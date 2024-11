Das große Fressen – Brunch im JW Marriott Berlin

Normalerweise lehne ich Einladungen zum Hotel Brunch ab. Die große Schlacht am Buffet mag ich gar nicht so. Aber meine Frau ist ein Fan des JW Marriott und mein großer Sohn, Student, freute sich, sich endlich mal mit guten Sachen satt zu fressen! Also auf zum Brunch im JW Marriott Berlin!

Unser heutiges Menü – Desserts ist doch kein Buffet

Brunch im JW Marriott Berlin

Die erste gute Nachricht. Das „Deluxe Brunch“ im JW Marriott Berlin ist laut Webseite gar kein Buffet, sondern es wird am Tisch serviert. Nur die Desserts gibt es in Buffeftform.

So ein Brunch dauert von 12 bis 15 Uhr und kostet 120 € pro Person. Das ist viel Geld. Aber es soll ja noch hochwertige Speisen geben! Und ein Glas Pommery Champagner (laut Webseite ein Cocktail) sind inkludiert. Man kann endlos Champus dazu buchen, das kostet dann 79 € Aufpreis. Da es mittag war, haben wir darauf verzichtet. Wir tranken noch ein zweites Glas Champagner, das mit moderaten 15 € berechnet wurde.

Draussen fanden wir keinen Parkplatz, daher parkten wir im Parkhaus.

Pünktlich um 12 Uhr waren wir an der Tür und mussten einige Minuten warten, bis wir in dem recht kalten Restaurant platziert wurden. Unser freundlicher Kellner hat dann die Technik angerufen, die später die Oberfenster geschlossen haben.

JW Marriott Steakhouse Berlin

Der Kellner hat uns empfohlen, gleich mehrere Sachen auf einmal zu bestellen, da nicht alles sofort käme. So machten wir es dann auch.

Zuerst kamen 2×2 Austern.

JW Marriott Steakhouse Berlin, Austern

Die Fin de Claire schmeckten gut, sie waren mit einer Kartoffel-Lauch Vinaigrette und mit Champagner angerichtet. Uns hätten sie auch nature gereicht.

JW Marriott Steakhouse Berlin, Egg Benedict mit Krebsfleisch

Meine Frau bekam ein exzellentes Eggs Benedict mit Krebsfleisch. Die Eggs Benedict isst sie zum Frühstück in jedem 5-Sternehotel, es ist eine Art Referenz für sie. Beim JW Marriott gehören sie zur Spitzenklasse.

JW Marriott Steakhouse Berlin, Thunfisch tataki

Wir hatten das Tuna Tataki. Das war okay. Wir hätten noch eine extra Schüssel Algensalat bestellt, wenn es den alleine auf der Karte gegeben hätte.

JW Marriott Steakhouse Berlin, Lachs JW Marriott Steakhouse Berlin, Lachs, der 2.

Nun kam der Lachs. Der erste war prima, der zweite auch geschmacklich gut, aber etwas übergart.

JW Marriott Steakhouse Berlin, Jakobsmuscheln

Die gut angemachten Jakobsmuscheln waren etwas zu lange auf dem Feuer.

JW Marriott Steakhouse Berlin, Heilbutt

Auch der Heilbutt war etwas lange in der Pfanne und zerfiel förmlich. Geschmacklich okay

Wie beim Fondue isst man sich so langsam hungrig. Da waren die oft langen Pausen hinderlich. Aber wir führten gute Gespräche.

JW Marriott Steakhouse Berlin, Tatar

Das Tatar gefiel allen ganz gut, auch wenn es recht sauer war. Brot dazu wäre gut gewesen. Das kam, nachdem wir darum baten.

JW Marriott Steakhouse Berlin, Parmaschinken mit Ziegenkäse

Ein relativ langweiliger Gang. Da gibt es Potenzial zum Optimieren.

Dumplings JW Marriott

Jetzt kamen die Schweinefleisch Dumplings, die eher Bao buns als dumplings waren. Schmeckten super, so dass wir sie gleich nachbestellten.

JW Marriott Steakhouse Berlin, Frühlingsrolle mit Enten Confit

Auch die Frühlingsrolle mit Entenconfit aßen wir gerne. Sie hätte etwas wärmer sein dürfen.

JW Marriott Steakhouse Berlin, Lammkoteletts

Das Lammkotelett, dass wir mehrere Male bestellten, war zwischen fantastisch und recht salzig.

JW Marriott Steakhouse Berlin, Rinderlende, die 2. JW Marriott Steakhouse Berlin, Lokale Rinderlende

Auch die Lende bestellten wir öfter. Sie war zwischen hervorragend und leicht übergart.

JW Marriott Steakhouse Berlin, Mini Burger JW Marriott JW Marriott Steakhouse Berlin, Medium Hamburger auf Foie Gras

Der sehr fein gewolfte Rib-Eye Burger, den wir immer medium bestellten, kam immer durchgebraten. Mein großer Sohn liebte die Kombination mit der Foie Gras.

JW Marriott Steakhouse Berlin, Statt Creme Brulee American Cheesecake JW Marriott Steakhouse Berlin, Schokoladen Trio ohne Sauce JW Marriott Steakhouse Berlin, Schokoladen Souflee mit Peanutbutter Eis JW Marriott Steakhouse Berlin, Lavendelzopf mit VanilleEis

Der Nachtisch, den es übrigens auch nicht als Büffet gibt, war ein schöner Abschluss. Kaffee und Wasser sind übrigens im Preis inkludiert gewesen.

Ich würde dem JW Marriott Küchenchef empfehlen, die kalten Vorspeisen als Büffet anzubieten. Dazu auch Salate, Brot und Butter etc. Das entlastet auch den Service. Und die ganz Hungrigen können sich dort erst einmal bedienen.

Fazit:

Wir hatten einen vergnüglichen Nachmittag im JW Marriott. Das war keine Hochküche, jedoch alles recht ordentlich mit qualitativ hochwertiger Ware. Wir waren beim ersten Brunch, den es dort je gab. Da war die Abstimmung in der Küche noch nicht optimal, speziell was die Garzeitpunkte angeht. Das wird sich sicher mittlerweile eingespielt haben. Besonders gut hat uns auch der stets liebevolle Service gefallen. Vom Azubi bis zum Maitre waren alle engagiert. Man merkte, in einem guten 5-Sternehotel zu sein! Wir waren einstimmig der Meinung, dass wir das mal wiederholen können! Wären wir die Weihnachtsfeiertage in Berlin, wären wir wieder einmal zum Brunch gegangen (25. und 26.12.).

In den Pausen konnten wir gute Gespräche führen. Wir hatten viel Spaß. Und wir waren gar nicht so überfressen, wie wir vorher dachten. Wir waren gut gesättigt und sind glücklich nach Hause! Das JW Marriott hat meine Aversion gegen Sonntagsbrunch geheilt!

Das Parken im Haus ist für Essensgäste kostenlos.

Ein bis zweimal im Monat bietet das JW Marriott den Brunch an. Hier kann man Tickets kaufen: https://jwmarriottberlin-tickets.skchase.com/tickets?categories=brunch%2520events

Transparenzhinweis: Zwei Tickets spendierte uns das JW Marriott, das Dritte kauften wir, so wie zwei Glas Champagner. Kinder unter 6 Jahren sind frei, von 6-12 Jahren kosten sie die Hälfte.