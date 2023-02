JW Marriott Berlin

Bei Berlinern ist das Haus gutbekannt und beliebt, hier fanden viele große Bälle regelmässig statt. Das Interieur erinnerte Maritim-typisch an längst vergangene Zeiten. Marriott hübschte die öffentlichen Bereiche auf und eröffnete im Januar 2023 mit einer großartigen Party im Beisein der katarischen Eigentümer der Immobilie.

J.W. Marriott Berlin General Manager Aramis Gianella-Borradori bei der Eröffnung des Hauses

„Das Hotel am Tiergarten ist eine von der Natur inspirierte Wohlfühloase und läutet eine neue Ära für führende Veranstaltungen und vielfältige gastronomische Erlebnisse ein,“ erklärte Marriotts PR-Managerin Michaela Belling.

JW Marriotteröffnet mit dem JW Marriott Hotel Berlin das zweite Haus der Luxushotelkette in Deutschland. Das erste Haus steht in Frankfurt. In Berlin können Gäste in durchdacht gestalteten Räumlichkeiten, bei ausgesprochen herzlichem Service genießen. Das zuerst als Maritim in 2005 gebaute, bisher als Hotel Berlin Central District geführte Hotel an der Stauffenbergstraße hat die erste Transformationsphase zur Marke JW Marriott abgeschlossen.

Das 505 Zimmer und Suiten umfassende Hotel, das zu den größten Veranstaltungshotels Berlins gehört, befindet sich im Eigentum der katarischen Al Rayyan Tourism Investment Company (ARTIC).

J.W. Marriott Berlin – Eis von der Berliner Genussmanufaktur

„Wir freuen uns sehr, unsere Präsenz im Luxussegment in Deutschland mit der Einführung der Marke JW Marriott in Berlin auszubauen“, sagte Satya Anand, President Marriott International, Europe, Middle East & Africa, „JW Marriotts ausgewogener und einladender Ansatz zur Gastfreundschaft bietet ein einzigartiges Angebot im Luxussektor und schafft einen Ort, an dem Achtsamkeit, Geschäft und Freizeit zusammenkommen. Das JW Marriott Hotel Berlin ist nach Frankfurt, das 2022 zum Portfolio hinzugekommen ist, das zweite JW Marriott Hotel in Deutschland.“

Das im Bezirk Berlin-Mitte gelegene JW Marriott Hotel Berlin mit seinen 505 Zimmern und Suiten grenzt direkt an den Tiergarten, eine der größten städtischen Parkanlagen der Welt, die sich über fast 520 Hektar mit baumgesäumten Wegen und glitzernden Seen erstreckt. Das Interior Design des Hotels wurde von El Ghoneimi gestaltet, wobei sich Bezüge und Inspirationen aus dem benachbarten Tiergarten im gesamten Hotel wiederfinden, mit einem Farbschema aus dunklem Grün und warmen Brauntönen, ergänzt durch hellen Marmor. In den Restaurants, den öffentlichen Bereichen und den Zimmern spiegeln Kunstwerke die Schönheit der Natur wider und sorgen für eine fröhliche und inspirierende Energie. Von der Terrasse der Präsidentensuite können die Gäste ihren Geist und ihre Seele mit einem weiten Blick über den Tiergarten und den Potsdamer Platz verwöhnen.

JW Marriott Berlin

Vielfältige kulinarische Erlebnisse

Das kulinarische Angebot des JW Marriott Hotel Berlin bietet seinen Gästen acht verschiedene, neue Angebote. Unter der Leitung von Executive Chef Friedemann Heinrich wird Wert auf qualitativ hochwertige, frische Produkte, die Auswahl der Produzenten und Lieferanten, die lokale Beschaffung und Nachhaltigkeit gelegt. Im Restaurant Market bekommen regionale Zutaten eine ganz neue Bedeutung. Hier können die Gäste ihre Kräuter für das Frühstück selbst im JW Garten pflücken oder Samen mitnehmen, um sie zu Hause zu pflanzen. Im kulinarischen Zentrum steht das Deutschland-Debüt des JW Steakhouse, in dem Steak- und Fleischspezialitäten aus feinstem, überwiegend regionalem Fleisch auf den Tisch kommt, in dem aber auch vegetarische und vegane Gerichte sowie Fischspezialitäten auf der exquisiten Speisekarte stehen.

In der Berlin Baking Company können Gäste ganztägig hochqualitative (Gragger) Brot- und Süßspeisen sowie Kaffeespezialitäten aller Art genießen – vor Ort oder zum Mitnehmen. Weitere gastronomische Optionen sind die elegante Lobby Lounge Bar, in der Champagner und Afternoon Tea sowie Snacks, Aperitifs und Kaffee serviert werden, die Cigar Lounge oder die lebhafte Bar26.

Stullen der Berlin Baking Company – JW Marriott

Veranstaltungen

Das JW Marriott Hotel Berlin verfügt über eines der umfangreichsten Tagungs- und Eventangebote der Stadt mit mehr als 48 Veranstaltungsräumen auf 6.293 Quadratmeter, darunter der größte Ballsaal Berlins mit einer Kapazität für 2.300 Gäste auf 2.160 Quadratmeter. Hier können große Veranstaltungen, kleine Tagungen oder private Feiern jeglicher Art durchgeführt werden.

Das Hotel verfügt über einen Wellness-Bereich mit einem Swimming Pool, einer Sauna, einem Dampfbad und zwei Behandlungsräumen – insgesamt 347 Quadratmeter. Die Gäste haben während ihres Aufenthalts inkludierten Zugang. Darüber hinaus sorgen zwei Fitnessbereiche dafür, dass die Gäste auch auf Reisen fit bleiben können.

„Mit großer Freude feiern wir das Debüt des JW Marriott Hotel Berlin. Wir sind stets bestrebt sicherzustellen, dass unsere Investitionen auf den Märkten, in denen wir tätig sind, einen unverwechselbaren Eindruck hinterlassen, Mehrwert schaffen und den lokalen Gemeinschaften zugutekommen und das JW Marriott Hotel Berlin wird hier keine Ausnahme sein. Seit der Unternehmensgründung schätzt ARTIC Marriott International als wichtigen Partner. Die heutige Ankündigung ist ein Beweis für unsere gemeinsame Vision für moderne Gastfreundschaft und unser Engagement, Gäste auf unverwechselbare und kreative Weise zu begeistern“, sagte Sheich Faisal bin Qassim Al Thani, Chairman, ARTIC, im Gourmet Report Gespräch.

„Das Debüt des JW Marriott Hotel Berlin ist ein aufregender Moment für die Stadt“, erklärt Aramis Gianella-Borradori, General Manager, JW Marriott Hotel Berlin. „Wir freuen uns darauf, alle Gäste – von Familien bis zu Geschäftsreisenden, von Alleinreisenden bis hin zu Gruppen – in dieser Oase im Herzen Berlins willkommen zu heißen.“

JW Steakhouse – Küchendirektor Friedemann Heinrich – das Tartar war geschmacklich ein Highlight, auch wenn ich die farbenfrohe Dekoration on Top nicht gebraucht hätte

Die Renovierung des JW Marriott Hotel Berlin erfolgt in verschiedenen Phasen und soll bis 2025 abgeschlossen sein. Seit der Übernahme des Hotels Ende 2020 wurden bereits alle 94 Zimmer der 6. Etage renoviert. Ebenso die öffentlichen Bereiche wie die Rezeption, die Lobby Lounge, das JW Steakhouse, die Bar26 und die Cigar Lounge. Aktuell wurde die Berlin Baking Company eröffnet. Bis voraussichtlich Ende 2024 erfolgt die etagenweise Renovierung der Zimmer sowie der Executive Lounge. Abschließend wird der Veranstaltungsbereich mit seinen 48 Räumen renoviert, erklärte uns das JW Marriott Management bei der Eröffnung, bei der wir dabei sein durften.

JW Marriott Berlin

Die Räumlichkeiten wirken jetzt deutlich moderner als beim Maritim, wobei ich persönlich die Plastikbäume und Pflanzen nicht unbedingt benötige. Beim Essen begeisterten uns das Tatar und die Eiskrem der Berliner Genussmanufaktur. Obwohl das Brot von Gragger kam, mochten wir die Stullen nicht. Das Brot war angetrocknet und der Inhalt, speziell bei der vegetarischen Variante, wenig überzeugend. Das war aber vermutlich dem „Buffett-Style“ geschuldet. Frisch gemacht dürften die Stullen deutlich besser schmecken. Was jedoch im J.W. Marriott Berlin besonders auffällig war, ist die Freundlichkeit, das Mitdenken und eine natürliche Herzlichkeit der Mitarbeiter. Und das im schnoddrigen Berlin! Egal welcher Mitarbeiter es war, jeder wollte den Gast glücklich sehen. Okay, eine (wirklich kleine) Ausnahme gab es. Wenn Gianella-Borradori diesen Standard hält, wird das Haus in Berlin sehr erfolgreich sein! Wir fühlten uns sehr wohl im JW Marriott und sind viel länger geblieben als wir wollten, weil wir von den Mitarbeitern so liebevoll umsorgt wurden! Danke noch einmal an das gesamte Team dafür! Von der An- bis zur Abfahrt Perfektion!

Wir sind nun sehr gespannt, wie das JW Marriott Frankfurt sein wird. Da sind wir im Februar fünf Tage! Unsere Erwartungen sind jetzt sehr hoch! Was man ja beim Zimmerpreis von 450 €/Nacht auch sein darf! CR

