Buenos Aires Tipps

Sie möchten Buenos Aires kennenlernen! Wir haben für Sie die richtigen, selbsterprobten Tipps für einen erfolgreichen und günstigen Buenos Aires Aufenthalt.

Vorbereitungen in Deutschland

Buchen Sie das Hotel so früh es geht! Hier ist ein Ratgeber: Hotels günstiger buchen . Wir buchten 10 Monate im Voraus und zahlten 64 €/Nacht für eine Junior Suite für 2,5 Personen, zzgl. 18 € Frühstück. Das Zimmer kostete während unseren Aufenthalts manchmal 450 €/Nacht, kurzfristig gebucht. Durch das günstige Tauschen ermässigt sich der Zimmerpreis noch einmal! Buchen Sie die Flüge so früh wie es geht. Wir buchten uns in der Business Class und zahlen 1400 € p.P. Meinen Sohn mussten wir kurzfristig nachbuchen. Er kostete 1300 € in der Economy (1 long distance leg in der Premium Eco). In der gleichen Maschine, in der wir auch sassen!

Gucken Sie auch nach Abflügen von Brüssel, Amsterdam, Budapest, Paris etc.

Geben Sie Suchaufträge bei den Flugportalen ein, wie z.B. Kayak. Hier können Sie auch +/- 3 Tage suchen. Durch Flexibilität lässt sich viel sparen. Laden Sie die Taxi App Cabify auf Ihr Handy und testen sie diese z.B. mit einer Preisanfrage Flughafen – Ihr Hotel. Sollten Sie viel Gepäck haben oder eine größere Familie sein, schicken Sie Diogenes Antonio Graterol. eine email (oder WhatsApp (+54 9 11 5177-1381) und bestellen sein Taxi. Er fährt einen Renault Kangoo, in dem 4 Personen, 4 große und 4 kleine Koffer passen. Er nimmt 50 € für die Fahrt hin- und zurück, also vom Flughafen in die Stadt und am Ende der Reise wieder zurück. Er wartete im Flughafen mit Schild am Ausgang. (Hin- und zurück weil so 50 € funktionieren. Niedrigere Scheine werden nicht gerne gewechselt. Ich bitte ihn, mir für 50 Euro Pesos mitzubringen, so dass ich den ersten Tag ohne Wechseln klar komme. Ich übersetze auf Spanish, da der Fahrer nur Spanisch spricht)). Lesen Sie unsere Hinweise Geldwechsel in Buenos Aires. Falls Sie kulturell interessiert sind, studieren Sie kommenden Events bei La Nacion und beim Kulturministerium Buenos Aires und buchen Sie Tickets. Wichtige Restaurants reservieren, wie Don Julio und Chila. Besorgen Sie ausreichend Bargeld vor der Abreise.

Blumenladen? Ja, aber auch Wechselstube Julia

Bei der Ankunft am Flughafen

Wenn Sie mit kleinem Budget reisen, wechseln Sie 10 € auf dem Flughafen und fahren mit dem Bus zum Bahnhof Retiro (Nachts bitte nicht dort spazierengehen! sondern per Taxi oder Bus weiterfahren). Besorgen Sie sich eine SUBE Karte, die auf dem Flughafen am „Tourist Service Stand“ verkauft wird. Die Karte kostet unter 1 €. Sie benötigen diese zum U-Bahn und Busfahren. Sollten Sie die nicht finden, sprechen Sie jemanden an, ob er Sie auf seiner Karte mitfahren lässt. Es können beliebig viele auf einer Karte fahren. Die Zweistunden-Fahrt kostet unter 1 Euro und der Bus fährt via Liniers, Mercado Central, Congreso, Plaza de Mayo, Facultad de Ingeniería (UBA) zum Paseo Colón und deckt ganz gut die touristischen Ecken ab.

Sollten Sie etwas betuchter sein, empfehle ich die Cabify App. Mit dem Cabify-Taxi kostet es ungefähr 27 USD, wenn man mit der Kreditkarte zahlt. (5000 ARS nach Recoleta / Dez22).

Die normalen schwarz-gelben Taxis haben den Ruf, dass sie ganz gerne große, teure Umwege fahren. Auch das Angebot Geld zu wechseln, ist oft nicht gut, weil Sie Falschgeld bekommen könnten.

Im Hotel angekommen

Wenn Sie jetzt im Hotel angekommen sind und die wollen eine Kreditkarte, sagen Sie sehr deutlich, dass diese nur zur Garantie ist und Sie bar bezahlen werden. Man wird Ihnen sagen, dass Sie dann die MwSt bezahlen müssen. Sagen Sie, ja, das sei okay. Rechenbeispiel: Das Zimmer kostet 1000 $ + 210 $ MwSt. Mit Karte zahlen Sie 1020 $ (+20, weil die meisten Kreditkartenfirmen 2 % Aufschlag nehmen – lesen Sie „Welche Kreditkarte auf Reisen„). Mit dem guten Schwarzmarktkurs Dolar blue von Julia zahlen sie ca. 666 € und sparen so ca. 1/3.

Nun zur Wechselstube in der Calle Florida (Eigentlich Av. Mayo)! Ich zahle immer gleich das Hotel am Anfang, dann habe ich es erledigt und einen besseren Überblick. Vorher sich über den Dolar Blue Kurs sachkundig machen! Wechseln Sie wöchentlich. An manchen Wochen war die Inflation 5 %. D.h., Sie haben 5 % gewonnen, wenn Sie später gewechselt haben. Hier ist genau erklärt, wie man wechseln sollte: Günstig Geldwechseln in Buenos Aires

Jedes Restaurant hat zwar WiFi, es ist aber ungemein praktisch auch unterwegs Internet zu haben. Es ist auch spottbillig.

Meine Frau kaufte im Kiosk eine Telefonica SIM für 200 und ging damit zu einem Telefonica Laden, wo sie für 2 GB für 30 Tage 500 zahlte. WhatsApp und Social Media sind frei. Reisepass mitnehmen, dann wird man freigeschaltet!

Mein Sohn kaufte im Kiosk eine Claro SIM für 200 Pesos (60 cents). Um die Leitung zu aktivieren, legen Sie die SIM-Karte in das Telefon ein und schalten Sie es ein. Beachten Sie die Telefonnummer, die auf der Verpackung der SIM-Karte aufgedruckt ist; sie wird während des Aktivierungsprozesses benötigt.

Das Telefon empfängt nun eine Reihe von SMS-Nachrichten. Eine davon lautet wie folgt: „Si no tenes DNI argentino, te invitamos a completar el formulario que esta en claro.com.ar/simcheckin para activar tu linea con pasaporte.“ Das bedeutet, dass Benutzer, die keinen argentinischen Ausweis besitzen (d.h. Besucher), das Formular auf claro.com.ar/simcheckin ausfüllen müssen, um ihre Verbindung mit Hilfe von Passdaten zu aktivieren.

Rufen Sie die Website http://claro.com.ar/simcheckin auf (die Website ist teilweise auf Englisch) und geben Sie die folgenden Informationen ein:

Telefonnummer, die auf der Verpackung der SIM-Karte angegeben ist

2. Nummer des Reisepasses

3. E-Mail Adresse

4.Abreisedatum (Datum, an dem Sie Argentinien verlassen)

5. Adresse während des Aufenthaltes in Argentinien

6. Foto der Informationsseite Ihres Reisepasses

7. Foto von Ihnen (Selfie), während Sie die Passinformationsseite halten.Beantworten Sie das CAPTCHA, das aus einem spanischen Wort und 8 Symbolen besteht; Sie müssen das Symbol auswählen, das dem spanischen Wort entspricht. (Verwenden Sie Translate oder fragen Sie einen Hotelangestellten um Hilfe).

Sobald Sie alles eingegeben und abgeschickt haben, erscheint auf der Website die Meldung „Su mensaje ha sido recibido con el numero de caso / You message has been received with case number xxxxxx“. Wenn eine der Informationen nicht korrekt ist, erhalten Sie eine SMS auf Spanisch, in der Sie auf die fehlenden Angaben hinweisen und das obige Formular erneut ausfüllen müssen.

Nach der Aktivierung kaufte er im Kiosk ein Guthaben von 600 Pesos (2 €). Daraufhin kommt eine SMS, man möge sich einen Plan aussuchen. jetzt wählte er 2 GB für 7 Tage für 540 Pesos vom Guthaben.

Fortbewegung

Man kann sehr vieles zu Fuss erkunden. Wir sind jeden Tag bestimmt 6 und mehr Kilometer gelaufen.

Cabify. Mit der taxiApp ist es bequem und recht billig. Das normale Cabify machten wir nicht so gerne, weil das meist Schrottkisten waren, die auch noch stanken und manchmal schmutzig waren und die Fahrer sehr Kamikaze. Es gibt aber für 10 – 20 % mehr die Exklusiv-Taxis, die zwar auch nicht toll waren, aber doch deutlich besser als die normalen. Uber ist die andere Möglichkeit. Anders als bei uns fahren die Fahrer NICHT für beide. Da es manchmal dauert, bis ein Wagen kommt, kann es sinnvoll sein, über beide Apps zu suchen.

Der ÖPVN ist gut und wenn es passt, auch schnell (Busspuren). Google Maps ist ein sehr guter Berater. Wir haben für Bus- und Bahnfahrten (Subte) 8-20 Cents pro Person bezahlt. Dem Busfahrer sagt man an, wo man wieder aussteigen will. In der Bahn checkt man sich aus mit der Karte.

Sicherheit

Wir hatten ein sicheres Gefühl in B.A. Bis zu dem einen Abend. Wir waren bei einem Koreaner in Palermo, Nu Mal oder so, spazierten einen Teil zurück und haben dann die S-Bahn nach Retiro genommen. Retiro ist der Hauptbahnhof. Es war gegen 22 Uhr. Wir sind in eine dunkle Seitenstrasse eingebogen, die Junin. Ich spazierte mit meinem Dreijährigen an der Hand, 20 m vor uns, der große Sohn und meine Frau. Ich hatte Google Maps an. Plötzlich kamen zwei junge Burschen von hinten und rissen mir das Handy weg. Mein Sohn und ich verfolgten die Täter, wir haben sie aber nicht erwischt.

So ein Handy ist ja heutzutage das halbe Leben. Aber, toi toi, es ist wohl nur das Handy weg. Sie gingen nicht an die Daten, ausser, dass sie es auf Spanish umstellten. Das sah ich an meinem Web-WhatsApp, dass plötzlich Spanisch war. Ich habe dann aus der Ferne alles gelöscht. Ich bekam nie eine Erfolgsmeldung, plötzlich war das Handy komplett verschwunden.

Gut, nachts am Hauptbahnhof nicht mit Handy in der Hand in menschenleere Seitenstrasse gehen ! Lektion gelernt und verstanden!

Mein Sohn wurde von drei Halbstarken während der offiziellen Siegesfeier der WM 2022 mit einem Messer bedroht. Er rannte weg und gut war.

Ansonsten hatten wir in den 70 Tagen, die wir 2021 und 2022 in Buenos Aires waren, kein Problem und fühlten uns immer sicher!

Restaurant Tipps

Buenos Aires Restaurantempfehlungen haben wir natürlich viele. Klicken Sie auf den Link für Alltagsempfehlungen. Auf der Seite finden Sie unten auch noch die ganzen Fine Dining Restaurants

Hotel Tipps

Die Sterne sind manchmal Wunschsterne. Wir haben vier 5-Sterne Hotels intensiv getestet:

1. Bulnes Eco Suites – eher ein drei Sterne Aparthotel

2. Alvear Art Hotel – eher 4 Sterne

3. Recoleta Grand Hotel – eher 4 Sterne

4. Park Hyatt Palacio Duhau – 5 Sternehotel mit gravierenden Service Problemen und sehr hohen Preisen

Lesen Sie dazu unsere Sonderseite Hoteltipps (derzeit noch in Arbeit!)

Mitbringsel

Günstig sind Ledersachen wie Schuhe oder Taschen. Man muss aber auf die Qualität achten. Manchmal ist diese schlicht.

Sehr viele süsse Kindergarderobe zu oft freundlichen Preisen.

Mate Tee, natives Olivenöl, Dulce de Leche.

Mein Frau kauft auch gerne Kleider.

Massangefertigte Schuhe fand ich sehr teuer im Vergleich zum Einkommen. Die kosten in Budapest 1/3.

Zigaretten nicht am Flughafen kaufen, sondern bei Gerardo Benz, einem perfekt deutsch sprechenden, älteren Herren. Er verkauft in der Calle Rodriguez Pena 1713 (neben der russischen Botschaft) in seinem Laden argentinische Pfeifen, günstige Tabakwaren, wie kubanische Zigarren. Die Packung Marlboro kostet 480 Peso (Dez 2022/ 1,40 €). Am Flughafen zahlt man für die Stange 33 USD.

