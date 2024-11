Lissabon bietet eine einzigartige Mischung aus Geschichte, Kultur und Moderne. Die Vielfalt der Erlebnisse reicht von historischen Sehenswürdigkeiten über kulinarische Entdeckungen bis hin zu unvergesslichen Aussichten. Diese Top 10 Highlights in Lissabon zeigen die facettenreiche Schönheit der Stadt und sollten bei keinem Besuch fehlen.

Altstadt Lissabon

Top 10 Highlights in Lissabon

Fado – Der Klang der portugiesischen Seele

Fado ist weit mehr als nur Musik – er ist Teil des kulturellen Erbes Lissabons. Die Mouraria gilt als Geburtsort des Fados und in den Vierteln Alfama und Bairro Alto entfaltet der melancholische Gesang seine volle Wirkung in traditionellen Fado-Häusern. Erleben können Besucher den Fado in Lissabon überall – im Fado Museum, im Museum von Amalia Rodrigues (Fundacao Amalia Rodrigues Casa Museu), in den zahlreichen Fado Restaurants und Bars und sogar als Street Art in den Straßen und an den Fassaden der Stadt.

Belém-Turm – Wahrzeichen und UNESCO-Weltkulturerbe

Der Belém-Turm ist ein beeindruckendes Beispiel für den manuelinischen Baustil und zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ursprünglich als Verteidigungsturm erbaut, diente er den Seefahrern als Orientierungspunkt. Heute können Besucher den Turm besichtigen und von den oberen Etagen aus einen fantastischen Blick auf den Tejo-Fluss und die Umgebung genießen. Im Inneren gibt es spannende Ausstellungen zur Geschichte der Entdeckungsreisen und der Seefahrt.

Pastel de Nata – Ein süßer Genuss

Der berühmte Blätterteigtörtchen-Klassiker darf bei keinem Lissabon Besuch fehlen. Besonders in der Konditorei „Pastéis de Belém“ sind die köstlichen Törtchen ein absoluter Höhepunkt für Genießer. Hier werden sie immer noch nach einem geheimen Rezept aus dem 19. Jahrhundert serviert. Frisch aus dem Ofen schmecken sie am besten. Doch nicht nur in Belém kommen Besucher in den Genuss der Törtchen. Sie sind überall in der Stadt zu finden, heißen dann aber Pastéis de Nata.

Straßenbahn 28 – Eine Fahrt durch die Altstadt

Die historische Straßenbahnlinie 28 ist eine der beliebtesten Attraktionen der Stadt. In den alten gelben Wagen fährt man durch enge, steile Gassen und kommt an vielen Sehenswürdigkeiten wie der Kathedrale Sé und dem Aussichtspunkt Miradouro de Santa Luzia vorbei. Die Tram dient nicht nur als Transportmittel, die Fahrt bietet vor allem ein charmantes, nostalgisches Erlebnis, um entspannt die Stadt zu erkunden.

Strassenbahn Lissabon

Parque das Nações – Eine Mischung aus Moderne und Kultur

Der Parque das Nações in Lissabon verbindet moderne Architektur, Kultur und Freizeitmöglichkeiten in einem dynamischen Viertel am Ufer des Tejo. Reisende können das berühmte Ozeanarium erkunden, den futuristischen Bahnhof Oriente besuchen und entlang der Uferpromenade entspannen. Mit einer Mischung aus urbanem Flair und natürlicher Schönheit ist der Parque das Nações ein Muss für jede Reise nach Lissabon.

National Ancient Art Museum – Meisterwerke der portugiesischen Kunst

Das National Ancient Art Museum in Lissabon beherbergt eine beeindruckende Sammlung von Kunstwerken, die Portugals reiche Geschichte und kulturelle Vielfalt widerspiegeln. Von Meisterwerken der Malerei bis hin zu kostbaren Skulpturen und dekorativen Kunststücken bietet das Museum einen tiefen Einblick in die europäische und koloniale Kunst. Ein Besuch ist ein Muss für Kunstliebhaber und Geschichtsinteressierte gleichermaßen.

LX Factory – Kreativszene und alternative Kultur

In einer ehemaligen Fabrikhalle im Viertel Alcântara hat sich die LX Factory als kreativer Hotspot etabliert. Kunstgalerien, Designerläden, Boutiquen, Buchläden, trendige Cafés und Restaurants prägen das alternative Gesicht Lissabons. Jeden Sonntag findet hier auch ein beliebter Markt statt. Die Straßenkunst und Graffiti an den Wänden verleihen dem Ort zusätzlich eine besondere Atmosphäre. Essen sollte man aber eher ausserhalb dieser Touristenfalle. Weitere Märkte in Lissabon: https://gourmet-report.de/blog/lissabons-maerkte/

Bootstour auf dem Tejo – Lissabon vom Wasser aus

Eine Bootstour auf dem Tejo ist eine entspannende Möglichkeit, die Stadt aus einer anderen Perspektive zu entdecken und die Schönheit der Stadt in vollen Zügen zu genießen. Viele Touren führen vorbei an der beeindruckenden Ponte 25 de Abril und dem Cristo Rei-Denkmal. Bei einer Bootstour zum Sonnenuntergang kann man Lissabon im warmen Licht des Abends erleben. . Das Schiffsterminal Sul Sueste am Ufer des Tejo ist heute der zentrale Punkt des maritimen Tourismus und beherbergt acht Bootsunternehmen, die unterschiedliche Fluss-Touren anbieten.

Alfama – Das Herzstück der Stadt erkunden

Alfama ist das älteste und authentischste Viertel Lissabons. Seine engen, verwinkelten Gassen, die von jahrhundertealten Gebäuden gesäumt sind, laden zu einem gemütlichen Spaziergang ein. Hier stößt man auf versteckte Fado-Häuser, kleine Handwerksläden und traditionelle Tavernen. Vom Castelo de São Jorge bietet sich ein atemberaubender Blick über die Stadt und den Tejo. In diesem charmanten Viertel spürt man das ursprüngliche Lissabon am deutlichsten.

Miradouros – Die schönsten Aussichten genießen

Lissabon ist bekannt für seine vielen Aussichtspunkte. Von den „Miradouros“ aus hat man beeindruckende Panoramablicke auf die Stadt und den Tejo. Besonders der Miradouro da Senhora do Monte und der Miradouro de Santa Catarina bieten weite Ausblicke und sind perfekte Orte, um den Sonnenuntergang über Lissabon zu erleben. Sie sind beliebte Treffpunkte für Einheimische und Touristen gleichermaßen.

www.visitlisboa.com/de