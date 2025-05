Restaurant La Becasse, Dillingen von der unabhängige Weltunion Toques d’Or-International als Toques d’Or ausgezeichnetes Restaurant ernannt, mit dem Toques d’Or geehrt und Fabrice Bertrand zum Toques d’Or-Chef berufen.

Restaurant La Becasse by Fabrice Bertrand, Dillingen/Saar

Engagement um das Kultur-Thema „Kulinarische Handwerkskunst mit natürlichen Lebensmitteln der Top-Qualität“

Der Organisation gehören Restaurants auf der ganzen Welt an, welche über eine anerkannte handwerkliche Küche verfügen, das heißt, ohne künstliche Aroma- und Geschmacksstoffe, ohne chemische Stabilisatoren und ohne Beigabe von industriell vorgefertigten Hilfszutaten für Ihre Gäste die angebotenen Speisen zubereiten.

Als äußeres Zeichen hat das Restaurant die Urkunde und die Plakette angenommen. Diese sind nicht nur äußere Symbole für die Zugehörigkeit zur Organisation, sondern auch sichtbare Zeichen für Solidarität des gemeinsamen Engagements für die ehrliche und gesunde Ernährung sowie für die besondere Qualität der Gastfreundschaft der Toques d’Or ausgezeichneten Restaurants, welche alle auf hervorragende Art pflegen.

Dillingen/Saar ist eine Stadt im Landkreis Saarlouis, Saarland. Sie hat etwa 20.000 Einwohner und gliedert sich in die drei Stadtteile Dillingen-Innenstadt, Pachten und Diefflen. Das Stadtgebiet liegt am Rand des Naturparks Saar-Hunsrück an der Mündung der Prims in die Saar und ist etwa 10 km von der französischen Grenze entfernt. Historisch gehörte Dillingen zum Herzogtum Lothringen, worauf auch sein heutiges Wappen hinweist. Seitdem im Jahr 1685 der französische König Ludwig XIV. in Dillingen die Errichtung einer Eisenhütte genehmigt hatte, ist es wirtschaftlich stark von der Eisenverhüttung (Dillinger Hütte) sowie der Metallverarbeitung geprägt. Hinsichtlich seiner Einwohnerzahl ist es die zweitgrößte Gemeinde des Landkreises Saarlouis, an dessen Kreisstadt es unmittelbar angrenzt.

Restaurant La Bècasse

In der Küche de La Bécasse schlägt das Herz des berufenen Toques d’Or-Chefs Fabrice Bertrand!

Der Begriff „Kochkunst“ ist bei ihm wörtlich zu verstehen. So kombiniert er beispielsweise die traditionelle französische Küche mit modernen Elementen der handwerklichen Küche.

Seine Gerichte sind Kreationen der gehobenen Küche: vielseitig, frisch, anspruchsvoll, ideen- reich und mit Liebe angerichtet.

„Unser Küchenteam erfüllt es mit Stolz und aufrichtiger Freude, unsere Gäste mit häufig wechselnden, ausgefallenen Gerichten auf höchstem Niveau verwöhnen zu dürfen. Trotz oder gerade im Zeitalter von Convenience und Fast-Food bleiben wir unserer Philosophie treu, saisonale und frische Produkte für Sie frisch zu verarbeiten. Gut Ding will Weile haben!“ – Dieser Weisheit können auch wir uns nicht verschließen! Die Küche des La Bécasse arbeitet à la minute. So können wir unserem hohen Anspruch genügen und Ihnen kulinarisch und qualitativ hochwertige Speisen servieren. Bringen Sie also bei Ihrem Besuch nicht nur Appetit mit, sondern auch Neugierde und Zeit!“ so der Toques d’Or-Chef Fabrice im Gourmet Report Gespräch.

Bistro Chez Fabrice

Das Bistro Chez Fabrice bietet Ihnen täglich wechselnde Gerichte auf hohem Kochniveau! Auch hier beweist Fabrice Bertrand seine Kreativität und seinen gastronomischen Anspruch.

„Für die Wochenkarte komponiere ich mit meinem Küchenteam immer wieder neue, ausgefallene Gerichte und ergänzt diese mit täglich wechselnden Menüs, die sich an dem Angebot des Frischmarktes orientiert. In der gemütlichen Atmosphäre eines französischen Bistros, präsentieren wir Ihnen anspruchsvolle Küche zu moderaten Preisen. Ob Sie mittags eine Pause vom Alltag nehmen möchten, oder einen „appetitlichen“ Abend mit Freunden oder Familie verbringen wollen, wir freuen uns Sie zu verwöhnen. Das Bistro Chez Fabrice ist der Treffpunkt für jeden, der die Gesellschaft anderer in Verbindung mit guter Küche und gutem Wein zu schätzen weiß – savoir vivre!“ so der Toques d’Or-Chef Fabrice

Catering / Bankett

„Das Catering vom Restaurant La Bécasse ist genauso anspruchsvoll, wie unsere Küche! Von der Beratung über die Planung und Organisation, bis hin zum zuverlässigen Partyservice: wir bieten Ihnen Erfahrung und Kompetenz für Veranstaltungen jeder Größenordnung! Auch für unsere Buffets gelten die Grundlagen: Frische, Qualität und Kreativität. Vom ausgefallenen Fingerfood über feine Confiserie und Motto-Torten bis zum umfangreichen warmen Buffet umfasst unser Repertoire eine Vielzahl kulinarischer Genüsse für jeden Anlass. Ob Sie eine Feier bei sich zuhause oder in einer Lokalität Ihrer Wahl planen, ob Sie ein besonderes Event (beispielsweise ein Criminal Dinner, oder eine 20er Jahre Party) ausrichten möchten, oder einfach einen Partyservice für Ihr großes Fest suchen: der Cateringservice von Restaurant La Bécasse ist Ihr zuverlässiger Partner. Für große Veranstaltungen, wie Firmenfeste, Kongresse, Messen und Ausstellungen stehen Ihnen die an unser Restaurant grenzenden Räumlichkeiten der Dillinger Stadthalle zur Verfügung. Hier bieten wir Ihnen die Verköstigung und Bewirtung von bis zu 500 Personen in den verschiedenen Sälen und dem Foyer. !“ so Chef Fabrice.

Ausgeprägte berufliche Ehre(Ehrlichkeit) und das Handwerksethos stehen an erster Stelle. „Unsere Gäste genießen das moderne und stilvolle Ambiente. Wir sind ein Restaurant mit Prinzipien. Neben den kompromisslosen Einkauf der nur bestmöglichen Waren aus der Region, werden Sie auch bemerken, dass alles was Sie auf den Teller finden, von uns selbst mit Liebe und Leidenschaft zubereitet wurde. Wir bieten unseren Gästen mit bester Qualität und einem perfekten rundum Service ein bleibendes Erlebnis“, so der berufene Toques d‘Or-Chef Fabrice

Unter diesem Motto führt Toques d’Or-Chef Fabrice sein Restaurant. Vor allem ist Ihm wichtig, dass die Gäste bei Ihm einen entspannten sowie kulinarisch wertvollen Aufenthalt verbringen und mit einem Lächeln im Gesicht nach dem Essen das Restaurant verlassen. Der Küchenstil ist als eine innovative Marktküche zu bezeichnen. Ausgezeichnete Geschmacksknospen und ein Hang zum Experimentellen: Das zeichnet Toques d’Or-Chef Fabrice aus – und natürlich seine Küche. Dafür steht er nämlich! „Natürlich wird unsere Speisekarte an dieser Stelle stets aktuell gehalten. Da wir aber kompromisslos nur Produkte von den uns ausgewählten Lieferanten des Vertrauens beziehen und immer im Einklang mit den Jahreszeiten und regionalen Verfügbarkeiten arbeiten, kann es durchaus vorkommen, dass bei Ihrem Besuch das ein oder andere Gericht bereits umgeschrieben wurde. Die Güte des Lebensmittels ist uns wichtiger als die uneingeschränkte Verfügbarkeit“, so Toques d’Or-Chef Fabrice

Alle Toques d’Or ausgezeichneten Restaurants, berufene Chefs / Maîtres in über 130 Ländern weltweit findet man unter www.toquesdor-guide.com: Der kostenlose Toques d’Or Smartphone Guide in allen Fremdsprachen mit Navigation. Der ständige digitale Begleiter für alle Smartphone- und Tablet-Inhaber inkl. ortsbezogener Toques d’Or- Suche – weltweit.

Restaurant La Bécasse, Berckheimstraße 1, 66763 Dillingen/Saar, Telefon 06831 60147, www.la-becasse.de