarischen Künste – liebevoll und kreativ arrangiert. Für einen stimmungsvollen Rahmen des Events und kurzweilige Unterhaltung zwischen den Gängen sorgt der Live-Act mit Simon Schmidt. Eine anschließende Party mit DJ Horst Ulrich Höhne lädt in der KAI3 Küche zu geselligem Beisammensein und einem entspannten Ausklang des ersten Abends ein. Das Gourmet-Dinner beginnt mit einem Empfang um 18:30 Uhr und ist für 195 Euro pro Person inklusive Getränke, Sektempfang und anschließender Küchenparty erhältlich.

Genussabend mit exzellentem Streetfood

Eine Symbiose aus hochwertigsten Produkten und exklusiver Sterneküche verzaubert die Gäste am Abend des 22. März. An verschiedenen Foodstationen genießen sie Köstlichkeiten wie echte Sylter Miesmuscheln, glänzenden Kaviar von Prunier, zartes Wagyu-Fleisch aus Nordfriesland und edelste Schokolade von Coppeneur. Die Spitzenköche kreieren unterschiedlichste Geschmackskompositionen direkt vor den Augen der Gäste und lassen sie an ihren raffinierten Kochtechniken teilhaben. Mit der großzügigen Lobby, der Bar und dem Restaurant KAI3 bietet das Hotel BUDERSAND das perfekte Ambiente, um zwischen den zahlreichen Ständen umherzuwandeln, sich inspirieren zu lassen und mit den Food-Experten ins Gespräch zu kommen. Das „Streetfood-Festival der Sterneköche“ startet ab 18:30 Uhr, die Teilnahme kostet 145 Euro pro Person inklusive Getränke und Champagnerempfang.

Ebenso exklusiv wie die Speisen ist an beiden Abenden auch die Weinauswahl. Spitzenweine der Weingüter Poss, Bühler, Lageder und Wagner Stempel sorgen für die entsprechende Begleitung. In Summe stehen zwei aufregende Abende bevor, die die Liebe zur Qualität und zu höchstem kulinarischen Genuss erlebbar machen. Beide Abende sind auch als Doppelticket für 310 Euro erhältlich. Wer erlesene Kulinarik und entspannten Luxus genießen möchte, dem bietet das Fünf-Sterne-Superior-Hotel BUDERSAND ein attraktives Übernachtungsangebot für beide Eventtage.

BUDERSAND Hotel – Golf & Spa – Sylt

Mit dem BUDERSAND Hotel – Golf & Spa – Sylt bietet Deutschlands nördlichste Insel ein einzigartiges Hideaway für höchste Ansprüche in Traumlage zwischen Dünen und Meer. Die Architektur des 2009 eröffneten Hotels mit 77 Zimmern und Suiten ist inspiriert von der Naturlandschaft des Sylter Südens und setzt gleichzeitig klare, moderne Akzente. Das in vielfacher Hinsicht mit Auszeichnungen geschmückte Fünf-Sterne-Superior-Hotel begeistert nicht nur mit hochkarätigen Kulturevents, einer herausragenden Sammlung zeitgenössischer Kunst und einer von Elke Heidenreich handverlesenen Bibliothek. Mit seinen Restaurants KAI3, Strönholt und Vinothek sowie einem preisgekrönten Spa auf über 1.000 m² sorgt es ebenso für das leibliche Wohl seiner Gäste.

