Kardamom, Karak und Kamelfleisch: Eine kulinarische Entdeckungstour durch Oman

Es beginnt immer mit Tee. Aber nicht mit irgendeinem Tee. Karak nennt sich der starke, mit Kardamom oder Safran gewürzte Schwarztee. Kondensmilch macht ihn cremig und herrlich süß. In Oman fließt Karak so selbstverständlich wie andernorts Leitungswasser – morgens, mittags, abends, nach dem Essen, beim Gespräch, zur Begrüßung. Eine kulinarische Entdeckungstour durch Oman.

Eine kulinarische Entdeckungstour durch Oman

Es gibt Menschen, die behaupten, in den Adern der Omanis fließe kein Blut, sondern Karak. Dazu werden Datteln serviert, dunkelbraune oder bernsteinfarben, gefüllt mit Nüssen oder pur.

1. Die Willkommensrituale: Karak und Kahwa

Jede Begegnung mit Omanis beginnt mit einem dieser beiden Getränke:

Karak – Ein starker Schwarztee, der mit Kardamom (seltener Safran) gewürzt und mit Kondensmilch verfeinert wird. Das Ergebnis ist cremig, süß und aromatisch. Karak wird zu jeder Tageszeit getrunken: morgens, mittags, abends, nach dem Essen, beim Gespräch, zur Begrüßung.

Kahwa – Der arabische Kaffee. Die Bohnen werden meist selbst geröstet und gemahlen, dann mit Rosenwasser, Safran oder Kardamom aufgebrüht. Kahwa wird wie Karak bei jeder Gelegenheit angeboten.

Zu beiden Getränken werden serviert:

Datteln – dunkelbraun oder bernsteinfarben, gefüllt mit Nüssen oder pur

– dunkelbraun oder bernsteinfarben, gefüllt mit Nüssen oder pur Halwa – eine braune, geleeartige Süßigkeit aus Maisstärke, Zucker, Ghee, Rosenwasser, Eiern, Honig, Gewürzen und Nüssen

Diese Willkommensrituale sagen eigentlich schon alles aus über eine Küche, deren oberstes Ziel nicht ist, den Hunger zu stillen, sondern die vor allem die Menschen zusammenbringen möchte.

2. Tausend Jahre auf dem Teller: Historische Einflüsse

Oman ist seit jeher ein Handelsreich an der Kreuzung traditioneller Gewürzrouten. Arabische, indische, iranische, jemenitische und afrikanische Einflüsse haben die Küche über Jahrhunderte hinweg geprägt und sie so zu einer Art historischen Fusion-Küche gemacht.

Einfluss Kulinarische Spuren Indisch Majboos (ähnlich Biryani), Gewürzpalette Persisch/Iranisch Safran in fast allen Gerichten Afghanisch Qabooli (Reisgericht mit Wurzeln in bronzezeitlichen Karawanen) Afrikanisch Bestimmte Zubereitungsarten von Fleisch und Fisch

Diese Einflüsse sind bis heute schmeckbar. Das Reisgericht Qabooli soll seine Wurzeln in bronzezeitlichen Karawanen aus Afghanistan haben. Das langsam gegarte Majboos erinnert an indisches Biryani. Und im Safran, der fast überall auftaucht, findet man den persischen Einfluss.

3. Die wichtigsten Gewürze

Gewürze sind in der Küche Omans extrem wichtig. Kardamom, Zimt, Safran und Kurkuma spielen die Hauptrollen. Charakteristisch ist jedoch, dass sie mit einer Zurückhaltung eingesetzt werden, die gute Gerichte komplex und besonders macht, ohne sie dabei zu überfrachten.

Die wichtigsten Gewürze im Überblick:

Kardamom – Das dominierende Gewürz, nicht nur im Karak, sondern auch in vielen Fleischgerichten

– Das dominierende Gewürz, nicht nur im Karak, sondern auch in vielen Fleischgerichten Safran – Persischer Einfluss, verleiht Reisgerichten ihre goldene Farbe

– Persischer Einfluss, verleiht Reisgerichten ihre goldene Farbe Kurkuma – Für Farbe und erdige Note

– Für Farbe und erdige Note Zimt – In herzhaften Gerichten ebenso wie in Süßspeisen

– In herzhaften Gerichten ebenso wie in Süßspeisen Kreuzkümmel – Besonders bei Fischgerichten

– Besonders bei Fischgerichten Nelken – Im Shuwa (Nationalgericht) unverzichtbar

4. Die Nationalgerichte

4.1 Shuwa – Das Gericht, das in der Erde gart

Das Nationalgericht Omans heißt Shuwa. Die Zubereitung ist aufwendig und traditionsreich:

Fleisch (meist Lamm oder Ziege) wird mit Chili, Kardamom, Nelken und Kreuzkümmel eingerieben Das marinierte Fleisch wird in Bananenblätter gewickelt Es gart mindestens 24 Stunden lang in einem Erdloch (einer Art Erdbackofen) Serviert wird Shuwa auf einem großen Teller für alle – dazu gibt es Reis und Tomatensauce

Was dann aus der Erde kommt, ist so zart, dass man kaum noch Besteck benötigt. Shuwa ist nicht nur ein Gericht, sondern ein soziales Ereignis, das Familien und Gemeinschaften zusammenbringt.

4.2 Majboos – Das Biryani Omans

Majboos ist ein Reisgericht mit Fleisch (Lamm, Huhn oder Hammel). Es erinnert stark an indisches Biryani, hat aber eine eigene omanische Identität entwickelt. Die Gewürze sind komplex, aber ausgewogen. Der Reis wird mit der Fleischbrühe gegart und nimmt so alle Aromen auf.

4.3 Qabooli – Ein Gericht mit bronzezeitlichen Wurzeln

Qabooli ist ein weiteres Reisgericht, das seine Ursprünge angeblich in bronzezeitlichen Karawanen aus Afghanistan hat. Es unterscheidet sich von Majboos durch eine andere Gewürzzusammensetzung und oft die Zugabe von Hülsenfrüchten oder Trockenfrüchten.

5. Regionale Spezialitäten

Die Küche Omans ist stark von der Geografie geprägt. Man isst, was die Region hergibt.

5.1 An der Küste zur Arabischen See – Fisch

An der Küste steht naturgemäß viel Fisch auf dem Speiseplan. Die beliebteste Spezialität ist Mashuai:

Eine ganze, am Spieß geröstete Königsmakrele

Eingerieben mit Öl, Limette, Kreuzkümmel, Koriander und Safran

Serviert auf Zitronenreis

5.2 Im Süden (Dhofar) – Kamelfleisch

Im Süden Omans, rund um Dhofar, wird oft Kamelfleisch verarbeitet. Die Besonderheit: Kamelfleisch schmeckt erstaunlich köstlich – es ist nicht so fett wie Lamm, aber saftiger als Rind.

Egal ob Shuwa oder Majboos – statt Lamm oder Huhn ist hier Kamelfleisch im Gericht. Selbst das beliebte Streetfood Mishkak (mit Tamarindenpaste marinierte und gegrillte Fleischspieße) besteht im Süden oft aus Kamel. Mishkak wird den Käufern gerne auch direkt ins Auto serviert.

5.3 Im Norden (Jabal Akhdar) – Lamm, Huhn, Ziege

Im Norden, im Bergland rund um Jabal Akhdar, verzehrt man lieber Lamm-, Huhn- oder Ziegenfleisch. Diese Region ist auch bekannt für ihre landwirtschaftlichen Spezialitäten:

Granatäpfel – werden in Saucen und Beilagen verarbeitet

– werden in Saucen und Beilagen verarbeitet Rosen – aus Rosenwasser und Rosenblättern werden Desserts und Getränke verfeinert

6. Das omanische Frühstück

Ein klassisches omanisches Frühstück unterscheidet sich deutlich von westlichen Frühstücksgewohnheiten. Es besteht aus:

Gericht Beschreibung Khubz Ragag Fladenbrot, dünn und leicht knusprig Hummus Kichererbsenpüree mit Tahini, Zitrone und Knoblauch Foul Bohnenbrei aus Favabohnen, oft mit Kreuzkümmel und Knoblauch Eier Gekocht oder als Omelett Karak oder Kahwa Das obligatorische Getränk dazu

7. Streetfood und Alltagskultur

Neben den aufwendigen Gerichten gibt es in Oman auch eine lebendige Streetfood-Kultur:

Mishkak – Gegrillte Fleischspieße, mariniert in Tamarindenpaste. Im Süden aus Kamel, im Norden aus Lamm oder Huhn. Serviert direkt ins Auto.

– Gegrillte Fleischspieße, mariniert in Tamarindenpaste. Im Süden aus Kamel, im Norden aus Lamm oder Huhn. Serviert direkt ins Auto. Shawarma – Wie in vielen arabischen Ländern beliebt, aber mit omanischen Gewürzen.

– Wie in vielen arabischen Ländern beliebt, aber mit omanischen Gewürzen. Samak Mashwi – Gegrillter Fisch, frisch vom Hafen.

8. Fazit

Die omanische Küche ist eine der interessantesten, aber auch unbekanntesten Küchen der arabischen Welt. Sie ist keine laute, aufdringliche Küche. Sie ist komplex, aber zurückhaltend. Sie ist historisch gewachsen, aber nicht altbacken. Sie ist gastfreundlich – vielleicht das wichtigste Merkmal.

Was den Oman kulinarisch auszeichnet:

Gastfreundschaft als oberstes Prinzip – Essen bringt Menschen zusammen

– Essen bringt Menschen zusammen Historische Tiefe – 1.000 Jahre Handelsgeschichte auf dem Teller

– 1.000 Jahre Handelsgeschichte auf dem Teller Regionale Vielfalt – Von Fisch an der Küste bis Kamel im Süden

– Von Fisch an der Küste bis Kamel im Süden Zurückhaltende Gewürzkultur – Komplex, aber nicht überfrachtet

– Komplex, aber nicht überfrachtet Einzigartige Zubereitungsmethoden – Wie das Erdloch-Garen des Shuwa

Für Reisende, die die arabische Küche jenseits von Hummus und Falafel kennenlernen möchten, ist Oman ein lohnendes Ziel. Wer jedoch erwartet, dass jede Mahlzeit ein Feuerwerk ist, wird vielleicht enttäuscht. Die omanische Küche ist wie das Land selbst: Sie muss sich nicht in den Vordergrund drängen. Sie ist einfach da – und das ist ihre größte Stärke.

Die Quintessenz: In den Adern der Omanis fließt vielleicht tatsächlich Karak. Und wer einmal echten Shuwa aus dem Erdloch oder Kamel-Mishkak in Dhofar probiert hat, versteht, warum.

Mehr Infos zu Oman: https://www.experienceoman.om/