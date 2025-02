Restaurant BergFink, Igersheim/Neuses im Main-Tauber-Kreis

Neues Toques d’Or ausgezeichnetes Restaurant im Main-Tauber-Kreis

Restaurant BergFink, Igersheim/Neuses von der unabhängigen Weltunion Toques d’Or-International als Toques d’Or ausgezeichnetes Restaurant ernannt, mit dem Toques d’Or geehrt und Heiko Weiß zum Toques d’Or-Chef berufen.

Engagement um das Kultur-Thema „Kulinarische ehrliche Handwerkskunst mit natürlichen Lebensmitteln der Top-Qualität

Das Restaurant BergFink in Igersheim/Neuses wurde als „Toques d’Or Restaurant“ ausgezeichnet und Heiko Weiß zum Toques d’Or-Chef berufen. Der Initiative Toques d’Or-International gehören ausgezeichnete Restaurants und Fachbetriebe auf der ganzen Welt in über 130 Ländern an, alle zeichnen sich durch eine qualitativ hochwertige Küche und besondere Gastlichkeit aus.

Katharina und Heiko Weiß nahmen die Urkunde mit der Auszeichnung an.

Wer von der Welt-Union Toques d’Or-International ausgezeichnet wurde hat sich verpflichtet die Philosophie von Toques d’Or International dem Gast gegenüber zu versichern.

Nach einer schöpferischen Pause laden Katharina und Heiko Weiß mit ihrem neuen Restaurant BergFink in Neuses im Taubertal zum Teilen ein. Schon in ihrem ehemaligen Restaurant „Grünes Stüble“ standen Regionalität, Saisonalität, Frische und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Im BergFink erwartet die Gäste eine weltoffene Regionalküche. Ein Highlight ist sicherlich das GemeinsamMenü – ein Tisch, viele Gerichte in der Mitte und in mehreren Gängen serviert. Alle Gerichte können auch einzeln genossen werden. Den BergFink kann man sich übrigens auch nach Hause holen. Für Feiern aller Art wird auch ein Catering angeboten.

Bei den Lebensmitteln legt Heiko Weiß höchsten Wert auf artgerechte Tierhaltung, ökologische Landwirtschaft, bei Weinen wird besonders auf eine handwerkliche und biodynamische Herstellung geachtet. Das alles passt zur Philosophie von Toques d’Or International. Als Bollwerk gegen Fast Food 1993 gegründet,, setzt sich die Initiative für den Erhalt des kulinarischen Erbes ein. Wer von ihr prämiert wurde, hat sich unter anderem dazu verpflichtet, die Garantie-Urkunde, die Lebensmittel-Charta, den Ehrenkodex und eine Küche ohne künstliche Aroma-und Geschmacksstoffe, ohne chemische Stabilisatoren und ohne Beigabe von industriell vorgefertigten Hilfszutaten zu respektieren.

„Ich arbeite als Gastgeber verantwortungsvoll am Herd und gebe hiermit eine Liebeserklärung an meine Heimat ab. Unser Stil ist casual, gemütlich & lecker.Nicht übertrieben steif aber hochwertig und mit dem besten Blick auf das Wohl der Gäste“, so Toques d’Or-Chef Heiko Weiß.

Der kostenlose Toques d’Or Smartphone Guide

Alle Toques d’Or ausgezeichneten Restaurants, berufene Chefs / Maîtres findet man unter www.toquesdor-guide.com. Der kostenlose Toques d’Or Smartphone Guide in allen Fremdsprachen mit QR-Code und Navigation zu jedem ausgezeichneten Restaurant. Der ständige digitale Begleiter für alle Smartphone- und Tablet-Inhaber inkl. ortsbezogener Toques d’Or- Suche –in über 130 Ländern weltweit.

Restaurant BergFink in 97999 Igersheim/Neuses, Bergstraße18, Tel.: 07931 477882, www.restaurant-bergfink.de